Szybka i wytrzymała hulajnoga elektryczna, która sprawdzi się w każdych warunkach. Zobacz, czym wyróżnia się model Techlife X7.

Hulajnoga elektryczna Techlife X7 powstała z myślą o szybkiej i efektywnej jeździe nawet po trudnym terenie. Nie należy ona do najlżejszych konstrukcji (35 kg), ale jej wagę wynagradza wysoka jakość wykonania.

Urządzenie zostało wyposażone w aż dwa silniki o mocy szczytowej 1600 W każdy (moc minimalna jednego silnika 1000 W), co pozwala na rozpędzenie się nawet do 60 km/h. Pokonywanie długich odległości jest możliwe dzięki pojemnemu akumulatorowi (18 Ah) - na jednym naładowaniu możemy przejechać 60 km. Poza tym, pojazd posiada technologię szybkiego ładowania, co oznacza, że naładowanie hulajnogi zajmuje ok. 6 godzin.

Przy szybkiej jeździe potrzebne jest właściwe zabezpieczenie, dlatego hulajnoga Techlife X7 została wyposażona w solidne hamulce tarczowe oraz sprężynowe amortyzatory, które zapewniają komfort poruszania się po nierównych terenach. Do tego nie zabrakło dużych, 10-calowych pompowanych opon, a także antypoślizgowego podestu zapewniającego pełną stabilizację podczas jazdy.

Wszystkie niezbędne parametry - prędkość, przebieg oraz stan baterii - odczytamy na wyświetlaczu LCD umieszczonym na kierownicy. Co ważne, wyświetlacz został tak skonstruowany, aby nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych dało się dostrzec wszystkie informacje - doskonale odwzorowuje odcienie czerwone, zielone i niebieskie.

Nie zapomniano także o odpowiednich oświetleniu, które umożliwia bezpieczną jazdę zarówno w dzień, jak i w nocy. Hulajnoga Techlife X7 została wyposażona w innowacyjne oświetlenie LED, które dostosowuje się do toru jazdy.

Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie przed kradzieżą - wystarczy przekręcić kluczy, aby całkowicie zablokować zapłon.

Wytrzymała konstrukcja to gwarancja bezpiecznej i komfortowej jazdy. Maksymalny udźwig hulajnogi Techlife X7 to 130 kg. Model Techlife X7 spodoba się przede wszystkim doświadczonym użytkownikom, którzy liczą na szybszą jazdę w bardziej wymagających warunkach.