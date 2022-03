Technics EAH-A800 - świetne słuchawki z imponującym czasem pracy na baterii

Do redakcji PCWorld.pl trafiły najnowsze flagowe słuchawki nauszne od firmy Technics - model EAH-A800. Zapraszam na test, podczas którego sprawdzę ich budowę, komfort użytkowania oraz jakość dźwięku.

Mogłoby się wydawać, że słuchawki nauszne Technics EAH-A800 mają wszystko, czego potrzeba, jeśli chodzi o wygląd i specyfikację. Oferują długi czas pracy na jednym ładowaniu, funkcję aktywnej redukcji szumów, łączność bezprzewodową, a także są w konfigurowalne i można sterować nimi za pomocą dedykowanej aplikacji. Czy to wszystko sprawdzi się podczas testu na żywo?

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Specyfikacja techniczna

Przetwornik (średnica w mm) 40 mm (1–9/16 cala) Impedancja 34 Ω Czułość 105 dB/mW przy 1 kHz Pasmo przenoszenia (włączone zasilanie) 4 Hz–40 kHz Mikrofon Monofoniczny, mikrofon MEMS Czas odtwarzania przy zasilaniu bateryjnym (LDAC) Około 40 godzin (WŁ, NC), Około 50 godzin (WYŁ, NC) Czas odtwarzania przy zasilaniu bateryjnym (AAC) Około 50 godzin (WŁ, NC), Około 60 godzin (WYŁ, NC) Czas ładowania (25°C) Około 3,0 godziny (Przy zasilaniu prądem o natężeniu 1200 mA lub wyższym) Szybkie ładowanie (15 minut, AAC) 10 godzin (WŁ, NC) Czas czuwania Około 60 godzin (WŁ, NC), Około 120 godzin (WYŁ, NC) *Automatyczne wyłączanie zasilania: WYŁĄCZONE Wymiary (Dł, x Wys, x Gł,) Około 170 mm x 196 mm x 85 mm Masa Około 298 g Akcesoria standardowe Przewód ładujący USB: Około 0,5 m (Wtyczka wejściowa: kształt USB typu A, wtyczka wyjściowa: kształt USB typu C), Odłączany przewód: Około 1 m

Technics EAH-A800 - Cena

Słuchawki Technics EAH-A800 są dostępne w sprzedaży w większości sklepach z elektroniką, gdzie można je kupić w kwocie 1499 zł. Nie trzeba jednak długo szukać, aby znaleźć wiele podobnie wyposażonych modeli od równie obiecujących marek. Oczywistą alternatywą jest uznany model Sony WH-1000XM4, ale w podobnej cenie znajdziemy również propozycje takich marek jak Bose, Sennhesier lub Shure.

Technics EAH-A800 - Opakowanie

Słuchawki dostarczane są w kartonowym pudełku, którego front zdobi ich podobizna oraz nazwa modelu, a także logo firmy. W środku znajdziemy etui ochronne, a w nim EAH-A800, kabel do ładowania USB-C, kabel mini jack 3,5 mm oraz przejściówkę samolotową.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Design i komfort użytkowania

EAH-A800 to klasyczne słuchawki nauszne, zaprojektowane z myślą o wygodzie i wydajności. Są dość kompaktowe, jak na obowiązujące standardy. Model, który dotarł do mnie na testy jest w kolorze srebrnym, lecz dostępna jest również czarna wersja kolorystyczna. Słuchawki zostały wyposażone w parę 1,6-calowych dynamicznych przetworników - każdy z nich uzupełniono akustyczną komorą kontrolą, zaprojektowaną w celu regulacji przepływu powietrza, a w konsekwencji poprawy ekspresji przestrzennej i precyzji niskich częstotliwości.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics zastosował w nausznikach i wewnętrznej stronie pałąka piankę memory. Ta dodatkowo została pokryta sztuczną skórą, która jest zarówno przyjemna w dotyku, jak i wygodna. Siła nacisku jest dobrze dobrana, a przy wadze 298 g słuchawki są dość lekkie. Poduszki nie nagrzewają się od ciepła ciała użytkownika, co zapewnia długotrwały komfort podczas korzystania z EAH-A800.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Słuchawki posiadają wszystkie fizyczne i dotykowe elementy sterujące na prawym nauszniku. Choć nie jest to rozwiązanie idealne, to dobra wiadomość jest taka, że są one dobrze zróżnicowane i działają niezawodnie.

Jeśli chodzi o fizyczne elementy sterujące, jest to trzyczęściowy przycisk do obsługi funkcji "odtwarzanie/pauza", "przewijanie do przodu/do tyłu", "zwiększanie/zmniejszanie głośności" oraz "odbieranie/kończenie/odrzucanie połączeń". Kolejny przycisk służy do włączania/wyłączania/parowania Bluetooth, a obok niego znajduje się wejście USB-C i analogowe złącze 3,5 mm.

Panel dotykowy na prawej słuchawce jest dość czuły, ale jego funkcjonalność jest bardziej ograniczona. Można go zaprogramować do włączania i wyłączania redukcji szumów, aktywacji dźwięków otoczenia lub obsługi połączeń telefonicznych. Niestety to wszystko, co możemy wykonać za jego pomocą.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Aplikacja Technics Audio Connect

Programowanie panelu dotykowego odbywa się w aplikacji sterującej Technics Audio Connect. Możne w niej również określić żądany stopień redukcji szumów lub dźwięków otoczenia, manipulować pięciopasmowym korektorem dźwięku, określić preferowanego asystenta głosowego (do wyboru jest Amazon Alexa lub Siri) oraz sprawdzić aktualizacje oprogramowania. Aplikacja jest stabilna i prosta w korzystaniu, lecz jej funkcjonalność nie jest tak szeroka, jak na przykład w przypadku odpowiednika firmy Sony.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Jakość rozmów i łączność

Do łączności bezprzewodowej, EAH-A800 wykorzystują energooszczędny interfejs Bluetooth 5.2. Jest on kompatybilny z kodekami SBC, AAC i LDAC.

Na nausznikach słuchawek znajduje się w sumie osiem mikrofonów, które dbają o redukcję szumów, kontrolę głosu i jakość rozmów. Z pewnością wysiłki podjęte przez producenta - mikrofony z kształtowaniem wiązki, mikrofon typu "feed-forward" umieszczony z dala od wpływów zewnętrznych, przetwarzanie sygnału zaprojektowane tak, aby podczas rozmowy tłumić wszystko poza głosem użytkownika - wyglądają imponująco na papierze, lecz nie zawsze jest tak w rzeczywistości.

Na szczęście podczas testowania okazało się, że w rzeczywistości nie znajdziemy znaczących różnic - w kwestii czystości dźwięku oraz minimalizacji zakłóceń zewnętrznych jakość połączenia jest bardzo dobra.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Jakość dźwięku

Pod względem brzmienia, EAH-A800 nigdy nie są mniej realistyczne i przekonujące od konkurencyjnych modeli, a także ujawniają mnóstwo szczegółów w zakresie instrumentów i ich barwy, potęgując doznania muzyczne. Niezależnie od tego, czy słuchałem całkowicie analogowego lub klasycznego brzmienia, czy bardziej nowoczesnej i przetworzonej muzyki, słuchawki firmy Technics zdają się idealnie oddawać najmocniejsze strony każdego z gatunków. Niskie częstotliwości są głębokie, kontrolowane i nieskończenie zróżnicowane, natomiast wysokie tony są jasne i równe. Słuchawki potrafią również wydobyć wszystkie szczegóły, ożywiając przy tym ścieżkę wokalną.

Nie brakuje też dynamicznego potencjału, zarówno jeśli chodzi o wariacje "cicho/głośno", jak i bardziej subtelne odpowiedniki harmoniczne. EAH-A800 tworzą dość dużą i bardzo dobrze zorganizowaną scenę dźwiękową, z wystarczającą ilością miejsca, aby każdy element nagrania był słyszalny bez przeszkód. Przyzwoicie radzą sobie z podawaniem rytmów i tempa w przyjemnie naturalistyczny sposób.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Aktywna redukcja szumów

Jeśli chodzi o aktywną redukcję szumów, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Na uznanie zasługuje fakt, że EAH-A800 nie zmieniają swojej barwy dźwięku niezależnie od poziomu ANC, nie dodają też nic od siebie (na przykład nie tworzą uczucia zamknięcia w ciasnej kabinie). To co jednak warto zaznaczyć, to że nie radzą sobie tak dobrze z większą ilością dźwięków zewnętrznych, jak ich bezpośredni konkurenci. Jest kilka par bardziej przystępnych cenowo alternatyw dla EAH-A800, które pozwolą w większym stopniu odciąć się od otoczenia.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Bateria

W przypadku EAH-A800, czas pracy na baterii wynosi 30 godzin (podczas słuchania dźwięku w wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem kodeka LDAC i z włączoną redukcją szumów), a w najlepszym przypadku 60 godzin (podczas słuchania dźwięku w formacie AAC z wyłączoną redukcją szumów).

Trzeba przyznać, że jest to dość imponujący wynik, a dodatkowo zwiększa go fakt, że słuchawki te potrafią się naładować do pełna w ciągu około 3 godzin. Co więcej, zaledwie kwadrans ładowania wystarcza na 10 godzin odtwarzania (AAC, bez ANC itp.). Jest to świetny wybór dla osób, które są w ciągłym ruchu i nie zawsze mają dostęp do zasilania sieciowego.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Technics EAH-A800 - Podsumowanie

Pod pewnymi względami EAH-A800 są tak kompletną i przekonującą propozycją, jak jakiekolwiek inne słuchawki w tej konfiguracji. Co więcej, myślę, że z pewnością nie łatwo będzie znaleźć parę, która byłaby bardziej wyrazista w najdrobniejszych szczegółach. Słuchawki firmy Technics nieco gorzej wypadają jednak pod względem właściwości redukcji szumów, a jak wiadomo, konkurencja w tej dziedzinie jest bardzo liczna.

Niemniej jednak, Technics EAH-A800 to flagowy model słuchawek nausznych, który oferuje bardzo naturalny i szczegółowy dźwięk, a także wyróżnia się znakomitym wręcz czasem pracy akumulatora wynoszącym ponad 50 godzin. Jest to pozycja idealna dla każdego, kto ceni sobie komfort i szuka sprzętu do wielogodzinnych sesji muzycznych, w domu lub poza nim.