Technics EAH-AZ40 - świetna jakość w świetnej cenie

Do naszej redakcji trafiły nowe słuchawki TWS od firmy Technics - model EAH-AZ40. Czym zaskakują te słuchawki? Zapoznaj się z naszą recenzją i sprawdź czy warto je kupić.

Technics wprowadził na rynek kolejną parę bezprzewodowych słuchawek z segmentu premium. Producent zapewnia nas o najwyższej klasy brzmieniu, wyjątkowym komforcie podczas użytkowania oraz krystalicznie czystym dźwięku w trakcie prowadzonych rozmów. W niniejszym teście sprawdzamy czy słuchawki Technics EAH-AZ40 to model godny polecenia.

Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ40 - Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek douszne Typ podłączenia bezprzewodowe Wersja Bluetooth 5.2 Kodek Bluetooth SBC, AAC Profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HSP (Hands Profile) NFC nie Czas pracy do 7 h Dodatkowe zasilanie z etui do 18 h Zasięg do 10 m Mikrofon tak Regulacja głośności nie Aktywna redukcja szumów (ANC) nie Kompatybilny z asystentem głosowym Amazon Alexa Informacje dodatkowe aplikacja Technics Audio Connect, dotykowe sterowanie, Google Fast Pair Budowa słuchawek dokanałowe, True Wireless Średnica przetwornika 6 mm Wodooporność certyfikat IPX4 Kolor czarny Waga 5 g Wyposażenie dodatkowe gumki, etui ładujące, instrukcja obsługi, przewód USB-C Gwarancja 24 miesiące

Technics EAH-AZ40 - Cena

Sugerowana cena detaliczna modelu EAH-AZ40 wynosi 679 zł i na chwilę obecną słuchawki te są dostępne jedynie w sklepie RTV euro AGD.

Zobacz również:

Technics EAH-AZ40 - Zawartość zestawu

Słuchawki dostarczane są w eleganckim czarno-białym pudełku, które z frontu zdobi ich podobizna oraz logo producenta. W skład zestawu sprzedażowego wchodzi: etui ładujące z wkładkami, kabel USB-C - USB-A do ładowania, zestaw 4 par wymiennych końcówek (w rozmiarach XS, S, M, L) oraz obszerna instrukcja obsługi.

Technics EAH-AZ40 - Design i komfort użytkowania

Słuchawki zostały wykonane głównie z plastiku i są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej oraz złotego różu. Do naszej redakcji został dostarczony egzemplarz w odcieniu różowego złota. Etui ładujące prezentuje się bardzo elegancko, a z jego tylnej strony znajdziemy port USB-C, który służy do ładowania. Wewnątrz znajdziemy wkładki, na których znajduje się panel dotykowy i logo producenta.

Każda ze słuchawek waży jedynie 5 gramów, co sprzyja komfortowemu użytkowaniu. Słuchawki są bardzo lekkie, a po włożeniu ich do uszu można śmiało o nich zapomnieć. Podczas testów nie miałem także żadnego problemu z ich wypadaniem.

Słuchawki towarzyszyły mi codziennie i w trakcie wielogodzinnych sesji nie odczuwałem żadnego dyskomfortu lub ucisku podczas ich używania. Zdecydowanie na plus zaliczam dołączone do zestawu dodatkowe końcówki, dzięki którym można dopasować ich wielkość do struktury ucha. Mam to nieszczęście, że zazwyczaj ich standardowe rozmiary nie pasują do moich uszu - zawsze muszę wymieniać ja na najmniejszy rozmiar. Tutaj nie miałem z tym najmniejszego problemu, gdyż słuchawki pasowały idealnie od razu po wyjęciu ich z etui.

Jak podaje producent, EAH-AZ40 są także odporne na zachlapania zgodnie z normą IPX4, dzięki czemu nadają się do uprawiania sportu. Etui do ładowania nie posiada jednak tego certyfikatu. Zachlapania pojedynczymi kroplami wody nie sprawiły żadnych problemów, lecz bezpośredni kontakt z wodą lub zanurzenie w niej może poważnie lub nieodwracalnie uszkodzić słuchawki.

Technics EAH-AZ40 - Funkcje, łączność i wydajność

EAH-AZ40 oferują sterowanie za pomocą gestów - można rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie, zwiększyć/zmniejszyć głośność, aktywować asystenta głosowego lub zarządzać połączeniami. Dodatkowo, za pomocą aplikacji Technics Audio Connect dla systemów iOS i Android można indywidualnie dostosować polecenia czujników dotykowych. W aplikacji dostępne są także korektory dźwięku oraz ustawienia dotyczące trybu przezroczystości. Ponadto, z poziomu programu można przeprowadzić aktualizacje słuchawek, odnaleźć je w przypadku zgubienia za pomocą sygnału dźwiękowego lub zmienić obsługiwany obecnie język.

Muszę pochwalić ten model za wspomniany wcześniej "tryb przejrzystości" - jest to jedynie namiastka pełnego ANC, natomiast bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. Funkcja ta uwydatnia dźwięki pochodzące z naszego otoczenia, dzięki czemu byłem w pełni słyszeć swojego rozmówcę, nawet kiedy miałem założone słuchawki i podczas słuchania muzyki.

Dzięki obecnemu Bluetooth w wersji 5.2, parowanie słuchawek przebiegło błyskawicznie. Po wyjęciu ich z etui ładującego, natychmiast weszły w tryb parowania. EAH-AZ40 obsługują również połączenia wielopunktowe - mogą być podłączone do maksymalnie dwóch odtwarzaczy jednocześnie. Słuchawki mogą być również używane pojedynczo - jeśli jedna słuchawka pozostaje w etui ładującym, jest ładowana, a druga może odtwarzać muzykę lub odbierać połączenia telefoniczne.

EAH-AZ40 połączyłem z iPhonem 13 mini, a testy zasięgu oraz jakości połączenia wypadły zadowalająco. W zamkniętych pomieszczeniach pierwsze zaniki sygnału występowały pomiędzy 6 - 10 metrów od telefonu. Na otwartej przestrzeni było o wiele lepiej - połączenie zaczęło zanikać w odległości 15 - 20 metrów.

Technics EAH-AZ40 - Brzmienie

W słuchawkach zastosowano 6-milimetrowe przetworniki, które obiecują wypełniający dźwięk ze szczegółowymi wysokimi tonami. Aby bas i średnie tony mogły się w pełni rozwinąć, przepływ powietrza w komorze akustycznej jest odpowiednio kontrolowany, dzięki czemu odtwarzany dźwięk jest w pełni słyszalny. Ogólny dźwięk, jaki wydobywa się z tych słuchawek mógłbym opisać jako wyraźny, głęboki i przestrzenny.

Tony niskie są dość mocno uwypuklone, ale to akurat zaliczam na plus - typowe słuchawki konsumenckie z reguły charakteryzują się tego typu brzmieniem. W kwestii częstotliwości średnich i wysokich - bywa na prawdę różnie i żadna konkretna częstotliwość nie wybija się na tle innej. Osobiście uważam to za dobry początek do pracy z korektorem graficznym w dedykowanej aplikacji, gdzie możemy dostosować każdą częstotliwość do naszych upodobań.

Ogólne wrażenia z odtwarzanego przez EAH-AZ40 dźwięku są pozytywne. Podczas testów korzystałem z biblioteki Spotify oraz Apple Music. Odtwarzałem zarówno muzykę popularną, jak i podcasty. Nie miałem wrażenia, aby słuchawki miały być w jakiś sposób przytłoczone konkretnym gatunkiem muzycznym i radziły sobie na podobnym poziomie.

Technics EAH-AZ40 - Bateria

Czas pracy na baterii EAH-AZ40 wyniósł około 5 - 6 godzin. Etui ładujące potrafi wydłużyć ten czas o dodatkowe 20 godzin. Zastosowanie portu USB-C pozwala na korzystanie z opcji szybkiego ładowania - około 15 minut wystarcza nawet na 80 minut dodatkowego czasu odtwarzania. Jeśli wkładki douszne i etui ładujące są ładowane jednocześnie, czas ten wydłuża się do około 3 godzin.

Technics EAH-AZ40 - Podsumowanie

Technics EAH-AZ40 to świetne słuchawki, których jakość wykonania i produkowanego dźwięku pozytywnie mnie zaskoczyła. Technics po raz kolejny udowadnia, że zna się na urządzeniach hi-fi, a model EAH-AZ40 jest tego świetnym dowodem. Produkowany przez nie dźwięk może nie jest na tyle idealny, aby zaspokoić każdego, natomiast z pewnością jest świetnym punktem startu do pracy z korektorem graficznym.

Każdy użytkownik będzie w stanie odpowiednio dostosować ich brzemiennie, wedle własnego gustu. Technics EAH-AZ40 oferują znacznie lepszą jakość dźwięku od podobnie wycenionych AirPodsów 2 firmy Apple. Jeżeli szukasz słuchawek bezprzewodowych za około 600-700 zł i nie zależy Ci na funkcji ANC, EAH-AZ40 to świetny wybór dla każdego, kto ceni sobie dobrą jakość dźwięku.