Technics EAH-AZ60 - dobre słuchawki z jeszcze lepszym ANC

Technics powraca rok po premierze modelu EAH-AZ70W. Tym razem firma postawiła zaoferować nam kolejne flagowe słuchawki TWS z funkcją ANC. Czy EAH-AZ60 są warte swojej ceny?

Znana marka produkująca urządzenia hi-fi w najnowszym modelu oferuje wszystko to, co według niej powinno znaleźć się w nowoczesnej parze flagowych słuchawek dousznych: dźwięk o wysokiej rozdzielczości, skuteczną redukcję szumów (ANC) wraz z powiązanym z nią trybem przezroczystości oraz specjalną technologię o nazwie JustMyVoice. To jedynie kilka z najważniejszych cech, jakie definiują model EAH-AZ60 firmy Technics. Czy słuchawki te są tak samo świetne w rzeczywistości, jak na papierze i co jeszcze mają do zaoferowania?

Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek douszne Typ podłączenia bezprzewodowe Przeznaczenie uniwersalne, do prowadzenia rozmów Wersja Bluetooth 5,2 Kodek Bluetooth SBC, AAC, LDAC Profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HSP (Hands Profile) NFC nie Czas pracy do 7 h Dodatkowe zasilanie z etui do 18 h Zasięg do 10 m Mikrofon tak Regulacja głośności tak Aktywna redukcja szumów (ANC) tak Kompatybilny z asystentem głosowym Amazon Alexa Informacje dodatkowe aplikacja Technics Audio Connect, dotykowe sterowanie, Google Fast Pair Budowa słuchawek dokanałowe, True Wireless Średnica przetwornika 8 mm Wodooporność certyfikat IPX4 Kolor czarny Waga 7 g Wyposażenie adaptery douszne, etui ładujące, instrukcja obsługi, przewód USB Gwarancja 24 miesiące

Technics EAH-AZ60 - Cena

Sugerowana cena detaliczna modelu EAH-AZ60 wynosi 999 zł i na chwilę obecną słuchawki te są dostępne jedynie w sklepie RTV euro AGD.

W porównaniu do innych dostępnych na rynku słuchawek dousznych TWS z ANC, które możemy kupić w przedziale 400-900 zł, Technics EAH-AZ60 konkurować będą z flagowymi konstrukcjami producentów smartfonów. Czy firma zajmująca się sprzętem hi-fi odeprze atak gigantów technologicznych?

Technics EAH-AZ60 - Zawartość zestawu

Słuchawki dostarczane są w eleganckim czarno-białym pudełku, które z frontu zdobi ich podobizna oraz logo producenta. Wnętrze pudełka zawiera: etui ładujące z wkładkami, kabel USB-C - USB-A, zestaw 7 par wymiennych gumek (XS1, XS2, S1, S2, M, L, XL) oraz obszerną instrukcję obsługi.

Fot. Artur Tomala

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Design i komfort użytkowania

Słuchawki zostały wykonane głównie z plastiku i są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz srebrnej. Do testów został mi dostarczony egzemplarz w jaśniejszym kolorze. Etui ładujące jest eleganckie i posiada z tyłu port USB-C, służący do ładowania. Zewnętrzną część wkładek wykonano z bardziej srebrzystego materiału, na której znajduje się panel sterujący i logo producenta oraz wewnętrzną w kolorze matowego srebra.

Zostały one zaprojektowane na kształt łzy, a każda z nich waży jedynie 7 gramów. Obie te rzeczy sprawiają, że słuchawki są lekkie i wręcz ledwo wyczuwalne po włożeniu do ucha, a także pewnie się w nim trzymają. Konstrukcja ta z pewnością sprzyja zastosowaniu bardziej sportowemu, gdyż słuchawkom trudniej jest wypaść z wnętrza kanału słuchowego.

Fot. Artur Tomala

Rozkład ciężaru został przesunięty w kierunku ucha wewnętrznego, co również zmniejsza obciążenie związane z dłuższym noszeniem tych słuchawek. Podczas wielogodzinnego słuchania muzyki nie odczuwałem większego dyskomfortu i ucisku, niż ma to miejsce w większości tego typu słuchawek dostępnych na rynku. Dzięki siedmiu parom silikonowych form dousznych w rozmiarach - od XS do XL - każdy jest w stanie dopasować słuchawki do swojej budowy ucha.

Jak podaje producent, EAH-AZ60 są także odporne na zachlapania zgodnie z normą IPX4, dzięki czemu nadają się do uprawiania sportu. Etui do ładowania nie posiada jednak tego certyfikatu. Zachlapania pojedynczymi kroplami wody nie sprawiły żadnych problemów, lecz bezpośredni kontakt z wodą lub zanurzenie w niej etui ładującego może poważnie lub nieodwracalnie uszkodzić słuchawki.

Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Funkcje, łączność i wydajność

EAH-AZ60 sterujemy za pomocą powierzchni dotykowych - można rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie, zwiększyć/zmniejszyć głośność, aktywować asystenta głosowego, zarządzać połączeniami lub przełączać tryby przejrzystości. Dodatkowo, za pomocą aplikacji Technics Audio Connect dla systemów iOS i Android można indywidualnie dostosować polecenia czujników dotykowych.

W aplikacji dostępne są także korektory dźwięku oraz ustawienia dotyczące redukcji szumów i trybu przezroczystości (patrz poniżej). Ponadto, z poziomu programu można uruchomić aktualizacje słuchawek, odnaleźć je w przypadku zgubienia za pomocą sygnału dźwiękowego, zmienić obsługiwany obecnie język oraz aktywować LDAC.

Fot. Artur Tomala

Jedną z głównych funkcji, jaką oferują EAH-AZ60, jest autorska technologia firmy Technics o nazwie JustMyVoice. Co więcej, są to pierwsze i na ten moment jedyne słuchawki tej firmy, które ją posiadają. Rozwiązanie to wykorzystuje osiem mikrofonów po każdej stronie słuchawek, aby zapewnić odpowiednie zrozumienie mowy. Dwa wbudowane mikrofony typu Micro Electro Mechanical System (MEMS) aktywnie zbierają głos za pomocą technologii kształtowania wiązki, która jest skierowana na usta użytkownika. W tym miejscu do akcji wkracza technologia JustMyVoice, która stara się wyizolować i wzmocnić słowa oraz zminimalizować hałas otoczenia.

W praktyce rozwiązanie to spełnia swoje zadanie. Korzystanie z JustMyVoice wiąże się z wieloma operacjami, które mają na celu odizolowanie dźwięku od hałasów dochodzących z otoczenia. Czasami powoduje to nieznaczne opóźnienia, które nie przeszkadzają jednak w użytkowaniu.

Fot. Artur Tomala

Słuchawki EAH-AZ60 zostały wyposażone również w technologię aktywnej redukcji szumu (ANC), co dodatkowo pozwala działać JustMyVoice w bardziej wietrznych warunkach. Mikrofon umieszczony wewnątrz dwóch wkładek stara się zminimalizować drgania wywołane strugami powietrza. Rezultatem tego rozwiązania jest bardziej komfortowa rozmowa, bez zbędnego i uciążliwego szumu wiatru.

Podczas testu funkcja ANC okazała się być miłym zaskoczeniem, gdyż jej działanie w pełni odpowiadało moim wymaganiom. Podczas rozmowy na świeżym powietrzu, występujący dokoła wiatr był ledwo słyszalny dla mojego rozmówcy, który opisał go jako ledwo słyszalny w tle szept. Użycie tej funkcji podczas zwykłego słuchania muzyki również spełnia swoje zadanie i z łatwością izoluje użytkownika od dźwięków zewnętrznych.

Fot. Artur Tomala

Dzięki łączności Bluetooth w wersji 5.2, parowanie słuchawek przebiegło błyskawicznie. Po wyjęciu ich z etui ładującego, diody LED zaczęły na przemian mrugać na niebiesko i czerwono, sygnalizując wejście w tryb parowania. EAH-AZ60 obsługują również połączenia wielopunktowe - mogą być podłączone do maksymalnie dwóch odtwarzaczy jednocześnie. Słuchawki mogą być również używane pojedynczo. Jeśli jedna słuchawka pozostaje w etui ładującym, jest ładowana, a druga może odtwarzać muzykę lub odbierać połączenia telefoniczne.

Technics EAH-AZ60 połączyłem z iPhonem 13 mini i podczas testów zasięgu oraz jakości słuchawki spisały się poprawnie. W zamkniętych pomieszczeniach pierwsze zaniki sygnału występowały po 8-10 metrach od telefonu. Na otwartej przestrzeni połączenie oczywiście utrzymywało się o wiele lepiej - zaczęło zanikać po około 20 metrach. Ponowne zbliżenie się do podłączonego smartfona sprawiało, że zakłócenia w odtwarzanym dźwięku ustępowały.

Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Brzmienie

Technics EAH-AZ60 opierają się na kodekach SBC, AAC i LDAC. Teoretycznie ten ostatni zapewnia rozdzielczość 24 bitów i 96 kHz, lecz wymaga odpowiednich odtwarzaczy. Użytkownicy urządzeń Apple muszą się obejść bez LDAC, ponieważ komputery Mac, iPady i iPhony nie obsługują tego kodeka - tym przypadku stosowany jest AAC. Jeśli jednak używasz smartfonów i tabletów z Androidem, sprawdź w ustawieniach systemu, czy obsługują one LDAC.

W słuchawkach zastosowano 8-milimetrowe przetworniki, które obiecują wyrazisty dźwięk ze szczegółowymi wysokimi tonami. Aby bas i średnie tony mogły się w pełni rozwinąć, przepływ powietrza w komorze akustycznej jest odpowiednio kontrolowany, dzięki czemu nie ma się wrażenia, że odtwarzany dźwięk jest czymś przytłoczony. Jak podaje producent, odpowiednio dostosowany harmonizer oraz sztywna i jednocześnie niskorezonansowa biocelulozowa membrana przetworników, gwarantują naturalną reprodukcję w całym zakresie częstotliwości. To czego jednak mi zabrakło, to brak informacji na temat pasma przenoszenia tych słuchawek.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Biorąc pod uwagę konsumencki charakter, mocny, a zarazem ciepły i precyzyjny zakres basu tych słuchawek nie był dla mnie większym zaskoczeniem. EAH-AZ60 z łatwością radzą sobie z głębokim basem, obecnym w rapie, trapie, a nawet popie. Średnie częstotliwości pozostają raczej neutralne - trudno znaleźć tu jakiekolwiek brzydko tnące gitary czy natrętne wokale, ale również brak im swoistego wyrazu. Wysokie tony również pozostają bardziej oswojone, niż uwydatnione. Nie doświadczyłem żadnych nieprzyjemnych szczytów przy wysokich poziomach głośności.

Ogólne wrażenia z odtwarzanego przez EAH-AZ60 dźwięku są pozytywne. Podczas testów korzystałem z biblioteki Spotify oraz Apple Music. Odtwarzałem zarówno muzykę popularną, jak i podcasty. Nie miałem wrażenia, aby słuchawki miały być w jakiś sposób przytłoczone konkretnym gatunkiem muzycznym i radziły sobie z każdym z nich. W ostateczności zawsze można sięgnąć po korektor, dostępny w dedykowanej aplikacji.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Bateria

Czas pracy na baterii różni się w zależności od tego, który kodek jest obecnie aktywny. Podczas przeprowadzonego testu, EAH-AZ60 działały przez około 7 godzin (AAC i wyłączone ANC) lub 5 godziny (AAC i włączone ANC). Według producenta, etui ładujące wydłuża czas odtwarzania do maksymalnie 25 godzin. Zastosowanie portu USB-C pozwala na korzystanie z opcji szybkiego ładowania - około 15 minut wystarcza nawet na 80 minut dodatkowego czasu odtwarzania. Jeśli wkładki douszne i etui ładujące są ładowane jednocześnie, czas ten zostaje wydłużony do około 3 godzin.

Fot. Artur Tomala

Technics EAH-AZ60 - Podsumowanie

Technics z pewnością chciało mocno zakomunikować swój powrót na rynek urządzeń audio. Słuchawki EAH-AZ60 to bardzo udany produkt, który oferuje świetną hybrydową redukcję szumów oraz bardzo przyzwoitą jakość odtwarzanego dźwięku w całym zakresie częstotliwości. Praktycznie jedynym minusem testowanej konstrukcji jest jej cena, która wynosi 999 zł.

Czy Technics EAH-AZ60 są warte zakupu? Jeżeli szukasz flagowego modelu oferującego świetną reprodukcję dźwięku i zaawansowany system ANC, testowane słuchawki będą świetnym wyborem.