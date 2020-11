Tefal Explorer Serie 60

Zalety: bardzo niski

skuteczność sprzątania w trudno dostępnych miejscach

bogaty zestaw akcesoriów w zestawie

funkcja mopowania Wady: brak funkcji mapowania - nawigacja żyroskopem

brak zapasowego filtra w zestawie

niska skuteczność sprzątania mocnych zabrudzeń na dywanach

Explorer Serie 60 to kompaktowy robot odkurzający z funkcją mopowania podłogi. To, co go wyróżnia to wysokość nieprzekraczająca 6 cm oraz stylowy wygląd.