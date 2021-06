Tefal X-plorer Serie 75 - robot sprzątający z funkcją mopowania [TEST]

Czy robot sprzątający Tefal X-plorer Serie 75 to urządzenie, które wyręczy nas w codziennym odkurzaniu i myciu podłogi? Postanowiłam to sprawdzić na własnej podłodze. Podczas testów miałam okazję przyjrzeć się, jakie funkcje i możliwości oferuje ten model odkurzacza automatycznego.

Roboty sprzątające marki Tefal już niejednokrotnie gościły w naszej redakcji. Osobiście, miałam okazję testować już kilka modeli tej marki, jak np. Explorer Serie 60 czy Explorer Serie 80. Tym razem jednak trafił do mnie X-plorer Serie 75, czyli odkurzacz, który zamiata, odkurza i mopuje. Podczas testów sprawdziłam jego sposób i efektywność działania, wypróbowałam wszystkie funkcje aplikacji mobilnej oraz oceniłam jakość wykonania urządzenia.

Odkurzacz poruszał się przede wszystkim po twardych powierzchniach (panelach i płytkach podłogowych), ale sprawdziłam również, jak radzi sobie z czyszczeniem dywanów z krótkim i długim włosiem. Przetestowałam także możliwość jazdy pod niskimi meblami oraz czy czujniki zapobiegające upadkowi działają prawidłowo.

Tefal X-plorer Serie 75 - co w pudełku?

W zestawie, oprócz odkurzacza Tefal X-plorer Serie 75, znajdują się:

Stacja ładująca wraz z zasilaczem

3 ściereczki mopujące, w tym ściereczka Standard - z mikrofibry do codziennego użytku oraz ściereczka Animal Scrub - do usuwania trudniejszych, zaschniętych zabrudzeń.

Nakładka mopująca

Akcesorium do czyszczenia poszczególnych elementów odkurzacza.

Dwie szczotki boczne (przymocowane od razu do urządzenia)

Nie zabrakło oczywiście szczegółowej instrukcji oraz karty gwarancyjnej, które umieszczone zostały w oddzielnym, elegancko zapakowanym pudełku.

Zawartość zestawu Tefal X-plorer Serie 75

Tefal X-plorer Serie 75 - budowa i wygląd

X-plorer Serie 75 to nowocześnie wyglądający robot sprzątający o okrągłej obudowie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Matowa powłoka sprawia, że ewentualne zarysowania czy kurz zbierający się na urządzeniu nie rzucają się w oczy. Na górnej części odkurzacza znajduje się panel sterujący, składający się z dwóch przycisków funkcyjnych, za pomocą których możemy włączyć, wyłączyć i zatrzymać urządzenie, a także uruchomić sprzątanie miejscowe i skierować robota do stacji ładującej. Poza tym, na obudowie umieszczono kamerę laserową, która odpowiada za nawigowanie i skanowanie przestrzeni. To, co wyróżnia konstrukcję, to pojemnik na zanieczyszczenia, który znajduje się wewnątrz odkurzacza - aby go wyjąć, musimy nacisnąć przycisk Open na górnej części obudowy.

Standardowo, po bokach znalazły się czujniki: antykolizyjny oraz ściany, które odpowiadają za precyzyjną jazdę robota i omijanie przeszkód. Dodatkowo urządzenie posiada kamerę boczną ToF, dzięki której porusza się wzdłuż ścian, zbierając najmniejsze zabrudzenia.

Pod spodem umieszczono wtyki ładowania oraz czujniki zapobiegające upadkowi. Tam również mamy możliwość zamontowania nakładki mopującej Animal Scrub (o pojemności 90 ml). Za sprzątanie odpowiadają dwie szczotki boczne, elektroszczotka Animal Turbo oraz wysokowydajny filtr EPA, który zatrzymuje 99,9% kurzu i alergenów.

Tefal X-plorer Serie 75 - specyfikacja techniczna

Średnica: 35 cm Wysokość: 10 cm Waga: 4,62 kg Czas ładowania akumulatora: 240 min Czas pracy: 150 min Model filtra: EPA Pojemność zbiornika na kurz: 400 ml Pojemność zbiornika na wodę: 90 ml Poziom hałasu: 65 dB Liczba programów czyszczenia: 4 Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: Tak Czujniki: Antykolizyjne, Kurzu, Przeszkód Programator pracy: Tak Wirtualna ściana: Tak Wi-Fi: Tak Funkcja mopowania: Tak

Tefal X-plorer Serie 75 - funkcje i możliwości

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie robota sprzątającego X-plorer Serie 75 jest proste i intuicyjne - po wyciągnięciu urządzenia z pudełka, wystarczy zdjąć taśmę ochronną ze zderzaka, a następnie podłączyć stację dokującą do zasilania, pamiętając o wygospodarowaniu odpowiedniego miejsca (ok. 0,5 m po bokach i 1,5 m z przodu) na twardym podłożu (nie na dywanie). Następnie należy umieścić robota na stacji dokującej, aby mógł w pełni się naładować (przez ok. 4 godziny). W tym czasie możemy zainstalować aplikację mobilną Tefal X-plorer Series 75&95, o której powiem więcej w dalszej części tekstu.

Nawigacja

X-plorer Serie 75 został wyposażony w ultraprecyzyjną nawigację (kamera i laser), która umożliwia tworzenia map pomieszczeń oraz ich personalizację. Technologia ta pozwala szybko i precyzyjnie zeskanować oraz zapamiętać układ pomieszczeń, a także znajdujące się w nich przedmioty. Urządzenie posiada funkcję Multi-mapping, co oznacza, że robot zapamiętuje do 4 map, np. różnych kondygnacji. Co ważne, pełna mapa tworzy się już po pierwszym przejeździe robota. Możemy ją personalizować w aplikacji mobilnej.

Tryby pracy

Robot sprzątający nadaje się do czyszczenia zarówno powierzchni twardych (na sucho i mokro), jak i dywanów czy wykładzin. Został wyposażony w 4 tryby pracy: Eco, Standard, High i Boost, które możemy zmieniać w zależności od rodzaju i ilości zabrudzeń. Najwyższa moc ssania odkurzacza to 2700 Pa. Tryb Auto Boost umożliwia automatyczne dopasowanie mocy urządzenia podczas odkurzania dywanów oraz wykładzin.

Dzięki zaawansowanym funkcjom i utworzonej mapie istnieje np. możliwość decydowania o tym, które miejsca mają zostać sprzątnięte, a które pominięte. Pełen zakres opcji jest dostępny w aplikacji mobilnej, którą możemy pobrać na swój telefon.

Przyciski funkcyjne umieszczone na obudowie robota pozwalają tylko na włączanie, wyłączanie, zatrzymanie, skierowanie robota do stacji ładującej oraz uruchomienie sprzątania miejscowego (dłuższe przytrzymanie przycisku ładowania).

Mopowanie

Za pomocą X-plorer Serie 75 możemy także umyć podłogę - w zestawie znajduje się specjalna nakładka mopująca wraz ze ściereczkami z mikrofibry, które możemy zmieniać w zależności od typu zabrudzeń: niebieska przeznaczona jest do codziennego użytku, czerwona (Animal Scrub) do usuwania trudniejszych zabrudzeń, zielona (Allergy Electrostatic) do zbierania drobnych cząsteczek kurzu bez użycia wody. Każdą z nich można zdjąć i wyprać w pralce (nawet do 100 razy).

Należy także dodać, że sam montaż nakładki mopującej jest prosty i wygodny. Nie musimy obracać robota, aby przyczepić nakładkę - wystarczy tylko ją wsunąć w odpowiednie miejsce.

Powrót do stacji ładującej

Odkurzacz automatyczny X-plorer Serie 75 samodzielnie wraca do stacji ładującej po zakończeniu pracy lub w momencie, gdy poziom baterii spadnie poniżej 30%. Jak wspominałam wyżej, zalecane jest zachowanie odpowiedniego miejsca wokół bazy. Najlepiej umieścić stację przy samej ścianie, aby zapobiec jej przesuwaniu.

Bateria

Pojemna bateria (14,8 V) wystarcza na 150 minut pracy, choć oczywiście czas działania odkurzacza zależy od typu podłoża, ilości zabrudzeń oraz wybranego trybu. Jak wynika z naszych testów, w ciągu 29 minut, robot posprzątał powierzchnię 27 m² w trybie Standard, tracąc przy tym ok. 20% baterii. Urządzenie było w stanie posprzątać całe mieszkanie (ok. 50 m²), w każdym z trybów, bez konieczności doładowywania w trakcie pracy. Czas ładowania akumulatora to ok. 4 godziny.

Tefal X-plorer Serie 75 - aplikacja mobilna

Darmowa aplikacja mobilna Tefal X-plorer daje pełną kontrolę nad pracą urządzenia i umożliwia uruchomienie dodatkowych opcji. Z poziomu smartfona możemy zdalnie zarządzać wszystkimi ustawieniami, ustalić harmonogram sprzątania, spersonalizować mapy pomieszczeń oraz ustalać, gdzie i w jaki sposób robot ma się poruszać. Pracę urządzenia możemy obserwować w czasie rzeczywistym na ekranie telefonu. Poza tym, warto dodać, że robot reaguje także na komendy głosowe (Google Assistant i Amazon Alexa).

Instalacja

Proces instalacji jest prosty i bardzo szybki. Wystarczy pobrać aplikację za pomocą kodu QR umieszczonego w skróconej instrukcji obsługi (dołączonej do zestawu) lub pobrać ze sklepu Google Play czy App Store. Następnie musimy założyć konto, podając adres e-mail oraz hasło i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają kolejne kroki instalacji:

Funkcje

Po instalacji aplikacji mobilnej oraz utworzeniu mapy otrzymujemy pełen zakres funkcji robota X-plorer Serie 75. Zacznijmy od ekranu głównego i poszczególnych zakładek. Z poziomu smartfona możemy włączyć i zatrzymać robota, skierować go do stacji ładującej, zmienić jego moc działania, wyznaczyć strefę zakazaną czy edytować mapę.

Edycja mapy umożliwia złączenie poszczególnych pomieszczeń, które robot automatycznie podzielił podczas pierwszego przejazdu, podzielenie ich, zmianę nazwy oraz ustawienie mocy pracy odkurzacza - indywidualnie dla każdego pomieszczenia.

umożliwia złączenie poszczególnych pomieszczeń, które robot automatycznie podzielił podczas pierwszego przejazdu, podzielenie ich, zmianę nazwy oraz ustawienie mocy pracy odkurzacza - indywidualnie dla każdego pomieszczenia. Zakładka Strefa pozwala na dodanie/wyznaczenie miejsc, które mają zostać posprzątane.

pozwala na dodanie/wyznaczenie miejsc, które mają zostać posprzątane. Zakładka Pokój umożliwia wybranie pomieszczeń, które maja zostać wyczyszczone.

umożliwia wybranie pomieszczeń, które maja zostać wyczyszczone. Zakładka Punkt daje możliwość wyznaczenia jednego punktu, który ma zostać posprzątany.

Aplikacja pozwala także na ustalenie harmonogramu sprzątania, zdalne sterowanie robotem, możliwość wyszukania urządzenia (za pomocą sygnału dźwiękowego) czy dodanie nowej mapy. Wśród dodatkowych opcji znajdziemy także historię sprzątania, funkcję Nie przeszkadzać czy informacje dotyczące konserwacji urządzenia (dane procentowe dotyczące zużycia filtra, szczotek bocznych i szczotki centralnej).

Korzystanie z aplikacji mobilnej to nie tylko duże udogodnienie, ale także szansa na skuteczne i bardziej precyzyjne sprzątnięcie całego mieszkania.

Tefal X-plorer Serie 75 - wrażenia z użytkowania

Robot sprzątający Tefal X-plorer Serie 75 to nowoczesne urządzenie z wieloma ciekawymi funkcjami, które nie tylko wpływają na skuteczność sprzątania, ale także ułatwiają kontrolowanie pracy odkurzacza. Dzięki zaawansowanej technologii nawigowania dokładną mapę przestrzeni otrzymujemy już po pierwszym przejeździe. Ogromną zaletą jest to, że możemy ją dowolnie personalizować - dzieląc i łącząc poszczególne pomieszczenia. Każdy pokój możemy nazwać, a także wyznaczyć, z jaką mocą ma poruszać się robot w tej przestrzeni. Poza tym, nie zabrakło opcji wyznaczania stref zakazanych, co okazuje się bardzo pomocne, jeśli chcemy uniemożliwić jazdę robota w tym miejscu.

Jeśli chodzi o mopowanie podłogi, byłam nastawiona sceptycznie - z doświadczenia wiem, że tego typu funkcja często stanowi raczej pewien dodatek, który ma za zadanie odświeżyć podłogę i zazwyczaj nie radzi sobie z usunięciem większych zabrudzeń. W przypadku robota X-plorer Serie 75 zostałam miło zaskoczona - urządzenie bardzo dobrze poradziło sobie z umyciem podłogi, nawet z zaschniętymi plamami. Muszę dodać, że w tym przypadku bardzo dobrze sprawdziła się czerwona nakładka mopująca Animal Scrub. Poza tym, dużą zaletą okazuje się funkcja zdalnego sterowania za pomocą smartfona - dzięki tej opcji możemy precyzyjnie skierować urządzenie na zabrudzenie.

Muszę jednak przyznać, że pojemnik na wodę jest nieco mały (ok. 90 ml), przez co jedno napełnienie może nie wystarczać na umycie całej podłogi za jednym razem, szczególnie jeśli posiadamy dużą przestrzeń bez dywanów. Zauważyłam również, że robot podczas jednego przejazdu wjechał na dywanik łazienkowy, mimo zamontowanej nakładki mopującej.

Pewną niedogodnością może okazać się brak podkładki na ociekająca wodę z mopa - dlatego po skończonym myciu podłogi najlepiej od razu zdjąć nakładkę ze ściereczką.

Poza drobnymi wadami, nie mam większych zastrzeżeń jeśli chodzi o pracę robota - wszystkie funkcje działały sprawnie, a odkurzacz jeździł w sposób precyzyjny i nie obijał się o meble czy przeszkody, które spotkał na swojej drodze. Bez problemu wjeżdżał pod niskie szafki i odpowiednio wcześnie wyczuwał krawędzie schodów. Poradził sobie także podczas przejazdów po dywanie z krótkim i długim włosiem.

Oczywiście ogromną zaletą jest dedykowana aplikacja mobilna, która jest czytelna i łatwa w obsłudze. Znajdziemy tam wiele przydatnych opcji znacznie ułatwiających codzienne sprzątanie. Dodatkowo, urządzeniem możemy sterować za pomocą komend głosowych. Wszystko to sprawia, że bez ruszania się z miejsca, możemy w pełni kontrolować pracę robota.

Tefal X-plorer Serie 75 - czy warto zdecydować się na ten model?

Robot sprzątający Tefal X-plorer Serie 75 to solidne i wydajne urządzenie, które sprawdzi się zarówno jako odkurzacz, jak i mop. Technologia zapewniająca precyzyjną nawigacje, szereg nowoczesnych funkcji, a do tego niewygórowana cena sprawiają, że odkurzacz automatyczny powinien zadowolić nawet bardziej wymagających użytkowników. Należy także dodać, że to idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt oraz alergików - model X-plorer Serie 75 został wyposażony w specjalne akcesoria, które maja zapewnić sprzątanie na najwyższym poziomie (mowa o elektroszczotce Animal Turbo, nakładce mopującej Animal Scrub nakładce mopującej Allergy Electrostatic i wysokowydajnym filtrze). Jeśli szukacie wielofunkcyjnego robota sprzątającego w dobrej cenie, możecie śmiało zdecydować się na ten model.

Tefal X-plorer Serie 75 - cena i dostępność