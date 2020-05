TeleCube - wirtualna telefonia dla firm

TeleCube to telefonia internetowa, oferująca wirtualną centralę telefoniczną, przystosowaną do współczesnych wymogów biznesowych. Oferuje takie same możliwości, jak zwykła, jednak korzystanie z niej znacznie redukuje wydatki.

TeleCube to telefonia internetowa oferująca wirtualną centralę telefoniczną, dedykowaną firmom chcącym mieć stabilną łączność wewnętrzną i zewnętrzną, a zarazem ograniczyć wydatki na abonamenty. Dzięki wykorzystaniu możliwości dawanych przez VoIP, pozwala na wygodną konfigurację wielu numerów zewnętrznych i wewnętrznych, a także obsługę SMS-ów oraz faksu. Jak rozwiązanie to wypada w praktyce?

TeleCube - wybór i rodzaje numerów

Przez pierwsze kroki w używaniu TeleCube przeprowadza użytkowników samouczek - zaczyna się on oczywiście od konfiguracji centralki. W trakcie tego procesu wybieramy numery do wykorzystania. Ich maksymalna ilość różni się w zależności od posiadanego pakietu. Podstawowy daje 4 numery wewnętrzne i 2 miejskie, a najbardziej zaawansowany 32 numery wewnętrzne, 16 numerów miejskich oraz 4 komórkowe - co można w dowolny i szybki sposób rozbudowywać w zależności od potrzeb firmy. Numery miejskie to numery stacjonarne - można podawać je na wizytówkach, witrynie internetowej, reklamie, itp. Przy każdym można wybrać konkretną strefę miejską (pojawia się wówczas odpowiedni prefix, np. 22 dla Warszawy) i to niezależnie od tego, gdzie rzeczywiście mieści się siedziba firmy. Ponadto do każdego numeru można dodać opis oraz zadecydować, jaką funkcję ma pełnić - na przykład odbierać faksy (na e-mail) na tym numerze, odbierać rozmowy tylko o określonych godzinach, a także przekierować rozmowy na inne numery telefonu. To bardzo praktyczne i umożliwia dostosowanie każdego z numerów do konkretnych zadań.

Wybieranie numerów

Numery wewnętrzne (SIP) to z kolei numery, jakie można przydzielić dla każdego stanowiska w firmie. Podobnie jak i miejskie, także te mogą być indywidualnie nazywane, ale liczba cyfr w numerze może wynosić od 2 do 5. Można więc przydzielić osobny numer do sekretariatu, działu handlowego, księgowości, itp.

Tworzenie konta SIP

Ostatnia rzecz to określenie odbiorcy połączeń alarmowych - a konkretnie ustalenie jednostki terytorialnej właściwej dla danego rejonu. Można także określić, dokąd wysyłać wszelką korespondencję listową oraz upoważnić innych pracowników do otrzymywania ważnych komunikatów mailowych od dostawcy usługi. Wszystkie stworzone numery możemy sprawdzić w zakładce Wirtualna Centrala.

Wśród znajdujących się tam opcji bardzo praktyczna jest możliwość tworzenia schematu działania centrali metodą “chwyć i upuść” (wykorzystując takie funkcje jak np. kolejkowanie; IVR z zapowiedziami wirtualnego lub profesjonalnego lektora; poczta głosowa czy weryfikacja numerów dzwoniących celem ograniczenia połączeń od niepożądanych numerów) oraz wykonanie takich akcji, jak np. przeniesienie posiadanego (od innego operatora) numeru do TeleCube.

Schemat centrali

Kolejna praktyczna możliwość to tworzenie wielu książek telefonicznych. Nie trzeba nawet wpisywać ręcznie numerów - istnieje możliwość zaimportowania listy posiadanych kontaktów z plików w formatach CSV, XML oraz JSON. Działa to również w druga stronę - książkę można wyeksportować w taki sam sposób, co umożliwia wygodne tworzenie kopii zapasowej.

TeleCube - panel administracyjny

Wirtualna centrala telefoniczna TeleCube oferuje szeroki zakres możliwości, a jej panel (dostępny 24 h/7 dni, przy użyciu przeglądarki internetowej) został skonstruowany w tak wygodny sposób, że nikt nie powinien mieć problemu z wygodnym zarządzaniem każdym jej aspektem.

W górnej części znajduje się informacja o posiadanym saldzie oraz skrzynka odbiorcza wiadomości SMS i faksów, a na belce poniżej szybki dostęp do wszystkich ustawień związanych z kontem i finansami, wirtualną centralą telefoniczną, bramką SMS, wirtualnym faksem, a także zakładka TeleCube PRO, umożliwiająca dostęp do pozostałych narzędzi (np. widgetu call back RINGY). Po lewej stronie znalazły się informacje dotyczące ilości posiadanych i aktywnych kont SIP; trwających połączeń przychodzących i wychodzących, Web2Call oraz szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Dzięki takiemu rozmieszczeniu wszystkiego, co potrzebne w codziennym użytkowaniu centralki, nie ma problemu z szybkim znalezieniem tej funkcji, która jest w danym momencie potrzebna. I za to duży plus dla usługodawcy.

TeleCube - faks i bramka SMS

Na osobne omówienie zasługują dwa aspekty wirtualnej centralki. Pierwszy to bramka SMS. Otrzymujemy tu do dyspozycji możliwości jej zaawansowanej konfiguracji, zaczynając od automatycznej odpowiedzi, kończąc na przygotowaniu szablonów. Każdy szablon można w dowolnej chwili edytować lub usunąć całkowicie. SMS-a można wysyłać poprzez wpisanie numeru ręcznie, skorzystać w tym celu z książki telefonicznej lub pliku. Istnieje kilka rodzajów wiadomości tekstowych - standardowe, premium oraz Flash SMS i Ekspresowe. Ale - w przypadku Flash SMS nie są one wysyłane, jeżeli w treści znajdują się znaki specjalne, a wysyłki "Ekspresowe" są możliwe do zrealizowania tylko w przypadku gdy pole nadawcy jest losowe bądź gdy pole nadawcy nie jest numerem telefonicznym. We wszystkich przypadkach można ustawić datę wysłania SMS, co przyda się w wielu sytuacjach, np. jeżeli chce się danego dnia poinformować klientów o nowych usługach.

W przypadku faksu internetowego liczba opcji jest nieco mniejsza - można nadać mu nazwę oraz nazwę dla prezentacji, zastosować rozwiązanie Fax2Email (czyli przekierować faks do komputera, zmieniając go w plik PDF lub i/lub TIFF), a także zdefiniować, jak często i ile razy Twój wirtualny faks ma próbować nadać wiadomość. Wszystkie te opcje zostały rozmieszczone na jednej stronie, dzięki czemu ma się do każdej z nich szybki dostęp.

TeleCube - Auto-Konfigurator Sprzętu

Jedną z wygodnych opcji, które umieszczone zostały w Panelu Klienta, jest możliwość automatycznej konfiguracji posiadanego sprzętu. W chwili obecnej wspierane są urządzenia produkcji Cisco/Linksys oraz Grandstream. Jeżeli posiadasz ich sprzęt do telefonii Internetowej (bramkę VoIP, stacjonarny lub bezprzewodowy telefon IP) możesz skonfigurować go tak, aby automatycznie pobierał ustawienia Twojej usługi z centrali TeleCube. Jedyne, co należy zrobić, to wskazać na urządzeniu właściwy adres URL do pobrania konfiguracji i gotowe.

Jest to bardzo proste i wygodne rozwiązanie, która odciąża administratora centrali od ręcznego wprowadzania wszystkich ustawień.

TeleCube - zaawansowane możliwości komunikacji i integracji

Warto wspomnieć o innych zaawansowanych funkcjach, oferowanych w ramach abonamentu TeleCube. Pierwsza z nich to możliwość organizowania telekonferencji, w których brać może udział do trzydziestu osób, więc świetnie nadaje się na wszelkiego rodzaju narady, spotkania organizacyjne, itp. Tworzenie sali konferencyjnej zajmuje moment, a do udziału w spotkaniu można zaprosić inne osoby za pomocą numeru wewnętrznego, numeru miejskiego lub przekierować rozmówcę do sali konferencyjnej przy użyciu funkcji 'Transfer'. Można nagrać zapowiedź powitalną spotkania, która będzie odtwarzana dla każdego, kto dołączy. Spotkanie - podobnie jak i każdą rozmowę przeprowadzaną poprzez TeleCube - można nagrywać. Nagrane rozmowy są dostępne do odsłuchania lub pobrania przez 30 dni w bilingu połączeń.

Warto również powiedzieć o możliwości wykorzystania API TeleCube do integracji z używanym przez firmę systemem, w tym np. CRM. Odbywa się to przy użyciu HTTPS, dlatego wybór języka oprogramowania leży w gestii użytkownika. TeleCube oferuje gotowe integracje z kilkoma usługami zewnętrznymi m.in. Sugester, CRM Vision, Egito CRM, Bitrix 24, LiveAgent czy BaseLinker.

TeleCube - podsumowanie

TeleCube to świetnie przygotowana wirtualna centralka telefoniczna, możliwa do przystosowania na setki sposobów. Do jej głównych zalet należy zaliczyć tę właśnie "elastyczność" - czyli korzystanie z tylu numerów, ile jest potrzebnych, z możliwością dodania kolejnych - oraz bardzo prostą obsługę. Widać, że w jej stworzeniu brały udział osoby z dużym doświadczeniem w biznesie, dzięki czemu wiedziały, co będzie potrzebne - i umieściły to w TeleCube. Można śmiało powiedzieć, że jest to w chwili obecnej najlepsze tego typu rozwiązanie na rynku i warto z niego skorzystać.

Aby przetestować wirtualną centralę TeleCube przez 14 dni bez zobowiązań należy wejść na stronę: telecube.pl/wirtualna-centrala-telefoniczna, wybrać odpowiedni pakiet i kliknąć w nim na „Wypróbuj za darmo”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.