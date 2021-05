Tenda 4G06 - tani router z modemem LTE i solidnymi antenami [TEST]

Tenda zaprezentowała tani router z wbudowanym modemem sieci 4G LTE. To ciekawe urządzenie na działkę lub dla studenta, który często zmienia swoje miejsce zamieszkania. Sprawdź jak model Tenda 4G06 wypadł w naszych testach.

Nie każdy może pozwolić sobie na dostęp do internetu przewodowego lub światłowodu. Na przedmieściach lub poza miastem często jesteśmy skazani na internet mobilny z wykorzystaniem sieci komórkowej. W tym momencie świetnym pomysłem jest wykorzystanie stacjonarnego routera Wi-Fi z wbudowanym modem sieci komórkowej. Rozwiązanie to zaoferuje nam dostęp do internetu, porty LAN oraz znacznie lepszy zasięg od mobilnych routerów Wi-Fi lub hotspotów stworzonych przy użyciu telefonu komórkowego.

Tenda 4G06

Jeżeli mieszkasz pod miastem lub masz działkę i chcesz mieć dostęp do internetu, a nie możesz pozwolić sobie na połączenie przewodowe dobrym wyborem może być router Tenda 4G06, który właśnie trafił na testy do redakcji PCWorld. Jest to przystępny cenowo router Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci 4G LTE, który idealnie sprawdź się pod miastem, na działce lub w niewielkim gabinecie usługowym czy restauracji.

Zobacz, co oferuje router Tenda 4G06 z wbudowanym modemem sieci 4G LTE.

Tenda 4G06 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy Router Rodzaj urządzenia Router bezprzewodowy z modemem 4G Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100 (LAN) - 1 szt., RJ-45 10/100 (LAN/WAN) - 1 szt., RJ-11 (telefoniczny) - 1 szt., Gniazdo kart SIM - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g), LTE, HSPA+/HSPA Częstotliwość pracy 2.4 GHz Pasma transmisji 3G/4G LTE: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz, HSPA+DC/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz HSPA+DC/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz Antena Zewnętrzna - 2 szt., Wewnętrzna - 2 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 150 Mb/s (LTE), 300 Mb/s (Wi-Fi) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK Zarządzanie i konfiguracja Aplikacja, Interfejs WWW Dodatkowe funkcje Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, QoS, DDNS, DHCP, UPNP Dodatkowe informacje Obsługa WPS, Przycisk On/Off, Przycisk Reset Kolor Biały Wysokość 60 mm Szerokość 185 mm Głębokość 126 mm Waga 350 g Dołączone akcesoria Zasilacz, Kabel RJ-45, Kabel telefoniczny RJ-11, Instrukcja szybkiej instalacji Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Tenda 4G06 to tani router z wbudowanym modemem LTE. Warto zaznaczyć, że na pokładzie mamy modem w standardzie Cat 4, który pozwala na maksymalne pobieranie danych z przepustowością 150 Mbps. Modem obsługuje sieci w standardzie LTE: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz oraz HSPA+DC/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz.

Na wyposażeniu znajdziemy dwie anteny zewnętrzne do obsługi sygnału sieci komórkowej oraz dwie anteny wewnętrzne służące do stworzenia sieci Wi-Fi.

Router pracuje w starszym standardzie Wi-Fi 4 i tworzy jedną sieć o częstotliwości 2,4 GHz i przepustowości 300 Mbps.

Co ciekawe router poza 2 gniazdami RJ-45, gniazdem na kartę SIM (standard Mini SIM) oraz złączem zasilania, posiada również klasyczne złącze telefoniczne RJ-11.

Tenda 4G06 posiada interfejs webowy oraz jest kompatybilna z aplikacją Tenda Wi-Fi.

Tenda 4G06 - Cena

Tenda 4G06 to w chwili obecnej jeden z najtańszych stacjonarnych routerów Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci 4G LTE. Sugerowana cena detaliczna wynosi 269 zł. Kwota ta nie odstrasza i sprawia, że Tenda 4G06 to świetny wybór na działkę.

Za 40 zł mniej możemy kupić jeszcze tańszy model 4G03, ale nie posiada on zewnętrznych anten sieci komórkowej, co ogranicza nieco jego użyteczność.

Tenda 4G06 - Zawartość zestawu

Router Tenda 4G06 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu. Na pudełku znajdziemy najważniejsze informacje o urządzeniu, specyfikację techniczną oraz schemat podłączania wszystkich przewodów. Producent dołączył również kod QR, który pozwala szybko i wygodnie pobrać aplikację mobilną Tenda Wi-Fi na smartfony z Androidem lub iOS.

Kod QR do aplikacji Tenda Wi-Fi

W opakowaniu znajdziemy elementy niezbędne do podłączenia i skonfigurowania Tendy 4G06. Poza routerem w środku umieszczono dwie anteny zewnętrzne, zasilacz, przewód RJ-45, przewód RJ-11 oraz skróconą instrukcję obsługi.

Zawartość zestawu

Tenda 4G06 - Wygląd i jakość wykonania

Tenda 4G06 to niewielki router utrzymany w białej kolorystyce. Producent zdecydował się na nieco nietypowy kształt obudowy. Sprzęt jest dosyć wysoki i jednocześnie zaskakująco wąski.

Tenda 4G06

Całość wykonano z matowego plastiku, który nie gromadzi odcisków palców. Na górze znajdziemy błyszczącą wstawkę. Między obiema częściami obudowy umieszczono kratkę wentylacyjną.

Błyszcząca wstawka na szczycie

Na froncie znajdziemy logo producenta oraz najważniejsze diody sygnalizujące. Cieszy, że producent dodał wskaźniki zasięgu sieci komórkowej.

Diody sygnalizacyjne

Z tyłu umieszczono dwa porty na zewnętrzne anteny sieci komórkowej, dwa porty RJ-45 (jeden może służyć jako WAN), gniazdo RJ-11, złącze zasilacza, przycisk Reset/WPS oraz włącznik.

Gniazda

Na spodzie znajdziemy dodatkowe otwory wentylacyjne, naklejkę informacyjną oraz slot na kartę SIM w standardzie Mini SIM.

Gniazdo na karę SIM na spodzie

Warto zwrócić uwagę na solidne anteny o długości ponad 10 centymetrów, które dbają o jakość zasięgu sieci komórkowej.

Zewnętrzne anteny sieci komórkowej

Tenda 4G06 - Konfiguracja

Tenda 4G06 umożliwia dwa sposoby konfiguracji - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystaliśmy z aplikacji Tenda Wi-Fi, która pozwala na przeprowadzenie całego procesu w zaledwie kilka minut. Podczas konfiguracji wystarczy przejść przez jedynie kilka ekranów.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz włożyć kartę SIM. W przypadku, gdy Tenda 4G06 ma działać jako klasyczny router wystarczy przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45 lub RJ-11 podpiąć router do modemu. W tym celu wykorzystujemy gniazdo RJ-45 opisane jako WAN.

Po uruchomieniu routera możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację mobilną, która przeprowadzi nas przez proces konfiguracji. Całość trwa maksymalnie 5 minut. Czas może się nieco wydłużyć, jeżeli router zaproponuje instalację aktualizacji oprogramowania.

W trakcie konfiguracji możemy stworzyć sieć Wi-Fi o własnej nazwie i zmienić jej hasło.

Tenda 4G06 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda Wi-Fi to bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala monitorować stan naszej sieci i wprowadzać zmiany w jej konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego takiego, jak smartfon czy tablet. Co ważne w aplikacji znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje. Nie zabrakło przydatnych opcji takich, jak automatyczna optymalizacja pracy routera. Istnieje również możliwość zmniejszenia sygnału sieci Wi-Fi. Rozwiązanie to może przydać się w niewielkich mieszkaniach.

Po podłączeniu modelu Tenda 4G06 zobaczymy również dodatkowe opcje związane z obecnością modemu sieci 4G LTE. Aplikacja umożliwia wyświetlenie statusu pracy modemu, numeru karty SIM, operatora oraz szczegółowych informacji o jakości połączenia. Cieszy fakt, że możemy zobaczyć prędkość przesyłania oraz pobierania danych.

Z poziomu aplikacji możemy również zmieniać tryb pracy. Tenda 4G06 może być routerem z wbudowanym modemem 4G LTE lub klasycznym routerem, który otrzymuje internet z zewnętrznego modemu.

Tenda 4G06 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda 4G06 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1.

Podobnie jak aplikacja mobilna, interfejs sieciowy jest rozbudowany, przemyślany oraz niezwykle przyjemny w użyciu. Domyślnie uruchamiana jest strona wyświetlająca status pracy urządzenia. Dowiemy się z niej o statusie pracy modemu sieci komórkowej, bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Co ważne cały interfejs użytkownika został przetłumaczony na język polski. Z jego poziomu możemy również odbierać i wysyłać wiadomości SMS oraz konfiguracyjne.

Tenda 4G06 - Testy

Router Tenda 4G06 może służyć jako klasyczny router Wi-Fi lub jak router korzystający z wbudowanego modemu sieci komórkowej LTE. Do testów wykorzystaliśmy sieć komórkową LTE z kartą operatora Play. Testy przeprowadzane były na przedmieściach Warszawy około 2 kilometrów od najbliższej stacji bazowej z nadajnikami Play.

Router Tenda 4G06 testowaliśmy w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Testowany model tworzy sieć Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 4 o maksymalnej teoretycznej przepustowości 300 Mbps. Maksymalna wydajność wbudowanego modemu LTE Cat 4 to 150 Mbps podczas pobierania oraz 50 Mbps podczas wysyłania. Oznacza to, że rozwiazanie jest wolniejsze od klasycznych routerów bez wbudowanego modemu, ale jednocześnie parametry powinny wystarczyć do pracy, przeglądania internetu oraz oglądania filmów.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się z pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda 4G06 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda 4G06 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda 4G06 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda 4G06 z 4 ścianami po drodze

Tenda 4G06 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Not 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Test siły sygnału sieci Wi-Fi potwierdził, że Tenda 4G06 tworzy dosyć wolną sieć Wi-Fi, ale router zaskoczył nas niezwykle dobrym pokryciem zasięgu.

W każdym punkcie pomiarowym szybkość połączenia wynosiła 115 Mbps, a opóźnienia były marginalne. Również moc sygnału pozytywnie zaskakuje.

Nawet w ostatnim punkcie pomiarowym nie mieliśmy problemów z połączeniem z internetem.

Tenda 4G06 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router Tenda 4G06 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 27 Mb/s, a Bandwidth 16 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

W testach iPerf 3 ponownie widać, że brakuje szybkiego połączenia w technologii Wi-Fi 5 lub Wi-Fi 6 oraz sieci 5 GHz. Biorąc jednak pod uwagę, że router tworzy sieć 2,4 GHz o maksymalnej przepustowości 300 Mbps uzyskane wyniki nie rozczarowują.

W kolejnych punktach pomiarowych wyniki stopniowo się pogarszają, ale nawet w ostatnim punkcie pomiarowym nie mieliśmy problemów z ukończeniem testu.

Tenda 4G06 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak Tenda 4G06 poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest polegającym na sprawdzeniu prędkości internetu.

Podczas testów maksymalna przepustowość z wykorzystaniem modemu sieci 4G LTE w routerze Tenda 4G06 wynosiła 52 Mbps podczas pobierania oraz 20,4 Mbps podczas wysyłania. Próba ta została wykonana na komputerze podłączonym przewodowo do routera.

W każdym z punktów pomiarowych podczas testu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi rezultaty były podobne. Świadczy to o połączeniu dobrej jakości. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym zauważyliśmy spadek osiągów, ale nadal nie było najmniejszego problemu z dostępem do sieci.

Dodatkowo sprawdziliśmy jak wygląda przepustowość sieci LTE na karcie SIM wykorzystanej do testów na urządzeniu mobilnym. Do tej próby wykorzystaliśmy Samsunga Galaxy Note 10+. Telefon w tym samym miejscu i czasie był w stanie uzyskać maksymalną prędkość pobierania na poziomie 25 Mbps oraz prędkość wysyłania na poziomie 5-6 Mbps.

Próba ta pokazała, że sporych rozmiarów anteny zewnętrzne Tendy 4G06 radzą sobie znacznie lepiej od tych montowanych w nowoczesnych smartfonach. Oznacza to, że router lepiej poradzi sobie w miejscach o ograniczonym zasięgu.

Tenda 4G06 - Podsumowanie

Tenda 4G06 to podstawowy router mobilny z wbudowanym modemem sieci 4G LTE. Dane techniczne pokazują, że nie jest to rozwiązanie dedykowane dla osób mieszkających w dużym domu, które pragną stworzyć sieć o wysokiej wydajności. Nie takie są założenia testowane routera. Producent deklaruje, że jest to świetne rozwiązanie na działkę lub do małych punktów usługowych. W tej roli Tenda 4G06 sprawdza się wyśmienicie. Router ten docenią również studenci, którzy często zmieniają swój adres zamieszkania. Dzięki karcie SIM z dostępem do internetu mobilnego nie trzeba martwić się o cesje internetu przewodowego.

Tenda 4G06

Router oferuje zasięg sieci 4G LTE, który znacząco przewyższa ten uzyskiwany na nowoczesnych smartfonach. Oznacza to, że dostęp do internetu uzyskamy nawet w miejscach, gdzie telefony komórkowe mają z tym problem. Dużym atutem jest również tworzona sieć Wi-Fi, która oferuje nie najszybsze parametry, ale nadrabia stabilnością połączenia i zaskakująco silnym zasięgiem. Wszystko to otrzymujemy za około 250 zł, a dodatkowo Tenda 4G06 w razie potrzeby może stać się zwykłym routerem bezprzewodowym.

Tenda 4G06 z boku

Podsumowując jeżeli szukasz taniego routera stacjonarnego z wbudowanym modemem sieci komórkowej 4G LTE, którego pragniesz wykorzystać na działce, w pracy lub niewielkim mieszkaniu, to Tenda 4G06 jest odpowiednim wyborem, który na dodatek nie zrujnuje Twojego portfela.