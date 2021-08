Tenda AC10 - test taniego routera z atrakcyjnym designem

Tenda AC10 to przystępny cenowo router Wi-Fi charakteryzujący się obecnością wydajnego procesora, czterech mocnych anten oraz niezwykle atrakcyjną obudową. Jak najnowsza propozycja chińskiego producenta wypadła w naszych testach?

Tenda to firma produkująca sprzęt sieciowy, która szturmem zdobywa polski rynek. Stosunkowo nowy producent wprowadził na rynek mnóstwo ciekawych routerów. Na przestrzeni ostatniego roku przetestowaliśmy kilka z nich - Tenda AC19, Tenda AC21, Tenda AC23, Tenda RX9 Pro oraz Tenda TX3. Wspólnym mianownikiem każdej konstrukcji jest rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

Tenda AC10

Najnowsza Tenda AC10 to bazowa propozycja skierowana dla mniej zaawansowanych użytkowników. Kosztujący niespełna 200 zł sprzęt posiada na swoim pokładzie całkiem wydajne podzespoły oraz cztery spore anteny. Jak router Tenda AC10 wypadł w naszych testach?

Zobacz również:

Tenda AC10 - Specyfikacja techniczna

Porty 1 port 10/100/1000Mbps WAN , 3 porty 10/100/1000Mbps LAN Antena Cztery zewnętrzne anteny Procesor 1 GHz Pamięć operacyjna 128 MB DDR3 Przyciski WPS oraz Reset Zasilanie DC 12V, 2A Wymiary 220 mm x 141,5 mm x 49 mm Waga 350 g LED 4 diody sygnalizacyjne (WAN, LAN, Wi-Fi/WPS, SYS) Standardy połączenia bezprzewodowego IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.3, IEEE 802.3u Prędkość 5 GHz: do 867 Mbps, 2,4 GHz: do 300 Mbps Częstotliwość 2,4 / 5 GHz (DualBand) Moc transmisji CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) Funkcje podstawowe SSID Broadcast: aktywny/nieaktywny, Regulacja mocy sygnału, Beamforming, MU-MIMO Bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 Typ połączenia internetowego Dynamic IP/Static IP/PPPoE Tryb pracy Router, Repeater Serwer DHCP Tak Serwer wirtualny Port Forwarding, DMZ Host, UPnP Bezpieczeństwo Kontrola rodzicielska, blokada klientów, zarządzanie zdalne Funkcje Specjalne Prioretyzacja ruchu, Włączanie/Wyłączanie Wi-Fi, Tenda Cloud, Tenda App Gwarancja 36 miesięcy

Tenda AC10 nie musi wstydzić się swojej specyfikacji technicznej. Producent postawił na wydajny procesor o taktowaniu 1 GHz oraz 128 MB wbudowanej pamięci operacyjnej. Nie zabrakło również czterech zewnętrznych anten dookólnych z możliwością regulacji kąta nachylenia. Całość uzupełnia kompatybilność ze standardem Wi-Fi 5 AC1200. Oznacza to, że maksymalna przepustowość przesyłania danych w sieci 5 GHz wynosi 867 Mb/s, a w sieci 2,4 GHz 300 Mb/s.

Router posiada możliwość pracy w trybie dwuzakresowym. Dzięki tej opcji Tenda AC10 automatycznie przełącza poszczególne urządzenia końcowe na odpowiednie pasmo.

Warto podkreślić, że pomimo niskiej ceny nie zabrakło możliwości zdalnego zarządzania z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Tenda zastosowała również obsługę MU-MIMO oraz gigabitowe porty LAN/WAN.

Decydując się na zakup Tendy AC10 możemy również liczyć na trzyletnią gwarancję producenta.

Tenda AC10 - Cena

Ile kosztuje aktualnie tani router? Tenda AC10 to jedna z przystępniejszych cenowo propozycji. Sugerowana cena detaliczna wynosi zaledwie 149 zł, a w wybranych sklepach router kupimy o 10-20 zł mniej.

Tenda AC10 - Zawartość zestawu

Router sprzedawany jest w czarnym opakowaniu z pomarańczowymi akcentami stylistycznymi.

Opakowanie Tenda AC10

Producent wykorzystał jego powierzchnię do umieszczenia najważniejszych informacji o urządzeniu. Na pudełku znajdziemy specyfikację techniczną, schemat podłączenia urządzenia oraz kod QR, który ułatwia pobranie aplikacji mobilnej Tenda WiFi na Androida oraz iOS.

Specyfikacja techniczna Tendy AC10 na pudełku Najważniejsze informacje o routerze Kod QR na opakowaniu

W środku poza samym routerem znajdziemy elementy niezbędne do przeprowadzenia procesu konfiguracji.

Zawartość zestawu

Mowa o dedykowanym zasilaczu oraz przewodzie RJ-45. Producent dołącza również instrukcję obsługi (na jej froncie również znajdziemy kod QR do pobrania aplikacji Tenda WiFi na urządzenia mobilne) oraz ulotkę informacyjną dotyczącą licencji wykorzystanych do stworzenia systemu operacyjnego routera.

Kod QR na instrukcji obsługi Zasilacz Przewód RJ-45

Tenda AC10 - Wygląd i jakość wykonania

Tenda AC10 od momentu wyjęcia z opakowania wyróżnia się swoją stylistyką. Z pewnością jest to router, którego nie pomylimy z innym modelem. Całość wykonano z czarnego, matowego plastiku, który nie gromadzi odcisków palców.

Tenda AC10

W porównaniu do konkurencyjnych urządzeń możemy liczyć na ostre krawędzie i nietypowy kształt. Na przodzie umieszczono cztery diody sygnalizacyjne.

Diody sygnalizacyjne

Nieco niżej znajdziemy wystające krawędzie obudowy. Na jednej z nich znajduje się logo producenta.

Logo producenta na obudowie

Górna część obudowy posiada dwa dodatkowe garby i ostre zakończenia.

Górna część obudowy

W krótsze boki wkomponowano sporą ilość otworów wentylacyjnych oraz dwie anteny.

Otwory wentylacyjne na boku

Z tyłu znajdziemy trzy porty LAN w standardzie Gigabit Ethernet, port WAN w standardzie Gigabit Ethernet, złącze zasilania, przycisk WPS/RESET oraz kolejne dwie anteny. Szkoda, że wszystkie gniazda są w kolorze żółtym. Producent nie zdecydował się na wyróżnienie gniazda WAN. Do trzeciego portu LAN możemy podłączyć kamerkę IP.

Porty na tylnej krawędzi obudowy

Spód obudowy niemal w całości pokryto otworami wentylacyjnymi. Nie zabrakło czterech nóżek antypoślizgowych, dwóch uchwytów pozwalających na montaż naścienny oraz naklejki informacyjnej z podstawowymi informacjami o routerze.

Naklejka informacyjna na spodzie

Tenda AC10 - Konfiguracja

Router Tenda AC10 podobnie jak droższe modele możemy skonfigurować na dwa sposoby - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda WiFi na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystałem z drugiej opcji.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN podpiąć router do modemu.

W kolejnym kroku pobieramy aplikację Tenda WiFi na naszego smartfona. Proces znacząco ułatwia kod QR umieszczony na pudełku oraz instrukcji obsługi.

Po pobraniu aplikacji łączymy się z domyślnie tworzoną przez router siecią Wi-Fi i uruchamiamy program Tenda WiFi, który przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji. Trwa on zaledwie kilka minut i składa się z kilku kliknięć.

Łącznie z domyślnie tworzoną siecią Wi-Fi Konfiguracja routera w aplikacji Tenda Wi-Fi Konfiguracja routera w aplikacji Tenda Wi-Fi

Wprowadzanie ustawień Podłączenie do stworzonej sieci Wi-Fi

Tenda AC10 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda WiFi to bardzo przydatne narzędzie, które ułatwia konfigurację, zarządzenie oraz monitorowanie stanu naszej sieci. W modelu Tenda AC10 będziemy korzystać z niego jeszcze częściej, ponieważ interfejs webowy nie posiada polskiej wersji językowej. Program oferuje możliwość zmiany wszystkich ustawień. Producent dodał od siebie również przydatne narzędzia do optymalizacji pracy routera.

Aplikacja mobilna Tenda WiFi Aplikacja mobilna Tenda WiFi Aplikacja mobilna Tenda WiFi

Aplikacja podzielona została na trzy zakładki - Urządzenia, Pamięć masowa (niedostępna na testowanym urządzeniu) oraz Narzędzia.

Z poziomu Tenda WiFi zmienimy nazwę sieci Wi-Fi, hasło, stworzymy sieć dla gości, zmodyfikujemy czarną listę, zaktualizujemy oprogramowanie układowe routera oraz wyłączymy diody powiadomień.

Tenda AC10 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda AC10 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1. Podobnie jak aplikacja mobilna, interfejs sieciowy jest rozbudowany, przemyślany oraz niezwykle przyjemny w użyciu.

Interfejs webowy

Niestety tak jak już wspominaliśmy, testowany router nie posiada interfejsu w polskiej wersji językowej. Domyślnie uruchamiana jest strona wyświetlająca status pracy urządzenia. Dowiemy się z niej o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Tenda AC10 - Testy

Tenda AC10 pozytywnie wyróżnia się specyfikacją techniczną. Jak 1 GHz procesor w połączeniu ze 128 MB wbudowanej pamięci operacyjnej i czterema antenami kierunkowymi o mocy 5 dBi każda sprawdza się w praktyce?

Router bez problemu poradził sobie z naszymi testami. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym widoczny był zauważalny spadek parametrów połączenia, ale nadal możliwe było bezproblemowe przeglądanie sieci i strumieniowe przesyłanie multimediów.

Tendę AC10 testowałem w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiłem do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyłem cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda AC10 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda AC10 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda AC10 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda AC10 z 4 ścianami po drodze

Tenda AC10 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Zarejestrowane rezultaty są w pełni satysfakcjonujące. W pierwszym punkcie pomiarowym uzyskaliśmy maksymalną przepustowość, a późnienia wynosiły zaledwie 2 ms. W drugim i trzecim punkcie pomiarowym rezultaty były nieco słabsze. Zauważalny spadek zarejestrowaliśmy dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym o 15 metrów od routera. Pomimo spadku przepustowości należy zauważyć, że opóźnienia wynosiły zaledwie 3 ms. Nawet podczas ostatniej próby połączenie z Internetem było stabilne.

Tenda AC10 - iPerf 3

Po zmierzeniu siły sygnału sieci Wi-Fi przystąpiłem do testów narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 275 Mb/s, a Bandwidth 234 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów iPerf 3

Router Tenda AC10 dobrze poradził sobie w teście iPerf 3. W każdej kolejnym punkcie pomiarowym wyniki są niższe - to typowe zachowanie dla klasycznych routerów. Nawet w ostatnim punkcie pomiarowych nie miałem problemu z przeprowadzeniem testu. Dodatkowo w każdej z prób korzystałem z sieci 5 GHz o większej przepustowości i mniejszym zasięgu.

Tenda AC10 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziłem jak router Tenda AC10 poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest, które sprawdza prędkość Internetu.

Router testowałem na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na początku sprawdziłem prędkość Internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Na wykresie powyżej widać, że parametry spadają dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym, ale nadal są w pełni zadowalające i pozwalają na intensywne korzystanie z Internetu.

Sprawdziłem również jak wypada prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku router poradził sobie bardzo dobrze. Wyniki są niemalże identyczne jak parametry deklarowane przez dostawcę Internetu do miejsca, w którym przeprowadzałem próby.

SpeedTest (połączenie przewodowe)

Tenda AC10 - Podsumowanie

Tenda AC10 to kolejne udane urządzenie sieciowe tego producenta. Testowany router zaskakuje nie tylko charakterystycznym wyglądem, ale także rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny i obecnością rozwiązań znanych z droższych modeli.

Tenda AC10

Kosztujący niespełna 150 zł router pozwala bez problemu pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej niewielki dom jednorodzinny lub spore mieszkanie. Dodatkowo w przystępnej cenie otrzymujemy atrakcyjnie wykonane urządzenie, które może się podobać.

Podczas testów doceniłem wysoką wydajność, przemyślaną aplikację mobilną, wygląd, uchwyty do montażu naściennego oraz spore możliwości regulacji kąta nachylenia anten. Doszukałem się również jednej niezbyt istotnej wady - interfejs webowy w testowym egzemplarzu nie był dostępny w języku polskim.

Podsumowując - Tenda AC10 to idealny wybór dla konsumentów, którzy szukają taniego i wydajnego routera Wi-Fi, a jednocześnie nie zależy im na obecności standardu Wi-Fi 6, który w dalszym ciągu znacząco podnosi cenę.