Tenda AC19 - test taniego routera AC2100 z czterema antenami i USB

Tenda AC19 to przystępny cenowo gigabitowy router który sprawdzi się w mieszkaniach o powierzchni do 100 m2. AC19 udowadnia, że tani router może być funkcjonalny. Producent nie zapomniał o czterech antenach oraz wbudowanym porcie USB.

Masz spore mieszkanie i szukasz przystępnego cenowo routera, który zapewni odpowiednią wydajność, a jednocześnie pozwoli uzyskać dostęp do nowoczesnych funkcji? Do redakcji PCWorld trafił własnie jeden z najnowszych modeli Tenda. Nie słyszałeś nigdy o tej firmie?

Tenda AC19

Tenda to istniejący od ponad 20 lat producent urządzeń sieciowych. Chińskie przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w produkcji routerów, przełączników, wzmacniaczy, urządzeń smart home oraz kamer IP. Wszystkie urządzenia z logo Tenda na obudowie charakteryzują się niezwykle przystępną ceną oraz rozbudowanym oprogramowaniem. Jak najnowszy router Tenda AC19 poradzi sobie w naszym teście?

Tenda AC19 - Specyfikacja techniczna

EIRP Power: (Max.)2.400-2.4835GHz:19.86dBm (EIRP), 5.150-5.250GHz:22.96dBm (EIRP)

Standardy i protokoły: IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab

Interfejs: 1 * 10/100/1000Mbps WAN , 4 * 10/100/1000Mbps LAN, USB 2.0

Antena: 4 anteny zewnętrzne 6dBi

Przyciski: WPS/Reset

Zasilanie: AC 100-240V~50/60Hz 0.6A, DC 12V2A

Wymiary: 238.9 mm x 144.3 mm x 40.3 mm

Diody LED: Sys, WAN ,LAN ,WiFi/WPS

Standardy połączenia bezprzewodowego: IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Prędkość: 5GHz: do 1733 Mbps, 2.4GHz: do 300 Mbps

Częstotliwość: Jednoczesne tworzenie sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz

Moc transmisji: CE: <20dBm(2.4G), <23dBm(5G); FCC:, <30dBm

Tenda AC19 - Cena

Router Tenda AC19 to jeden z tańszych routerów z wbudowanym USB i czterema antenami. Producent ustalił cenę detaliczną na zaledwie 249 zł. Patrząc na rozwiązania konkurencji trudno znaleźć podobnie wyceniony model z takimi samymi możliwościami.

Tenda AC19 - Zawartość zestawu

Tenda AC19 przyjechała do nas w czarnym opakowaniu, na którym producent umieścił najważniejsze informacje o urządzeniu oraz schemat podłączania wszystkich przewodów.

Opakowanie Tenda AC19

Po otwarciu pudełka naszym oczom ukaże się router Tenda AC19, niewielki zasilacz sieciowy z długim kablem oraz przewód RJ-45. Nie zabrakło również skróconej instrukcji obsługi. Umieszczono na niej kod QR, który pozwala pobrać aplikację mobilną Tenda Wi-Fi na Androida i iOS.

Zawartość zestawu

Tenda AC19 - Wygląd i jakość wykonania

Po zaledwie kilku minutach spędzonych z routerem Tenda AC19 widać, że inżynierowie poświęcili sporo czasu na zaprojektowanie tego urządzenia. Tenda AC19 posiada obudowę wykonaną z matowego plastiku w kolorze czarnym. Oznacza to, że nie będziemy mieli problemów z gromadzeniem się kurzu oraz nieestetycznych odcisków palców. Dodatkowo obudowa posiada ciekawy kształt, który przypomina muszlę.

Na szczycie obudowy umieszczono logo producenta.

Logo producenta

Nieco niżej - przy dolnej krawędzi znajdują się diody informacyjne LED, które możemy zdezaktywować.

Diody sygnalizacyjne

Anteny umieszczono na krótszych bokach oraz z tyłu. Posiadają one możliwość regulacji kąta nachylenia i obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy dostosować router do pomieszczenia, w którym się znajduje. Urządzenie wspiera także beamforming - kształtowanie wiązki sygnału sieci bezprzewodowej.

Jedna z anten routera Tenda AC19

Z tylu urządzenia znajdziemy wszystkie porty wejścia/wyjścia. Mowa o czterech portach LAN (w kolorze żółtym) oraz porcie WAN (w kolorze niebieskim).

Porty LAN/WAN

Dodatkowo na pokładzie znalazło się miejsce dla złącza zasilania, przycisku WPS oraz gniazda USB 2.0 Typu A.

Port USB

Na spodzie producent zastosował mnóstwo otworów wentylacyjnych, które powodują, że router nie nagrzewa się podczas wielogodzinnej pracy pod obciążeniem. Nie zabrakło również naklejki informacyjnej na której znajdziemy informacje o domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi. Szkoda, że producent nie umieścił tam kodu QR do aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi.

Naklejka na pleckach

Warto podkreślić, że Tenda AC19 posiada uchwyty ścienne, które pozwalają zawiesić router na ścianie lub suficie. Obecnie coraz mniej nowych modeli posiada to rozwiązanie.

Mocowanie ścienne

Tenda AC19 - Konfiguracja

Tenda AC19 podobnie, jak inne nowoczesne routery pozwala na konfigurację za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego. Podczas testów skonfigurowaliśmy urządzenie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi.

Przed przystąpieniem do procesu, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim podpiąć router do modemu.

Aplikacja mobilna na iOS

Po uruchomieniu routera możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację mobilną, która przeprowadzi nas przez proces konfiguracji. Całość trwa maksymalnie 5 minut. Czas może się nieco wydłużyć, jeżeli router zaproponuje instalacje aktualizacji oprogramowania. W naszym wypadku trwała ona nieco poniżej 10 minut.

Tenda AC19 - Aplikacja mobilna

Z wykorzystaniem aplikacji Tenda Wi-Fi otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcji i możliwości konfiguracyjnych routera z naszego urządzenia mobilnego pracującego pod kontrolą Androida lub iOS. Co ważne z aplikacji możemy przeglądać pliki udostępnione wbudowanym serwerem plików FTP, o którym więcej w dalszej części recenzji.

Aplikacja mobilna na iOS

Tenda Wi-Fi pozwala automatycznie zoptymalizować pracę naszego routera. Algorytmy wbudowane w oprogramowanie Tenda AC19, skanują wykorzystanie kanałów w najbliższym otoczeniu routera i pozwalają wybrać najmniej zatłoczone częstotliwości.

W przypadku, gdy posiadamy małe mieszkanie i nie chcemy, aby sąsiedzi mogli uzyskać dostęp do naszej sieci możemy zdecydować się na zmniejszenie siły sygnału sieci bezprzewodowej.

Tenda AC19 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda AC19 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com. Jak na tani router testowany model posiada bardzo rozbudowany i logicznie rozplanowany interfejs. Domyślnie uruchamiana jest strona z statusem pracy routera. Dowiemy się z niej o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego, podłączonych urządzeniach oraz wykorzystaniu portu USB.

Interfejs WWW

Całe oprogramowanie opiera się na 10 zakładkach, które znajdują się z lewej strony. Interfejs został w pełni przetłumaczony na język polski.

Warto zwrócić uwagę na kontrolę rodzicielską, która pozwala zablokować dostęp do wybranych witryn WWW.

Tenda AC19 - Testy

Tenda chwali się, że router AC19 wyposażono w dwurdzeniowy, 28 nm procesor o taktowaniu 1 GHz, który odpowiada za wydajną pracę urządzenia. W połączeniu z czterema antenami kierunkowymi o mocy 6 dBi, Tenda AC19 jest w stanie zapewnić stabilny sygnał nawet w przypadku występowania kilku ścian po drodze.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak Tenda AC19 poradzi sobie w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości. Sprawdziliśmy również, jak radzi sobie wbudowany port USB.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda AC19 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda AC19 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda AC19 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda AC19 z 4 ścianami po drodze

Tenda AC19 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy mocno nas zaskoczyły. Tedna AC19 oferuje bardzo dobre pokrycie siecią Wi-Fi.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Konkurencyjne modele znacznie gorzej radziły sobie w punktach testowych znajdujących się daleko od routera. Z pewnością jest to zasługa czterech anten kierunkowych. Co ciekawe Tenda AC19, w naszym teście siły sygnału sieci Wi-Fi ani razu nie przełączyła się na sieć 2,4 GHz, która oferuje jeszcze lepszy zasięg. Algorytmy w oprogramowaniu routera stwierdziły, że nie ma takiej potrzeby. Gdyby nie aplikacja Wi-Fi Analyzer myślelibyśmy, że w ostatnich dwóch punktach pomiarowych korzystamy już z sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Tenda AC19 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router Tenda AC19 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 186 Mb/s, a Bandwidth 156 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testu iPerf 3

Jak na router kosztujący poniżej 300 zł rezultaty są bardzo zadowalające.

Tenda AC19 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez Tenda AC19 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Jak widać na wykresie poniżej Tenda AC19 nie miała problemu z obsłużeniem posiadanego przez nas łącza. Prędkość połączenia spadła w ostatnim punkcie pomiarowym, ale nadal nie mieliśmy problemów z uzyskaniem dostępu do Internetu.

Wyniki SpeedTest

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku nie rozczarowaliśmy się.

Tenda AC19 - Udostępnianie plików

Tenda AC19 posiada wbudowany port USB Typu A. Pozwala on na udostępnianie plików w sieci lokalnej oraz (w przypadku posiadania publicznego adresu IP) w Internecie.

Ustawienia udostępniania plików z wykorzystaniem wbudowanego portu USB

Postanowiliśmy sprawdzić, jak Tenda AC19 poradzi sobie z udostępnianiem plików w sieci. Do testów wybraliśmy 250 GB dysk SSD Crucial MX500 podłączony za pośrednictwem przejściówki USB 3.0 do SATA III. Dzięki temu dysk nie ograniczał maksymalnej prędkości przesyłu danych. Router Tenda AC19 posiada port USB 2.0 o maksymalnej przepustowości 480 Mbps, co przekłada się na teoretyczne 60 MB na sekundę.

W ramach testów przesyłaliśmy i pobieraliśmy plik .ZIP o wadze 1 GB.

W przypadku połączenia przez Wi-Fi (komputer około 3 metry od routera) czas wysyłania pliku wynosił równo 3 minuty. Pobieranie zajęło 1 minutę oraz 39 sekund. Średnia prędkość przysłania wynosiła 5,7 MB/s, a średnia prędkość pobierania 10,35 MB/s.

Czasy wysyłania i pobierania 1 GB pliku z pamięci masowej podpiętej do Tenda AC19

Zdecydowaliśmy się także podłączyć komputer do routera przewodowo. W takim scenariuszu czas wysyłania pliku wynosił równo 1 minutę i 2 sekundy. Pobieranie zajęło 1 minutę oraz 12 sekund. Średnia prędkość przysłania wynosiła 16,5 MB/s, a średnia prędkość pobierania 14,22 MB/s.

Czasy wysyłania i pobierania 1 GB pliku z pamięci masowej podpiętej do Tenda AC19 z wykorzystaniem łączności przewodowej

Funkcja udostępniania sieci działa prawidłowo, a prędkość jest typowa dla tańszych routerów. Tenda AC19 pozwoli nam udostępniać pliki takie, jak zdjęcia czy dokumenty w naszej sieci lokalnej. Ze względu na niski transfer rozwiązanie to słabo sprawdzi się jako kopia zapasowa dla naszych komputerów.

Tenda AC19 - Podsumowanie

Tenda AC19 to wydajny, nowoczesny i przystępny cenowo router. Nasze testy potwierdziły, że konstrukcja ta pozytywnie wyróżnia się mnogością funkcji, stabilnością działania oraz sporym zasięgiem sieci Wi-Fi. Nie spodziewaliśmy się, że tak tani router pozytywnie nas zaskoczy. Tendzie AC19 się to udało.

Router Tenda AC19

Podczas testu doceniliśmy cztery anteny wysokiej jakości, przemyślanie oprogramowanie, intuicyjne oznaczenia portów LAN/WAN oraz ciekawy design. Urządzenie nie ma praktycznie żadnych wad. Przyczepić można się do portu USB w standardzie 2.0, ale w tej cenie niektóre modele w ogóle go nie posiadają.

Podsumowując jeżeli szukasz nowoczesnego routera, który zapewni szybki dostęp do sieci dla kilkunastu urządzeń, a Twoje mieszkanie lub dom maja mniej, niż 100 m2 to Tenda AC19 będzie świetnym wyborem.