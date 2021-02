Tenda AC21 to przystępny cenowo router wyposażony w aż 6 anten. Za około 250 zł otrzymujemy wydajne urządzenie sieciowe, które pokryje zasięgiem spore mieszkanie lub niewielki dom jednorodzinny.

Tenda AC21 to jeden z tańszych routerów, który może pochwalić się sporym zasięgiem oferowanej sieci bezprzewodowego. Za około 250 zł dostaniemy dwuzakresowy router Wi-Fi pracujący w technologii Wi-Fi 5 (802.11ac).

Tenda AC21

Maksymalna prędkość Wi-Fi dla sieci 5 GHz to 1733 Mb/s, a dla sieci 2,4 GHZ 300 Mb/s. Zastosowane podzespoły są kompatybilne z nowoczesnymi rozwiązaniami takimi, jak MU-MIMO, które zapewnia szerszy zasięg sieci Wi-Fi.

Router wyposażono w cztery złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Jedno z nich to złącze WAN. Pozostałe trzy służą do podłączania urządzeń do sieci lokalnej.

Tenda AC21 obsługuje IP v6. Routerem możemy zarządzać z poziomu interfejsu webowego lub przemyślanej aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi. Warto podkreślić, że router posiada 36 miesięczną gwarancję producenta.