Tenda AC21 - test atrakcyjnego cenowo routera z mocnymi antenami

Tenda AC21 to tani router sieciowy, który wyróżnia się sześcioma antenami. Cechą charakterystyczną jest oddelegowanie czterech anten do obsługi sieci 5 GHz oraz dwóch anten do obsługi sieci 2,4 GHz.

Do redakcji PCWorld w sierpniu 2020 roku trafił pierwszy router firmy Tenda. Po testach modelu AC19 (zapoznaj się z pełną recenzją), który bardzo pozytywnie nas zaskoczył, postanowiliśmy sprawdzić, jak poradzi sobie bardzo podobnie wyceniony router Tenda AC21.

Router Tenda AC21

W tym miejscu można zastanawiać się dlaczego producent posiada w swojej ofercie dwa bardzo podobnie wycenione urządzenia sieciowe dla użytkowników domowych. Okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach. Testowany w sierpniu model AC19 posiada dodatkowy port LAN oraz złącze USB. Tenda AC21 to z kolei model, który posiada dwa oddzielne układy do obsługi sieci 2,4 GHz i 5 GHz. Czysto teoretycznie rozwiązanie to powinno zapewnić znacznie szybszą komunikację pomiędzy obiema sieciami. Jak Tenda AC21 wypadła w naszych testach?

Tenda AC21 - Specyfikacja techniczna

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 802.3, 802.3 ab, 802.3 u

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 802.3, 802.3 ab, 802.3 u Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

2.4 / 5 GHz (DualBand) Antena: Zewnętrzna - 6 szt.

Zewnętrzna - 6 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 2100 Mb/s (Wi-Fi)

2100 Mb/s (Wi-Fi) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja Tenda Wi-Fi

Strona WWW, Aplikacja Tenda Wi-Fi Dodatkowe funkcje: Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, DDNS, DHCP, MU-MIMO

Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, DDNS, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje: Obsługa WPS, Przycisk Reset, Przycisk LED On/Off

Obsługa WPS, Przycisk Reset, Przycisk LED On/Off Wysokość: 39,6 mm

39,6 mm Szerokość: 231,3 mm

231,3 mm Głębokość: 150,6 mm

Tenda AC21 to router Wi-Fi 5 pracujący w standardzie AC2100, który umożliwia uzyskać maksymalną przepustowość na poziomie 2100 Mb/s. Urządzenie wyposażono w cztery złącza RJ-45 (3x LAN, 1x WAN) oraz przycisk WPS/Reset. Tenda AC21 może pochwalić się obecnością sześciu, dosyć sporych anten 6 dBi, które dbają o odpowiednią moc sygnału nawet na dużych odległościach. Niestety testowany model nie posiada wbudowanego złącza USB. Oznacza to, że nie możemy współdzielić plików, ani drukarek w naszej sieci lokalnej.

Tenda AC21 - Cena

Router Tenda AC21 to jeden z tańszych routerów z sześcioma antenami. Wyróżnikiem jest także obecność anten dedykowanych sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Producent ustalił cenę detaliczną na zaledwie 259 zł. Po testach możemy zdradzić, że nie jest to wygórowana kwota.

Tenda AC21 - Zawartość zestawu

Tenda AC21 przyjechała w czarnym opakowaniu, z którym dokładnie zapoznaliśmy się podczas testów modelu AC19. Na pudełku umieszczono najważniejsze informacje o urządzeniu, specyfikację techniczną oraz schemat podłączania wszystkich przewodów.

W opakowaniu znajdziemy elementy niezbędne do podłączenia i skonfigurowania urządzenia. Poza routerem w środku znajdziemy zasilacz oraz skróconą instrukcję obsługi. Umieszczono na niej kod QR, który pozwala pobrać aplikację mobilną Tenda Wi-Fi na Androida i iOS.

Zawartość zestawu

Tenda AC21 - Wygląd i jakość wykonania

Tenda AC21 pozytywnie wyróżnia się pod względem wyglądu i jakości wykonania. Producent postanowił zastosować ciekawy wzór składający się z trójkątów łączących się w gwiazdy. Całość naniesiono na matową obudowę, która nie gromadzi kurzu, ani odcisków palców. Kształt obudowy przypomina nieco muszlę, a całość jest nowoczesna i elegancka.

Router Tenda AC21

Na froncie znajdziemy diody informacyjne LED, które można zdezaktywować oraz logo producenta w kolorze srebrnym.

Anteny umieszczono na krótszych bokach oraz z tyłu. Posiadają one możliwość regulacji kąta nachylenia i obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy dostosować router do pomieszczenia, w którym się znajduje. Urządzenie wspiera także beamforming+ - kształtowanie wiązki sygnału sieci bezprzewodowej.

Z tyłu urządzenia znajdziemy cztery port LAN w standardzie Gigabit Ethernet. Jeden z portów służy jako gniazdo WAN. Oznacza to, że do dyspozycji zostają nam trzy gniazda. Trochę szkoda, że producent nie wyróżnił portu WAN innym kolorem. Nie zabrakło także przycisku WPS/Reset oraz gniazda zasilania.

Porty

Praktycznie cała powierzchnia dolnej części obudowy została pokryta otworami wentylacyjnymi. Odpowiadają one za odpowiednią recylkucację powietrza i powodują, że router nie nagrzewa się zbytnio nawet po wielu godzinach pracy pod obciążeniem. Nie zabrakło również naklejki informacyjnej na której znajdziemy informacje o domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi.

Spodnia część obudowy wraz z odchylonymi antenami

Router Tenda AC21 posiada wbudowane uchwyty ścienne, które pozwolą szybko i sprawnie zawiesić urządzenie na ścianie lub suficie.

Uchwyty ścienne

Tenda AC21 - Konfiguracja

Tenda AC21 umożliwia dwa sposoby konfiguracji - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystaliśmy z aplikacji Tenda Wi-Fi, która pozwala na przeprowadzenie całego procesu w zaledwie kilka minut. Podczas konfiguracji wystarczy przejść przez jedynie kilka ekranów.

Konfiguracja routera

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN podpiąć router do modemu.

Po uruchomieniu routera możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację mobilną, która przeprowadzi nas przez proces konfiguracji. Całość trwa maksymalnie 5 minut. Czas może się nieco wydłużyć, jeżeli router zaproponuje instalację aktualizacji oprogramowania. W naszym wypadku trwała ona nieco poniżej 10 minut.

Tenda AC21 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna TENDA Wi-Fi to bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala monitorować stan naszej sieci i wprowadzać zmiany w jej konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego takiego, jak smartfon czy tablet. Co ważne w aplikacji znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje. Nie zabrakło przydatnych opcji takich, jak automatyczna optymalizacja pracy routera. Istnieje również możliwość zmniejszenia sygnału sieci Wi-Fi. Rozwiązanie to może przydać się w niewielkich mieszkaniach.

Aplikacja mobilna Tenda Wi-Fi

Tenda AC21 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda AC21 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1. Podobnie, jak aplikacja mobilna, interfejs sieciowy jest rozbudowany, przemyślany oraz niezwykle przyjemny w użyciu. Domyślnie uruchamiana jest strona wyświetlająca status pracy urządzenia. Dowiemy się z niej o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Domyślna strona interfejsu webowego

Całe oprogramowanie opiera się na 10 zakładkach, które znajdują się z lewej strony, a interfejs został w pełni spolszczony.

Ustawienia w interfejsie webowym

Tenda AC21 - Testy

Tenda AC21 została wyposażona w 1 GHz procesor wyprodukowany w 28 nm procesie technologicznym, który do pomocy ma 500 Mhz koprocesor. Na pokładzie znajdziemy również 6 anten o mocy 6 dBi. Dzięki nim Tenda jest w stanie zapewnić stabilny sygnał nawet na większych odległościach z wieloma przeszkodami po drodze. Co ciekawe testowane urządzenia posiada cztery anteny dedykowane obsłudze sieci 5 GHz oraz dwie anteny do sieci 2,4 GHz. Rozwiązanie to w praktyce przekłada się na znacznie szybsze przełączanie się pomiędzy sieciami.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak Tenda AC21 poradzi sobie w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda AC21 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda AC21 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda AC21 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda AC21 z 4 ścianami po drodze

Tenda AC21 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Wyniki pozytywnie zaskakują. Cztery anteny do sieci 5 GHz powodują, że nawet na odległości 10 metrów z dwiema ścianami po drodze byliśmy w stanie osiągnąć prędkość połączenia na poziomie 866 Mbps. Dopiero w ostatnim punkcie router automatycznie przełączył nas na sieć 2,4 GHz co poskutkowało obniżeniem osiągów, ale nadal nie mieliśmy najmniejszych problemów ze stabilnością łącza. Opóźnienia w każdym z punktów pomiarowych wynosiły zaledwie dwie milisekundy.

W przypadku konkurencyjnych routerów, które odwlekają moment przełączenia się z sieci 5 GHz na sieć 2,4 GHz opóźnienia w ostatnim punkcie pomiarowym są od kilku do kilkunastu razy wyższe.

Tenda AC21 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router Tenda AC21 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 157 Mb/s, a Bandwidth 121 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testu iPerf 3

Wyniki są bardzo dobre. Tenda AC21 w trzech pierwszych punktach pomiarowych poradziła sobie zauważalnie lepiej od podobnie wycenionej konkurencji.

Tenda AC21 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez Tenda AC21 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Jak widać na wykresie poniżej Tenda AC21 nie miała problemu z obsłużeniem posiadanego przez nas łącza. Prędkość połączenia spadła w ostatnim punkcie pomiarowym (po przełączeniu się na sieć 2,4 GHz), ale nadal nie mieliśmy najmniejszych problemów z dostępem do Internetu lub stabilnością połączenia.

Wyniki SpeedTest

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku nie rozczarowaliśmy się. Wyniki są identyczne, jak parametry deklarowane przez dostawcę internetu do miejsca, w którym przeprowadzaliśmy próby.

Wyniki SpeedTest po LAN

Tenda AC21 - Podsumowanie

Po testach wiemy już dlaczego w ofercie Tendy pozostają dwa podobnie wycenione routery. Testowany przez nas wcześniej model AC19 to idealny wybór dla każdego konsumenta. Tenda AC21 to model, który dedykowany jest odbiorcom szukającym taniego routera z niesamowicie wysokim pokryciem zasięgiem. W zamian za jeden port LAN oraz brak gniazda USB otrzymujemy jeszcze silniejsze anteny dedykowane sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz, które w połączeniu z wydajnym procesorem przekładają się na wydajność, jaką znamy z routerów za około 100-200 zł więcej.

Router Tenda AC21

Podczas testów Tenda AC21 doceniliśmy świetne pokrycie zasięgiem, ciekawy design, możliwość mocowania na ścianie, dopracowane oprogramowanie i świetną aplikację mobilną. Nie spodobała nam się obecność zaledwie trzech portów LAN oraz brak złącza USB.

Podsumowując jeżeli posiadasz spore mieszkanie lub dom jednorodzinny i szukasz taniego routera, który nie będzie wymagał stosowania dodatkowych repeaterów zdecydowanie warto zainteresować się Tendą AC21.