Tenda AC23 - test przystępnego cenowo routera dla dużej rodziny

Tenda AC23 to router wyposażony w aż siedem anten, które świetnie sprawdzają się podczas intensywnego wykorzystania sieci bezprzewodowej. Spora rodzina z pewnością będzie zadowolona. Uważaj tylko na wielkość swojego mieszkania - parametry Tendy AC23 drastycznie zmniejszają się na dużych odległościach.

Tenda AC23 to kolejny po AC19 (zapoznaj się z testem) i AC21 (zapoznaj się z testem) router od chińskiego producenta, który trafi do nas na testy. Ponownie jest to tanie urządzenie wycenione na mniej, niż 300 zł. Również tym razem testowany sprzęt posiada swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym trafi w gusta większych gospodarstw domowych oraz małych punktów usługowych.

Tenda AC23

Model, który trafił do redakcji PCWorld na testy nie posiada złącza USB, wielu portów LAN oraz bardzo rozbudowanych funkcji w oprogramowaniu, ale w zamian oferuje siedem anten, które zapewniają rewelacyjne pokrycie zasięgiem domów i mieszkań o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Co ważne intensywne wykorzystanie sieci Wi-Fi oraz podłączenie wielu urządzeń końcowych jest dla Tendy AC23 chlebem powszednim.

Jak Tenda AC23 wypadła w naszych testach? Czy warto zainteresować się zakupem routera z aż siedmioma antenami w dobie wszechobecnych sieci Mesh oraz repeaterów? Tego oraz wielu innych ciekawych rzeczy dowiecie się z poniższego testu.

Tenda AC23 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy: Repeater, Router, WISP

Repeater, Router, WISP Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 802.3, 802.3 ab, 802.3 u

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 802.3, 802.3 ab, 802.3 u Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

2.4 / 5 GHz (DualBand) Antena: Zewnętrzna - 7 szt.

Zewnętrzna - 7 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 2100 Mb/s (Wi-Fi)

2100 Mb/s (Wi-Fi) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja mobilna Tenda Wi-Fi

Strona WWW, Aplikacja mobilna Tenda Wi-Fi Dodatkowe funkcje: Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, DDNS, DHCP, MU-MIMO

Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, DDNS, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje: Obsługa WPS, Przycisk Reset, Przycisk LED On/Off

Obsługa WPS, Przycisk Reset, Przycisk LED On/Off Kolor: Czarny

Czarny Wysokość: 40 mm

40 mm Szerokość: 239 mm

239 mm Głębokość: 144 mm

Tenda AC23 to podobnie, jak nieco tańsi bracia router Wi-Fi 5 pracujący w standardzie AC2100. Maksymalna (teoretyczna) przepustowość wynosi zatem 2100 Mb/s. Urządzenie wyposażono w cztery porty LAN (1x WAN, 3X LAN) oraz dedykowany przycisk WPS, Reset. Niestety zabrakło chociażby jednego portu USB 2.0, ale w zamian producent oddał Nam do dyspozycji aż siedem anten kierunkowych o mocy 6 dBi każda.

Dzięki potężnym antenom z szerokimi możliwościami regulacji kąta nachylenia Tenda AC23 to router, którego głównym zadaniem jest stworzenie silnej sieci Wi-Fi, która poradzi sobie z obsługą wielu urządzeń w tym samym momencie.

Tenda AC23 - Cena

Tenda AC23 pozytywnie zaskakuje ceną. Za ten router z sensownie skomponowaną specyfikacją techniczną zapłacimy około 270 zł. W tej kwocie nie znajdziemy innego modelu z tyloma antenami. Już model AC21 pozytywnie zaskakiwał, a testowany obecnie AC23 pozostawia konkurencję daleko z tyłu.

Tenda AC23 - Zawartość zestawu

Router Tenda AC21 dostarczany jest w czarnym opakowaniu. Na pudełku umieszczono najważniejsze informacje o urządzeniu, specyfikację techniczną oraz schemat podłączania wszystkich przewodów.

Opakowanie

W opakowaniu znajdziemy elementy niezbędne do podłączenia i skonfigurowania urządzenia. Poza routerem w środku znajdziemy zasilacz (z wymienną końcówką), przewód RJ-45 oraz skróconą instrukcję obsługi. Umieszczono na niej kod QR, który pozwala pobrać aplikację mobilną Tenda Wi-Fi na Androida i iOS.

Zestaw sprzedażowy

Tenda AC23 - Wygląd i jakość wykonania

Pierwsze, co rzuca się w oczy po spojrzeniu na Tendę AC23 to ilość anten. Później dostrzeżemy również charakterystyczny kształt obudowy, który znamy z innych modeli tego producenta.

Tenda AC23 - widoczne anteny

Router wykonany został z czarnego, matowego plastiku, który sprawia bardzo dobre wrażenie. Wykorzystanie stonowanych materiałów powoduje, że Tenda AC23 nie przyciąga uwagi, a dodatkowo obudowa nie gromadzi odcisków palców oraz kurzu.

Na froncie znajdziemy diody informacyjne LED, które można zdezaktywować oraz logo producenta w kolorze czarnym. Jest to jedyny błyszczący element jaki znajdziemy na obudowie.

Logo producenta

Anteny umieszczono na krótszych bokach oraz z tyłu. Posiadają one możliwość regulacji kąta nachylenia i obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy dostosować router do pomieszczenia, w którym się znajduje. Urządzenie wspiera także beamforming+ - kształtowanie wiązki sygnału sieci bezprzewodowej.

Z tyłu urządzenia znajdziemy cztery porty LAN w standardzie Gigabit Ethernet. Jeden z portów służy jako gniazdo WAN. Oznacza to, że do dyspozycji zostają nam trzy gniazda. Producent wyróżnił port WAN niebieskim kolorem. Dodatkowo jest on oddalony od żółtych portów LAN. Nie zabrakło także przycisku WPS/Reset oraz gniazda zasilania.

Porty LAN/WAN

Otwory wentylacyjne umieszczono na krótszych bokach obudowy. Pokryto nimi także praktycznie cały dół urządzenia. Odpowiadają one za odpowiednią recyrkulację powietrza i powodują, że router nie nagrzewa się zbytnio nawet po wielu godzinach pracy pod obciążeniem.

Otwory wentylacyjne na dolnej części obudowy

Na spodzie urządzenia umieszczono także naklejkę informacyjną. Znajdziemy na niej dane o domyślnej sieci Wi-Fi.

Naklejka informacyjna

Router Tenda AC23 posiada wbudowane uchwyty ścienne, które pozwolą szybko i sprawnie zawiesić urządzenie na ścianie lub suficie.

Tenda AC23 - Konfiguracja

Tenda AC23 umożliwia dwa sposoby konfiguracji - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystaliśmy z aplikacji Tenda Wi-Fi, która pozwala na przeprowadzenie całego procesu w zaledwie kilka minut. Podczas konfiguracji wystarczy przejść przez jedynie kilka ekranów.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN podpiąć router do modemu.

Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na Androida

Po uruchomieniu routera możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację mobilną, która przeprowadzi nas przez proces konfiguracji. Całość trwa maksymalnie 5 minut. Czas może się nieco wydłużyć, jeżeli router zaproponuje instalację aktualizacji oprogramowania. W naszym wypadku trwała ona nieco poniżej 10 minut.

Tenda AC23 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna TENDA Wi-Fi to bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala monitorować stan naszej sieci i wprowadzać zmiany w jej konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego takiego, jak smartfon czy tablet. Co ważne w aplikacji znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje. Nie zabrakło przydatnych opcji takich, jak automatyczna optymalizacja pracy routera. Istnieje również możliwość zmniejszenia sygnału sieci Wi-Fi. Rozwiązanie to może przydać się w niewielkich mieszkaniach.

Aplikacja mobilna na Android

Tenda AC23 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda AC19 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1. Podobnie, jak aplikacja mobilna, interfejs sieciowy jest rozbudowany, przemyślany oraz niezwykle przyjemny w użyciu. Domyślnie uruchamiana jest strona wyświetlająca status pracy urządzenia. Dowiemy się z niej o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Interfejs WWW

Tenda AC23 - Testy

Tenda AC23 podobnie, jak modele AC21 i AC19 została wyposażona w 1 GHz procesor z dodatkowym koprocesorem o taktowaniu 500 Mhz (odpowiedzialny za sieć 5 GHz). Zestaw ten w tym wypadku połączony został z aż siedmioma antenami o mocy 6 dBi każda. Taki zestaw pozytywnie zaskakuje siłą sygnału, ale po przekroczeniu punktu krytycznego tworzona przez router sieć znacząco zwalnia.

Jak łatwo się domyśleć spora ilość anten zapewnia bardzo zadowalające rezultaty. Tenda AC23 tworzy wydajną sieć, która zaskakuje swoimi parametrami na przestrzeni około 80 metrów kwadratowych. W punktach znacząco oddalonych od routera zauważyliśmy znaczne spadki wydajności, co zostało odnotowane w poniższych testach.

Router Tenda AC23 testowaliśmy w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda AC23 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda AC23 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda AC23 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda AC23 z 4 ścianami po drodze

Tenda AC23 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Wyniki, które uzyskaliśmy są bardzo zadowalające. Spodziewaliśmy się, że Tenda AC23 zapewni mocniejszy sygnał, niż bracia z mniejszą ilością anten i nie pomyliliśmy się. W pierwszych trzech punktach pomiarowych odnotowaliśmy rewelacyjne (jak na cenę routera) wyniki. Podczas ostatniego pomiaru router przełączył się na sieć 2,4 GHz, a rezultaty znacząco spadły. Warto jednak zaznaczyć, że nawet wtedy nie mieliśmy najmniejszych problemów ze stabilnością łącza. Opóźnienia w każdym z punktów pomiarowych wynosiły zaledwie dwie milisekundy.

Pozytywnie zaskoczyły nas również niskie opóźnienia zanotowane w ostatnim punkcie pomiarowym.

Tenda AC23 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router Tenda AC21 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 157 Mb/s, a Bandwidth 132 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testu iPerf 3

W testach iPerf 3 router zachował się poprawnie. Wyniki są zadowalające, a co ważne powtarzalne. W ostatnim punkcie widoczny znaczący spadek wydajności.

Tenda AC23 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak Tenda AC23 poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest polegającym na sprawdzeniu prędkości internetu.

Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Wyniki SpeedTest

Nie zdziwiło nas, że Tenda AC23 nie miała najmniejszego problemu z obsłużeniem naszego łącza testowego. Prędkość połączenia znacząco spadła w ostatnim punkcie pomiarowym (po przełączeniu na sieć 2,4 GHz), ale to charakterystyczne dla podobnie wycenionych routerów.

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku nie rozczarowaliśmy się. Wyniki są niemalże identyczne, jak parametry deklarowane przez dostawcę internetu do miejsca, w którym przeprowadzaliśmy próby.

SpeedTest LAN

Tenda AC23 - Podsumowanie

Tenda AC23 to router, który posiada jedno zadanie - zapewnić silną sieć Wi-Fi dla wielu urządzeń podłączonych w tym samym czasie. Testowany sprzęt idealnie sprawdzi się w większych mieszkaniach oraz niewielkich domach jednorodzinnych, w których mieszka spora ilość ludzi. Tenda AC23 może być również świetnym wyborem do niewielkich kawiarni lub miejsc użyteczności publicznej. Na powierzchni około 100 metrów kwadratowych router nie ma najmniejszego problemu z obsłużeniem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu urządzeń końcowych.

Tenda AC23

Podczas testów Tedny AC23 doceniliśmy pokrycie sygnałem sieci Wi-Fi, możliwość mocowania na ścianie, dopracowane oprogramowanie oraz stonowany design. Nie spodobał się nam brak złącza USB.

Podsumowując Tenda AC23 to świetny sprzęt do miejsc, w których do sieci Wi-Fi podłączonych jest wiele urządzeń końcowych, które jednocześnie znajdują się najdalej 10 metrów od routera.