Tenda CP6 – funkcjonalny monitoring do domu i biura

Tenda CP6 to najnowsza propozycja z kategorii kamer do monitoringu od chińskiego producenta. Urządzenie potrafi działać przez 24 godziny na dobę, stale monitorując wszystko, co znajduje się w jego zasięgu, a przy okazji kosztuje zaledwie 139 zł. Czy warto wybrać tanią kamerę do monitoringu wizyjnego?

Tenda to chiński producent rozwiązań sieciowych i urządzeń dla systemów Smart Home, którego produkty od pewnego czasu są dostępne także na rynku polskim. Do redakcji PCWorld.pl trafił najnowszy przedstawiciel kamer do monitoringu biura lub domu od tej firmy - Tenda CP6. Sprawdźmy, jakie funkcje oferuje i czy jest warta swojej ceny.

Tenda CP6 / Fot. Artur Tomala

Tenda CP6 – Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie Wewnętrzne Jasność obiektywu f/2,2 Kąt widzenia 360° w poziomie i 155° w pionie Rozdzielczość 2304 x 1296 pikseli Łączność Wi-Fi 4 (802,11 b/g/n), LAN 10/100 Mb/s Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK Zasilanie Zasilacz sieciowy Porty Gniazdo zasilania - 1 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt, Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt, Funkcje Wbudowany i mikrofon, detekcja ruchu, dwukierunkowy dźwięk, 3D DNR, DWDR, podświetlenie nocne do 12 m, sterowanie za pomocą aplikacji, rozpoznawanie ruchu Kolor Biały Wysokość 103 mm Szerokość 88 mm Dołączone akcesoria Zasilacz, zestaw montażowy, skrócona instrukcja obsługi Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Tenda CP6 to jedna z najtańszych obrotowych kamer do monitoringu wizyjnego, którą możemy wykorzystać w domu lub niewielkim biurze. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pomimo bardzo atrakcyjnej ceny otrzymujemy dopracowany produkt z zadowalającą specyfikacją techniczną.

Kamerę wyposażono w obiektyw z przysłoną f/2.2, za pomocą którego możemy nagrywać obraz w rozdzielczości 2K (2304 x 1926 pikseli). W obudowie umieszczono również moduł Wi-Fi 4. Posiadacze fizycznej sieci LAN docenią obecność portu RJ-45 w standardzie Fast Ethernet. Wszystkie nagrania magazynowane są na karcie pamięci w formacie microSD, która nie wchodzi w skład zestawu. Materiały mogą być również przechowywane w chmurze.

Tenda CP6 posiada wbudowany detektor ruchu z wykrywaniem ludzi, a głośnik i mikrofon pozwalają na dwukierunkowe przekazywanie dźwięku. Element ten pozwala zamienić kamerkę w elektroniczną nianię. W razie potrzeby możemy skorzystać z fizycznej osłony obiektywu pozwalającej zadbać o naszą prywatność.

Po zmroku kamera korzysta z dedykowanego trybu nocnego. Tendą CP6 zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android lub iOS. Urządzenie wyposażono w obrotową głowicę oraz dedykowany uchwyt naścienny.

Tenda CP6 / Fot. Artur Tomala

Tenda CP6 – Zawartość opakowania

Tenda CP6 dostarczana jest w czarnym pudełku, którego front zdobi podobizna kamery. Z tyłu umieszczono natomiast podstawowe informacje na jej temat. W środku znajdziemy: kamerę, zasilacz, instrukcję oraz zestaw montażowy, dzięki któremu możemy przymocować ją do ściany lub sufitu.

Zawartość opakowania / Fot. Artur Tomala

Tenda CP6 – Cena

Urządzenie zostało wycenione na 139 zł. Patrząc na oferowane przez nie funkcje oraz jakość wykonania, nie wydaje się, aby była to zbyt wygórowana cena. Tenda CP6 to jedna z najtańszych kamer z obrotową głowicą. Konkurencyjne konstrukcje z obiektywem 2K są o co najmniej kilkadziesiąt złotych droższe.

Tenda CP6 – Design

Tenda CP6 to dość niepozorne urządzenie, idealne do monitoringu pomieszczenia w biurze lub w domu. Kamera jest niewielkich rozmiarów, swobodnie mieści się w dłoni, a jej kształt przypomina jajko. Po środku białej obudowy znajduje się duża czarna kula skrywająca obiektyw. Bezpośrednio pod nim producent umieścił slot na kartę micro SD oraz przycisk reset. Z tyłu urządzenia znajdziemy gniazdo zasilania oraz port RJ-45, a także otwory w obudowie, za którymi Tenda umieściła głośnik oraz mikrofon.

Obiektyw / Fot. Artur Tomala Głośnik i porty / Fot. Artur Tomala Port micro SD / Fot. Artur Tomala

Tenda CP6 – Konfiguracja

Do działania urządzenia potrzebny jest stały dostęp do internetu. Tenda CP6 może łączyć się z siecią zarówno z wykorzystaniem kabla, jak i łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Co warto zaznaczyć, kamera przesyła obraz połączeniem, które jest szyfrowane specjalnym kluczem. Dzięki temu rozwiązaniu pozbywamy się wszelkich obaw o to, że ktoś może podglądać, co dzieje się w naszym domu.

Nieodłącznym partnerem kamery jest aplikacja TDSEE, która jest niezbędna do działania urządzenia. Program jest dostępny w App Store oraz Sklepie Play. Sam proces konfiguracji jest łatwy, szybki i przyjemny - producent umieścił kody QR w instrukcji oraz na spodzie kamery, dzięki czemu wszystko zajmuje dosłownie kilka minut.

Lista urządzeń w aplikacji TDSEE Ustawienia w aplikacji TDSEE

Tenda CP6 – Sterowanie i funkcje dodatkowe

Obsługa kamery odbywa się w pełni za pomocą smartfona. Korzystając ze strzałek, możemy obracać obiektywem (w pionie) lub górną częścią obudowy (w poziomie). Jak zapewnia producent, obrotowa konstrukcja kamery obejmuje 360 stopni w poziomie i 155 stopni w pionie, dzięki czemu pozbyto się tzw. martwych stref. Poza stałym przesyłaniem obrazu do aplikacji, kamera wysyła również powiadomienia, gdy zauważy ruch - obiektyw może śledzić cel i nagrywać obraz podążając za nim.

Kamerę wyposażono również w dwukierunkowe przesyłanie dźwięku w trybie pełnego dupleksu. Aplikacja mobilna zawiera bowiem opcję interkomu - po jej włączeniu kamera będzie przekazywać otoczeniu wszystko, co będziemy mówić do telefonu i odwrotnie. Dostępne są także alarmy świetlno-dźwiękowe, które przydadzą się podczas próby wypłoszenia niechcianego intruza. Program pozwala również na robienie zdjęć aktualnego kadru, a także nagrywać bezpośrednio do pamięci naszego smartfona.

Panel sterowania w aplikacji TDSEE Wiadomości w aplikacji TDSEE Alerty w aplikacji TDSEE

Tenda CP6 – Jakość wideo

Tenda CP6 przesyła obraz na żywo w jakości 2K lub niższej. W aplikacji otrzymujemy stały dostęp do tego, co aktualnie widzi obiektyw kamery Obraz przesyłany przez kamerę posiada lekki "efekt rybiego oka", lecz jest to celowy zabieg - obiektyw posiada szeroki kąt widzenia, dzięki czemu jest w stanie objąć większą część monitorowanego pomieszczenia. Co więcej, nasz smartfon nie musi być podłączony do tej samej sieci co urządzenie, aby móc na bieżąco kontrolować monitorowane przez nas pomieszczenie.

Zdjęcie wykonane kamerą Tenda CP6 / Fot. Artur Tomala Zdjęcie wykonane kamerą Tenda CP6 / Fot. Artur Tomala

Kamera nagrywa obraz z wieloma szczegółami, a jakość materiału jest na wysokim poziomie. Dodatkowym atutem jest obecność technologii WDR (szeroki zakres dynamiki), która dynamicznie zmienia wartości podświetlenia monitorowanego obrazu w celu doświetlenia ciemnych elementów. Tenda CP6 jest wyposażona również w czujniki obrazu, dzięki którym rejestruje wyraźny obraz nawet w bardzo słabym oświetleniu. Co więcej, dzięki wbudowanemu światłu podczerwieni, kamera może nagrywać również w nocy, jednocześnie w pełni zachowując płynność i szczegółowość obrazu.

Tenda CP6 - przykładowe nagranie w dzień:

Tenda CP6 - przykładowe nagranie w nocy:

Tenda CP6 – Podsumowanie

Kamera do monitoringu wizyjnego Tenda CP6 to zdecydowanie świetna propozycja dla wszystkich, którzy szukają budżetowego rozwiązania w kwestii stałego monitoringu domu lub biura. Wybierając ją, możemy być pewni, że będzie bacznie obserwować ważne dla nas pomieszczenie. Tenda CP6 to kamera, obok której nie można przejść obojętnie - atrakcyjna cena, wysoka jakość obrazu oraz bogate funkcje sprawiają, że jest to jeden z najlepszych podstawowych zestawów do monitoringu online#, jakie obecnie można znaleźć na rynku.