Tenda MW5 - tani system Mesh, który rozwiąże twoje problemy z zasięgiem

Tenda MW5 to tani system Mesh Wi-Fi składający się z routera oraz dwóch wzmacniaczy sygnału. Za niespełna 400 zł otrzymujemy wydajne i funkcjonalne rozwiązanie, które bez problemu poradzi sobie ze sporym domem lub dwupoziomowym mieszkaniem.

Wraz z wzrostem popularności systemów Mesh Wi-Fi na rynku pojawiło się mnóstwo atrakcyjnych cenowo propozycji. Tanie rozwiązanie Mesh Wi-Fi nie zaoferuje obsługi najnowszego standardu Wi-Fi 6 oraz wbudowanego portu USB, ale ma ogromnego asa w rękawie, który jest rewelacyjne pokrycie zasięgiem.

System Mesh Wi-Fi Tenda MW5

W cenie routera ze średniej półki cenowej możemy zakupić zestaw składający się z dwóch lub trzech urządzeń sieciowych, których zadaniem jest pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej jak największej powierzchni. Do redakcji PCWorld trafił system Mesh Wi-Fi Tenda MW5 składający się z routera oraz dwóch wzmacniaczy sygnału. Rozwiązanie to pozwala na objęcie zasięgiem domu jednorodzinnego o powierzchni do 300 metrów kwadratowych. Dodatkowo uzyskujemy dostęp do gniazd sieciowych LAN w standardzie Fast Ethernet bez konieczności prowadzenia przewodów pomiędzy pomieszczeniami.

Jak tani system Mesh Wi-Fi Tenda MW5 wypadł w naszych testach? Tego dowiesz się z poniższego materiału.

Tenda MW5 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy Router Rodzaj urządzenia Mesh Wi-Fi składający się z routera i dwóch wzmacniaczy sygnału Rodzaje wejść/wyjść Router: 1x Gigabit Ehternet LAN, 1x Gigabit Ethernet WAN; Wzmacniacze: 1x Fast Ethernet LAN Obsługiwane standardy Wi-Fi 5 Częstotliwość pracy 2,4 GHz oraz 5 GHz Antena Router: 2x wbudowana antena o mocy 3 dBi (wielokierunkowa); Wzmacniacze: 2x wbudowana antena o mocy 2 dBi (wielokierunkowa) Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej Sieć 5 Ghz - 867 Mbps, Sieć 2,4 GHz - 300 Mbps Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA2-PSK Zarządzanie i konfiguracja Apliakcja mobilna Dodatkowe funkcje MU-MIMO, Beamforming, płynne przełączanie pomiędzy urządzeniami sieciowymi Dodatkowe informacje Obsługa WPS, Przycisk Reset Kolor Biały Wysokość Router: 91 mm; Wzmacniacz: 114 mm Szerokość Router: 91 mm; Wzmacniacz: 68 mm Głębokość Router: 93 mm; Wzmacniacz: 35 mm Waga Router: 207 g; Wzmacniacz: 172 g Dołączone akcesoria Zasilacz, Kabel RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Tenda MW5 to system Mesh pracujący w technologii Wi-Fi 5. Urządzenia sieciowe pozwalają przesyłać dane w standardzie AC1200. Oznacza to, że maksymalna przepustowość w sieci Wi-Fi 5 GHz w tym wypadku wynosi 867 Mbps, a w sieci 2,4 GHz 300 Mbps.

W routerze znajdziemy dwa złącza RJ-45 (1x WAN i 1x LAN) w standardzie Gigabit Ethernet. Każdy wzmacniacz posiada dodatkowe złącze działające w starszym standardzie Fast Ethernet (maksymalna przepustowość 100 Mbps).

Producent deklaruje pokrycie zasięgiem na poziomie do 300 metrów kwadratowych. Całością zarządzamy z poziomu aplikacji mobilnej Tenda WiFi.

Testowana konfiguracja składająca się z trzech urządzeń sieciowych pozwala na obsługę do 60 urządzeń w tym samym czasie. System możemy rozbudować o kolejne trzy wzmacniacze (łączna ilość obsługiwanych urządzeń sieciowych to jeden router oraz pięć repeaterów).

Tenda MW5 - Cena

Tenda przyzwyczaiła nas do produkcji tanich urządzeń sieciowych oferujących rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Nie inaczej jest z systemem Mesh Wi-Fi Tenda MW5. Do wyboru mamy dwie konfiguracje składające się z dwóch lub trzech urządzeń sieciowych. Bazowy zestaw z routerem i jednym wzmacniaczem kosztuje około 270 zł. Za testowaną wersję, która składa się z routera i dwóch wzmacniaczy zapłacimy nieco ponad 350 zł. Oznacza to, że Tenda MW5 jest jednym z najtańszych systemów Mesh, które możemy aktualnie kupić.

Tenda MW5 - Zawartość zestawu

Zestaw Tenda MW5 dostarczany jest w zaskakująco małym opakowaniu, które sugeruje niewielkie wymiary poszczególnych urządzeń sieciowych. Pudełko utrzymano w czarno-pomarańczowej konfiguracji kolorystycznej. Na froncie znajdziemy podobiznę routera oraz wzmacniaczy, a także kluczowe cechy zestawu.

Opakowanie Tenda MW5

Z tyłu umieszczono najważniejsze elementy specyfikacji technicznej.

Opakowanie Tenda MW5

Producent nie zapomniał również o kodzie QR, który pozwala szybko i wygodnie pobrać aplikację mobilną Tenda WiFi na urządzenia mobilne.

Kod QR do aplikacji Tenda WiFi

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Router

Dwa wzmacniacze

Zasilacz do routera

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Warto zauważyć, że wzmacniacze posiadają wbudowany zasilacz. Wystarczy, że umieścimy je bezpośrednio w gniazdku prądowym. To wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność wykorzystania przewodów.

Zasilacz do routera Przewód RJ-45

Tenda MW5 - Wygląd i jakość wykonania

Urządzenia sieciowe wchodzą w skład zestawu Mesh Wi-Fi Tenda MW5 zaskakują swoimi kompaktowymi wymiarami. Router, który stanowi najważniejszą część systemu to niewielka kostka o długości boków poniżej 10 cm. Wzmacniacze sygnału pozytywnie zaskakują swoją konstrukcją, która pozwala zapomnieć o dodatkowych zasilaczach.

Router systemu Mesh Wi-Fi Tenda MW5

Wszystkie urządzenia wykonano z plastiku w kolorze białym. Całość wygląda niezwykle elegancko i nowocześnie.

Na froncie routera znajdziemy diodę powiadomień oraz napis nova. Informuje nas on o przynależności urządzenia do rodziny Mesh Wi-Fi rozwijanej przez Tendę.

Z tyłu umieszczono dwa porty RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet, złącze zasilania oraz przycisk Reset.

Porty w routerze

Oba wzmacniacze wyglądają tak samo. Na froncie znajdziemy logo nova oraz diodę powiadomień.

Wzmacniacz systemu Tenda MW5

Z tyłu umieszczono wtyczkę zasilacza.

Wzmacniacz posiada zintegrowany zasilacz

Na dolnej części znalazło się miejsce dla złącza RJ-45 w standardzie Fast Ethernet.

Port RJ-45 w standardzie Fast Ethernet

Tenda MW5 - Konfiguracja

System Mesh Wi-Fi Tenda MW5 skonfigurujemy z wykorzystaniem urządzenia mobilnego i aplikacji Tenda Wi-Fi. Testowany zestaw nie posiada klasycznego interfejsu webowego dostępnego z poziomu przeglądarki sieciowej.

Sam proces konfiguracji jest uproszczony do granic możliwości i zajmuje zaledwie kilka minut.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania. Następnie przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN musimy podpiąć router do modemu. W kolejnym kroku możemy od razu rozmieścić wzmacniacze sygnału w miejscach, które oddalone są o 10-15 metrów od routera, a w których często korzystamy z Internetu. Repeatery możemy również rozlokować podczas konfiguracji.

Po uruchomieniu routera łączymy się z domyślnie tworzoną siecią Wi-Fi. W kolejnym kroku uruchamiamy aplikację Tenda WiFi i postępujemy zgodnie z wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie. Po chwili router wykryje typ połączenia z Internetem i poprosi użytkownika o zdefiniowanie własnej nazwy sieci Wi-Fi i hasła.

Łączenie z domyślnie tworzoną siecią Wi-Fi Konfiguracja z wykorzystaniem aplikacji Tenda WiFi Konfiguracja z wykorzystaniem aplikacji Tenda WiFi

Wykrywanie typu połączenia Wykrywanie typu połączenia Tworzenie własnej nazwy i hasła do sieci Wi-Fi

W kolejnych krokach zostaniemy przeprowadzeni przez proces łączenia wzmacniaczy sygnału z routerem.

Dodawanie kolejnych urządzeń do systemu Mesh Wi-Fi Dodawanie kolejnych urządzeń do systemu Mesh Wi-Fi Dodawanie kolejnych urządzeń do systemu Mesh Wi-Fi

Tenda MW5 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda WiFi dostępna na Androida i iOS to centrum sterowania systemem Mesh Wi-Fi. Program pozwala na bieżąco monitorować stan naszej sieci i zmieniać jej konfigurację. Przydatną opcją jest możliwość ustawienia lokalizacji dla danych urządzeń sieciowych. Producent pozwala również na bieżąco sprawdzać wykorzystanie każdego elementu wchodzącego w skład rozwiązania Mesh Wi-Fi.

Program podzielono na dwie zakładki - Moje Wi-Fi oraz Ustawienia. Pierwsza z nich pozwala monitorować status i wykorzystanie sieci, a druga wprowadzać zmiany w konfiguracji.

Aplikacja Tenda WiFi - ekran domowy Aplikacja Tenda WiFi Lista podłączonych urządzeń

Z poziomu Tenda WiFi możemy zaplanować automatycznie uruchamianie ponowne routera i wzmacniaczy oraz wyłączyć diody powiadomień w godzinach wieczornych i nocnych.

Ustawienia w aplikacji Tenda WiFi Aktualizacja oprogramowania układowego Harmonogram ponownego uruchamiania

Tenda MW5 - Testy

Zestaw Mesh Wi-Fi składający się z trzech urządzeń sieciowych przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych oraz dwupoziomowych mieszkań. Producent deklaruje, że router wraz z dwoma wzmacniaczami pozwala pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej nawet do 300 metrów kwadratowych. Wszystko dzięki obecności dwóch anten o mocy 3 dBi w routerze oraz łącznie czterech anten o mocy 2 dBi umieszczonych we wzmacniaczach.

Skonfigurowany wzmacniacz

Warto pamiętać, że Mesh Wi-Fi Tenda MW5 pozwala na szybką implementację dodatkowych dwóch gniazdek RJ-45 Fast Ethernet w dowolnym miejscu w domu bez konieczności prowadzenia przewodów. Dzięki tej opcji do sieci możemy podłączyć na przykład komputer stacjonarny.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak zestaw Tenda MW5 poradzi sobie w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2 oraz jego najbliższym otoczeniu.

Po skonfigurowaniu systemu przystąpiliśmy do testów, które składały się z pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od routera (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od routera - 2 ściany; 5 metrów od pierwszego wzmacniacza - dwie ściany

10 metrów od routera - 2 ściany; 2 metry od pierwszego wzmacniacza - jedna ściana

15 metrów od routera - 4 ściany; 5 metrów od drugiego wzmacniacza - jedna ściana

Tenda MW5 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Osiągnięte wyniki są bardzo satysfakcjonujące. Decentralizacja sieci Wi-Fi przyniosła wymierne korzyści. Nawet w ostatnim punkcie pomiarowym uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty, które są nieosiągalne nawet dla klasycznych routerów z podobnej lub nieco wyższej półki cenowej.

Wraz z wzrostem odległości od routera widoczne są lekkie spadki parametrów. Wynikają one z konieczności przesyłania danych z wykorzystaniem wzmacniaczy. Nie odczujemy ich jednak podczas korzystania z sieci. Należy pochwalić system Tenda MW5 za niskie opóźnienia wynoszące maksymalnie 3 ms oraz za stabilny sygnał.

Tenda MW5 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak system Mesh Wi-Fi Tenda MW5 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W próbie, podczas której zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi, transfer danych wynosił 187 Mb/s, a Bandwidth 151 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testu iPerf 3

Wyniki ponownie są znacznie lepsze, niż w klasycznym routerze z podobnej półki cenowej. Wraz z wzrostem odległości widać niewielkie spadeki wydajności, ale ponownie nie są one odczuwalne podczas korzystania z sieci. Co ważne nawet w ostatnim punkcie pomiarowym można bez najmniejszych problemów korzystać z wydajniejszej sieci 5 GHz.

Tenda MW5 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez system Mesh Wi-Fi Tenda MW5 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości Internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na początku przetestowałem prędkość Internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Wyniki SpeedTest

Jak widać na wykresie powyżej system nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem testowego łącza.

W każdym z punktów pomiarowych zarejestrowane rezultaty były identyczne. Ukazują one największą zaletę rozwiązania Mesh Wi-Fi. Zwiększony zasięg bezpośrednio przekłada się wydajność sieci Wi-Fi w oddalonych od routera punktach pomiarowych.

Sprawdziłem także, jak wypada prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. W przypadku routera wykorzystamy pełną przepustowość łącza. Po połączeniu z wykorzystaniem przewodu do wzmacniaczy, prędkość pobierania spada do nieco ponad 90 Mbps. Wynika to z zastosowanego standardu Fast Ethernet, którego maksymalna przepustowość wynosi 100 Mbps.

Wyniki SpeedTest po LAN, połączenie z routerem Wyniki SpeedTest po LAN, połączenie z pierwszym wzmacniaczem Wyniki SpeedTest po LAN, połączenie z drugim wzmacniaczem

Tenda MW5 - Podsumowanie

Testy Tendy MW5 udowodniły, że tani system Mesh Wi-Fi to świetne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych oraz większych mieszkaniach. Dzięki obecności routera oraz dwóch wzmacniaczy możemy samodzielnie ustawić urządzenia sieciowe tak, aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości. Dodatkowo całość udostępniania nam dwa dodatkowe złącza LAN w standardzie Fast Ethernet bez konieczności posiadania fizycznej sieci LAN.

System Mesh Wi-Fi Tenda MW5

Podczas testów systemu Mesh Wi-Fi Tenda MW5 składającego się z trzech urządzeń sieciowych doceniłem prostotę konfiguracji, wysoką wydajność, stabilne połączenie, kompaktowe wymiary oraz dopracowaną aplikację mobilną. Minusem dla niektórych konsumentów może być brak interfejsu webowego.

Podsumowując - Tenda MW5 pozwala tanim kosztem zbudować stabilną i wydajną sieć Wi-Fi z dużym zasięgiem oraz potencjałem dalszej rozbudowy. Jeżeli nie zależy Ci na porcie USB oraz obecności Wi-Fi 6 to śmiało możemy polecić zakup dwu lub trzyelementowego systemu Mesh Wi-Fi od Tendy.

Z okazji startu polskiej wersji platformy Amazon, Tenda przygotowała specjalną promocję na testowany model, która trwa do 9.09