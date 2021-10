Tenda Nova MW12 - wydajny router, który łatwo zamienisz w system Mesh Wi-Fi

Tenda Nova MW12 sprzedawana jest jako router lub system Mesh Wi-Fi składający się z dwóch/trzech urządzeń. Sprawdzamy jak wypada wydajność samodzielnej jednostki działającej w trybie klasycznego routera Wi-Fi.

Zastanawiasz się nad zakupem wydajnego routera, a w przyszłości myślisz nad jego rozbudową do systemu Mesh Wi-Fi? Z Tendą Nova MW12 to możliwe. Producent sprzedaje urządzenia z serii MW12 jako samodzielne routery oraz systemy Mesh Wi-Fi składające się z dwóch lub trzech jednostek.

Tenda Nova MW12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do redakcji PCWorld.pl trafiła Tenda Nova MW12, którą przetestowaliśmy jako klasyczny router Wi-Fi z możliwością łatwej rozbudowy o kolejne urządzenia sieciowe. Czy zakup pojedynczego elementu systemu Mesh Wi-Fi to dobry wybór? Dowiesz się tego czytając poniższą recenzję.

Tenda Nova MW12 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy: Access Point, Router, System Mesh Wi-Fi Rodzaj urządzenia: Router, element systemu Mesh Wi-Fi Rodzaje wejść/wyjść: 3x złącze RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet (jedno pełni funkcję portu WAN) Obsługiwane standardy: IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Częstotliwość pracy: 2,4 Ghz, 5 GHz Prędkość sieci Wi-Fi 5 GHz: 2 x 867 Mb/s; 2,4 GHz: 300 Mb/s Procesor: Dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 900 MHz Pamięć operacyjna: 256 MB pamięci operacyjnej DDR3 Antena: Cztery anteny wewnętrzne Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja mobilna Tenda WiFi Dodatkowe funkcje: Beamforming, MU-MIMO Kolor: Biały Wymiary: 100 x 100 x 100 mm Dioda sygnalizacyjna: Trzykolorowa dioda LED (zielony/żółty/czerwony) Kod producenta: 24 miesiące

Tenda Nova MW12 to wysokiej klasy trzyzakresowy router pracujący w technologii Wi-Fi 5. Obecność standardu AC2100 pozwala na stworzenie trzech pasm - dwóch wydajnych pracujących na częstotliwości 5 GHz oraz jednego pracującego na częstotliwości 2,4 GHz. Wolniejsza sieć cechuje się lepszym pokryciem zasięgu sieci bezprzewodowej. Producent deklaruje, że jedno urządzenie Nova MW12 pracujące w trybie routera pozwala na pokrycie zasięgiem domu lub mieszkania o powierzchni do 180 m2.

Producent deklaruje pokrycie zasięgiem do 180 m2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Za wydajność odpowiada dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 900 MHz połączony z 256 MB pamięci operacyjnej.

Router pozwala na podłączenie do 100 urządzeń w tym samym czasie.

Na pokładzie znajdziemy technologie MU-MIMO, Beamforming (kształtowanie wiązki) oraz QoS (Quality of Service).

Całością zarządza się z poziomu aplikacji mobilnej Tenda WiFi dostępnej na urządzenia z Androidem oraz iOS. Router kompatybilny jest z innymi urządzeniami z rodziny Nova i może współtworzyć z nimi sieć Mesh Wi-Fi.

Tenda Nova MW12 - Cena

Tenda Nova MW12 sprzedawany jest w trzech konfiguracjach - jako router oraz system Mesh Wi-Fi składający się z dwóch lub trzech urządzeń sieciowych.

Pojedynczą Tendę Nova MW12 wyceniono na 399 zł. Zestaw składający się z dwóch jednostek kosztuje niespełna 650 zł, a topowa konfiguracja składająca się z trzech urządzeń została wyceniona na niespełna 1000 zł.

Oznacza to, że Tenda Nova MW12 jako samodzielne urządzenie konkuruje z przystępnymi cenowo routerami Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 6 renomowanych producentów.

Tenda Nova MW12 - Zawartość zestawu

Router Tenda Nova MW12 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu. Całość utrzymano w czarno-pomarańczowej kolorystyce. Producent umieścił na pudełku podobiznę urządzenia oraz najważniejsze elementy specyfikacji technicznej.

Opakowanie Tenda Nova MW12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Cieszy obecność sporego kodu QR. Pozwala on szybko i wygodnie pobrać aplikację Tenda WiFi na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS.

Kod QR do aplikacji Tenda WiFi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W środku znajdziemy dodatkowy kartonik.

Dodatkowe, kartonowe opakowanie zabezpieczające router przed uszkodzeniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dopiero po jego otwarciu naszym oczom ukaże się Tenda Nova MW12.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Router Tenda Nova MW12

Dedykowany zasilacz

Płaski kabel RJ-45 - RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu sprzedażowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przewód RJ-45 - RJ-45 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tenda Nova MW12 - Wygląd i jakość wykonania

Tenda Nova MW12 posiada kanciastą obudowę w kształcie kostki do gry. Każdy bok routera posiada krawędzie o długości 10 cm. Urządzenie wykonano z białego plastiku. Naniesiono na niego subtelny, błyszczący wzór.

Tenda Nova MW12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na przedniej krawędzi producent umieścił niewielki napis Nova w kolorze srebrnym. Na szczycie znajdziemy kwadratową diodę sygnalizującą status pracy urządzenia.

Dioda powiadomień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z tyłu zauważymy niewielkie wyżłobienie, które jest jednocześnie kanałem do przeprowadzenia przewodów.

Maskownica przewodów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wszystkie porty zostały ukryte pod obudową. Na spodzie znajdziemy spore zagłębienie. Umieszczono w nim trzy porty RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet oraz złącze zasilania. Producent nie zapomniał o uchwytach naściennych oraz przycisku reset.

Porty ukryto pod obudową fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Stopki wykonano z antypoślizgowej gumy. Na naklejce informacyjnej znajdziemy kod QR pozwalający szybko podłączyć się do domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi. Element ten znacząco przyśpiesza proces konfiguracji początkowej.

Stopki antypoślizgowe fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tenda Nova MW12 - Konfiguracja

Przygotowanie do pracy routera Tenda Nova MW12 zajmuje zaledwie kilka minut. Na samym początku należy podłączyć router do zasilania. Następnie przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN musimy podpiąć router do modemu. W trakcie rozruchu systemu możemy zeskanować kod QR na pudełku w celu pobrania aplikacji mobilnej Tenda WiFi na naszego smartfona.

W kolejnym kroku skanujemy kod QR znajdujący się na obudowie routera.

Na naklejce informacyjnej znajdziemy kod QR do połączenia z siecią Wi-Fi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Telefon automatycznie połączy się z domyślnie tworzoną siecią Wi-Fi, a aplikacja Tenda WiFi przejdzie do procesu konfiguracji początkowej.

Postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po chwili router wykryje typ połączenia z Internetem i poprosi użytkownika o zdefiniowanie własnej nazwy sieci Wi-Fi i hasła.

Tenda Nova MW12 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda WiFi stanowi centrum sterowania routerami z serii Nova. Program dostępny jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Rozwiązanie pozwala na bieżąco monitorować stan naszej sieci i zmieniać jej konfigurację. Przydatną opcją jest możliwość ustawienia lokalizacji dla danych urządzeń sieciowych. Producent pozwala również na bieżąco sprawdzać wykorzystanie zasobów routera Nova MW12.

Program podzielono na dwie zakładki - Moje Wi-Fi oraz Ustawienia. Pierwsza z nich pozwala monitorować status i wykorzystanie sieci, a druga wprowadzać zmiany w konfiguracji.

Producent przewidział możliwość automatycznego uruchomienia ponownie routera oraz wyłączenia diody powiadomień w nocy.

Tenda Nova MW12 - Testy

Tenda na pudełku chwali się, że pojedyncze urządzenie Tenda Nova MW12 pozwala pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej dom lub mieszkanie o powierzchni do 180 m2.

Tenda Nova MW12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Testowane urządzenie postanowiliśmy sprawdzić w parterowym domu jednorodzinnym o powierzchni około 120 m2 i jego najbliższym otoczeniu.

Na potrzeby testów wybraliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od routera (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od routera - 2 ściany

10 metrów od routera - 2 ściany

15 metrów od routera - 4 ściany

Tenda Nova MW12 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Na samym początku sprawdziliśmy siłę sygnału sieci Wi-Fi. Do tej próby wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy S10) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Wyniki testów siły sygnału sieci Wi-Fi

Router pozytywnie zaskoczył nas w pierwszej próbie. Szybko okazało się, że Tenda Nova MW12 posiada bardzo silne anteny oraz wydajne podzespoły. W pierwszych trzech próbach byliśmy w stanie wykorzystać pełną przepustowość sieci 5 GHz. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym od routera o 15 metrów z kilkoma ścianami po drodze telefon przełączył się na sieć 2,4 GHz. Szybkość połączenia spadła do 260 Mbps. W żadnym z punktów pomiarowych nie mieliśmy problemów z dostępem do sieci, a opóźnienia były pomijalne (wynosiły maksymalnie 6 ms).

Zachowanie Tendy Nova MW12 podczas pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi jest typowe dla wysokiej klasy routerów kosztujących co najmniej kilkaset złotych.

Tenda Nova MW12 - iPerf 3

W następnej kolejności router Tenda Nova MW12 poddaliśmy testom narzędziem iPerf3. Podczas próby, w której zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 191 Mb/s, a Bandwidth 262 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów narzędziem iPerf 3

Ponownie rezultaty są bardzo zadowalające. W pierwszym punkcie pomiarowym zarejestrowaliśmy wyniki typowe dla routerów najwyższej klasy. W każdym punkcie pomiarowym rezultaty systematycznie spadały. To charakterystyczne zachowanie dla klasycznych routerów. Warto podkreślić, że nawet w ostatniej próbie wyniki nie rozczarowywały.

Tenda Nova MW12 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak Tenda Nova MW12 poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest, którego działanie polega na sprawdzeniu prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na początku zmierzyliśmy prędkość Internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów narzędziem SpeedTest

Jak widać na wykresie powyżej, router nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem testowego łącza.

W każdym z punktów pomiarowych rezultaty były praktycznie identyczne. Router Tenda Nova MW12 w tej probie zachowywał się jak system Mesh Wi-Fi. Potwierdza to, że urządzenie posiada bardzo wydajne podzespoły.

Sprawdziliśmy także, jak wypada prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Rezultaty nie odbiegają od tych zarejestrowanych w próbach z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej.

SpeedTest LAN - Tenda Nova MW12

Tenda Nova MW12 - Podsumowanie

Tenda Nova MW12 to bardzo dobre urządzenie sieciowe, które idealnie sprawdza się jako samodzielny router oraz system Mesh Wi-Fi.

Tenda Nova MW12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem wydajne podzespoły, łatwą konfigurację, wygodną obsługę z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda WiFi oraz świetne pokrycie zasięgiem. Do gustu przypadł mi również wygląd urządzenia oraz sprytny sposób na schowanie portów pod obudową.

Do wad Tendy Nova MW12 można zaliczyć brak kompatybilności z najnowszym standardem Wi-Fi 6 oraz niezbyt rozbudowany system kontroli rodzicielskiej.

Podsumowując Tenda Nova MW12 to uniwersalne urządzenie sieciowe, które sprawdzi się jako klasyczny router oraz system Mesh Wi-Fi. Niezależnie od wybranego zastosowania nie będziemy mogli narzekać na wydajność oraz stosunek jakości do ceny.