Tenda RH3-WCA - test inteligentnej kamery z kolorową noktowizją

Monitoring to nie tylko domena firm ochroniarskich. Dzięki dostępności tanich zestawów i pojedynczych kamer do monitoringu jest rozwiązaniem, po które chętnie sięgają właściciele domów jednorodzinnych, chcący sprawdzić w wygodny sposób, co dzieje się na terenie ich posesji w czasie, gdy nie ma ich na miejscu. Sprawdzałem jakiś czas temu zestaw do monitoringu Tenda K4P-4CR, składający się z czterech kamer i nagrywarki. Dzisiejszy test dotyczy rozwiązania składającego się z jednej kamery - Tenda RH3-WCA.

Kiedy przyda się taki monitoring? Odpowiedź jest prosta - zawsze, gdy potrzebujemy obserwacji tylko jednego, wybranego miejsca. Na przykład umieszczamy ją przed wejściem do budynku. Albo chcemy mieć podgląd na podwórko. Możliwości do zastosowania jednej kamery jest wiele i tylko od użytkownika zależy, gdzie ją umieści.

Tenda RH3-WCA - zawartość pudełka

Kamera zewnętrzna Tenda RH3-WCA to niewielkie pudełko, w którym znajduje się tekturowa wypraska. Oprócz samej kamery znajdziemy w niej zasilacz sieciowy, uchwyt ścienny, nakładki wodoodporne na wtyczki, naklejkę do oznaczenia miejsca wiercenia śrub, cztery śruby wraz z dyblami oraz dwie mniejsze śrubki do solidnego zamocowania kamery w uchwycie. Wszystko zafoliowane, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymujemy fabrycznie nowy zestaw. Oprócz wymienionych mamy również instrukcję w kilku językach oraz kartę informacyjną dotyczącą zastosowanego oprogramowania GNU.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Co muszę zauważyć - uchwyt ścienny umożliwia zarówno montowanie kamery na ścianie, jak i pod sufitem. Sam proces montażu jest bardzo prosty, co zawdzięczamy m.in. wygodnemu uchwytowi oraz naklejce, która precyzyjnie wskazuje na rozstaw śrub. Oczywiście niezbędna będzie wiertarka.

Fot.: H Tur/PC World

Tenda RH3-WCA - specyfikacja techniczna

Tenda RH3-WCA jest kamerą do użytku całorocznego. Dlatego niestraszny jej śnieg, deszcz ani pył. Jest również wysoce odporna nawet na bardzo niskie temperatury: do -30°C. Dlatego można ją bez obaw trzymać na zewnątrz przez cały rok, bez konieczności zadaszania. Tak się złożyło, że parę godzin po tym, gdy zamontowałem ją u siebie na zewnętrznej ścianie domu, solidnie lunęło, a kolejnego dnia również padało kilkakrotnie. Nie wpłynęło to w żaden sposób na działanie kamery, a więc wodoodporność mogę potwierdzić na podstawie własnego doświadczenia.

Mobilność 360° poziomo, 90° pionowo Porty gniazdo pamęci: MicroSD (do 128G, klasa 10 lub wyższa, zasilanie DC 12V 1A, Ethernet: RJ45 Obiektyw [email protected] Przycisk Reset x 1 Wskaźnik ledowy Dwa kolory (czerwony i niebieski) LED x 1 Antena Podwójna zewnętrzna Wymiary 138 mm x 120 mm x 187 mm Frame Rate 15 fps Rozdzielczość 1920 x 1080 px Standard kodowania H.264 Redukcja szumów 3D digital noise reduction Standard bezprzewodowy IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Szybkość łączności bezprzewodowej 144 Mbps Bezpieczeństwo 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Inteligentny alarm wykrywanie ruchu, śledzenie ruchu Audio dwukierunkowe Funkcje automatyczny patrol, patrol na bazie wybranych ustawień Odległość widzenia w nocy w podczerwieni do 30 metrów

Tenda RH3-WCA - instalacja i konfiguracja

Kamera marki Tenda jest zasilania sieciowo - dlatego po zawieszeniu w miejscu docelowym musimy pociągnąć kabel zasilacza do najbliższego gniazdka sieci elektrycznej. To dla mnie największy minus. Nie zawsze takie gniazdko będzie w zasięgu. W moim przypadku puściłem kabel zasilania od kamery przez okno, ale dalej musiałem posługiwać się przedłużaczem, aby dotrzeć do najbliższego kontaktu. Będzie to szczególnie niewygodne, jeśli chcemy zamontować kamerę na otwartym terenie z dala od zabudowań.

Kamerę Tenda możemy podpiąć do internetu na dwa sposoby: przewodowo lub bezprzewodowo. Ponieważ to pierwsze rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze, a ponadto nie mam tak długiego kabla Ethernet, zdecydowałem się właśnie na nie. W celu konfiguracji online należy po prostu włączyć kamerę, a następnie pobrać aplikację TDSEE (jest dostępna za darmo w Google Play i App Store). Parujemy kamerę z posiadaną siecią Wi-Fi, a w kolejnym kroku otwieramy aplikację i korzystając z sieci podpinamy kamerę.

Po sprawdzeniu, czy obraz przekazywany z kamery jest poprawny, można przystąpić do wprowadzania ustawień w aplikacji. Interfejs jest bardzo przejrzysty i szybko znajdziemy w nim wszystko, co potrzebne do szczęścia, a więc kiedy mają być przesyłane na telefon powiadomienia o wykrytym ruchu, ustawienia trybu nocnego, włączanie alarmu, czułość wykrywania poruszających się obiektów itp. Oczywiście początkowo trzeba najpierw sprawdzić, jak wszystko działa na ustawieniach fabrycznych, a dopiero potem dopasować je pod kątem swojego komfortu.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Istotna jest czułość wykrywania. W ustawieniach fabrycznych jest ona wysoka. Powiedziałbym - aż za wysoka. Jak wspomniałem, krótko po tym, gdy ją zamontowałem, zaczęło padać. Spadające przed obiektywem krople deszcze traktowane były (poniekąd słusznie) jako wykryty przed kamerą ruch, toteż dostawałem co chwila powiadomienia o jego wykryciu. Pomogła zmiana na średnią czułość.

Tenda RH3-WCA - możliwości

Kamera Tenda nie ma własnej nagrywarki. Jeśli chcesz uwiecznić to, co transmituje, masz dwie opcje. Pierwsza to włożenie do niej karty pamięci. Jej gniazdko umieszczone zostało na czubku kamery i jest zakryte odchylaną klapką. Druga opcja to przechowywanie nagrań w chmurze. Jest płatna, jednak możemy z niej skorzystać za darmo przez 90 dni, a więc aż nadto, aby sprawdzić ją w praktyce i zdecydować, który z dostępnych pakietów wybierzemy. Plusem przechowywania w chmurze jest to, że masz dostęp do nagrań w każdej chwili poprzez aplikację.

Fot.: H Tur/PC World

Tenda RH3-WCA - jak działa w praktyce?

Skoro podstawy "teoretyczne" mamy już za sobą, czas na testy praktyczne. Jak Tenda RH3-WCA wypada w działaniu? Sama jakość obrazu nie pozostawia wiele do życzenia. Jest ostry, wyraźnie widać na nim każdy szczegół. Co bardzo mi się spodobało, obiektywem można sterować, zmieniając położenie kamery i obserwując obszar w szerokim zakresie. Wygodna jest także funkcja Patrol, pozwalająca na obracanie kamery o 360 stopni, dzięki czemu mamy pełen podgląd na to, co dzieje się zarówno przed nią, jak i za nią. Kamerą sterujemy za pomocą aplikacji, w której znajdują się cztery klawisze kierunkowe. Umożliwiają obracanie kamery w poziomie oraz pionie, dzięki czemu optymalnie dopasujesz widok do swoich potrzeb.

Bardzo ciekawiło mnie obserwowanie terenu w nocy, tym bardziej, że można wybrać opcję z kolorem lub bez. W przypadku koloru uruchamiane są diody LED, które rozświetlają teren. Jeśli zatem chcesz go podejrzeć dyskretnie, ta opcja odpada. Będzie natomiast dobra, aby wystraszyć np. dzikie zwierzęta, które buszują po podwórku. Obserwowanie bez oznak podglądania umożliwia natomiast tryb czarno-biały. Na poniższych zrzutach ekranu z aplikacji pokazuję oba widoki, w tym jeden z przybliżeniem - ta możliwość zoomowania to kolejna zaleta RH3-WCA.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Ale na tym zalety się nie kończą. Kamera pozwala również na prowadzenie rozmów poprzez wbudowany mikrofon. Zarówno on, jak i głośniki - dzięki którym usłyszymy to, co dzieje się w zasięgu kamery - mają skutecznie działające technologie redukcji szumów, dzięki czemu głosy słychać wyraźnie. W ten sposób możesz np. porozmawiać z kurierem.

Do tego muszę jeszcze dodać, że nagrania wykonane kamerą można w łatwy sposób pobrać na smartfona, dzięki czemu uwiecznisz je na zawsze. Warto od razu dodać, że transmisja na linii kamera-aplikacja chroniona jest za pomocą szyfrowania AES-256 bit, czyli tego samego, z którego korzystają sieci VPN. Pliki zapisywane w chmurze również posiadają skuteczną ochronę ze strony producenta.

Tenda RH3-WCA - podsumowanie

Kamera monitoringu Tenda RH3-WCA bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Odporna na warunki zewnętrzne, pokazująca wyraźny obraz nawet w ciemną noc, a także w pełni sterowalna - czy można chcieć więcej? Jeśli rozważasz zakup kamery do swojego domu, będzie doskonałym rozwiązaniem. No i trzeba również podkreślić, że świetnie sprawdzi się we wnętrzach, jak galeria handlowa, duża recepcja czy hol. Dlatego z czystym sumieniem mogę polecić ten model każdemu, kto szuka solidnego rozwiązania do monitoringu. RH3-WCA doskonale spełni swoje zadanie niezależnie od panujących wokół warunków.

A ile kosztuje? Aktualne ceny i wszystkie dostępne sklepy znajdziesz na Ceneo. Zdradzę tylko, że Tenda RH3-WCA kosztuje poniżej 200 złotych.