Tenda RX9 Pro - test super wydajnego routera z Wi-Fi 6 za mniej niż 400 zł

Tenda RX9 Pro udowadnia, że router Wi-Fi o wysokiej wydajności nie musi kosztować kroci. Za niespełna 400 zł otrzymujemy wydajne urządzenie sieciowe z Wi-Fi 6, przemyślaną aplikacją mobilną oraz rozbudowanym interfejsem sieciowym. Całość uzupełniają świetne rezultaty zarejestrowane w naszych testach.

Nowoczesny standard Wi-Fi 6 staje się coraz popularniejszy. Najtańsze routery z obsługą tego rozwiązania kupimy już za niespełna 200 zł. Niestety bazowe modele nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału sieci bezprzewodowej pracującej w technologii 802.11ax. Na szczęście na półkach sklepowych pojawiają się nieco droższe, ale nadal przystępne dla domowego budżetu modele, które oferują znacznie wyższą wydajność oraz lepsze pokrycie zasięgiem.

Tenda RX9 Pro

Do redakcji PCWorld trafił właśnie najnowszy router Tenda RX9 Pro. To jeden z tańszych modeli obsługujący standard Wi-Fi 6 z czterema zewnętrznymi antenami. Na pierwszy rzut oka router ten nie wyróżnia się spośród konkurencji, ale w naszych testach spisał się rewelacyjnie. RX9 to piąte już urządzenie sieciowe tego producenta, który przetestowaliśmy (zapoznaj się z naszymi recenzjami Tenda AC19, Tenda AC21, Tenda AC23, Tenda TX3 oraz Tenda 4G06). Ponownie nie zawiedliśmy się, a Tenda RX9 Pro zapisze się w naszej pamięci jako jeden z najbardziej opłacalnych routerów Wi-Fi do sporego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Tenda RX9 Pro - Specyfikacja techniczna

Standardy i protokoły: IEEE802,3, IEEE802,3u,IEEE802,3ab Interfejs: 1 port WAN 10/100/1000Mbps, 3 porty LAN 10/100/1000Mbps LAN ports Procesor: Dwurdzeniowy o taktowaniu 1,6 GHz Antena: 4 zewnętrzne anteny o mocy 6dBi Przyciski: WPS/Reset Zasilanie: Wejście: AC 100-240V~50/60Hz 0,6A; Wyjście: DC 12V⎓1,5A Wymiary: 272,44 x 162,85 x 43,71 mm Dioda sygnalizacyjna: Tak (1 sztuka) Standardy połączenia bezprzewodowego: IEEE 802,11ac/a/n/ax 5GHz; IEEE 802,11ac/a/n/ax 2,4 GHz Prędkość: W sieci 5 GHz: do 2402 Mbps; W sieci 2,4 GHz: do 574 Mbps Częstotliwość: Dual-Band (jednoczesnie 2,4 GHz oraz 5 GHz) Moc transmisji: CE: <20 dBM (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) Funkcje: Ukrywanie adresu SSID, Zmiana mocy sygnału, Beamforming, MU-MIMO Zabezpiecznia: WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK Typ połączenia internetowego: Dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE Tryb pracy: Router, Acces Point

Specyfikacja techniczna routera Tenda RX9 Pro prezentuje się bardzo ciekawie. Na pokładzie znalazło się miejsce dla dwurdzeniowego procesora o wysokim taktowaniu, obsługi standardu Wi-Fi 6 oraz czterech anten zewnętrznych o mocy 6dBi. Nie zabrakło również wsparcia dla MU-MIMO oraz Beamformingu. W obudowie znajdziemy trzy złącza LAN Gigabit Ethernet oraz jedno złącze WAN Gigabit Ethernet. Z drugiej strony producent nie zdecydował się na implementację funkcji dodatkowych takich jak chociażby port USB.

Zabieg ten spowodował, że RX9 Pro jest niezwykle wydajnym routerem, który oferowany jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

Maksymalna przepustowość w sieci 5 GHz wynosi 2402 Mbps, a w sieci 2,4 GHz 574 Mbps. Całość współpracuje z aplikacją mobilną Tenda WiFi na Androida oraz iOS.

Tenda RX9 Pro - Cena

Tenda RX9 Pro to niedrogi router Wi-Fi 6, którego specyfikacja techniczna obiecuje wysoką wydajność oraz duże pokrycie zasięgiem. Cena detaliczna została ustalona na poziomie 349 zł.

W podobnej kwocie kupimy konkurencyjny model TP-Link Archer AX50. Inne, tańsze urządzenia z Wi-Fi 6 oferują gorsze parametry techniczne.

Tenda RX9 Pro - Zawartość zestawu

Tenda RX9 Pro dostarczana jest w czarnym opakowaniu. Naniesiono na nie najważniejsze elementy specyfikacji technicznej, wizualizację routera, a także logotyp Wi-Fi 6. Producent chwali się również trzyletnią gwarancją.

Opakowanie Tenda RX9 Pro Opakowanie Tenda RX9 Pro

Po otwarciu pudełka w środku znajdziemy dodatkowy karton, który zabezpiecza router przed uszkodzeniami podczas transportu.

W skład zestawu wchodzi:

Router Tenda RX9 Pro

Zasilacz

Płaski przewód RJ-45 - RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Na pierwszej stronie dołączonej instrukcji obsługi znajdziemy kod QR służący do pobrania aplikacji Tenda WiFi na urządzenia mobilne. Element ten znacząco ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji początkowej.

Kabel RJ45 - RJ45 Zasilacz

Tenda RX9 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Router Tenda RX9 Pro wykonano w całości z czarnego, matowego plastiku. To świetna wiadomość, ponieważ obudowa wygląda niezwykle elegancko i jednocześnie nie gromadzi kurzu oraz odcisków palców.

Urządzenie jest również niesamowicie lekkie, a w oczy rzucają się sporych rozmiarów anteny zewnętrzne, które są gwarantem dobrego pokrycia zasięgiem sieci Wi-Fi.

Tenda RX9 Pro

Producent zdecydował się na subtelną wstawkę na froncie, a całość uzupełnia złote logo.

Dekor na obudowie

W przedniej części obudowy znajdziemy diodę sygnalizującą status pracy urządzenia. W razie konieczności możemy ją zdezaktywować z poziomu interfejsu konfiguracyjnego.

Na bokach znajdują się zintegrowane z obudową anteny oraz spore otwory wentylacyjne.

Otwory wentylacyjne

Z tyłu znajdziemy dodatkowe dwie anteny, gniazdo zasilania, przycisk WPS/Reset, port WAN oraz cztery porty LAN. Do trzeciego złącza LAN możemy podłączyć kamerkę IPTV.

Porty

Wszystkie anteny posiadają możliwość regulacji kąta nachylenia oraz obrotu. Oznacza to, że możemy swobodnie dostosować router do pomieszczenia, w którym się znajduje i maksymalnie wykorzystać dostępny zasięg sieci Wi-Fi. Wystarczy skierować poszczególne anteny w miejsca, z których najczęściej korzystać będziemy z internetu.

Na spodzie obudowy umieszczono naklejkę informacyjną (znajdują się na niej informacje o domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi), otwory wentylacyjne oraz stopki antypoślizgowe. Dzięki obecności uchwytów ściennych nic nie stoi na przeszkodzie, aby router powiesić na ścianie lub suficie.

Tenda RX9 Pro - Konfiguracja

Tendę RX9 Pro możemy skonfigurować na dwa sposoby - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda WiFi na urządzenia z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystałem z drugiej opcji.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN podpiąć router do modemu.

W kolejnym kroku pobieramy aplikację Tenda WiFi na naszego smartfona. Kod QR znajdujący się na okładce instrukcji obsługi ułatwia instalację programu.

Kod QR do aplikacji Tenda WiFi

Po pobraniu aplikacji łączymy się z domyślnie tworzoną przez router siecią Wi-Fi (dane uwierzytelniające znajdują się na naklejce informacyjnej umieszczonej na spodzie obudowy) i uruchamiamy aplikację Tenda WiFi, która przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji. Trwa on zaledwie kilka minut i składa się z kilku kliknięć. Co ważne nie musimy tworzyć żadnego dodatkowego konta. Dostęp do aplikacji Tenda WiFi otrzymujemy poprzez podanie hasła administracyjnego.

W przypadku, gdy podczas konfiguracji router zaproponuje aktualizację oprogramowania układowego do najnowszej wersji proces może przedłużyć się o dodatkowe kilka minut.

Tenda RX9 Pro - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda WiFi to centrum sterowania całym routerem. Program jest prosty w obsłudze i posiada przejrzysty interfejs oparty na trzech głównych zakładkach. Całość dostępna jest w języku polskim. Z wykorzystaniem naszego urządzenia mobilnego możemy przeprowadzić konfigurację początkową, monitorować status pracy sieci oraz zarządzać ustawieniami routera.

Producent oferuje równie przydatne narzędzia, które pozwalają automatycznie zoptymalizować pracę urządzenia.

Ciekawą opcją jest możliwość zmniejszenia sygnału Wi-Fi. W przypadku testowanego routera Tenda RX9 Pro z funkcji tej mogą skorzystać posiadacze mniejszych mieszkań.

Tenda RX9 Pro - Interfejs WWW

Producent nie zapomniał również o klasycznym interfejsie sieciowym. Dostęp do niego uzyskamy po wpisaniu w przeglądarce skrótu tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1. Zarządzenie routerem z wykorzystaniem przeglądarki WWW jest intuicyjne. Interfejs jest czytelny, logicznie rozplanowany oraz przyjemny w użytkowaniu.

Po logowaniu zobaczymy ekran domowy wyświetlający status pracy routera. Ze schematu dowiemy się o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Interfejs sieciowy dostępny jest w języku polskim i został podzielony na 9 głównych zakładek.

Tenda RX9 Pro - Testy

Router Tenda RX9 Pro wyposażono w dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,6 GHz. Połączono go z czterema antenami o mocy 6 dBi. Całość kompatybilna jest z najnowszą technologią Wi-Fi 6 i pozwala na przesyłanie danych w standardzie AX3000.

Tenda RX9 Pro bez najmniejszych problemów poradziła sobie w każdym z przeprowadzonych testów, a wyniki bardzo pozytywnie zaskakują. Urządzenie spokojnie mogłoby konkurować z konstrukcjami droższymi nawet o kilkaset złotych.

Router Tenda TX9 Pro testowałem w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiłem do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyłem cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda RX9 Pro (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda RX9 Pro z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda RX9 Pro z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda RX9 Pro z 4 ścianami po drodze

Tenda RX9 Pro - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Wyniki, które uzyskałem są bardzo dobre. Router zapewnia niesamowicie mocny sygnał. W pierwszych trzech punktach osiągnąłem niemalże identyczne wyniki. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym zauważalny jest widoczny spadek szybkości połączenia, ale rezultat nadal jest świetny. Opóźnienia w każdym z pomiarów wynosiły maksymalnie 3 ms. To bardzo dobry wynik.

Co ważne w każdym z punktów pomiarowych korzystałem z sieci 5 GHz.

Tenda RX9 Pro - iPerf3

Po rewelacyjnych wynikach pomiaru siły sygnału przystąpiłem do testów narzędziem iPerf 3. W próbie podczas której zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 285 Mb/s, a Bandwidth 285 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

W testach narzędziem iPerf 3 router zachował się bardzo poprawnie. Spadki parametrów są widoczne wraz z wzrostem odległości klienta od routera, ale zarejestrowane rezultaty są w pełni satysfakcjonujące.

Tenda RX9 Pro z pewnością nie ma się czego wstydzić, a przeprowadzone próby udowodniły, że router tworzy niesamowicie wydajną sieć Wi-Fi o dużym pokryciu zasięgiem.

Tenda RX9 Pro - SpeedTest

Na końcu przeprowadziłem jeszcze testy narzędziem SppedTest. Polegały one na sprawdzeniu prędkości internetu.

Wszystkie próby wykonywane były na łączu 150 Mbps/15 Mbps. Na początku przetestowałem prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Jak widać router Tenda RX9 Pro nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem testowego łącza. W każdym z punktów pomiarowych uzyskałem niemalże identyczne rezultaty.

Nie rozczarowałem się również podczas przeprowadzania testu z wykorzystaniem połączenia przewodowego. Wyniki są prawie takie same jak parametry deklarowane przez dostawcę internetu do miejsca, w którym przeprowadzałem próby.

Tenda RX9 Pro - Podsumowanie

Po testach routera Tenda RX9 Pro po raz kolejny przekonałem się, że produkty tego producenta są niezwykle dopracowane i oferują bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Tenda RX9 Pro to niedrogi router z obsługą sieci Wi-Fi 6. Na pokładzie nie znajdziemy mnóstwa zaawansowanych funkcji ani portu USB, ale w zamian otrzymujemy bardzo wydajne urządzenie sieciowe oferowane w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Tenda RX9 Pro

Testowany model RX9 Pro bez problemu radzi sobie z podobnie wycenionymi modelami i może spokojnie konkurować ze znacznie droższymi konstrukcjami.

Podczas testów doceniłem ciekawie wyglądającą obudowę wykonaną z matowego plastiku, wysoką wydajność, przemyślaną aplikację mobilną, niewielkie wymiary oraz spore możliwości konfiguracyjne. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie portu USB, który znacząco rozszerzyłby funkcjonalność routera.

Podsumowując - Tenda RX9 Pro to odpowiedni wybór dla konsumentów, którzy szukają taniego routera z obsługą Wi-Fi 6 oraz ponadprzeciętnym pokryciem zasięgiem sieci bezprzewodowej.