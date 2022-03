Tenda SS9 - inteligentny włącznik światła [RECENZJA]

Inteligentny włącznik Tenda SS9 to prosty sposób na automatyzację oświetlenia, bez potrzeby sięgania po żarówki smart.

Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski

Smart home, czyli automatyka domowa jest coraz popularniejsza i powoli staje się nieodzownym elementem każdego mieszkania. Szeroka dostępność produktów i niskie ceny urządzeń sprawiają, że inteligentne rozwiązania płyną szerokim strumieniem pod strzechy Polaków. W dzisiejszych czasach możemy wszechstronnie i zdalnie sterować urządzeniami, które usprawniają nasze codzienne funkcjonowanie.

Jedną z ciekawszych nowości jest inteligentny włącznik światła Tenda SS9, który pozwala na kontrolowanie i sterowanie oświetleniem w domu. Umożliwia on realizację smart-instalacji oświetlenia bez konieczności sięgania po inteligentne żarówki. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu produktów na rynku, jest odpowiednio dostosowany do pracy w polskich domach. Jak poradził sobie w naszym teście i jakie są jego główne atuty? Zanim przejdziemy do opisu, zajrzyjmy do specyfikacji tego niezwykłego urządzenia.

Specyfikacja

Protokoły IEEE 802,11b/g/n Typ bezprzewodowy 2,4 GHz Wymagania systemowe Android 5,0 lub nowszy, iOS 10,0 lub nowszy Kontrola głosowa Amazon Alexa oraz Google Assistant Certyfikaty RoHS, CE Zawartość Paczki Wkładka przełącznika, przycisk, śruby montażowe Środowisko Temperatura pracy: -10 ℃ ~ 45 ℃ Wymiar Bez panelu 86 x 86 x 42,6 mm Materiał PC Przycisk Uniwersalny z panelem dotykowym Wymiary opakowania 95 x 95 x 49 mm Napięcie wejściowe 200-240 V~, 50 Hz Warunki instalacji Niezbędny przewód neutralny Moc obciążenia 220 W Max

Inteligentny włącznik światła jest swego rodzaju pilotem, za pomocą którego możemy bezprzewodowo regulować oświetlenie, czyli je włączać, wyłączać lub przyciemniać. Spersonalizowana konfiguracja może także dostosowywać poziom naświetlenia do pory dnia i pozytywnie wpływać na jakość i długość naszego snu. Takie jest też urządzenie Tenda SS9, dzięki któremu wyłączymy światło, będąc poza domem lub leżąc w łóżku, co z pewnością przełoży się na nasz komfort i wygodę.

Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski

Aplikacja i funkcje

Tenda SS9 nie wymaga stosowania specjalnych żarówek smart. Pomimo tego, potrafi ustawiać różne poziomy jasności, które użytkownik może zapisywać w profile dzięki funkcji pamięci.

Sterowanie i konfigurowanie jest niezwykle proste, dzięki dedykowanej aplikacji Tenda Beli. Umożliwia ona tworzenie personalizowanych harmonogramów działania systemu oświetlenia i kontrolowanie ich także poza domem. Włącznikiem można sterować nawet za pomocą głosu - urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexa oraz Asystentem Google.

Aplikacja jest wygodna i intuicyjna - większość zakładek jest dostępna w języku polskim, choć występują w niej drobne błędy językowe.

Konfiguracja z siecią Wi-Fi jest bardzo szybka i zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Przełącznik posiada bardzo mocny moduł łączności bezprzewodowej - radzi sobie z jej zachowaniem nawet w miejscach, w których smartfony zwykle gubią sieć.

Montaż i zastosowanie

Kolejnym atutem włącznika Tenda SS9 jest dostosowanie do europejskich puszek, co nie jest standardem w tej klasie urządzeń. Niestety nie będzie on działał w każdym domu - problemy mogą pojawiać się szczególnie w starszych budynkach mieszkaniowych.

Przełącznik wymaga instalacji nowego typu, czyli takiej, w której oprócz przewodu fazowego (na którym robimy rozłączenie napięcia) jest także przewód neutralny (oznaczany kolorem niebieskim). Jeśli w instalacji jest przewód zabezpieczający PE, on także jest podłączany do przełącznika. Stare instalacje zazwyczaj nie posiadają przewodów neutralnych i PE wyprowadzonych do przełączników.

Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski Tenda SS9 / fot. Piotr Opulski

Sam przełącznik jest wykonany z dobrej jakości tworzywa i atrakcyjnie prezentuje się na ścianie. Po śrdoku przycisku ulokowano podłużny panel LED, który aktywuje się dotykowo. Prezentuje on aktualną moc świecenia żarówek - od 1 do 100%. Przy wykorzystaniu prostych gestów możliwe jest dostosowanie pożądanego poziomu przyciemniania.

Regulacja jest oczywiście również dostępna z poziomu aplikacji i za pomocą komend głosowych. Dzięki Tenda SS9 dostosujesz światło do oczekiwanej przez Ciebie długości snu (zgodnie z ustawiony przez Ciebie harmonogramem żarówki rozjaśnią się, tworząc wrażenie naturalnych, porannych promieni słonecznych) lub skonfigurujesz je do ilości czasu spędzanego na czytaniu wieczornej lektury.

Inteligentny włącznik Tenda SS9 pasuje praktycznie do wszystkich wnętrz - jego design jest nowoczesny i uniwersalny. Wystrój mieszkania może jedynie zyskać na wyglądzie i zachować niepowtarzalny klimat, a oświetlenie będzie nas relaksować praktycznie każdego dnia.

Podsumowanie

Tenda SS9 to dobrze wykonane urządzenie, które skutecznie spełnia swoją funkcję. Produkt jest estetyczny i łatwy w konfiguracji. Przygotowana przez producenta aplikacja pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem, nawet pomimo drobnych braków w tłumaczeniu. Przed zakupem włącznika warto jednak upewnić się, że jest on zgodny z zastosowaną w naszym mieszkaniu instalacją. Budownictwo z lat '90 daje niewielkie szanse na dostęp do wszystkich niezbędnych przewodów, a przeróbki mogą okazać się nieopłacalne.

Zakup włącznika smart rekomendujemy w szczególności osobom, które planują wykonanie dużej instalacji inteligentnego oświetlenia. Tenda SS9 kosztuje 94 zł, a więc tyle samo co dwie przyzwoite żarówki smart. Włącznik pozwoli na skoordynowaną obsługę zdecydowanie większej liczby zwykłych żarówek, znacząco redukując koszt całej instalacji i redukując szansę pojawienia się problemów z rozsynchronizowaniem poszczególnych elementów.