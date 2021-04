Routery z Wi-Fi 6 stają się coraz popularniejsze i tańsze. Do redakcji PCWorld trafiła najnowsza propozycja od Tendy. Model TX3 to przystępny cenowo router domowy z obsługą Wi-Fi 6, który pozytywnie zaskakuje swoją wydajnością.

Tenda to stosunkowo nowy producent sprzętu sieciowego na naszym rynku. W zeszłym roku przetestowaliśmy trzy przystępne cenowo routery z Wi-Fi 5 - Tenda AC19, Tenda AC21 oraz Tenda AC23.

Tenda TX3

Na 2021 rok Tenda przygotowała nowy router, który wyróżnia się kompatybilnością z Wi-Fi 6 oraz obecnością wydajnego, czterordzeniowego procesora o taktowaniu 1,5 GHz. Jest to jeden z najtańszych routerów Wi-Fi 6 jakie znajdziemy aktualnie na półkach sklepowych. Czy propozycja Tendy to dobry wybór? Tego i wielu ciekawych rzeczy o modelu TX3 dowiesz się już za chwilę.

Tenda TX3 - Specyfikacja techniczna

Standardy i protokoły IEEE802,3, IEEE802,3u, IEEE802,3ab Interfejs 1 port 10/100/1000Mbps WAN , 3 porty 10/100/1000Mbps LAN Antena cztery zewnętrzne anteny o mocy 6 dBi Przyciski WPS oraz Reset Zasilanie DC 12V 1A Wymiary 237,6 mm x 153,1 mm x 45 mm LED 1 dioda sygnalizacyjna Standardy połączenia bezprzewodowego IEEE 802,11ac/a/n/ax 5GHz, IEEE 802,11b/g/n/ax 2,4GHz Prędkość 5 GHz: do 1201Mbps, 2,4 GHz: do 574Mbps Częstotliwość 2,4 / 5 GHz (DualBand) Moc transmisji CE: <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5 GHz) Funkcje podstawowe SSID Broadcast: aktywny/nieaktywny, Regulacja mocy sygnału, Beamforming, MU-MIMO Bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK, WPS Typ połączenia internetowego PPPoE, Dynamic IP, Static IP PPPoE(Russia), PPTP(Russia), L2TP(Russia),Unifi,Maxis,Maxis-special,Manual Tryb pracy Router, Repeater Serwer DHCP Tak Serwer wirtualny Port Forwarding, DMZ Host, UPnP Bezpieczeństwo Kontrola rodzicielska, blokada klientów, zarządzanie zdalne Funkcje Specjalne Prioretyzacja ruchu, Włączanie/Wyłączanie Wi-Fi, Tenda Cloud, Tenda App, Wsparcie dla Amazon Alexa Inne Kontrola przepustowości, Sieć dla gości, IPTV,

Specyfikacja techniczna wygląda obiecująco. Router posiada wydajny procesor i obsługuje sieć w technologii Wi-Fi 6. Nie zabrakło również ciekawych rozwiązań takich jak możliwość ograniczenia sygnału sieci Wi-Fi. To opcja, którą docenią posiadacze niewielkich mieszkań.

Ograniczenie siły sygnału

Tenda TX3 oferuje port WAN w standardzie Gigabit Ethernet oraz trzy porty LAN Gigabit Ethernet. Producent zdecydował się na wyróżnienie złącza WAN kolorem niebieskim. Nie zabrakło również czterech anten zewnętrznych o mocy 6 dBi oraz diody sygnalizacyjnej. Niestety testowany model nie posiada wbudowanego złącza USB. Oznacza to, że nie możemy współdzielić plików, ani drukarek w naszej sieci lokalnej.

WiFi 6 w komputerze stacjonarnym? Tenda E30 to świetny wybór

Standard Wi-Fi 6 jest stosunkowo nowy i dopiero pojawia się na rynku. Obsługę Wi-Fi znajdziemy w smartfonach i laptopach produkowanych od 2019 roku. Co w przypadku, gdy posiadamy komputer stacjonarny bez Wi-Fi lub ze starym i wolnym modułem Wi-Fi 4/5?

Tenda E30

Tenda proponuje akcesoryjną kartę sieciową Wi-Fi 6 Tenda E30. Kosztująca 199 zł sieciówka została zbudowana w oparciu o chipset Intel AX200.

Do budowy karty sieciowej wykorzystano chip Intel AX200 znany z nowych laptopów

Rozwiązanie to gwarantuje wysoką wydajność, a o świetny zasięg dbają dwie zewnętrzne anteny. Na pokładzie znajdziemy również Bluetooth 5.0.

Karta sieciowa Tenda E30 wykorzystuje interfejs PCI-e i jest kompatybilna z większością komputerów stacjonarnych wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Tenda TX3 - Cena

Testowany router Tenda TX3 to jeden z najtańszych modeli z Wi-Fi 6 dostępnych w sprzedaży. Cena detaliczna została ustalona na poziomie 249 zł. W podobnej kwocie kopimy Huawei AX3, TP-Link Archer AX1500 lub Mercusys MR70X.

Tanie routery z Wi-Fi 6 stają się coraz popularniejsze, co jest świetną wiadomością dla konsumentów. Konstrukcje te są niezwykle wydajne i znacznie bardziej opłacalne od budżetowych modeli pracujących w standardzie Wi-Fi 5.

Tenda TX3 - Zawartość zestawu

Tenda TX3 dostarczana jest w czarnym opakowaniu. Na pudełku umieszczono najważniejsze informacje o urządzeniu, specyfikację techniczną oraz schemat podłączania wszystkich przewodów.

Opakowanie Tenda TX3

W opakowaniu znajdziemy elementy niezbędne do podłączenia i skonfigurowania urządzenia. Poza routerem w środku odnajdziemy zasilacz, przewód RJ-45 oraz skróconą instrukcję obsługi. Umieszczono na niej kod QR, który pozwala pobrać aplikację mobilną Tenda WiFi na Androida i iOS.

Zawartość zestawu

Tenda TX3 - Wygląd i jakość wykonania

Obudowa Tendy TX3 została wykonana z białego plastiku. Router jest niesamowicie lekki oraz kompaktowy. W oczy rzucają się cztery sporych rozmiarów anteny.

Tenda TX3

Producent postawił na prosty, stonowany design z charakterystycznym kształtem obudowy przypominającym nieco falę.

Na górze obudowy znajdziemy logo Tenda oraz akcent stylistyczny układający się w literę U.

Logo producenta

Nieco niżej umieszczono diodę sygnalizacyjną LED. Możemy ją z dezaktywować z poziomu interfejsu konfiguracyjnego.

Dioda LED

Front obudowy wykonano z błyszczącego plastiku. Na szczęście nie widać na nim odcisków palców.

Anteny umieszczono na krótszych bokach oraz z tyłu. Posiadają one możliwość regulacji kąta nachylenia i obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy dostosować router do pomieszczenia, w którym się znajduje. Urządzenie wspiera także beamforming - kształtowanie wiązki sygnału sieci bezprzewodowej.

Z tyłu urządzenia znajdziemy cztery porty RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Jeden z portów służy jako gniazdo WAN. Oznacza to, że do dyspozycji zostają nam trzy gniazda. Producent wyróżnił port WAN niebieskim kolorem. Do trzeciego portu LAN możemy podłączyć kamerę IPTV. Nie zabrakło także przycisków WPS i Reset oraz gniazda zasilania.

Porty

Otwory wentylacyjne umieszczono na krótszych bokach obudowy. Pokryto nimi także praktycznie cały dół urządzenia. Odpowiadają one za odpowiednią recyrkulację powietrza i powodują, że router nie nagrzewa się zbytnio nawet po wielu godzinach pracy pod obciążeniem.

Otwory wentylacyjne na boku

Na spodzie obudowy umieszczono naklejkę informacyjną. Znajdują się na niej informacje o domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi. Zabrakło kodu QR do aplikacji Tenda WiFi (znajduje się na pierwszej stronie instrukcji obsługi).

Naklejka informacyjna

Warto zaznaczyć, że Tenda TX3 posiada wbudowane uchwyty ścienne. Oznacza to, że router możemy powiesić na ścianie lub suficie.

Uchwyt naścienny

Tenda TX3 - Konfiguracja

Router Tenda TX3 możemy skonfigurować na dwa sposoby - z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej lub aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia z Androidem oraz iOS. Podczas testów skorzystałem z drugiej opcji.

Przed przystąpieniem do działania, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN podpiąć router do modemu.

W kolejnym kroku pobieramy aplikację Tenda WiFi na naszego smartfona. Proces znacząco ułatwia kod QR umieszczony na instrukcji obsługi.

Po pobraniu aplikacji łączymy się z domyślnie tworzoną przez router siecią Wi-Fi i uruchamiamy program Tenda WiFi, który przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji. Trwa on zaledwie kilka minut i składa się z kilku kliknięć.

Router może zaproponować również aktualizację oprogramowania układowego do najnowszej wersji. W naszym przypadku proces ten trwał niecałe 10 minut.

Tenda TX3 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tenda WiFi to świetne narzędzie, które ułatwia konfigurację, zarządzenie oraz monitorowanie stanu naszej sieci. Program posiada możliwość zmiany wszystkich ustawień. Producent dodał od siebie również przydatne narzędzia do optymalizacji pracy routera.

Warto zwrócić uwagę na możliwość zmniejszenia sygnału sieci Wi-Fi. To ciekawe rozwiazanie, które przyda się w niewielkich mieszkaniach.

Aplikacja podzielona została na trzy zakładki - Urządzenia, Pamięć masowa (niedostępna na testowanym urządzeniu) oraz Narzędzia.

Tenda WiFi pozwala zmieniać hasło i nazwę sieci, uruchamiać sieć dla gości, modyfikować czarną listę, aktualizować oprogramowanie układowe oraz sterować diodą powiadomień.

Tenda TX3 - Interfejs WWW

Interfejs webowy routera Tenda TX3 dostępny jest po wpisaniu w przeglądarkę tendawifi.com lub udaniu się pod adres 192.168.1.1. Podobnie jak aplikacja mobilna, interfejs sieciowy jest rozbudowany, przemyślany oraz niezwykle przyjemny w użyciu. Domyślnie uruchamiana jest strona wyświetlająca status pracy urządzenia. Dowiemy się z niej o bieżącej prędkości połączenia, adresie IP sieci WAN, wersji oprogramowania układowego oraz podłączonych urządzeniach.

Ustawienia interfejsu webowego

Tenda TX3 - Testy

Router Tenda TX3 wyposażono w czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz. Został on połączony z czterema antenami o mocy 6 dBi każda. Całość kompatybilna jest z Wi-Fi 6 i pozytywnie zaskakuje swoją wydajnością. Router bez problemu poradził sobie w naszych testach, a zarejestrowanych rezultatów nie powstydziłyby się nawet dwukrotnie droższe konstrukcje.

Router Tenda TX3 testowałem w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiłem do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyłem cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda TX3 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Tenda TX3 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Tenda TX3 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Tenda TX3 z 4 ścianami po drodze

Tenda TX3 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Uzyskane wyniki są bardzo zadowalające. Tenda TX3 zapewnia mocny sygnał. W pierwszych trzech punktach pomiarowych rezultaty pozytywnie zaskakują. Dopiero podczas ostatniego punktu pomiarowego router automatycznie przełączył się na sieć 2,4 GHz, co spowodowało obniżenie wyników. Warto jednak zaznaczyć, że nawet wtedy nie miałem najmniejszych problemów ze stabilnością łącza i dostępem do sieci. Opóźnienia w każdym z punktów pomiarowych wynosiły mniej, niż cztery milisekundy. To bardzo dobre rezultaty.

Tenda TX3 - iPerf 3

Sprawdziłem także, jak router Tenda TX3 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 337 Mb/s, a Bandwidth 328 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów iPerf 3

W teście iPerf3 router zachował się zgodnie z przewidywaniami. Wraz z wzrostem odległości parametry spadają, ale w swojej półce cenowej Tenda TX3 nie ma się czego wstydzić. Warto zwrócić uwagę na dobre rezultaty w ostatnim punkcie pomiarowym. Są one zdecydowanie lepsze od większości konkurencyjnych routerów kosztujących 200-300 zł.

Tenda TX3 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziłem jak Tenda TX3 poradziła sobie w popularnym narzędziu SpeedTest polegającym na sprawdzeniu prędkości internetu.

Router testowałem na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na początku przetestowałem prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Nie powinno dziwić, że Tenda TX3 nie miała najmniejszego problemu z obsłużeniem testowego łącza. Ponownie warto zwrócić uwagę na ostatni rezultat, który nie odbiegła od wyników zarejestrowanych we wcześniejszych punktach pomiarowych.

Sprawdziłem także jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku nie rozczarowałem się. Wyniki są niemalże identyczne jak parametry deklarowane przez dostawcę internetu do miejsca, w którym przeprowadzałem próby.

SpeedTest (połączenie przewodowe)

Tenda TX3 - Podsumowanie

Tenda ponownie pozytywnie zaskakuje. Testowany model TX3 to budżetowy router z Wi-Fi 6, który zapewnia świetne pokrycie zasięgiem oraz obsługę wielu urządzeń w tym samym czasie. Testowany router bez problemu radzi sobie z konkurencyjnymi modelami i spokojnie pokonuje znacznie droższe konstrukcje.

Tenda TX3

Pokrycie zasięgiem oraz wydajność sieci Wi-Fi jest lepsza, niż można spodziewać się po kosztującym niespełna 300 zł routerze. Oczywiście testowany model nie jest pozbawiony wad. Największą z nich jest brak wbudowanego portu USB, który znacząco rozszerzyłby funkcjonalność.

Podsumowując - jeżeli szukasz taniego i przyszłościowego routera z Wi-Fi do mieszkania lub niewielkiego domu to Tenda TX3 jest świetnym wyborem. Decydując się na tego typu sprzęt warto rozważyć zakup karty sieciowej Tenda E30, która pozwoli wykorzystać pełen potencjał Wi-Fi 6 w komputerach stacjonarnych.