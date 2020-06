TermoBlock PRO to praktyczna rama okienna, przeznaczona dla osób korzystających z klimatyzatorów przenośnych.

TermoBlock PRO to specjalna rama okienna, zaprojektowana w celu poprawienia skuteczności chłodzenia klimatyzatora przenośnego oraz zwiększenia estetyki wyprowadzenia rury wyrzutowej. Jest bardzo łatwa w montażu - w przypadku okna niezlicowanego istnieje możliwość zamykania go bez konieczności demontażu ramy. Została wykonana z litego, malowanego proszkowo poliwęglanu (grubość 4mm), dzięki czemu cechuje się wysoką wytrzymałością, przekładającą na długoletnie użytkowanie i odpornością na promieniowanie UV. Rama okienna TermoBlock PRO występuje w trzech wersjach kolorystycznych: białej, brązowej oraz antracytowej, co umożliwia dopasowanie najlepszego wariantu do posiadanego okna.

Prezentowana tu rama okienna pozwala na zastosowanie dodatkowego panelu ControlBox, co przeznaczone jest dla użytkowników klimatyzatorów Warmtec z linii Morso. Skuteczność samej ramy zwiększa zastosowanie uszczelki okiennej - to rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie przedostawania się do pomieszczenia ciepłego powietrza, hałasu lub wody.

TermoBlock PRO to praktyczne rozwiązanie dla każdej osoby, która chciałaby trzymać klimatyzator poza pomieszczeniem,a zarazem korzystać z jego możliwości.