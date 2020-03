Terraillon Thermo distance oferuje trzy rodzaje pomiarów. Jakie są jego największe zalety?

Terraillon Thermo Distance to nowoczesny termometr bezdotykowy o ergonomicznym kształcie. Pozwala na pomiar temperatury ciała, cieczy lub otoczenia bez konieczności narażania się na bezpośrednią kontakt z zarazkami. We wszystkich wypadkach potrzeba na to zaledwie sekundy - zapamiętywane jest dziewięć ostatnich wyników, co umożliwia sprawdzanie zmian na przestrzeni czasu pomiędzy pomiarami. Dla jeszcze większej wygody wskaźnik wyników ma dwa kolory. Gdy barwa jest zielona, oznacza to normalną temperaturę. Jeśli jest ona przekroczona - kolor zmienia się na czerwony. Wyniki pokazywane są na dużym wyświetlaczu z miejscem na cztery cyfry, rodzaj temperatury oraz emotkę. Koniec pomiaru temperatury może być dodatkowo sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.

Produkt Terraillon jest banalnie prosty w obsłudze - ma dwa przyciski. Jeden służy do pomiaru temperatury, drugi - zmiany rodzaju mierzonej powierzchni, a także przeglądania zapamiętanych wyników pomiarów. Ponieważ jest to kompaktowy termometr bezdotykowy, przyda się nie tylko w domu - łatwo zabrać go ze sobą w podróż. Zasilają go dwie baterie typu AAA.

Podsumowując: Terraillon Thermo Distance to wygodne i proste rozwiązanie, aby mieć na oku temperaturę. Jeśli szukasz dobrego termometru, będzie jak znalazł.