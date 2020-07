Test 6 najlepszych tanich chłodzeń procesora

Sprawdzamy jakie chłodzenie procesora warto kupić za około 150 zł. Który model warto wybrać?

Mamy środek lata. W ciągu dnia temperatura powietrza wzrasta, a wraz z nią naszych podzespołów, znajdujących się w zamkniętej obudowie. Wtedy zazwyczaj zaczynamy słyszeć, że nasz komputer pracuje głośniej. Próbuje ono zbić wysoką temperaturę, generując przy tym duży hałas. Problem ten można w łatwy sposób rozwiązać, kupując nowe, lepsze chłodzenie, które po zamontowaniu zmniejszy temperaturę procesora, jak i sprawi, że nasz komputer zacznie pracować ciszej. Postanowiliśmy przetestować 6 tanich chłodzeń i wybrać najlepsze i najbardziej opłacalne konstrukcje.

Platforma testowa

Procesor : AMD Ryzen 5 3600X

: AMD Ryzen 5 3600X Płyta główna : Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI Karta graficzna : GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS

: GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS Pamięć RAM: Patriot Viper 4 3600 MHz, CL17 (2 x 8 GB)

Urządzeniem wykorzystanym do mierzenia głośności jest VOLTCRAFT SL-100. Pomiary wykonywaliśmy w odległości 15 cm od procesora.

Użyta pasta termoprzewodząca ARCTIC MX-2, była równo rozsmarowywana po powierzchni rozpraszacza ciepła procesora, a następnie wygrzewana przez godzinę.

W celu obciążenia procesora i zmierzenia temperatur wykorzystaliśmy programy OCCT i HWInfo.

Temperatura podczas wykonywania testów wynosiła 23.5°C (+- 0.5°C), a decybelomierz pokazywał 32.5 dB.

Do testów wykorzystaliśmy komputer zamontowany w obudiwe typu test bench.

Cooler Master Hyper 212X

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 AMD : AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM2+, FM2, FM1

: Wymiary : 120 x 79 x 158 mm

: 120 x 79 x 158 mm Maksymalny przepływ powietrza : 54.6 CFM (± 10%)

: 54.6 CFM (± 10%) Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 1700 RPM (± 10%)

: 1700 RPM (± 10%) Maksymalna głośność : 28.6 dB

: 28.6 dB Waga: 492 g (radiator)

Opakowanie, oprócz samego Cooler Master'a Hyper 212X, zawiera metalowy, uniwersalny backplate oraz części do jego zamontowania. Dodatkowo znajdziemy tam jeszcze instrukcję montażu oraz tubkę pasty termoprzewodzącej Cooler Master MasterGel Pro.

Sama instalacja jest dość prosta. Musimy jedynie przykręcić backplate do płyty głównej za pomocą czterech śrubek, a następnie założyć chłodzenie. Wtedy między przylegającą do procesora podstawę cooler'a, a żeberka radiatora wkładamy odpowiednio ustawioną część, mającą na celu docisnąć chłodzenie do procesora.

Po zamontowaniu Cooler Master'a i jego wygrzaniu przystąpiliśmy do testów. Temperatura procesora pod obciążeniem osiągnęła maksymalnie 69.5°C, a Hyper 212X wygenerował 46 dB. Po wyłączeniu testów obciążających, temperatura Ryzena spadła do 32°C. Kultura pracy chłodzenia poprawiła się, osiągając 37 dB.

Cooler Master Hyper 212X z zawartością opakowania

Cooler Master Hyper 212X kupimy za około 150 zł.

Cooler Master Hyper H411R

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 775 AMD : AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

: Wymiary : 102 x 83.4 x 136 mm

: 102 x 83.4 x 136 mm Maksymalny przepływ powietrza : 34.1 CFM (± 10%)

: 34.1 CFM (± 10%) Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 2000 RPM (± 10%)

: 2000 RPM (± 10%) Maksymalna głośność : 29.4 dB

: 29.4 dB Waga: 358 g (radiator)

Cooler Master Hyper H411R to zdecydowanie najmniejsze chłodzenie z testowanej szóstki. Pod względem wysokości wentylatora, można je porównać do dużego opakowania Tic Tac'ów. Dołączony do tego chłodzenia wentylator ma białe podświetlenie LED. W kompaktowym opakowaniu z Cooler Master'em znajdziemy plastikowy, uniwersalny backplate, części do montażu, instrukcję instalacji i tubkę pasty termoprzewodzącej Cooler Master MasterGel Pro.

Założenie chłodzenia na procesor zajęło nam lekko więcej czasu niż w przypadku modelu Hyper 212X, głównie przez więcej części wymagających złożenia lub przykręcenia. Dołączony do zestawu, plastikowy backplate wymagał dołożenia nóżek, do których dokręcało się zamontowane wcześniej na radiatorze ramiona.

Po zamontowaniu Hyper'a H411R i wygrzaniu pasty, przeszliśmy do testów. Temperatura, jaką osiągnął procesor pod obciążeniem wyniosła 74°C. Jak na najmniejsze z testowanych chłodzeń, nie jest to zły wynik zwłaszcza, że cooler ten był niezauważalnie głośniejszy od większego Hyper'a 212X i osiągnął 46.5 dB. Po wyłączeniu testów obciążeniowych, Ryzen schłodził się do 31.5°C, generując przy tym 36.5 dB.

Cooler Master Hyper H411R z zawartością opakowania, porównany do dużego pudełka Tic Tac'ów

Cooler Master Hyper H411R kupimy za około 115 zł.

Thermaltake Contac Silent 12

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150, LGA 775 AMD : AM4, FM2, FM2+, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2

: Wymiary : 127 x 75.3 x 153 mm

: 127 x 75.3 x 153 mm Maksymalny przepływ powietrza : 74.33 CFM (± 10%)

: 74.33 CFM (± 10%) Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 1500 RPM (1100 z LNC)

: 1500 RPM (1100 z LNC) Maksymalna głośność : 28.8 dB (22.1 z LNC)

: 28.8 dB (22.1 z LNC) Waga: 700 g

W opakowaniu Thermaltake Contac Silent 12 znajdziemy, poza samym radiatorem, wentylatorem i instrukcją instalacji, plastikowy element, o który zaczepimy chłodzenie na platformie Intela, zaczepy na dodatkowy wentylator, pastę termoprzewodzącą i kabel "Low-Noice".

Montaż tego chłodzenia jest najszybszy z testowanej szóstki i zajmuje maksymalnie 5 minut. W przypadku posiadania procesora Intel'a, trzeba przykręcić dołączony do zestawu zaczep. Mając AMD, powinniśmy już być wyposażeni w odpowiednik domyślnie montowany na płytach głównych. Wtedy wystarczy jedynie nałożyć pastę i założyć Thermaltake'a.

Po zainstalowaniu tego cooler'a i wygrzaniu pasty, przystąpiliśmy do testów. Pod obciążeniem procesor nagrzał się do 69°C osiągając przy tym 48,5 dB. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik pod względem temperatury. Po wyłączeniu testów obciążeniowych, Ryzen ochłodził się, osiągając 31°C i redukując poziom natężenia dźwięku do 37 dB.

W tym miejscu musimy jeszcze napisać o jednej, istotnej rzeczy. Łatwy i szybki sposób montażu chłodzenia wymaga mocnego dociśnięcia go do procesora, a następnie zapięcia za odpowiednie zaczepy. Taki sposób instalacji ma swoje plusy, ale też jedną wadę. Gdy chcemy zdjąć chłodzenie z takiego procesora jak Ryzen, może nam ono delikatnie odskoczyć i w przypadku gdy nasz procesor będzie do niego przyssany, wyrwać go z gniazda. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas procesu demontowania tego cooler'a w celu uniknięcia takiej sytuacji.

Thermaltake Contac Silent 12 z zawartością opakowania

Thermaltake Contac Silent 12 kupimy za około 132 zł.

Thermaltake UX200

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 AMD : AM4, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2

: Wymiary : 127 x 76 x 153.5 mm

: 127 x 76 x 153.5 mm Maksymalny przepływ powietrza : 43.34 CFM

: 43.34 CFM Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 1500 RPM

: 1500 RPM Maksymalna głośność : 26.33 dB

: 26.33 dB Waga: 770 g

Pudełko z Thermaltake UX200 zawiera radiator z czarnymi żeberkami, instrukcję instalacji, plastikowy element, o który zaczepimy chłodzenie na platformie Intela, zaczepy na dodatkowy wentylator oraz pastę termoprzewodzącą. Jest to bardzo podobny zestaw do tego co dostajemy z Thermaltake Contac Silent 12. Dołączony do zestawu wentylator RGB jest kompatybilny z ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light RGB, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 oraz ASRock Polychrome RGB .

Proces montażu identyczny, jak w Thermaltake Contac Silent 12, gdzie ogranicza się do odpowiedniego zaczepienia cooler'a.

Po szybkiej instalacji Thermaltake'a UX200 i wygrzania pasty, przystąpiliśmy do testów. Pod obciążeniem, Ryzen rozgrzał się do 70.5°C, generując przy tym 46.5 dB. Po skończeniu testów i schłodzeniu procesora, najniższa zanotowana temperatura to 33°C, czemu towarzyszyło 35.5 dB.

Jako, że chłodzenie to ma taki sam system montażu co Thermaltake Contac Silent 12, to tutaj również zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności przy demontowaniu go z takiego procesora jak Ryzen.

Thermaltake UX200 z zawartością opakowania

Thermaltake UX200 kupimy za około 155 zł.

DeepCool GAMMAXX GT

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 AMD : AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

: Wymiary : 135 x 84.8 x 156 mm

: 135 x 84.8 x 156 mm Maksymalny przepływ powietrza : 56.5 CFM

: 56.5 CFM Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 1500 RPM (± 10%)

: 1500 RPM (± 10%) Maksymalna głośność : 27 dB

: 27 dB Waga: 873 g

Chłodzenie, które w porównaniu do Thermaltake'a UX200, RGB ma zarówno w wentylatorze, jak i samym radiatorze. Podobnie jak wcześniej wspomniany model, jest kompatybilne z ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light RGB, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 oraz ASRock Polychrome RGB. DeepCool GAMMAXX GT nie posiada żeberek w kolorze czarnym jak w Thermaltake'u UX200 (posiada je wersja GT BLK), ale ma za to zakryte zakończenia ciepłowodów przez metalowo-plastikowy element, który jest podświetlany na 16.8 milionów kolorów. Zarówno wentylator, jak i radiator możemy połączyć ze sobą specjalnym kablem odpowiedzialnym za podświetlenie RGB, aby uzyskać ten sam efekt na obu częściach. W opakowaniu, poza cooler'em, znajdziemy jeszcze dwa kable od RGB, gdzie pierwszy posiada pilocik do zmiany efektów podświetlenia i jest zakończony wtyczką zasilania SATA, a drugi jest kończy się pinami 'R', 'G', 'B' i '+12V'. Oprócz tego, znajdziemy tam też plastikowy, uniwersalny backplate, części do montażu cooler'a oraz pastę termoprzewodzącą.

Czas instalacji DeepCool'a GAMMAXX GT wyniósł nam mniej więcej tyle samo co przy Cooler Master Hyper H411R. Tutaj również musieliśmy do backplate dołożyć odpowiednie nóżki, a następnie przykręcić do nich właściwe śrubki, montując go na płycie głównej. Następnie do radiatora trzeba było dokręcić ramiona i dopiero wtedy przykręcić go do zamontowanej na płycie głównej części, nie zapominając o wcześniejszym nałożeniu pasty termoprzewodzącej.

Po zamontowaniu chłodzenia i wygrzaniu pasty, przeszliśmy do testów. Podczas obciążenia, procesor rozgrzał się do temperatury 72°C, generując przy tym 50 dB hałasu. Po skończonych testach, Ryzen schłodził się do aż 29°C oraz osiągnął kulturę pracy 36 dB.

DeepCool GAMMAXX GT z zawartością opakowania

DeepCool GAMMAXX GT kupimy za około 160 zł.

LC-Power LC-CC-120-ARGB-PRO

Obsługiwane gniazda procesora : Intel : LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 775 AMD : AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

: Wymiary : 125 x 75 x 145 mm

: 125 x 75 x 145 mm Maksymalny przepływ powietrza : 58 CFM

: 58 CFM Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora : 1800 RPM (± 10%)

: 1800 RPM (± 10%) Maksymalna głośność : 26 dB

: 26 dB Waga: 596 g

Ostatnie z testowanych chłodzeń. Posiada podobne rozwiązanie podświetlenie RGB do DeepCool'a GAMMAXX GT, jednakże aby podłączyć zarówno czarny radiator, jak i wentylator, to potrzebujemy gniazda z pinami '+5V', 'D' oraz 'Ground'. W opakowaniu znajdziemy też kabel-przejściówkę, dzięki której możemy skorzystać ze złącza "VDG". W pudełku, poza częściami do montażu cooler'a i instrukcją instalacji, znajdziemy jeszcze pastę termoprzewodzącą LC-Power LC-CC-120.

Aby zamontować LC-Power LC-CC-120-ARGB-PRO musieliśmy złożyć bardzo podobny backplate do tego w Cooler Master Hyper H411R. Jednakże tutaj po założeniu nóżek i przyłożeniu backplate do płyty, trzeba na nie od strony procesora nałożyć plastikowe dystansy i dopiero wtedy przykręcić do ramienia.

Po zamontowaniu LC-Power'a i wygrzaniu pasty, przeszliśmy do testów. Podczas obciążenia, Ryzen rozgrzał się do temperatury 73.5°C, generując przy tym 52.5 dB hałasu. Po skończonych testach, procesor schłodził się do 29°C osiągając przy tym kulturę pracy 39 dB.

LC-Power LC-CC-120-ARGB-PRO z zawartością opakowania

LC-Power LC-CC-120-ARGB-PRO kupimy za około 150 zł.

Aktualne ceny w sklepach Chłodzenie CPU LC-Power Pro ARGB (LC-CC-120-ARGB-PRO) 154 zł

Porównanie chłodzeń - Temperatura

Wyniki przedstawiają temperaturę w °C i są uporządkowane od najlepszego do najsłabszego, zostawiając zawsze na końcu chłodzenie AMD Wraith Spire, dostarczone z procesorem.

Porównanie chłodzeń - Głośność

Wyniki przedstawiają poziom natężenia dźwięku w dB i są uporządkowane od najlepszego do najsłabszego, zostawiając zawsze na końcu chłodzenie AMD Wraith Spire, dostarczone z procesorem.

Podsumowanie

Przeglądając wyniki testów, doszliśmy do paru wniosków. Chłodzenie DeepCool'a jest z pewnością najchłodniejsze podczas braku obciążenia i przy okazji generuje mało hałasu. Thermaltake UX200 jest najcichszy w stanie bezczynności oraz prawie najcichszy pod obciążeniem, jednocześnie oferując najwyższą temperaturę w stanie bezczynności w porównaniu do testowanych chłodzeń. Cooler Master Hyper 212X generuje najmniejszą ilość dźwięku pod obciążeniem, jednocześnie najwydajniej schładzając Ryzen'a. Thermaltake Contac Silent 12 był w stanie zagwarantować najniższą temperaturę maksymalną, ale w reszcie testów osiągał średnie wyniki. Cooler Master Hyper H411R zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie, gdyż mimo małych rozmiarów, był w prawie wszystkich testach gdzieś pośrodku i jedynie temperaturą maksymalną procesora odstawał od reszty, będąc nadal lepszy od chłodzenia box'owego. Najsłabiej wypadło chłodzenie LC-Power'a, które było głośniejsze od AMD Wraith Spire, ale jednocześnie nadal gwarantowało zdecydowanie lepsze od niego temperatury.

Chcąc wybrać najlepsze chłodzenie z testowanych, nasz wybór padłby na Cooler Master'a Hyper 212X. Jego wyniki w testach były średnio bliżej najlepszych, a jedynie podczas pomiaru temperatury minimalnej procesora odstawał od reszty.

Jeśli jednak mielibyśmy wybierać najbardziej opłacalne chłodzenie, to zastanawialibyśmy się nad dwoma. Thermaltake Contac Silent 12 oferował niezłe wyniki, za cenę zaledwie 132 zł. Czyni to z niego bardzo opłacalny wybór, z którym konkurować może jedynie Cooler Master Hyper H411R. To małe chłodzenie oferowało wyniki czasem lepsze od większego Cooler Master'a Hyper 212X i jedynie podczas testów obciążeniowych nie był w stanie schłodzić procesora tak dobrze jak reszta.