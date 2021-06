Test Blueair Blue 3210 - kompaktowy oczyszczacz powietrza z innowacyjnym systemem filtracji

Oczyszczacz powietrza Blueair Blue 3210 to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie, które idealnie sprawdzi się w sypialni czy pokoju dziecka, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia w postaci kurzu, pyłków czy alergenów. Miałam okazję sprawdzić jego funkcjonalność i możliwości. W recenzji podpowiadam, czy warto zdecydować się na ten model.

W naszym otoczeniu występuje wiele zanieczyszczeń, które mają znaczący wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. I nie chodzi tylko o szkodliwe substancje, które emitowane są przez środki transportu czy fabryki przemysłowe. Niebezpieczne okazują się również wszelkie wirusy oraz mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby czy pleśnie, które mogą rozwijać się w naszych mieszkaniach. To one mogą być przyczyną gorszego samopoczucia czy występowania alergii. Aby wyeliminować ten problem warto wyposażyć się w odpowiedni oczyszczacz powietrza, dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb.

Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli, które różnią się od siebie zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i możliwości. Decydując się na zakup powinniśmy przemyśleć kilka istotnych kwestii, o których więcej możecie przeczytać tutaj.

Osobiście chciałabym się skupić na jednym z modeli Blueair, który miałam okazję przetestować we własnym mieszkaniu. Oczyszczacz Blue 3210 sprawdziłam przede wszystkim pod kątem funkcjonalności oraz sposobu działania. Oceniłam także jego budowę oraz wygląd. Sami zobaczcie, czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Blueair Blue 3210 - przygotowanie do pracy

Oczyszczacz Blueair Blue 3210 to kompaktowe i niezwykle lekkie urządzenie, które jest bardzo proste w obsłudze. Po wyjęciu z pudełka wystarczy podłączyć kabel zasilający do gniazdka i nacisnąć przycisk, aby uruchomić oczyszczacz powietrza. Dzięki temu, że urządzenie posiada wlot powietrza 360 stopni można umieścić go w dowolnym miejscu w pomieszczeniu bez obniżania jego wydajności. Choć należy zadbać o to, by wloty powietrza nie były niczym zasłonięte.

Jak deklaruje producent, oczyszczacz jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 17 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 163 - 210 m³/h. Powietrze jest filtrowane z częstotliwością około 5 wymian na godzinę (lub mniej więcej co 12 minut). Podczas testów ustawiłam oczyszczacz w sypialni o całkowitej powierzchni ok. 12 m².

Blueair Blue 3210 - wygląd i obudowa

To jeden z najmniejszych i najlżejszych oczyszczaczy powietrza, jaki miałam okazję testować. Urządzenie w kształcie walca waży niecałe 2 kg (dokładnie 1,68 kg wraz z filtrem) i mierzy 42,5 x 20 x 20 cm. Mimo tego oczyszczacz prezentuje się elegancko i profesjonalnie - zadbano o dobrą jakość materiałów oraz designerskie wykończenie. Cechą charakterystyczną jest tkaninowy filtr wstępny, pokrywający większą część oczyszczacza. Dostępny jest w 5 kolorach - Arctic Trail (ciemnoszary), Winter Reed (jasnoszary), Archipelago Sand (różowy), Aurora Light (zielony) i Night Waves (niebieski) - dzięki czemu każdy będzie mógł dopasować wygląd urządzenia do swojego wnętrza i indywidualnych upodobań. Poza tym, wygodne zapięcie zapięcie na rzep, umożliwia schowanie kabla tak, żeby „szedł” wyłącznie po podłodze.

Na górnej części obudowy oczyszczacza znalazł się wylot powietrza, a także przycisk, którym możemy włączyć i wyłączyć urządzenie oraz uruchomić wybrany tryb. Przyciskiem możemy też sprawdzić aktualnie działający tryb (delikatnie go przyciskając). Po bokach znajdziemy czujnik jakości powietrza oraz wskaźnik jakości powietrza, ukazujący poziom cząstek stałych w powietrzu (PM2,5).

Filtr główny (filtr cząstek i filtr węglowy) ukryty jest pod materiałową tkaniną (będącą jednocześnie filtrem wstępnym).

Blueair Blue 3210 - specyfikacja techniczna

Typ filtra Filtr cząstek Particle z wkładką z węgla aktywnego, Aktywny węgiel kokosowy, Włókna polipropylenowe o strukturze gradientowej, Wolne od chemikaliów i środków wiążących, Włókna nie strzępią się, Wymiary (wys, x szer, x gł,) 425 x 200 x 200 mm Waga: 1,68kg Zużycie energii: 2 – 10 W Poziom hałasu: 18 – 48 dB(A) Wylot powietrza: Góra Wlot powietrza: 360° Zalecana wymiana filtra: 6 miesięcy (4380 godzin) przy całodobowym użytkowaniu Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 17 m2 Częstotliwość wymiany powietrza: 5 Clean Air Delivery Rate (CADR): pyłki 163 m³/h Clean Air Delivery Rate (CADR): kurz 181 m³/h Clean Air Delivery Rate (CADR): dym 210 m³/h Liczba filtrów: 1 Łączność Wi-Fi do zdalnego sterowania: Nie Wyłącznik czasowy: Nie Wskaźnik wymiany filtra: Tak Opcje sterowania prędkością obrotową: 1 - 2 - 3 - AUTO - NIGHT Kółka: Nie Zintegrowane czujniki powietrza: Tak, cząstki PM 2,5

Blueair Blue 3210 - system filtracji

Oczyszczacz został wyposażony w trzystopniowy system filtracji:

Tkaninowy filtr wstępny , który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki.

, który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki. Warstwa z węglem aktywnym neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne.

neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne. Warstwa filtrująca cząsteczki przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki (PM2.5 czy PM10), kurz, sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych oraz wirusy, bakterie i alergeny.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy regularnie czyścić filtry wstępne i wymieniać filtr główny. Aby znaleźć odpowiedni filtr warto odwiedzić stronę www.sklep.fore.pl.

Co istotne, technologia HEPASilent™, czyli połączenie filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, umożliwia korzystanie z filtrów, które są mniej gęste niż tradycyjne filtry True HEPA, ale gwarantują taką samą wydajność, dzięki czemu oczyszczacze są cichsze i bardziej energooszczędne.

Blueair Blue 3210 - funkcje i możliwości

TRYBY

Oczyszczacz Blueair Blue 3210 posiada jeden przycisk, za pomocą którego możemy regulować tryb prędkości wentylatora. Do dyspozycji mamy:

Tryb wł./automatyczny - wystarczy nacisnąć raz, aby włączyć urządzenie i uruchomić funkcje automatyczną - oczyszczacz automatycznie steruje przepływem powietrza na podstawie informacji o jakości powietrza z czujnika.

- wystarczy nacisnąć raz, aby włączyć urządzenie i uruchomić funkcje automatyczną - oczyszczacz automatycznie steruje przepływem powietrza na podstawie informacji o jakości powietrza z czujnika. Tryb nocny - dwukrotne naciśnięcie spowoduje, że oczyszczacz będzie działał z niską prędkością wentylatora, a diody zostaną wyłączone.

- dwukrotne naciśnięcie spowoduje, że oczyszczacz będzie działał z niską prędkością wentylatora, a diody zostaną wyłączone. Tryb dzienny - uruchamia się po trzykrotnym naciśnięciu. Prędkość wentylatora działa na średnim poziomie.

- uruchamia się po trzykrotnym naciśnięciu. Prędkość wentylatora działa na średnim poziomie. Tryb doładowania - po czterokrotnym naciśnięciu uruchamia się najwyższa prędkość pracy wentylatora.

- po czterokrotnym naciśnięciu uruchamia się najwyższa prędkość pracy wentylatora. Tryb wyłączony - po pięciokrotnym naciśnięciu oczyszczacz zostanie wyłączony.

Warto zaznaczyć,że oczyszczacz Blue został wyposażony w funkcję autostartu, tj. jeżeli odłączymy go od zasilania i przeniesiemy do innego pokoju, to po ponownym podłączeniu uruchomi się w tym samym trybie, w którym pracował poprzednio.

Poziom jakości powietrza (PM2,5) możemy odczytywać za pomocą skali kolorów na wskaźniku: kolor czerwony - powietrze zanieczyszczone, kolor pomarańczowy - powietrze umiarkowane, kolor niebieski - powietrze dobre.

Co istotne, diody umieszczone na przycisku głównym informują nas również o wymianie filtra - gdy wskaźnik zmieni kolor na czerwony (po 6 miesiącach pracy) należy wymienić filtr główny. Aby zresetować wskaźnik wymiany filtra, należy przytrzymać przycisk przez 7 sekund.

Blueair Blue 3210 - czyszczenie i wymiana filtrów

Jak już wspominałam, aby uzyskać najlepszą wydajność i skuteczność oczyszczania, należy zadbać o odpowiednią konserwację poszczególnych elementów urządzenia. Jeśli chodzi o filtr wstępny, czyli materiałową tkaninę, wystarczy ją zdjąć i uprać w pralce zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie.

W przypadku filtra głównego konieczna jest wymiana filtra na nowy. O całkowitym zużyciu poinformuje nas wskaźnik, który będzie świecił się na czerwono. Przewidywany czas do wymiany to ok. 6 miesięcy, ale oczywiście wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz pracy urządzenia.

Należy również pamiętać o czyszczeniu czujnika jakości powietrza - najlepiej przecierać go delikatnie wacikiem lub ściereczką.

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia oraz wymiany filtrów znajdziemy w instrukcji obsługi, która jest dołączona do zestawu.

Blueair Blue 3210 - wrażenia z użytkowania (testy)

Podczas testów oczyszczacz Blueair Blue 3210 pracował w jednym pomieszczeniu o całkowitej powierzchni 12 m² w różnych trybach. Po pierwszym uruchomieniu okazało się jednak, że jakość powietrza w pokoju jest bardzo dobra - dioda wskaźnika świeciła się na niebiesko - dlatego postanowiłam celowo zanieczyścić powietrza, używając dymu z kadzidła oraz rozpylonego aerozolu zapachowego. Zmierzyłam, po jakim czasie wskaźnik jakości powietrza zmieni się z czerwonego na niebieski (na najwyższym poziomie pracy wentylatora).

Aerozol zapachowy: zmiana koloru wskaźnika z czerwonego na niebieski w ciągu 16 minut

zmiana koloru wskaźnika z czerwonego na niebieski w ciągu 16 minut Dym z kadzidła: zmiana koloru wskaźnika z czerwonego na niebieski 19 minut

Sprawdziłam także, ile prądu zużywa urządzenie działając w różnych trybach. Korzystałam przy tym z profesjonalnego watomierza. Oto wyniki:

Tryb automatyczny - 2.9 W

Tryb nocny - 2.8 W

Tryb codzienny - 3.4 W

Tryb doładowania - 10.4 W

Zmierzyłam również głośność pracy oczyszczacza Blueair Blue 3210. W trybie z ustawioną najniższą prędkością (tryb nocny) wentylatora odnotowałam wynik 21 dB. W trybie doładowania, czyli z najwyższą prędkością wentylatora, było to ok. 50 dB.

Do cichej pracy urządzenia przyczynia się technologia HEPASilent Ultra™, która charakteryzuje się o 10% niższym poziomem szumu w porównaniu z tradycyjną filtracją HEPA. Poza tym, oczyszczacz otrzymał certyfikat Quiet Mark.

Blueair Blue 3210 - ocena

Oczyszczacz powietrza Blueair Blue 3210 to kompaktowa konstrukcja wyposażona w szereg nowoczesnych technologii, które zapewniają skuteczną i wydajną pracę urządzenia. Podczas testów nie zauważyłam żadnych niedogodności czy problemów z działaniem - oczyszczacz dobrze poradził sobie z eliminacją szkodliwych substancji, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że zanieczyszczenia były generowane celowo. Zaletą jest także cicha praca urządzenia - zarówno w trybie nocnym, jak i podczas pracy z najwyższą prędkością - oraz niskie zużycie energii, dzięki czemu może on pracować cały dzień. Do tego, wszystkie urządzenia Blueair są sprawdzone przez Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) pod kątem wydajności i szybkości dopływu czystego powietrza (Clean Air Delivery Rate, CADR). Posiadają także certyfikat PZH.

Ciekawym rozwiązaniem okazuje się kolorowa tkanina, która jest nie tylko stylowym dodatkiem, ale także zabezpieczeniem, które wydłuża żywotność filtra głównego. Dobrym pomysłem jest także to, że możemy dobrać kolor materiału, w zależności od naszych indywidualnych upodobań.

Zaletą jest także fakt, że oczyszczacz Blueair ogromną rolę przykłada do kwestii środowiskowych - urządzenie wykonane jest w 100% z nadających się do recyklingu materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Bez wątpienia oczyszczacz powietrza Blueair Blue 3210 sprawdzi się w niewielkich mieszkaniach, a w szczególności w pojedynczych pomieszczeniach, takich jak sypialnia, pokój dziecka czy domowe biuro. To urządzenie dopracowane zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu, które pozwoli cieszyć się świeżym i zdrowym powietrzem przez całą dobę, bez nadmiernego zużycia energii.

Blueair Blue 3210 - cena i dostępność

Oczyszczacz Blueair Blue 3210 kosztuje obecenie: