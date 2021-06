Test Blueair HealthProtect 7440i - nowoczesny oczyszczacz powietrza z zaawansowanymi funkcjami

Oczyszczacz powietrza Blueair HealthProtect 7440i to urządzenie wyposażone w nowoczesne funkcje oraz zaawansowany system filtracji, zapewniający skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i zarazkami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Miałam okazję osobiście sprawdzić możliwości oczyszczacza i przetestować, jak radzi sobie w praktyce. W recenzji podpowiadam, czy warto zdecydować się na zakup tego urządzenia.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jakość powietrza, którym oddychamy ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Zanieczyszczenia występujące w naszym otoczeniu są emitowane przede wszystkim przez transport drogowy czy szeroko pojęty przemysł, jednak czynników złej jakości powietrza może być więcej - problemem okazuje się także domowy kurz, rozwijające się w mieszkaniu drobnoustroje (bakterie, grzyby, pleśń) czy wirusy. Dlatego warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu.

Obecnie najlepszym rozwiązaniem okazują się oczyszczacze powietrza, które są w stanie wyeliminować z naszego otoczenia większość szkodliwych substancji. Przykładem takiego urządzenia jest Blueair HealthProtect 7440i, które miałam okazję przetestować we własnym mieszkaniu. Sprawdziłam funkcjonalność oraz sposób działania oczyszczacza, a także oceniłam jego wygodę użytkowania, budowę oraz wygląd.

Jak deklaruje producent, oczyszczacz jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 38 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 455-475 m³/h, filtrując powietrze z częstotliwością około 5 wymian na godzinę. W czasie testów urządzenie pracowało głównie w jednym, dużym pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 30 m², w jednym z warszawskich mieszkań.

Warto jednak dodać, że model ten poradzi sobie również w większych pomieszczeniach, nawet do 190 m².

Blueair HealthProtect 7440i - przygotowanie do pracy

Pierwsze uruchomienie oczyszczacza HealthProtect 7440i jest bardzo proste i intuicyjne, tym bardziej, że w zestawie znajdziemy szczegółową instrukcję obsługi (aż w 14 językach, w tym polski). Przed rozpoczęciem pracy należy rozpakować filtr główny, który schowany jest wewnątrz oczyszczacza, a następnie z powrotem umieścić go odpowiednio w tym samym miejscu. Kolejnym krokiem jest podłączenie kabla zasilającego do gniazdka (w zestawie otrzymujemy kabel typu europejskiego i brytyjskiego). Oczyszczacz jest gotowy do działania - możemy nacisnąć przycisk Wł./Wył. na panelu sterowania i czekać na efekty.

Zgodnie z zaleceniami, aby osiągnąć najlepszą wydajność, urządzenie powinno być umieszczone w miejscu zapewniającym swobodną cyrkulację powietrza wokół, a podczas jego pracy drzwi oraz okna w pomieszczeniu powinny być zamknięte. Warto również zadbać o to, by używać oczyszczacza w pomieszczeniu, którego wielkość nie przekracza zalecanej powierzchni.

Aby skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcji i sterować oczyszczaczem z poziomu smartfona, warto pobrać aplikację mobilną Blueair, o której szczegółowo opowiem w dalszej części recenzji.

Blueair HealthProtect 7440i - wygląd i obudowa

Muszę przyznać, że Blueair HealthProtect 7440i prezentuje się naprawdę stylowo i nowocześnie, przez co z pewnością dopasuje się do każdego rodzaju wnętrza. Designerska konstrukcja - szczególną uwagę zwracają wyloty powietrza SpiralAir™ - w połączeniu z minimalistycznym, dotykowym panelem sterowania powinny sprostać oczekiwaniom klientów, którym zależy nie tylko na innowacyjnej technologii, ale także modnej estetyce.

Już przy wyciąganiu z pudełka czuć, że to solidna i dobrze wykonana konstrukcja. Oczyszczacz waży 12,5 kg, a więc całkiem sporo jak na tego typu urządzenie, ale powodem jest przede wszystkim rozmiar (69,1 × 30 × 30 cm), porządna metalowa obudowa (w większej części) oraz ukryte pod nią elementy: silnik, wentylator oraz filtry. Co ważne, producent zadbał o wygodę przemieszczania oczyszczacza i dodał kółka umożliwiające łatwe przesuwanie urządzenia.

Blueair HealthProtect 7440i - specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe, częstotliwość: 100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz Pobór mocy: 43 W Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz, 13,56 MHz Moc wyjściowa: Max 5mW Poziom hałasu: 25 dB(A) - 45 dB(A) Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 38 m2 CADR dym: 455 m3/h CADR kurz: 465 m3/h CADR pyłki: 475 m3/h Rozmiar (wys, x szer, x głęb,): 69,1 × 30 × 30 cm Waga: 12,5 kg

Blueair HealthProtect 7440i - system filtracji

Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli systemu filtracji, który jest odpowiedzialny za eliminowanie szkodliwych zanieczyszczeń z powietrza. Wewnątrz urządzenia znajdziemy:

Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.

Jeden filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Co ważne, filtr można złożyć podczas wyjmowania, zatrzymując kurz i zanieczyszczenia, chroniąc przed wypuszczeniem ich do otoczenia. Poza tym, został on wyposażony w inteligenty układ RFID, który monitoruje stan filtra oraz automatycznie resetuje wskaźnik wymiany po zamontowaniu nowego - procentowy poziom zużycia widoczny jest w aplikacji. Dzięki temu, że urządzenie w czasie rzeczywistym pokazuje faktyczny stan zużycia filtra, wymienia się go, kiedy naprawdę zajdzie taka potrzeba, a nie jak wskazuje producent. Aby wyjąć filtr, należy otworzyć drzwiczki, umieszczone z prawej strony urządzenia.

Blueair HealthProtect 7440i - funkcje i możliwości

Jak zaznacza producent, urządzenie Blueair HealthProtect™ to pierwszy oczyszczacz powietrza chroniący przed wirusami i bakteriami przez całą dobę. Wykorzystano w nim trzy zaawansowane technologie:

HEPASilent Ultra™ - to najbardziej zaawansowana technologia filtracji Blueair, która pozwala dostarczać znacznie więcej czystego powietrza przy niższym poziomie szumu i mniejszym zużyciu energii. Technologia ta łączy w sobie filtrację elektrostatyczną i mechaniczną, aby usunąć 99,97% cząsteczek do rozmiaru 0,1 mikrona unoszących się w powietrzu, takich jak: alergeny, kurz, pyłki, sierść, wirusy i bakterie, pleśń, lotne związki organiczne i zapachy. Aktywny naturalny węgiel kokosowy ma dużą powierzchnię adsorbującą i jest stosowany do skutecznego usuwania LZO (VOCs), substancji chemicznych i nieprzyjemnych zapachów domowych. HEPASilent Ultra™ dostarcza 50% więcej czystego powietrza , zużywa 55% mniej energii i ma o 10% niższy poziom hałasu niż tradycyjna filtracja HEPA.

- to najbardziej zaawansowana technologia filtracji Blueair, która pozwala dostarczać znacznie więcej czystego powietrza przy niższym poziomie szumu i mniejszym zużyciu energii. Technologia ta łączy w sobie filtrację elektrostatyczną i mechaniczną, aby usunąć cząsteczek do rozmiaru 0,1 mikrona unoszących się w powietrzu, takich jak: alergeny, kurz, pyłki, sierść, wirusy i bakterie, pleśń, lotne związki organiczne i zapachy. Aktywny naturalny węgiel kokosowy ma dużą powierzchnię adsorbującą i jest stosowany do skutecznego usuwania LZO (VOCs), substancji chemicznych i nieprzyjemnych zapachów domowych. HEPASilent Ultra™ dostarcza , zużywa 55% mniej energii i ma o 10% niższy poziom hałasu niż tradycyjna filtracja HEPA. GermShield ™ - to technologia, która aktywnie monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu - nawet gdy oczyszczacz jest w stanie czuwania (stand-by)- i zapewnia jego łagodny przepływ, eliminując wirusy oraz bakterie na filtrach przy użyciu technologii plazmowej. Delikatny strumień powietrza zapobiega ponownemu rozwojowi drobnoustrojów.

- to technologia, która aktywnie monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu - nawet gdy oczyszczacz jest w stanie czuwania (stand-by)- i zapewnia jego łagodny przepływ, eliminując wirusy oraz bakterie na filtrach przy użyciu technologii plazmowej. Delikatny strumień powietrza zapobiega ponownemu rozwojowi drobnoustrojów. SpiralAir ™ - w przeciwieństwie do innych oczyszczaczy powietrza, które dostarczają czyste powietrze tylko do niewielkiej części pomieszczenia, wyloty SpiralAir™ zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 360°, wielokierunkowy przepływ powietrza. Czyste powietrze szybko dociera do każdego zakątka pomieszczenia.

Należy również dodać, że najnowsze badanie MRIGlobal, wykonane w warunkach laboratoryjnych w komorze 0,37 m3, potwierdziło, że urządzenia z serii HealthProtect™ 7400 są pierwszymi oczyszczaczami powietrza, które usuwają żywego wirusa SARS-CoV-2 z powietrza*.

*Producent podkreśla, że nie udowodniono, by urządzenie zabijało SARS-CoV-2 lub zmniejszało bądź zapobiegało transmisji COVID-19.

Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.

PANEL STEROWANIA

Przyciski funkcyjne na panelu sterowania umożliwiają: włączanie i wyłączanie urządzenia, uruchomienie trybu automatycznego, ustawienie prędkości przepływu powietrza (trzystopniowa skala), włączenie funkcji GermShield oraz Wi-Fi. Poza tym, znajdziemy tam wskaźnik wymiany filtra, informacje dotyczące jakości powietrza (PM1, PM 2,5, PM10) oraz poziomu zanieczyszczeń z podziałem na wskaźnik cząstek stałych i wskaźnik lotnych związków organicznych (tVOC). Informacja o poziomie zanieczyszczenia pojawia się za pomocą 5-kolorowej skali. Lewa strona wskaźnika pokazuje ilość cząsteczek w powietrzu, a prawa strona ilość gazów i zapachów. Jakość powietrza jest sygnalizowana kolorami: niebieskim (doskonała), zielnym (dobra), żółtym (średnia), pomarańczowym (niska) i czerwonym (zła).

FUNKCJE

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak zmiana prędkości działania czy uruchomienie trybu automatycznego, oczyszczacz HealthProtect 7440i został wyposażony w funkcję GermShield™, która monitoruje pomieszczenie i na bieżąco zabija wirusy i bakterie na filtrach przy użyciu niskiego przepływu powietrza i wyładowań plazmowych. W ten sposób unikamy ponownego rozwoju zarazków.

Model HealthProtect 7440i posiada również wyświetlacz, który pokazuje wartości pomiaru PM1, PM2,5 i PM10. Aby przełączyć rozmiar cząstek stałych i odczytać wynik, należy nacisnąć strzałkę w lewo lub w prawo.

Bardziej szczegółowe informacje na temat jakości powietrza, a także temperatury czy wilgotności powietrza, odnajdziemy w aplikacji mobilnej Blueair.

Blueair HealthProtect 7440i - aplikacja mobilna Blueair

Jak na nowoczesne urządzenie przystało, w oczyszczaczu HealthProtect 7440i nie mogło zabraknąć modułu Wi-Fi, który umożliwia bezprzewodowe połączenie z innym urządzeniem mobilnym. Dzięki aplikacji mobilnej Blueair, którą można pobrać ze sklepu GooglePlay lub AppStore, możemy sterować oczyszczaczem z poziomu smartfona. To tutaj pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące jakości powietrza oraz samego sprzętu, a także możliwość skorzystania z harmonogramu (dzienny i godzinowy).

INSTALACJA

Instalacja aplikacji Blueair jest prosta i szybka - nie napotkałam żadnego problemu, a urządzenie połączyło się z telefonem natychmiast po wybraniu sieci Wi-Fi i wpisaniu hasła. Poniżej znajdziecie, jak wyglądają kolejne kroki instalacji:

FUNKCJE

Po zainstalowaniu widoczny jest ekran główny z informacjami na temat jakości powietrza zarówno na zewnątrz (po wybraniu odpowiedniej lokalizacji) oraz wewnątrz.

Na ekranie możemy odczytać wartości i stany dla różnych kategorii, z podziałem na historię zmian - widoczny jest wykres (do wyboru: miesięczny, tygodniowy, dzienny). W ten sposób możemy precyzyjnie określić, kiedy i o której godzinie pojawiło się najwięcej zanieczyszczeń.

Oprócz tego, aplikacja pozwala na włączanie i wyłączanie urządzenia, dostosowanie szybkości pracy wentylatora (co ciekawe aplikacja umożliwia również bezstopniową regulację trybu pracy oczyszczacza, w zakresie od 1 do 20 trybów prędkości), uruchomić tryb Auto lub tryb Nocny (którego brak na fizycznym panelu sterowania), a także dodać harmonogram. Z poziomu telefonu możemy także zmienić jasność wskaźnika LED, wskazującego poziom zanieczyszczeń, włączyć lub wyłączyć funkcję GermShield oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Dodatkowo, na ekranie głównym widoczny jest status zużycia filtra i informacja o wymianie. Oczyszczaczem można sterować również poprzez asystentów głosowych Amazon Alexa oraz Google Assistant.

Blueair HealthProtect 7440i - czyszczenie i wymiana filtrów

Jeśli mowa o wymianie filtra, to warto przejść do tematu czyszczenia poszczególnych elementów Blueair HealthProtect 7440i. Regularna konserwacja sprawi, że urządzenie będzie działało wydajniej i skuteczniej przez długi czas, warto więc o to zadbać, tym bardziej, że tego typu sprzęt to zazwyczaj spora inwestycja.

Jak zaleca producent, filtry wstępne wystarczy przecierać ściereczką lub odkurzać miękka szczotką. Podobnie jeśli chodzi o obudowę, wnętrze oczyszczacza czy otwory wlotowe powietrza. Nie zapominajmy również o czujnikach jakości powietrza, umieszczonych z boku urządzenia.

Poza tym, najważniejsze, aby kontrolować zużycie filtra głównego i zadbać o jego wymianę. Zazwyczaj jest to konieczne po upływie niecałego roku (od 6 do 12 miesięcy), w zależności od jakości powietrza w danym otoczeniu. Aby go wymienić, wystarczy otworzyć drzwiczki, wyjąć filtr, pociągając za specjalne uchwyty i jednocześnie złożyć go, aby zanieczyszczenia nie wydostały się na zewnątrz. Filtr powinien zostać zutylizowany lub poddany recyklingowi jako tworzywo sztuczne.

Blueair HealthProtect 7440i - wrażenia z użytkowania (testy)

Jak wspominałam, oczyszczacz powietrza Blueair HealthProtect 7440i pracował w jednym pomieszczeniu o całkowitej powierzchni 30 m² w różnych trybach. Po pierwszym uruchomieniu okazało się, że jakość powietrza mieszkaniu jest bardzo dobra - w codziennych warunkach stężenie PM1, PM2,5 czy PM10 nie przekraczało 5 µg/m³, dlatego konieczne było celowe zanieczyszczenie, aby sprawdzić, jak szybko urządzenie poradzi sobie z oczyszczeniem pomieszczenia. Skorzystałam z kilku sprawdzonych (podczas wcześniejszych testów oczyszczaczy) metod.

TESTY

Do "sztucznego" zanieczyszczenia wykorzystałam dym z kadzidła oraz rozpylony po całym pomieszczeniu aerozol zapachowy. Wyniki są następujące:

Dym z kadzidła:

po kilkuminutowym paleniu kadzidła, poziom PM1 wzrósł do 75 µg/m³, poziom PM2,5 do 75 µg/m³, a poziom PM10 do 75 µg/m³.

Urządzenie potrzebowało 16 minut, pracując z maksymalną prędkością, aby zniżyć poziom zanieczyszczeń do 5 µg/m³

Aerozol zapachowy:

w tym przypadku oczyszczacz potrzebował, pracując z maksymalną prędkością aby poziom stężenia z 120 µg/m³ PM1, PM2,5 i PM10 spadł

To bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę to, że zanieczyszczenia były generowane celowo. Na co dzień, rzadko kiedy spotykamy się z takim poziomem zanieczyszczeń utrzymującym się przez dłuższy czas w naszym otoczeniu.

Po skończonych testach pozostała żywotność filtra wynosiła 99%.

Sprawdziłam także, ile prądu zużywa urządzenie działając z maksymalną i minimalną mocą. Pracując z prędkością wentylatora ustawioną na 1, odnotowałam wynik 7,6 W; ustawioną na 3 - 44 W. Korzystałam przy tym z watomierza.

Skoro mowa o profesjonalnych pomiarach, to warto wspomnieć także o głośności pracy oczyszczacza Blueair HealthProtect 7440i. Odnotowałam, że przy minimalnej prędkości pracy wentylatora głośność nie przekracza 27 dB(A). W trybie maksymalnym (na poziomie 3) było to ok. 50 dB(A). Przy czym muszę dodać, że hałas generowany na maksymalnych obrotach nie jest uciążliwy i nie przeszkadza w codziennej pracy. W trybie ustawionym na 1 jest właściwie niesłyszalny. Poza tym, warto podkreślić, że technologia HEPASilent Ultra™ charakteryzuje się o 10% niższym poziomem szumu w porównaniu z tradycyjną filtracją HEPA

OCENA

Oczyszczacz Blueair HealthProtect 7440i sprawdził się bardzo dobrze podczas testów - nie zauważyłam żadnych błędów czy niedogodności jeśli chodzi o funkcjonalność urządzenia. Warto jednak podkreślić, że niektórych może irytować zbyt jasny wyświetlacz LED, na którym pokazywane są wartości jakości powietrza - w pełnym słońcu dane są mało widoczne. Jak dla mnie nie stanowi to zbyt dużej wady, tym bardziej, że te same informacje (a nawet więcej) mogę odczytać w aplikacji. Poza tym, myślę, że bardziej istotny jest kolorowy wskaźnik (cząstek stałych oraz tVOC), który znajduje się na oczyszczaczu.

Jeśli chodzi o budowę oraz wygląd urządzenia, to jak wspominałam na początku - oczyszczacz został wykonany z solidnych materiałów, co widać oraz czuć (także jeśli chodzi o wagę). Nie należy on do najlżejszych modeli, ale przecież tego typu sprzęt zazwyczaj stoi w jednym miejscu, poza tym HealthProtect 7440i możemy łatwo przesunąć, dzięki wbudowanym kółkom.

Dodam, że pozytywnie zaskoczyła mnie konstrukcja filtra, który składa się z dwóch części połączonych ze sobą, w taki sposób, że po zużyciu, podczas wyjmowania, możemy złożyć filtr, zatrzymując rozprzestrzenianie się zebranych zanieczyszczeń i nie dotykając zabrudzonej części. Ciekawym pomysłem jest także umieszczenie dwóch filtrów wstępnych po bokach obudowy, które łatwo możemy wyjąć i wyczyścić.

Dla niektórych minusem może okazać się cena, ale musimy wziąć pod uwagę, że urządzenie posiada szereg zaawansowanych funkcji oraz technologii, które mają za zadanie jak najskuteczniej eliminować zanieczyszczenia z naszego otoczenia, łącznie z pojawiającymi się bakteriami czy wirusami.

Uważam, że oczyszczacz Blueair HealthProtect 7440i to konstrukcja, która została dobrze dopracowana zarówno pod względem estetycznym, jak i technologicznym. Powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują wydajności oraz zadowalających rezultatów, decydując się na tego typu sprzęt.

Blueair HealthProtect 7440i - cena i dostępność

Obecnie Blueair HealthProtect 7440i kosztuje: