Test Honor 20 Pro - ciekawego smartfona zaprezentowanego w złym czasie

Honor ma coraz większe ambicje, czego dowodem jest najnowszy model 20 Pro, który oferuje cztery kamery z tyły oraz 32 MP aparat do selfie umieszczony w ekranie.

Honor będący submarką Huawei słynie z oferowania ciekawych telefonów w atrakcyjnych cenach, a najtańszy przedstawiciel nowej linii - Honor 20 Lite kosztuje zaledwie 1299 zł za wersję z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci masowej. Cała linia składa się również z modeli 20 i 20 Pro. Po raz pierwszy Honor zdecydował się na zaprezentowanie modelu z dopiskiem Pro. Standardowo już dla marki ściśle powiązanej z firmą Huawei nowe modele czerpią garściami z zaprezentowanych wcześniej smartfonów P30 oraz P30 Pro.

Źródło: techadvisor

Mieliśmy okazję sprawdzić Honor'a 20 Pro. Oba urządzenia są bardzo podobne, a największa różnica, jaka rzuca się w oczy to zastosowane aparaty fotograficzne.

Należy pamiętać, że Honor 20 i 20 Pro mimo iż zostały zaprezentowane po wpisaniu firmy Huawei na czarną listę nie są dotknięte ograniczeniami nałożonymi przez rząd USA na chińskiego producenta, ponieważ zostały one certyfikowane przez Google jeszcze przed wydaniem zakazu. Oznacza to, że urządzenia posiadają dostęp do wszystkich usług Google ze Sklepem Play na czele. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądało wsparcie posprzedażowe i przyszłe aktualizacje oprogramowania/zabezpieczeń. Sprawa w chwili obecnej jest niepewna i bardzo dynamiczna.

Niestety, ale spór na linii USA-Chiny skutecznie przyćmił premierę nowych urządzeń Honor'a.

Honor 20 Pro - Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Android 9.0 Oreo z Magic UI 2.1

Android 9.0 Oreo z Magic UI 2.1 Wyświetlacz: 6,26 cala, rozdzielczość 2340 x 1080, zagęszczenie pikseli na poziomie 412 ppi

6,26 cala, rozdzielczość 2340 x 1080, zagęszczenie pikseli na poziomie 412 ppi Procesor: Huawei Kirin 980 ośmiordzeniowy autorski procesor Huawei znany z Mate 20/P30

Huawei Kirin 980 ośmiordzeniowy autorski procesor Huawei znany z Mate 20/P30 Pamięć RAM: 8GB RAM

8GB RAM Pamięć masowa: 256 GB

256 GB Aparaty: kamera tylna złożona z czterech obiektywów - 48 MP f/1.4 + 16 MP f/2.2 obiektyw szerokokątny + 8 MP f/2.4 teleobiektyw + 2MP f/2.4 obiektyw makro, Przednia kamera umieszczona w ekranie o rozdzielczości 32 MP f/2.0

kamera tylna złożona z czterech obiektywów - 48 MP f/1.4 + 16 MP f/2.2 obiektyw szerokokątny + 8 MP f/2.4 teleobiektyw + 2MP f/2.4 obiektyw makro, Przednia kamera umieszczona w ekranie o rozdzielczości 32 MP f/2.0 Czytnik linii papilarnych: Umieszczony w przycisku włączania/wyłączania urządzenia

Umieszczony w przycisku włączania/wyłączania urządzenia Łączność: 802.11b/g/n Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, 4G LTE, Dual nano-SIM, USB-C (USB 2.0), NFC

802.11b/g/n Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, 4G LTE, Dual nano-SIM, USB-C (USB 2.0), NFC Bateria: 4,000 mAh, nie wymienialna

4,000 mAh, nie wymienialna Wymiary: 154.6 x 74 x 8.44 mm

154.6 x 74 x 8.44 mm Waga: 182 g

Honor 20 - Cena oraz dostępność

Według nieoficjalnych informacji Honor 20 Pro miał trafić do sprzedaży w naszym kraju na początku lipca. Przewidywana cena to 2699 zł. Słabszy model bez dopisku Pro miał się pojawić na początku czerwca i kosztować 1999 zł, co jasno wskazuje, że Honor 20 ma konkurować z Xiaomi Mi 9.

Niestety w związku z obecnymi zawirowaniami wokół marki Huawei nie wiadomo kiedy nowe modele zostaną wprowadzone do sprzedaży w Polsce. Mimo wszystko nie przewidujemy, aby Honor miał zaprzestać sprzedaży swoich urządzeń nad Wisłą.

Honor 20 Pro - Funkcje, wygląd i jakość wykonania

Wygląd urządzenia jest podobny do wprowadzonego wcześniej modelu View 20

Brakuje gniazda słuchawkowego Jack

Wsparcie dla Dual-SIM

Czytnik linii papilarnych umieszczony z boku

Przednia kamera umieszczona w ekranie tak samo, jak w Galaxy S10 oraz View 20

Źródło: techadvisor

Umieściliśmy nowego Honor 20 Pro obok modelu View 20 i poza mniejszym ekranem (6,26 cala w 20 Pro i 6,4 cala w View 20) oba smartfony wyglądają niemali identycznie. Cechą charakterystyczną jest umiejscowienie kamery wbudowanej w ekran, która znajduje się w lewym górnym rogu. Samsung umieścił je po drugiej stronie ekranu.

Honor 20 Pro nie posiada gniazda słuchawkowego Jack, które znajdowało się na górze modelu View 20 oraz nie jest wodoodporny. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w przycisku. Takie samo rozwiązanie od wielu lat stosuje Sony. Również układ kamer różni się od tego, który znamy z modelu View 20.

Telefony Honor z serii 20 w dużej mierze oparte są o główne założenia konstrukcyjne, które znamy z modelu Huawei P30.

Tacka SIM znajduje się na lewym boku i posiada sloty na dwie karty nano SIM. Brakuje slotu na kartę pamięci microSD lub NM. Pamięć masowa w Honor 20 Pro jest nierozszerzalna. W urządzeniu zastosowano dwa głośniki, ale nie oferują one dźwięku stereo. Dolny z nich wykorzystywany jest do odtwarzania wszelkiego rodzaju dźwięków podczas gdy górny głośnik służy jedynie do rozmów. Umieszczono w nim jednak diodę powiadomień. To rzecz, której na próżno szukać w Huawei P30 Pro.

Honor 20 Pro posiada również port podczerwieni. Docenisz to, jeżeli lubisz kontrolować telewizor, dekoder oraz inne urządzenia z poziomu smartfona. Niestety, ale żadna z testowanych przez nas aplikacji nie chciała współpracować z Honor 20 Pro. Prawdopodobnie z czasem się to zmieni.

Nawet w flagowym urządzeniu Honor nie znajdziemy wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. na szczęście możemy korzystać z 22,5 W ładowarki Honor SuperCharge, która pozwoli na naładowanie 50 procent akumulatora w ciągu 30 minut. Bateria ma pojemność 4000 mAh, co jest zadowalającą wartością.

W kwestii designu Honor 20 Pro jest podobny do modelu View 20. Producent zastosował technologię Dynamic Holographic, która wygląda naprawdę dobrze, a sam smartfon jest bardzo ładny.

Honor 20 Pro jest o wiele grubszy niż byśmy chcieli. Dodatkowo aparat znacząco wystaje ponad obrys obudowy. Podczas użytkowania należy o tym pamiętać, aby przez przypadek nie uszkodzić kamery. Dodatkowo po stuknięciu palcem w plecki z obudowy wydobywa się pusty dźwięk. Oba te niedociągnięcia nie są poważnymi wadami, ale Honor 20 Pro aspiruje do grona smartfonów Premium, które powinny być idealnie spasowane.

Honor 20 Pro - Wyświetlacz

Przekątna 6,26 cala

Rozdzielczość Full HD+

Ekran typu LCD

Brak obsługi technologii HDR

Źródło: techadvisor

Wyświetlacz to jedyne element, na którym producent zbytnio zaoszczędził podczas projektowania Honora 20 Pro. Jest to płaski panel LCD, który w czasach dużych ekranów OLED z zakrzywionymi krawędziami nie zrobi na nikim wrażenia. Szczególnie, jeżeli wcześnie używaliśmy flagowego modelu od Samsunga.

Rozdzielczość Full HD+ również nie jest niczym szczególnie wyjątkowym. To obecnie standard nawet w tańszych urządzeniach. To optymalne rozwiązanie dla większości użytkowników, a zagęszczenie pikseli wynoszące 412 ppi w zupełności wystarcza do codziennego użytkowania. Z drugiej strony musimy jednak zauważyć, że ekran nie obsługuje HDR. Brakuje także opcji Always-on, która pokazywała by bieżące powiadomienia oraz zegarek.

Podczas projektowania Honora 20 Pro producent znacząco odchudził ramki dzięki czemu ekran pokrywa 91,6 procenta panelu przedniego. Oznacza to, że w rzeczywistości Honor 20 Pro jest dużo bardziej kompaktowym urządzeniem, niż byśmy sobie wyobrażali. Oczywiście to nadal spory telefon, ale z pewnością nie jest nieporęczny.

Honor 20 Pro - Aparat

Matryca główna o rozdzielczości 48 MP i przysłonie f/1.4

16 MP obiektyw ultra szerokokątny

8 MP teleobiektyw

2 MP obiektyw makro

32 MP przednia kamerka do selfie umieszczona w ekranie

Honor 20 Pro reklamowany jest pod hasłem "Capture Wonder" i nie jest to przypadkowe stwierdzenie. Urządzenie oddaje do dyspozycji użytkownika aż cztery tylne aparaty oraz przednią kamerkę do selfie. Z tyłu znajdziemy główny obiektyw o rozdzielczości 48 MP z wbudowaną stabilizacją OIS, 16 MP obiektyw szerokokątny oraz 8 MP teleobiektyw umożliwiający 3 krotne przybliżenie.

Czwarty aparat ma rozdzielczość, która wynosi skromne 2 MP i wydaje nam się, że został zastosowany tylko po to, aby Honor mógł pochwalić się, że posiada w swojej ofercie urządzenie z aparatem składającym się z czterech obiektywów. 2 MP aparat makro z pewnością nie jest kluczowym elementem, który ma skłonić potencjalnych klientów do zakupu. Mimo to wykonuje całkiem rozsądne zdjęcia.

Główny aparat wykorzystuje popularny ostatnimi czasy sensor Sony IMX586, który został zastosowany również w takich urządzeniach, jak Honor 20 View lub OnePlus 7 Pro, których kamery są bardzo podobne do tej zastosowanej w testowanym Honor 20 Pro. Honor zastosował jednak jaśniejszą przysłonę f/1,4. To jeden z najjaśniejszych obiektywów, jakie możemy znaleźć we współczesnych smartfonach.

Aparat Honora 20 Pro wykorzystuje funkcję łączenia pikseli podobnie, jak większość innych smartfonów z kamerami o wysokiej rozdzielczości, więc domyślnie dostępny jest tryb wykonywania 12 MP zdjęć. Rozdzielczość 48 MP znajdziemy w ustawieniach. Dodatkowo dostajemy także tryb AI Ultra Clarity, który zastosowano również w View 20.

Źródło: techadvisor

Nie dziwi nas, że jakość obrazu jest praktycznie identyczna, jak w starszym modelu. Zasadniczo oznacza to, że aparat w Honor 20 Pro sprawdza się rewelacyjne. Domyślnie tryb AI pozostaje wyłączony. Po jego uruchomieniu zdjęcia stają się znacznie bardziej wyostrzone i bardziej nasycone, dzięki czemu możesz je wrzucać na Instagram praktycznie bez żadnej dodatkowej edycji. Jeżeli zależy Ci na naturalnych kolorach polecamy wyłączenie AI.

Na pojedynczych ujęciach zauważyliśmy dziwne artefakty, które prawdopodobnie są wynikiem korzystania z AI lub wykorzystania dużej kompresji, ale w większości wypadków zdjęcia są ostre, szczegółowe i posiadają świetne kolory, które niewiele odbiegają od rzeczywistości. Prawdopodobnie wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu Honor poprawi działanie aparatu.

Źródło: techadvisor

Trzykrotny zoom optyczny, który zastosował Honor to prawdopodobnie to samo rozwiązanie, które już dobrze znamy z modelu Huawei P30 Pro oraz Mate 20 Pro. To świetna wiadomość, ponieważ możesz wykonać wysokiej jakości zdjęcia nawet ze znacznej odległości. Do dyspozycji użytkownika pozostaje również 5x zoom hybrydowy, który wykorzystuje 48 MP matrycę, aby jeszcze bardziej zbliżyć obraz.

Możliwości fotograficzne Honora 20 Pro robią naprawdę duże wrażenie. Dodatkowo to bardzo wszechstronne urządzenie. Możemy wykonać zarówno ultra szerokie zdjęcia krajobrazów, jak i fotografie makro.

Żałujemy, że podobnie, jak w innych urządzeniach oferowanych przez Huawei tryb HDR nie jest automatyczny. To oddzielna opcja, którą znajdziemy w aplikacji aparatu razem z trybem Pro oraz Super Macro.

Osoby, które przykładają dużą wagę do jakości nagrać powinny być zadowolone z domyślnego trybu nagrywania w Full HD przy 30 klatkach na sekundę, który oferuje bardzo dobrą stabilizacje. Nagrywanie w rozdzielczości 4K możliwe jest jedynie w 30 klatkach na sekundę, a stabilizacja obrazu nie działa tak efektywnie, jak przy nagrywaniu w Full HD.

Inną docenianą przez użytkowników funkcją jest tryb Super Night, który działa jak tryb nocny z długim czasem naświetlania, znany nam doskonale z Huawei P30 Pro. Ujęcia wykonane przy pomocy Super Night są ostre nawet jeżeli poruszysz lekką urządzeniem podczas wykonywania fotografii. Efekt jest zadowalający, ale nie tak dobry, jak nowy tryb nocny w OnePlus 7 Pro.

Mimo to używanie trybu Super Night pozwoli na uzyskanie lepszych rezultatów, niż wykonywanie zdjęć z domyślnymi nastawami. Dodatkowo może on być wykorzystywany również z obiektywem ultra szerokokątnym.

Tak, jak już wspominaliśmy aparat w Honor 20 Pro jest bardzo dobry. Staje się jeszcze lepszy jeżeli uświadomimy sobie, że obcujemy z urządzeniem kosztującym mniej niż 3000 zł. Przednia kamerka do selfie o rozdzielczości 32 MP również nie zawodzi. To ten sam aparat, który znamy już z o wiele droższego Huawei P30 Pro. Zdjęcia za pomocą przedniego aparatu są bardzo dobrej jakości dopóki mamy do dyspozycji dobre warunki oświetleniowe. Do dyspozycji oddano również tryb portretowy, który nie działa jednak najlepiej. Sprawuje się on o wiele lepiej, gdy korzystamy z tylnego aparatu.

Honor 20 Pro - Wydajność i podzespoły

Procesor Kirin 980

8 GB RAM

256 GB pamięci masowej

Nietrudno domyślić się, że autorski Kirin 980 w połączeniu z 8 GB pamięci operacyjnej RAM zapewnia bardzo dobrą wydajność. To szybki układ scalony, który pozwala wykonać każde zadanie niemal natychmiast. Układ ten może konkurować z Qualcomm Snapdragon 855. Bardzo cieszymy się, że możemy zobaczyć tak wydajny procesor w urządzeniach tańszych niż Huawei Mate 20 Pro czy P30 Pro. Świetnie sprawdza się także w grach, czego dużą zasługą jest zastosowanie GPU Turbo 3.0.

Zastosowana bateria ma pojemność 4000 mAh i zapewnia zadowalające czasy pracy pomiędzy poszczególnymi ładowaniami. Wszystko zależy od tego, jak dużo korzystasz z telefonu oraz jakich aplikacji używasz, ale raczej nie będziesz musiał nerwowo szukać gniazdka lub powerbanka, aby podładować urządzenie w ciągu dnia. W oprogramowaniu zaszyto także kilka trybów oszczędzania energii, ale raczej nie będziesz musiał z nich zbyt często korzystać.

256 GB wbudowanej pamięci masowej to bardzo dużo miejsca. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że Honor już w standardzie oferuje model z 256 GB. Myśleliśmy, że na rynku pojawią się dwie konfiguracje ze 128 GB oraz 256 GB pamięci masowej. Z drugiej strony ciekawi nas, czy Honor wprowadzi kiedyś wersję 128 GB, która byłaby jeszcze tańsza? Na pokładzie nie zabrakło Bluetooth 5, dwuzakresowego Wi-Fi 802.11 ac oraz NFC i GPS.

Źródło: techadvisor

Honor 20 Pro - Oprogramowanie

Android 9.0 Pie

Nakładka Magic UI 2.1

Honor w chwili obecnej nazywa swoją nakładkę Magic UI 2.1, ale trudno odróżnić ją od EMUI 9. Nie brakuje kilku przypomnień, że właścicielem Honora jest Huawei. W ustawieniach nadal znajdziemy np. ustawienia Huawei Histen.

Magic UI oraz EMUI 9 to nakładki, które w znaczny sposób integrują w wygląd i funkcjonalność systemu Android. Jeżeli jesteś użytkownikiem starszego modelu Honor/Huawei lub korzystałeś z iOS powinieneś odnaleźć się bez problemu. Użytkownicy innych urządzeń z systemem Android mogą potrzebować kilku dni, aby przyzwyczaić się do nowego interfejsu użytkownika.

Mamy pewnie zastrzeżenie do nakładki Magic UI. Niezależnie od tego, czy korzystaliśmy ze standardowych przycisków nawigacyjnych, czy nowych gestów pełnoekranowych bardzo często cofaliśmy się z aplikacji na ekran główny, gdy nasza dłoń dotknęła lewego dolnego rogu ekranu. To jeden z problemów powiązanych z praktycznym brakiem ramek wokół ekranu. Potrzebujemy funkcji, która będzie w stanie odróżnić przypadkowe dotknięcie od zamierzonego.

Źródło: techadvisor

Honor 20 Pro - Podsumowanie

Ciężko ocenić Honora 20 Pro bez dokładnych informacji na temat daty premiery oraz ceny w Polsce. Jeżeli cena będzie oscylować w granicach 3000 zł wielu użytkowników będzie wolała wybrać OnePlus 7 Pro. W przypadku, gdy Honor 20 Pro zadebiutuje w naszym kraju w cenie 2699 zł będzie bardzo ciekawą propozycją i z pewnością powinien znaleźć wielu potencjalnych klientów. Niestety, ale nie wiem, co dalej z firmą Huawei i jej relacjami z Google. W chwili obecnej sytuacja jest niejasna, a wiele zagranicznych sklepów wycofuje ze sprzedaży urządzenia chińskiego producenta. W tej sytuacji cieszymy się, że Honor 20 Pro będzie dostępny w sprzedaży nieco później, ponieważ być może poznamy więcej informacji na temat dalszej współpracy Huawei z amerykańskimi firmami oraz Google.