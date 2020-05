Test Huawei Matebook 13 2020 - stare wady, nowe podzespoły

Do redakcji trafił właśnie odświeżony Matebook 13 2020. Nowy laptop nadal idealnie łączy cechy tańszych modeli Matebook D z flagowym Matebook X Pro, a na dodatek jest wydajniejszy. Niestety Matebook'a 13 w dalszym ciągu trapią te same problemy, co w zeszłym roku.

Premiera nowej generacji procesorów Intel'a zawsze powoduje, że półki sklepowe uginają się pod ciężarem nowych komputerów wykorzystujących najnowsze układy. Część producentów projektuje specjalnie na tą okazję zupełnie nową konstrukcję, część ulepsza znane od lat modele, ale na rynku nie brakuje komputerów, w których jedyną zauważalną zmianą jest zastosowanie nowszego procesora.

Przykładem laptopa, który został odświeżony tylko i wyłącznie dlatego, że na rynku pojawiły się nowe procesory jest Huawei Matebook 13 w wersji na 2020 rok.

Do redakcji trafił właśnie najnowszy Matebook 13 2020 w topowej konfiguracji, którego mieliśmy okazje porównać z naszym redakcyjnym Matebook'iem 13 z 2019 roku w bazowej konfiguracji sprzętowej, z którego korzystamy już od ponad roku.

Niniejszy test będzie zarówno recenzją Matebook'a 13 na 2020 rok, jak i porównaniem obu modeli. W końcu skoro laptopy są niemalże identyczne i na dodatek posiadają te same wady to może nie warto dopłacać do nowszej wersji? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy o Matebook'u 13 dowiesz się czytając ten tekst.

Huawei Matebook 13 2020 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7 10510U Comet Lake (4 rdzenie, 8 wątków, taktowanie bazowe 1,8 GHz); dostępne konfiguracje ze słabszym procesorem Intel Core i5 10210U

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR3L, 2133 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 8 GB/16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk: SSD, M.2 NVMe 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Brak

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS, dotykowy, jasność maksymalna 300 nitów

Przekątna ekranu: 13 cali

Rozdzielczość ekranu: 2160 x 1440 (2K)

Karta graficzna: Intel UHD Graphics 620/ NVIDIA GeForce MX250 2 GB (25 W)

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona/Pamięć wbudowana

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa 1.0 Mpix

Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth 5.0

Złącza: USB Typu C 2 sztuki (1 port z Display Port), złącze słuchawkowe Jack

Bateria: 3-komorowa, 41,7 Wh, Li-Ion

Czytnik linii papilarnych: Tak (zgodny z Windows Hello)

Podświetlana klawiatura: Tak

Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Białe podświetlenie klawiatury, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad,

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Wysokość: 14.9 mm

Szerokość: 286 mm

Głębokość: 211 mm

Waga: 1,32 kg (z baterią i dedykowaną kartą graficzną)

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

W specyfikacji technicznej Matebook'a 13 z 2020 roku znajdziemy jedynie dwie zmiany względem poprzednika. Zastosowano nowsze procesory 10 generacji z rodziny Comet Lake (14 nm) oraz nowszą kartę graficzną MX 250, która od pewnego czasu dostępna jest również w wybranych konfiguracjach z 2019 roku.

Huawei nadal nie zdecydował się na implementacje Thunderbolt 3 ani Wi-Fi 6. Matebook 13 nadal posiada zaledwie dwa porty USB Typu C. Matebook 13 2020 po raz pierwszy może być wyposażony w 16 GB pamięci operacyjnej RAM, ale nadal jest to przestarzała pamięć typu LPDDR3.

Huawei Matebook 13 2020 - Cena

Huawei Matebook 13 z 2019 roku kosztuje obecnie od 3500 zł do 4500 zł. W zeszłym roku bazową konfigurację z procesorem i5 i bez ekranu dotykowego mogliśmy kupić nawet za około 3300 zł. Nie znamy jeszcze cen nowego modelu, ale testowana konfiguracja z procesorem Intel Core i7, 16 GB RAM'u, 512 GB dyskiem SSD, kartą graficzną MX250 oraz dotykowym ekranem powinna kosztować około 6000 zł. Na rynku pojawią się także tańsze konfiguracje bez ekranu dotykowego, dodatkowej karty graficznej oraz z 8 GB pamięci operacyjnej. Ich cena powinna oscylować w okolicach 4000 zł.

Huawei Matebook 13 2020 - Zawartość zestawu

Huawei zdecydował się na zmianę pudełka w jakim dostarczany jest Matebook 13. Zeszłoroczna edycja pakowana była w szare, kartonowe pudełko, które nie przystoi do tak drogiego urządzenia. Nawet o wiele tańsze laptopy z rodziny Matebook D dostarczane są w o wiele atrakcyjniejszym pudełku. Na szczęście Huawei wyciągnął wnioski i tegoroczna edycja przyjechała do nas w bardzo estetycznym, białym opakowaniu.

Zestaw sprzedażowy poza samym opakowaniem pozostał niezmieniony. W pudełku znajdziemy:

Komputer

Przewód USB-C - USB-C o długości 2 metrów

Zasilacz USB-C o mocy 65 W zgodna z Power Delivery

Replikator portów Huawei MateDock 2 (USB-A, USB-C, HDMI, VGA)

Miłym dodatkiem jest replikator portów dołączony do zestawu. Bez niego funkcjonalność Matebook'a jest znacząco ograniczona.

Huawei Matebook 13 2020 - Wygląd i jakość wykonania

Huawei Matebook 13 z 2020 roku wygląda identycznie, jak poprzednik, ale istnieje jeden drobny szczegół, który pozwala rozróżnić oba laptopy. Chodzi o logo na klapie matrycy. Nowy model posiada wklęsły, błyszczący napis Huawei, a wersja z 2019 roku wypukły, matowy logotyp.

Poza tym elementem oba komputery wyglądają tak samo. Po roku użytkowania Matebook'a 13 z 2019 roku nie jestem w stanie odróżnić od siebie otwartych laptopów.

Matebook 13 nie bez powodu nazywany jest MacBook'iem z Windowsem. W stwierdzeniu tym jest sporo prawdy i bynajmniej nie jest to przytyk dla Huawei'a.

Testowany laptop podobnie jak poprzednik wykonany jest z wysokiej klasy materiałów i sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Z Matebook'a 13 zadowoleni będą esteci oraz osoby, którym podoba się MacBook, ale potrzebują komputera z systemem operacyjnym Windows.

Komputer jest mały, smukły i dosyć lekki, a to wszystko pomimo braku konstrukcji unibody. W rzeczywistości korpus Matebook'a 13 wykonany jest z plastiku oraz aluminium.

Ramka w której umieszczone zostały porty wykonana jest z plastiku i jest to jedyny element, na którym widać ślady użycia. W naszym redakcyjnym Matebook'u 13 po około 6 miesiącach zauważyliśmy lekkie pęknięcie w okolicy prawego portu USB Typu C.

Na spodzie komputera znajdziemy cztery nóżki antypoślizgowe oraz wloty powietrza. Nie zabrakło również kilku naklejek, które na szczęście umieszczono na specjalnej folii, dzięki czemu możemy je bez problemu odkleić.

Po otwarciu obudowy ujrzymy ekran o proporcjach 3:2 z bardzo niewielkimi ramkami. Na górze umieszczono 1 MP kamerkę do wideorozmów, a na dole logo producenta. Klawiatura jest duża i rozciąga się praktycznie na całą szerokość obudowy. Pod nią umieszczono pokaźnych rozmiarów gładzik.

Niestety Huawei nie uczy się na błędach. W tegorocznym modelu ponownie znajdziemy dużą i wypukłą naklejkę Huawei Share w miejscu, gdzie zwykle trzymamy prawy nadgarstek. Podczas testów byliśmy zmuszeni odkleić naklejkę Huawei Share z wbudowanym chipem NFC, ponieważ znacząco utrudniała ona pracę z komputerem.

Nowy modele podobnie, jak poprzednik sprzedawany jest w jednej wersji kolorystycznej - Space Gray, czyli gwiezdnej szarości. Nazwa została oczywiście zaczerpnięta od Apple. Podobnie, jak komputery z Cupertino, również Matebook dostarczany jest z białymi akcesoriami.

Huawei Matebook 13 2020 - Wyświetlacz

Ekran jest jednym z charakterystycznych elementów Matebook'a 13. Producent postanowił umieścić w laptopie 13 calową matrycę o proporcjach 3:2. Ekran o nazwie FullView posiada rozdzielczość 2K i opcjonalnie, tak jak w testowym egzemplarzu może zostać wyposażony w warstwę dotykową. Producent deklaruje jasność na poziomie 300 nitów oraz pełne pokrycie kolorów z palety sRGB.

Wyświetlacz został zabezpieczony przed zarysowaniami za pomocą szkła Corning Gorilla Glass.

Niestety w testowanym egzemplarzu Matebook'a 13 2020 widoczne były znaczące uloty światła w górnym lewym oraz prawym rogu widoczne podczas wyświetlania ciemnego obrazu w nocy, które skutecznie odbierały przyjemność z wieczornego oglądania materiałów wideo. Problem ten nie dotyczy zeszłorocznego modelu.

MateBook 13 nadal posiada duże problemy z działaniem czujnika światła. Mechanizm automatycznej regulacji natężenia podświetlenia matrycy nie działa prawidło. Podczas testów byliśmy zmuszeni wyłączyć go i korzystać z ręcznej regulacji jasności.

Huawei Matebook 13 2020 - Klawiatura i gładzik

W przypadku klawiatury i gładzika Huawei również nie zamierzał nic zmieniać. W tym przypadku odbieramy to jako pozytyw. Matebook 13 to jeden z lepszych laptopów dla osób, które na co dzień pracują z dużą ilością tekstu. Klawiatura posiada duże klawisze z wyraźnymi oznaczeniami oraz przyjemny skok (1,2 mm). Dodatkowo do dyspozycji mamy dwustopniowe, białe podświetlenie, które niestety wygasza się po około 10 sekundach. W dalszym ciągu nie ma możliwości włączenia podświetlenia na stałe. Ciekawym rozwiązaniem jest obecność diody w przycisku Fn, która informuje nas o trybie pracy klawiszy funkcyjnych.

Również do gładzika w Matebook'u 13 nie można się przyczepić. Płytka dotykowa jest precyzyjna i wygodna w użytkowaniu. Nie ma również żadnych problemem z wykonywaniem gestów systemu Windows 10. Podobnie, jak w starszym modelu touchpad nadal posiada fizyczne przyciski, które możemy wywołać z dowolnego miejsca. To bardzo wygodne rozwiązanie, do którego łatwo można się przyzwyczaić.

Lepszy gładzik znajdziemy jedynie w komputerach Microsoft Surface oraz Macbook'ach. W półce cenowej testowanego modelu konkurencja zazwyczaj oferuje znacznie gorszą klawiaturę i płytkę dotykową.

Huawei Matebook 13 2020 - Czytnik linii papilarnych

Matebook 13 posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Podobnie, jak w poprzedniku komputer automatycznie skanuje linie papilarne podczas uruchamiania komputera z poziomu UEFI. Oznacza to, że nie musimy dwukrotnie przykładać palca do czytnika.

Przycisk zasilania ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych

Huawei słynie także z błyskawicznego rozruchu. Po około 8 sekundach od przyciśnięcia włącznika komputer jest w pełni gotowy do pracy.

Huawei Matebook 13 2020 - Porty

Matebook 13 w dalszym ciągu wyposażony jest jedynie w dwa porty USB Typu C oraz złącze słuchawkowe Jack. Niestety komputer nadal nie posiada wsparcia dla technologii Thunderbolt 3. Chcąc skorzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania musimy sięgnąć po droższy model X Pro.

Co ważne oba porty USB Typu C posiadają różną funkcjonalność. Oznacza to, że lewe gniazdo służy do ładowania i przesyłania danych, a prawy port posiada wbudowany DisplayPort.

Po podpięciu ładowarki do prawego złącza USB Typu C otrzymamy taki oto komunikat.

Ograniczenie wprowadzone przez Huawei'a jest bardzo dziwne i niezrozumiałe. Różna funkcjonalność portów znacząco utrudnia pracę z komputerem.

Niestety Matebook 13 nie posiada wbudowanego ani jednego portu USB Typu A. Aby skorzystać z klasycznego złącza musimy wykorzystać dołączony do zestawu replikator portów. Zaoferuje on nam po jednym złączu USB Typu A oraz USB Typu C, a także HDMI oraz VGA.

Huawei Matebook 13 2020 - Oprogramowanie

Huawei Matebook 13 2020 pracuje pod kontrolą Windows'a 10 Home. Testowany egzemplarz posiadał zainstalowany system w wydaniu 1909. Podobnie, jak w zeszłorocznym modelu należy pochwalić producenta za całkowity brak zbędnych aplikacji (Bloatware'u). Kupując Matebook'a 13 otrzymamy niemalże czystego Windows'a z jedną niezwykle przydatną aplikacją. Mowa o programie PC Manager, który pozwala szybko i sprawnie skanować komputer pod kątem ewentualnych awarii sprzętowych oraz aktualizować wszystkie sterowniki.

Dodatkowo aplikacja posiada swój skrót w pasku zadań. Po jego naciśnięciu uzyskujemy dostęp do centrum powiadomień Huawei. Z tego miejsca możemy np. uzyskać dostęp do kopiowanych wcześniej za pomocą skrótu CTRL + C rzeczy.

Matebook w dalszym ciągu posiada funkcję Huawei Share 3.0, która współpracuje z telefonami wyposażonymi w oprogramowanie EMUI 9.0 lub nowsze oraz NFC. W tym miejscu należy zaznaczyć, że NFC w laptopie zostało umieszczone w naklejce Huawei Share na pulpicie roboczym. To ta sama naklejka, którą usunęliśmy z komputera, ponieważ znacząco pogarszała komfort pracy.

Moduł NFC powinien być wbudowany bezpośrednio w obudowę, co wyeliminowałoby wszystkie problemy z Huawei Share. Pisaliśmy już o tym w zeszłym roku.

Huawei Matebook 13 2020 - Dźwięk, kamera, mikrofony

Matebook 13 oferuje dwa głośniki umieszczone na spodniej części obudowy. Ich jakość jest zadowalająca. W laptopach kosztujących około 4000 zł, czyli tyle ile podstawowa konfiguracja tegorocznego Matebook'a 13 ciężko znaleźć komputer, który będzie grał znacznie lepiej. Sprawa zmienia się podczas testów topowej konfiguracji, która jest o co najmniej 1000 zł droższa. W segmencie premium konkurencja jest już znacznie większa, a na rynku dostępne są laptopy ze znacznie lepszymi głośnikami. Przykładem może być zeszłoroczny model Matebook'a X Pro, który ma nieco mniej wydajne podzespoły, ale oferuje lepszą obudowę, głośniki, wyświetlacz i porty wejścia/wyjścia.

Sporym problemem głośników w Matebook'u 13 może być ich lokalizacja. Oglądając film podczas trzymania komputera na kolanach dźwięk będzie znacznie przytłumiony i niewyraźny. Problem ten znika, gdy komputer znajduje się na płaskiej powierzchni.

Kamerka do wideorozmów również nieco rozczarowuje. Jej jakość jest co najwyżej przeciętna. Mały sensor o rozdzielczości 1 MP ma spory problem z rejestracją obrazu w gorzej oświetlonych pomieszczeniach. Użytkownicy, którzy często biorą udział w wideokonferencjach nie będą zadowoleni.

W przeciwieństwie do kamerki należy pochwalić system mikrofonów, który działa bardzo dobrze i oferuje wysoką jakość dźwięku.

Huawei Matebook 13 2020 - Wydajność i kultura pracy

Huawei Matebook 13 2020 dostępny jest w wielu konfiguracjach sprzętowych. Zasadniczo możemy wybierać między tańszymi modelami z procesorem Intel Core i5 10210U, a droższymi z układem Core i7 10510U. Decydując się na wydajniejszy modele w zestawie otrzymamy ekran dotykowy oraz dedykowaną kartę graficzną Nvidia MX 250 o mocy 25 W. W przypadku tańszych modeli możemy znaleźć konfiguracje bez dodatkowego układu graficznego.

Matebook 13 z niewiadomych nam względów w dalszym ciągu wykorzystuje pamięć operacyjną typu LPDDR3 o taktowaniu 2133 MHz. Praktycznie każdy konkurencyjny laptop z procesorem Comet Lake posiada pamięć DDR4 2400 MHz. Na szczęście każdy Matebook posiada pamięć pracującą w trybie Dual-Channel.

Procesor Intel Core i7 w połączeniu z 16 GB pamięci operacyjnej, szybkim dyskiem NVMe o pojemności 512 GB oraz kartą graficzną Nvidia GeForce MX250 to zestaw, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. W chwili obecnej trudno o wydajniejszego ultrabook'a. Dodatkowo Matebook 13 2020 podobnie, jak poprzednik wykorzystuje 25 W układy graficzne Nvidii, co oznacza, że przy odrobinie chęci i obniżeniu detali zagramy również w gry.

Matebook'a 13 2020 przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych:

3DMark Time Spy - 1273

Geekbench 5 - 1240 (Single Core), 4187 (Multi Core)

PCMark 10 - 4241

Dysk SSD - odczyt maksymalny 3294 MB/s; zapis maksymalny 2938 MB/s (CrystalDiskMark 7.0.0)

Rezultaty osiągnięte przez Matebook'a 13 są bardzo zadowalające. Musimy pochwalić sporą wydajność 25 W dedykowanego układu graficznego. Procesor Intel Core i7 10510U radzi sobie podobnie, jak w konkurencyjnych konstrukcjach. Co ważne Huawei w tegorocznej edycji Matebook'a poprawił chłodzenie. Komputer jest znacznie cichszy, częściej pracuje w trybie pasywnym, a same wentylatory generują mniej irytujący hałas. To jedna z największych zmian pomiędzy nowym, a "starym" Matebook'iem.

Co ciekawe nasza tabela porównawcza wskazuje, że Matebook 13 2020 jest wydajniejszy od znacznie droższego Dell'a XPS 7390.

Dla porównania poniżej umieszczamy wyniki, jakie osiągnął Matebook 13 2019 w bazowej konfiguracji sprzętowej z procesorem Intel Core i5 8265U, 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB nośnikiem SSD oraz zintegrowaną kartą graficzną UHD 620.

3DMark Time Spy - 450

Geekbench 5 - 998 (Single Core), 3920 (Multi Core)

PCMark 10 - 3857

Dysk SSD - odczyt maksymalny 3048 MB/s; zapis maksymalny 1598 MB/s (CrystalDiskMark 7.0.0)

Jak widać starszy model ze zintegrowaną kartą graficzną znacznie słabiej radzi sobie w testach graficznych. Jest to w pełni zrozumiałem, ponieważ redakcyjny egzemplarz nie posiada dedykowanego układu graficznego Nvidia GeForce MX150. Gdy popatrzymy na ogólną wydajność komputera okazuje się, że starszy Matebook w bazowej konfiguracji jest o zaledwie 10 procent wolniejszy od nowego modelu w topowej konfiguracji.

Powyższe testy potwierdzają, że procesory Comet Lake (10 generacji) są jedynie lekko odświeżonymi układami Whiskey Lake (8 generacji). Po bezpośrednim porównaniu wydajności obu komputerów nasuwa się oczywisty wniosek.

Jeżeli nie zależy Ci na wydajność zdecydowanie warto rozważyć zakup starszego Matebook'a na promocji.

Huawei Matebook 13 2020 - Bateria

Bateria to niestety w dalszym ciągu jedna z największych wad testowanego komputera. Huawei wyposażył swój komputer w akumulator o pojemności 41,7 Wh. Według producenta ogniwo to pozwoli na do 11 godzin oglądania filmu w rozdzielczości Full HD. Samo to stwierdzenie wskazuje, że Matebook nie wytrzymuje na baterii zbyt długo. Konkurencja chwali się czasami lepszymi o conajmniej kilka godzin.

W praktyce tegoroczny model Matebook'a 13 z baterię mniejszą o 0,3 Wh jest w stanie wytrzymać maksymalnie 5 godzin podczas normalnej pracy biurowej. Gdy zaczniemy wykonywać bardziej skomplikowane czynności komputer rozładuje się po zaledwie 3-4 godzinach. To wynik gorszy od rezultatów, jakie jesteśmy w stanie uzyskać na zeszłorocznym modelu, ale należy pamiętać, że testowana konfiguracja została wyposażona w dodatkowy, 25W układ graficzny.

W dalszym ciągu Matebook 13 dostarczany jest z szybką, 65 W ładowarką z wtykiem USB Typu C oraz Power Delivery. Dołączony do zestawu zasilacz posiada także obustronny kabel USB Typu C oraz pozwala na szybkie ładowania większości smartfonów dostępnych na rynku.

Jeżeli zależy Ci na długich czasach pracy na baterii Matebook 13, a w szczególności w konfiguracji z kartą graficzną Nvidii nie jest dobrym wyborem.

Huawei Matebook 13 2020 - Podsumowanie

Huawei Matebook 13 w wersji na 2020 rok to nadal laptop pełen sprzeczności. Z pewnością jest to jedna z najciekawszych konstrukcji kosztujących od około 4000 zł wzwyż.

Wybór Matebook'a 13 powinien zostać poprzedzony dokładną analizą zalet i wad komputera. Podczas testów doceniliśmy matrycę o proporcjach 3:2, świetną klawiaturę, wygodny gładzik, czytnik linii papilarnych oraz wygląd i jakość wykonania urządzenia. Z drugiej strony Matebook 13 nadal powiela wady swojego poprzednika takie, jak porty USB Typu C bez Thunderbolt 3 oraz z różną funkcjonalnością a także słabe czasy pracy na baterii. Nasz egzemplarz trapił także problem z ulotami podświetlenia w rogach.

Podsumowując Huawei Matebook 13 to ciekawa i nietuzinkowa konstrukcja, która przypadnie do gustu osobom szukającym przenośnego komputera oferującego wysoką wydajność. Testowany laptop będzie również dobrym wyborem dla użytkowników szukających odpowiednika MacBook'a z Windowsem.

Jak nowy Matebook 13 2020 wypada na tle poprzednika? Oba urządzenia różnią się jedynie procesorami oraz układami graficznymi. Niestety Huawei nie zdecydował się na wprowadzenie żadnych zmian konstrukcyjnych przez co oba komputery posiadają identyczne wady i zalety.

Naszym zdaniem, jeżeli podoba Ci się Matebook, a nie jesteś fanem najnowszych technologii wybierz zeszłoroczny model, który lada moment powinien znacząco stanieć. Oszczędzisz kilkaset złotych, a różnica w wydajności i tak nie będzie odczuwalna.

Zapoznaj się z naszą szczegółową recenzją Matebook'a 13 pierwszej generacji, która powinna pomóc Ci podjąć decyzję.