Test Huawei Y6p - smartfona, który nie potrzebuje usług Google

Huawei Y6p to jeden z najciekawszych budżetowych smartfonów 2020 roku. Chińczycy wprowadzili na rynek model, który pokonuje swojego droższego brata - Huawei'a P40 Lite E. Za zaledwie 599 złotych otrzymujemy świetne urządzenie, które nie posiada praktycznie żadnych wad. Y6p z pewnością będzie hitem w ofertach operatorskich.

Huawei cały czas podąża swoją ścieżką. Pierwsza połowa 2020 roku pokazała, że Chińczycy w dalszym ciągu realizują swoją wizję i stale rozwijają własny ekosystem. Po premierze flagowego Huawei'a P40 i P40 Pro nadszedł czas na wiele tańszych urządzeń. Zaprezentowano P40 Lite i P40 Lite E, a teraz przyszła pora na budżetowe modele z serii Y. To właśnie te smartfony są kluczem do sukcesu Huawei'a. Za kilkaset złotych otrzymujemy świetnie wykonane urządzenie, które nie ma praktycznie żadnych wad znanych z najtańszych smartfonów. Huawei Y6p nadal nie oferuje dostępu do usług Google, ale w cenie 600 zł jesteśmy w stanie mu to wybaczyć.

Huwei Y6p dedykowany jest młodym odbiorcom, ale naszym zdaniem świetnie sprawdzi się również jako smartfon dla osób szukających prostego urządzenia z doskonale działającą nawigacją oraz przyzwoitym aparatem.

Huawei Y6p - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek MT6762R Helio P22 (4 rdzenie, 2.0 GHz, + 4 rdzenie, 1.50 GHz, Cortex A53)

MediaTek MT6762R Helio P22 (4 rdzenie, 2.0 GHz, + 4 rdzenie, 1.50 GHz, Cortex A53) Układ graficzny: PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Pamięć RAM: 3 GB

3 GB Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB

512 GB Typ ekranu: Dotykowy, IPS

Dotykowy, IPS Przekątna ekranu: 6,3 cala

6,3 cala Rozdzielczość ekranu: 1600 x 720 pikseli

1600 x 720 pikseli Zagęszczenie pikseli: 278 ppi

278 ppi Rozdzielczość aparatu - tył: 2.0 Mpix, 13.0 Mpix, 5.0 Mpix - szerokokątny

2.0 Mpix, 13.0 Mpix, 5.0 Mpix - szerokokątny Rozdzielczość aparatu - przód: 8.0 Mpix - do selfie

8.0 Mpix - do selfie Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.0 - przedni obiektyw

f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.0 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna: 4x zoom cyfrowy

4x zoom cyfrowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa

Wbudowana lampa błyskowa Rozdzielczość nagrywania wideo: Full HD 1080p

Full HD 1080p Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej: A-GPS, GLONASS, GPS

A-GPS, GLONASS, GPS Złącza: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik linii papilarnych: Tył obudowy

Tył obudowy Czujniki: Akcelerometr, Światła, Zbliżenia

Akcelerometr, Światła, Zbliżenia Zainstalowany system operacyjny: Android 10 z HMS

Android 10 z HMS Dodatkowe informacje: Obsługa radia FM, USB OTG

Obsługa radia FM, USB OTG Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 5000 mAh

5000 mAh Wysokość: 159,1 mm

159,1 mm Szerokość: 74 mm

74 mm Grubość: 9 mm

9 mm Waga: 185 g

185 g Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna Huawei'a Y6p jest bardzo zadowalająca. Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek, 3 GB pamięci operacyjnej, które powinny zapewnić płynną pracę urządzenia oraz aż 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ciekawe producent wyposażył smartfona w NFC, ale niestety ze względu na brak dostępu do usług Google nie skorzystamy z płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay. Huawei Y6p pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 10 z nakładką EMUI 10.1. Podobnie, jak w innych, nowych modelach marki nie znajdziemy na pokładzie żadnej aplikacji od Google. Zapomnieć możemy również o obecności sklepu Google Play.

Co ciekawe droższy Huawei P40 Lite E nie posiada modułu NFC, a na dodatek pracuje pod kontrolą starszej wersji systemu operacyjnego Android 9.0 Pie z EMUI 9.0.

Huawei Y6p - Cena

Huawei Y6p to jeden z tańszych smartfonów dostępnych na rynku, a na dodatek jeden z nielicznych posiadających preinstalowanego Androida 10. Urządzenie sprzedawane jest w wersji z 3 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Wariant ten kosztuje 599 zł i dostępny jest w jednej z trzech wersji kolorystycznych - czarnej, zielonej oraz fioletowej.

Na rynku Huawei Y6p posiada bardzo mocną konkurencję. W podobnej cenie kupimy bowiem Realme C3 (sprawdź naszą recenzję), Redmi 8 oraz Moto E6 Plus (sprawdź naszą recenzję). Należy jednak pamiętać, że Realme oraz Xiaomi za 599 zł oferują mniejszą ilość wbudowanej pamięci masowej, a Realme dodatkowo posiada zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej. Konkurencyjne urządzenia mają jednak ogromną zaletę - posiadają preinstalowane usługi Google.

Huawei Y6p - Zawartość zestawu

Huawei Y6p dostarczany jest w białym opakowaniu z nadrukowaną podobizną urządzenia. Zestaw sprzedażowy, jak na budżetowca przystało do najbogatszych nie należy.

W środku opakowania znajdziemy:

Smartfon Huawei Y6p

Ładowarkę

Kabel USB Typu A > microUSB

Słuchawki douszne ze złączem Jack

Igłę do wyjmowania tacki na karty

Skróconą instrukcję obsługi

Zaskakiwać może obecność słuchawek w zestawie. Dziś nie jest to już standard. Niestety dołączony zestaw słuchawkowy jest mocno przeciętny. Zamiast słuchawek w zestawie wolelibyśmy zobaczyć etui.

Huawei Y6p - Wygląd i jakość wykonania

Wygląd Huawei'a Y6p doskonale maskuje fakt, że obcujemy z urządzeniem kosztującym zaledwie 600 zł. Smartfon jest co prawda wykonany jest w większości z plastiku, ale całość jest rewelacyjnie spasowana. Dodatkowo urządzenie wyróżnia się ciekawymi wersjami kolorystycznymi. Nawet po bliższym przyjrzeniu się nie znajdziemy żadnego elementu, który wskazywałby na niską cenę urządzenia. Niektóre smartfony wyceniane na 1000 zł są gorzej wykonane od Huawei'a Y6p.

Front urządzenia prawie w całości zajmowany jest przez ekran o przekątnej 6,3 cala. Na górze znajdziemy niewielkie wycięcie w kształcie litery U, w które wkomponowano aparat do selfie. Co ważne ramki okalające ekran są bardzo niewielkie. Dolna ramka jest nieco grubsza od pozostałych, co jest konsekwencją zastosowania wyświetlacza typu IPS LCD.

Tyłu urządzenia wygląda niemalże identycznie, jak w innych smartfonach Huawei'a, które zadebiutowały na rynku na przestrzeni ostatnich miesięcy.

W górnej części znajdziemy pionową obudowę obiektywów, w której umieszczono trzy matryce. Co ważne moduł aparatu nie wystaję ponad obrys obudowy. Nieco niżej znajdziemy diodę doświetlające LED oraz napis "TRIPLE CAMERA". Obok aparatów umieszczono czytnik linii papilarnych, a na dole znajdziemy logo Huawei oraz kilka napisów. Do tego elementu mamy pewnie zastrzeżenia. Wygrawerowane na obudowie napisy w naszym egzemplarzu miały rozmazaną czcionkę przez którą były nieczytelne.

Dziwi nas, że Huawei postanowił dopracować konstrukcję akurat w jednym z najtańszych smartfonów. Większość wad, na które zwracaliśmy uwagę podczas testów P40 Lite oraz P40 Lite E zostało wyeliminowanych.

Ramka wykonana jest z tworzywa sztucznego. Producent zdecydował się pomalować ją matową farbą w kolorze plecków. Z lewej strony umieszczono tackę na karty SIM/pamięci, a z prawej przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilający. Aby wywołać menu zasilania, trzeba przytrzymać go przez około 3 sekundy.

Na dole urządzenia znajdziemy głośnik, mikrofon, złącze słuchawkowe Jack oraz port microUSB.

Huawei Y6p - Wyświetlacz

Huawei Y6p posiada wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,3 cala z wycięciem w ekranie w kształcie litery U. Rozdzielczość matrycy to standardowe w tej klasie cenowej HD+ - 1600 x 720 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie pikseli w okolicach 278 ppi. Ekran zajmuje 81,3 procenta panelu przedniego.

Jakość zastosowanego panelu jest porównywalna z tym z P40 Lite E, co jest komplementem dla testowanego smartfona. Oczywiście po wyświetlaczu od razu widać, że rozdzielczość nie jest najwyższa, a kolory odbiegają od tych ze znacznie droższych smartfonów. Z drugiej strony w cenie 599 złotych trudno znaleźć telefon z lepszym panelem. Wyświetlacz zastosowany w Y6p posiada wysoką jasność maksymalną, która pozwala na pracę z urządzeniem w pełnym słońcu. Za komfortowe użytkowanie po zmroku dba tryb ciemny oraz niska jasność minimalna. Kąty widzenia są niemal nieograniczone. Wyświetlacz Huawei'a Y6p nie ma również problemów z ulotami podświetlenia, które zdarzają się w najtańszych smartfonach.

Huawei Y6p - Wydajność

Budżetowe smartfony na przestrzeni ostatnich dwóch lat otrzymały potężny skok wydajnościowy. Kupując nowoczesnego, ale taniego smartfona nie musimy już godzić się na przeładowywanie się aplikacji oraz zawieszanie się systemu. W przypadku Huawei'a Y6p na wydajność wpływa także brak usług Google, które znacząco obciążają podzespoły. Procesor MediaTek Helio P22 do najwydajniejszych nie należy, ale w połączeniu z 3 GB pamięci operacyjnej, szybką, wbudowaną pamięcią masową oraz zoptymalizowanym systemem operacyjnym zapewnia wydajność w zupełności wystarczającą do codziennej pracy.

Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z wbudowanej przeglądarki Huawei oraz nie doinstalujemy mnóstwa obciążających aplikacji testowany Y6p działać będzie podobnie, jak znacznie droższe urządzenia posiadające wbudowane usługi Google.

To właśnie w przypadku najtańszych smartfonów widać, ile czasu producent poświęcił na zoptymalizowanie nakładki EMUI oraz autorskich usług HMS. Huawei Y6p działa zauważalnie lepiej od Moto E6 Plus czy nawet testowanej przez nas ostatnio Moto G8 Power Lite (zapoznaj się z naszą recenzją ), której cena detaliczna wynosi 799 zł.

Huawei'a Y6p przetestowaliśmy w kilku popularnych testach syntetycznych. Nie było to jednak łatwe ze względu na brak dostępu do usług Google oraz ubogą bibliotekę App Gallery. Smartfon nie chciał również zainstalować niektórych benchmarków pobranych z sieci w pliku .APK.

Poniżej wyniki testów syntetycznych:

3DMark - 494

- 494 Androbench - Odczyt sekwencyjny 278,63 MB/s; Zapis sekwencyjny - 159,72 MB/s

Po wynikach testów, które udało się wykonać widać, że Huawei Y6p nie nadaje się do grania, ale to standard w przypadku tak tanich urządzeń. Cieszy fakt, że producent zastosował nie tylko pojemną, ale i wystarczająco szybką pamięć masową.

Huawei Y6p - Oprogramowanie

Oprogramowanie Huawei'a Y6p to bardzo ciekawa kwestia. Okazuje się bowiem, że Y6p posiada nowsze oprogramowanie od droższego i w teorii lepiej wyposażonego P40 Lite E. Testowany smartfon dostarczany jest z preinstalowanym Androidem 10 z nakładką EMUI 10.1. Nowa wersja nakładki posiada lekko zmodyfikowany interfejs użytkownika oraz gruntownie przebudowane ustawienia, które stały się bardziej intuicyjne i prostsze w nawigacji. W oprogramowaniu pojawił się także autorski asystent Huawei. Niestety rozwiązanie to praktycznie nie działa. Wyszukiwarka jest bardzo czuła na akcent, a rozmowa może odbywać się jedynie po angielsku.

Podobnie, jak inne, zaprezentowane w tym roku smartfony, Huawei'a Y6p również nie posiada preinstalowanych usług Google. Oznacza to, że nie skorzystamy z Map, Gmail'a czy przeglądarki Chrome. W zamian otrzymujemy aplikacje-odpowiedniki od Huawei'a oraz klawiaturę SwiftKey.

Programy i gry możemy pobierać z autorskiego sklepu App Gallery, który z dnia na dzień oferuje coraz więcej aplikacji. Z App Gallery możemy pobrać między innymi AutoMapę, która na urządzeniach Huawei dostarczana jest z bezterminową licencją. To świetny zamiennik dla Map Google, który posiada możliwość pobrania map całej europy do pamięci urządzenia. Starsi użytkownicy, którzy korzystali kiedyś z urządzeń z Windows Mobile z pewnością docenią gest Huawei'a. W App Gallery niedługo pojawi się także pierwsza polska aplikacja bankowa. Więcej aplikacji możemy pobrać za pomocą MoreApps. O tym rozwiązaniu szczegółowo pisaliśmy w oddzielnym artykule.

O systemie operacyjnym najnowszych smartfonów Huawei oraz funkcjonowaniu Androida przygotowaliśmy specjalny materiał.

Przez pewien okres czasu możliwe było proste doinstalowanie usług Google na smartfony Huawei'a na własną rękę. Niestety w chwili obecnej opcja ta została znacząco utrudniona przez samo Google. Nawet po instalacji usług Google nie skorzystamy z Google Pay. Huawei poinformował, że nie będzie anulował gwarancji urządzeniom, które mają dograne usługi Google, ale mimo wszystko nie polecamy tego rozwiązania

Huawei Y6p - Aparat

Huawei Y6p jak na nowoczesny smartfon przystało posiada aż trzy aparaty na pleckach. Obecnie niezależnie od segmentu cenowego producenci prześcigają się w montażu coraz to większej ilości matryc. Co ciekawe w przypadku Y6p rozwiązanie to ma sens. Smartfon posiada aparat główny o rozdzielczości 13 MP z przysłoną f/1,8. Nie zabrakło dwóch matryc pomocniczych - 5 MP obiektywu ultraszerokokątnego oraz 2 MP czujnika głębi.

Po budżetowym smartfonie nie możemy spodziewać się zdjęć takich, jak w smartfonach za kilka tysięcy złotych, ale Huawei Y6p w kwestii jakości zdjęć radzi sobie bardzo dobrze. Po testach tego urządzenia możemy zaryzykować stwierdzenie, że Y6p to najlepszy, budżetowy fotosmartfon.

Trzynastomegapikselowa matryca główna pozwala wykonać bardzo ładne i ostre zdjęcia w dzień. Również obiektyw ultraszerokokątny pomimo niewielkiej rozdzielczości jest w stanie wykonać przyzwoite fotografie. Całość wspierana jest przez czujnik głębi. Niestety po zmroku jakość zdjęć znacząco spada, a telefon nie posiada wbudowanego trybu nocnego.

Zoom x2

Zdjęcie nocne - obiektyw ultraszerokokątny

Zdjęcie nocne

Z przodu znajdziemy 8 MP kamerkę do selfie z przysłoną f/2,0. Również do tego aparatu nie mamy najmniejszych zastrzeżeń.

Obiektyw ultraszerokokątny

Urządzenie pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Niestety jakość filmów nie jest najwyższa. Ewidentnie brakuje możliwości nagrywania w 60 klatkach na sekundę i stabilizacji obrazu.

Huawei Y6p - Bateria

Huawei Y6p to dosyć lekki (185 g) i cienki (9 mm) smartfon, a mimo tego producentowi udało się w środku zmieścić spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Pojemna bateria w połączeniu z niezbyt wydajnymi podzespołami oraz bardzo dobrze zoptymalizowanym systemem operacyjnym pozwala niemalże zapomnieć o ładowarce. Podczas intensywnego użytkowania Huawei Y6p rozładowuje się po dwóch dniach. Jeżeli ograniczymy użytkowanie do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości oraz sporadycznego przeglądania sieci smartfon poprosi o podłączenie do ładowania po trzech dniach.

Urządzenie niestety nie posiada systemu szybkiego ładowania. Huawei Y6p jest w stanie ładować się z mocą maksymalną 10 W za pomocą 5 V/2 A ładowarki, która dołączana jest do zestawu. Niestety systemy szybkiego ładowania nadal nie są standardem w tak tanich smartfonach. Na pocieszenie możemy dodać, że droższy Huawei P40 Lite E również nie posiada systemu szybkiego ładowania.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Huawei Y6p rozładował się po 17 godzinach i 53 minutach.

Huawei Y6p - Podsumowanie

Huawei Y6p to jeden z lepszych budżetowych smartfonów. Oczywiście posiada jedną ogromną wadę, jaką jest brak dostępu do usług Google, ale w budżetowym smartfonie za 599 zł jest to do wybaczenia. W tak tanim urządzeniu brak usług Google paradoksalne ma sporo zalet. Huawei Y6p działa znacznie lepiej od większości konkurencji, a dzięki coraz większej ilości aplikacji w App Gallery oraz dożywotniej licencji na AutoMapę jest to świetny wybór dla starszych osób lub mniej zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują prostego telefonu do dzwonienia oraz przeglądania sieci.

Podczas testów Huawei'a Y6p doceniliśmy rewelacyjną jakość wykonania, dobre aparaty, bardzo dobrą płynność działania oraz wytrzymałą baterię. Do gustu nie przypadł nam brak dostępu do usług Google, brak systemu szybkiego ładowania oraz obecność przestarzałego złącza microUSB zamiast USB Typu C.