Test Intel Core i9 10900K - Ponad 5 GHz chłodzone powietrzem

Czytaliście, że Intel Core i9 10900K przegrzewa się nawet na chłodzeniu wodnym? Przetestowaliśmy go na powietrzu i jest lepiej niż się spodziewacie.

Mieliśmy już okazję sprawdzić działanie mobilnego procesora Intel Core 10 generacji, który okazał się być bardzo solidną jednostką. Widać było wzrost liczby rdzeni i wątków procesora oraz samej jego wydajności. Gdy przyszedł do nas Intel Core i9 10900K wiedzieliśmy, że w nim też zwiększyła się liczba rdzeni w stosunku do poprzednika, pozostało tylko pytanie o ile wzrosła też jego wydajność.

Specyfikacja Intel Core i9 10900K

Liczba rdzeni : 10

: 10 Liczba wątków : 20

: 20 Nazwa kodowa : Comet Lake

: Comet Lake Litografia : 14 nm

: 14 nm Bazowa częstotliwość procesora : 3,70 GHz

: 3,70 GHz Maksymalna częstotliwość turbo 5,30 GHz

5,30 GHz Pamięć podręczna : 20 MB

: 20 MB TDP : 125 W

: 125 W Obsługiwane gniazda: LGA1200

Program CPU-Z w zainstalowanej przez nas wersji, pokazał błędną grafikę dla testowanego procesora. Sugeruje ona, że mamy zainstalowany procesor z literką 'X' na końcu. Co ciekawe, istnieje taki procesor jak Intel Core i9 10900X i podobnie jak testowany przez nas Core i9 10900K, też ma 10 rdzeni i bazowy zegar 3,7 GHz. Różnice zaczynają się przy częstotliwości turbo, która w modelu 'X' jest niższa oraz w TDP, które w porównaniu do testowanego przez nas procesora jest wyższe. Wydawałoby się, że testujemy wydajniejszy procesor, od tego zaprezentowanego pod koniec zeszłego roku, jednakże między nimi jest jedna duża różnica - maksymalna liczba linii PCI Express, która w tym modelu wynosi 48, a w naszym zaledwie 16.

Różnice w stosunku do poprzedniej generacji

Porównując nowy procesor Intela 10 generacji do jego starszego brata, pierwsze co rzuca się w oczy to zwiększona o 2 liczba rdzeni. Core i9 10900K ma ich łącznie 10, co przekłada się na 20 wątków, o 4 więcej niż w poprzedniku. Podwyższeniu uległa też pamięć podręczna z 16 MB, do 20 MB. Procesor bez problemu przebija barierę 5 GHz, będącą maksymalną częstotliwością turbo w poprzednim Core i9, osiągając nawet 5,3 GHz dzięki nowej technologii Intel Turbo Boost Max 3.0 oraz Intel Thermal Velocity Boost. Częstotliwość bazowa również wzrosła, jednakże już nie aż tak bardzo jak maksymalna, będąc jedynie o 100 MHz wyższa w porównaniu do Core i9 9900K. W parze z wyższym taktowaniem, wzrosło również TDP, które teraz osiąga 125 W. To o 30 W więcej od modelu Core i9 poprzedniej generacji. Sam Intel Core i9 10900K dostał możliwość wyłączenia HT na poszczególnych rdzeniach.

Domyślnie opcja wyłączenia HT jest ustawiona na tryb automatyczny, jednakże można ją przestawić na ręczny i zmienić ustawienia dla poszczególnych rdzeni. Finalnie możemy skończyć z przykładowo 10 rdzeniami i 15 wątkami.

Większość z wyżej przedstawionych nowych funkcji, Intel Core i9 10900K zawdzięcza nowym chipsetom serii 400. Aby móc cieszyć się nowością Intela, trzeba posiadać płytę główną z chipsetem H470 lub Z490, który umożliwi dodatkowo podkręcanie. Koszt takiej płyty nie jest jednak niski i za najlepsze modele będziemy musieli wydać około 2000 zł.

Cena Intel Core i9 10900K

Za nowego Core i9 przyjdzie nam zapłacić około 2699 zł. Cena ta jest o blisko 200 zł wyższa od tego, ile musimy zapłacić za Core i9 9900K. Gdyby testowany procesor nie był następcą wcześniej wspomnianego modelu 9 generacji, to dopłata takiej sumy za więcej rdzeni i wyższe taktowanie nie wydawałaby się przesadnie wysoka. Jako że tak nie jest, to można powiedzieć, iż nastąpił lekki wzrost ceny testowanego modelu względem jego poprzednika.

Specyfikacja platformy testowej

Procesor : Intel Core i9 10900K

: Intel Core i9 10900K Płyta główna : Gigabyte Z490 Aorus Master

: Gigabyte Z490 Aorus Master Pamięć RAM : Patriot Viper PC4-35200 2x 8 GB 4400 MHz (19-19-19-39)

: Patriot Viper PC4-35200 2x 8 GB 4400 MHz (19-19-19-39) Karta graficzna : Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS

: Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS Dysk : Patriot Viper VP4100 PCIe M.2 SSD

: Patriot Viper VP4100 PCIe M.2 SSD Chłodzenie procesora : Cooler Master MasterAir MA620P

: Cooler Master MasterAir MA620P Pasta termoprzewodząca : ARCTIC MX-2

: ARCTIC MX-2 Zasilacz: Seasonic PRIME 1300 W PLATINUM

Podzespoły platformy testowej dobieraliśmy w taki sposób, aby uzyskać jedną z najwydajniejszych obecnie dostępnych konfiguracji. Dlatego nasz zestaw składa się z płyty głównej Gigabyte Z490 Aorus Master z wgranym biosem w wersji F4b. Na niej zamontowaliśmy pamięci RAM Patriot Viper PC4-35200, osiągające częstotliwość taktowania 4400 MHz. Wybór karty graficznej padł na Gainwarda GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS, jednej z najlepszych kart graficznych dostępnych na rynku w momencie pisania tej recenzji. Schłodzeniem procesora zajął się Cooler Master MasterAir MA620P, jedno z najlepszych chłodzeń powietrzem. Między procesorem a MasterAirem nałożyliśmy pastę termoprzewodzącą ARCTIC MX-2 na kształt litery 'X'. Całość była zasilana przez mocny zasilacz Seasonic PRIME 1300 W PLATINUM. Zestaw podczas testów był zamontowany w obudowie typu test bench.

Podkręcanie Intel Core i9 10900K

Pierwszym co zrobiliśmy w celu zwiększenia wydajności Intel Core i9 10900K, było uruchomienie Intel Extreme Tuning Utility i sprawdzenie, o ile nam uda nam się zwiększyć częstotliwość taktowania procesora bez podnoszenia napięcia. Weszliśmy w sekcję "Basic Tuning" i zaczęliśmy podnosić zarówno Core Ratio, jak i Cache Ratio. W tym momencie, samo napięcie nie było jedynym naszym problemem. Wyższe taktowanie procesora oznaczało też wyższe temperatury, które dochodząc do 100°C, powodowały wyświetlanie się informacji o Thermal Throttlingu. Była to dla nas informacja, że podnosząc taktowanie jeszcze wyżej, nie uzyskamy lepszej wydajności, co dodatkowo potwierdził nam Blender, w którym testowaliśmy stabilność podkręcania. W konsekwencji udało nam się zwiększyć Core Ratio do 51 oraz Cache Ratio do 46. Co ciekawe, byliśmy w stanie tego dokonać bez zmian dotyczących napięcia i innych opcji, które możemy znaleźć w zakładce "Advanced Tuning" lub oprogramowaniu układowym UEFI płyty głównej. Samo podkręcenie sprawiło, że pokazywane w menedżerze zadań 4,88 GHz dla wszystkich rdzeni wzrosło do 5,06 GHz.

Testy - Metodologia

W testowanych grach, każde z ustawień graficznych było przestawione na najniższą wartość, włącznie z rozdzielczością. DirectX w każdym tytule był ustawiony na wersję 11. Do odczytu temperatury procesora wykorzystaliśmy oprogramowanie HWInfo. Pomiar zużycia prądu odbywał się za pomocą watomierza GreenBlue GB202, przy wyjętej dedykowanej karcie graficznej. Na wykresach, Intel Core i9 10900K na fabrycznych ustawieniach był oznaczony kolorem zielonym, a podkręcony żółtym.

Testy - Blender, Cinebench R20, Corona Renderer, V-Ray Next

Oba testy w Blenderze mogliśmy porównać jedynie do 18-rdzeniowego i 36-wątkowego Core i9 10980XE oraz 8-rdzeniowego i 8-wątkowego Core i7 9700K. Po środku znalazł się Intel Core i9 10900K posiadający 10 rdzeni i 20 wątków. Początkowo spodziewaliśmy się wyników bliżej i7, jednakże testowany przez nas procesor miał wydajność bliższą znacznie mocniejszej jednostce.

W wielordzeniowym teście Cinebench R20, Intel Core i9 10900K uzyskał zauważalnie wyższy wynik od Core i9 9900K oraz Core i9 9900KS, doganiając 12-rdzeniowego Ryzen 9 3900X. Jednakże mimo podkręcenia, procesor ten nie dał rady osiągnąć podobnych rezultatów. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w teście jednowątkowym. Testowany procesor uzyskał lepsze wyniki od wcześniej wspomnianego Ryzena, ale nadal trochę mu zabrakło do Core i9 9900KS. Po podkręceniu mało brakowało, by znalazł się na najwyższej pozycji w tym teście.

Zarówno w Corona Renderer, jak i V-Ray Next, Intel Core i9 10900K osiągał wyniki między Core i9 9900KS a Ryzenem 9 3900X. Po podkręceniu, testowany procesor osiągał wyniki zdecydowanie bliższe Ryzenowi, jednakże niewystarczające by go dogonić.

Testy - 7-Zip, WinRar, POV-Ray

7-Zip jest zdecydowanie domeną procesorów Ryzen. Testowanemu przez nas Intel Core i9 10900K było bliżej do Core i9 poprzedniej generacji niż do 12- i 16-rdzeniowych Ryzenów, które w wbudowanym benchmarku osiągnęły zdecydowanie lepsze rezultaty.

Sytuacja ta odwraca się w programie WinRar, gdzie prędkość wynikowa w benchmarku była dla testowanego przez nas procesora znacznie wyższa niż dla Ryzenów oraz Core i9 poprzedniej generacji.

POV-Ray pokazał wyniki podobne do tych w Corona Renderer oraz V-Ray Next. Intel Core i9 10900K osiągnął znacznie lepsze wyniki od Core i9 9900K oraz Core i9 9900KS, ale do Ryzena 9 3900X jeszcze trochę zabrakło.

Testy - Geekbench 4, Geekbench 5

Testy Geekbench 4 porównaliśmy do procesorów Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600 oraz Core i7 9700K. Tak jak wynik wielordzeniowy Intel Core i9 10900K nie dał reszcie szans, tak jednordzeniowy pokazał coś bardzo ciekawego. Oczywiście testowany przez nas procesor uzyskał również w tym teście najlepsze wyniki, jednakże są one niewiele lepsze od niżej taktowanego Core i7 9700K, przez co Core i9 10900K wydaje się mieć wyższą wydajność spowodowaną jedynie wyższym taktowaniem.

Szczegółowe wyniki w Geegbench 4 dla procesora nie podkręconego znajdziecie na stronie z walidacją

Szczegółowe wyniki w Geegbench 4 dla procesora podkręconego znajdziecie na stronie z walidacją

W Geekbench 5 wynik wielordzeniowy był również najwyższy. Podobnie jednordzeniowy, jednakże tutaj różnica między Core i9 10900K a Core i7 9700K nie była już aż tak mała.

Szczegółowe wyniki w Geegbench 5 dla procesora nie podkręconego znajdziecie na stronie z walidacją

Szczegółowe wyniki w Geegbench 5 dla procesora podkręconego znajdziecie na stronie z walidacją

Testy - Borderlands 3, Civilization 6, GTA 5

Na sam koniec zostały testy w grach. W Borderlands 3, Intel Core i9 10900K bez problemu pokonał jeden z najlepszych do tej pory procesorów do gier - Core i7 9700K - osiągając o około 11 klatek więcej oraz o prawie 20, po jego podkręceniu. W Civilization 6 niepodkręcony Core i9 10900K znalazł się między Ryzenami, ale po podkręceniu bez problemu uzyskał najlepszy wynik. W GTA V, Intel Core i9 10900K uzyskał klatkę więcej od Core i7 9700K, ale samo podkręcenie tutaj już dużo nie dało.

Temperatury i zużycie prądu

Cała złożona platforma przed uruchomieniem pobierała średnio 2,5 W prądu. Po załadowaniu się systemu, pobór wzrósł do 35 W. Podczas renderowania dema BMW w programie Blender, pobór prądu oscylował w okolicach 300 W z okazjonalnymi wzrostami do 310 W.

Po podkręceniu wartość w trybie bezczynności podniosła się zaledwie do 38 W. Znacznie więcej zanotowaliśmy podczas obciążenia, gdzie z 300 W zrobiło się 350 W, dochodząc miejscami do 360 W.

Bardzo ciekawie prezentowały się temperatury. Korzystając z chłodzenia powietrzem, spodziewaliśmy się około 100°C. Mimo, że 94°C nie jest niską temperaturą, to warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z 10-rdzeniowym procesorem, o taktowaniu przekraczającym 5 GHz. Jak na taki procesor chłodzony powietrzem, to bardzo dobry wynik.

Mając jeszcze zapas 6°C do maksymalnych 100°C, pomyślnie zwiększyliśmy jego taktowanie. Procesor osiągał wtedy temperaturę maksymalną, a w oprogramowaniu Intel Extreme Tuning Utility wyświetlała się informacja o Thermal Throttlingu. Mimo to, otrzymaliśmy zauważalny wzrost wydajności.

Podsumowanie

Początkowo do testów tego procesora podchodziliśmy bardzo ostrożnie. Wiele informacji wskazywało na to, że w przypadku chłodzenia powietrzem, procesor ten będzie osiągał wysokie temperatury. Cieszymy się jednak, że udało nam się zweryfikować w jakim stopniu informacje te są prawdziwe. Mając Cooler Mastera MasterAir MA620P, procesor nie osiągał temperatury maksymalnej przy bardziej wymagających działaniach, a nawet mogliśmy go z łatwością trochę podkręcić. Sam procesor zyskał zauważalny wzrost wydajności względem Core i9 poprzedniej generacji, głównie dzięki zwiększeniu ilości rdzeni oraz wyższemu taktowaniu. Chcąc wycisnąć z niego więcej mocy, zdecydowanie polecamy uzbroić się w najwydajniejsze układy chłodzenia procesora, które lepiej go schłodzą i powinny umożliwić jeszcze wyższe podkręcenie. Jeśli jednak posiadacie już chłodzenie o podobnej wydajności jak Cooler Master MasterAir, to bez problemu powinno wystarczająco ochłodzić Intel Core i9 10900K, co prawdopodobnie pozwoli, tak jak w naszym przypadku, osiągnąć lekko ponad 5 GHz na wszystkich rdzeniach, ale o większej zabawie w podkręcanie można wtedy zapomnieć.

Chcąc wymienić procesor 9 generacji Intela na nowy, polecamy trochę się wstrzymać i poczekać na układy 11 generacji. Jedyny zauważalny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji wynika z wyższego taktowania oraz większej ilości rdzeni. Wymieniając procesor starszej generacji niż 9, warto się zastanowić nad tym produktem, zwłaszcza gdy się streamuje gry, obrabia zdjęcia, pracuje w grafice 3D lub wykonuje inne wymagające mocnego procesora zadania. Wtedy Intel Core i9 10900K was nie zawiedzie i zapewni zarówno wysoką wydajność wielowątkową, jak i pojedynczego rdzenia.