Test Intel Evo - dopracowane laptopy, świetne czasy pracy i wydajne CPU

Intel Evo to najnowsza platforma dla ultramobilnych komputerów przenośnych. Na przykładzie MSI Prestige 14 Evo sprawdzamy, jak najnowsze konstrukcje radzą sobie w praktyce.

W zeszłym roku Intel wprowadził na rynek procesory 10 generacji z rodziny Ice Lake, które zbudowano z wykorzystaniem 10 nm procesu technologicznego. Przy okazji sporej ilości zmian w architekturze procesora niebiescy zaprezentowali nową inicjatywę Project Athena. Pod koniec 2020 roku na rynku pojawiły się pierwsze komputery spełniające restrykcyjne wymagania firmy Intel. Dzięki przejściu szeregu testów potwierdzających spełnienie wyśrubowanych wymagań, producenci mogą umieszczać na swoich komputerach logo "Engineered for mobile performance". Dzięki niemu użytkownicy zyskują pewność, że kupują wysokiej klasy komputer, który nie zawiedzie ich w najmniej odpowiednim momencie.

Logotyp Intel Evo

Więcej informacji o Project Athena znajdziesz w tym artykule.

Rok po prezentacji inicjatywy Project Athena, Intel wprowadził na rynek nowe procesory Tiger Lake należące do 11 generacji układów Intel Core. Charakteryzują się one obecnością zaprojektowanego od zera układu graficznego Intel Xe.

Układ graficzny Intel Xe

Razem z procesorami Intel 11 generacji zadebiutowała nowa platforma do budowy ultramobilnych komputerów przenośnych o wysokiej wydajności - Intel Evo.

Nowe logotypy Intel'a

Na przykładzie laptopa MSI Prestige 14 Evo wyjaśniamy, czym charakteryzują się komputery zgodne z programem Intel Evo. Odpowiadamy również na pytanie, czy warto zainteresować się takimi konstrukcjami.

Pierwsze laptopy zgodne z wymaganiami Intel Evo

Intel Evo - kluczowe elementy platformy

Aby komputer mógł zostać opatrzony logo Intel Evo musi przejść szczegółowe testy, które potwierdzą zgodność z założeniami nowej platformy. Oto one:

Obecność procesora Intel Core 11 generacji z rodziny Tiger Lake z układem graficznym Intel Xe

Realny czas pracy na baterii wynoszący minimum 9 godzin (w przypadku matryc o rozdzielczości większej, niż Full HD nie jest to element obligatoryjny)

Szybkie budzenie z trybu uśpienia w czasie mniejszym, niż jedna sekunda

Obsługa szybkiego ładowania pozwalającego na 4 godziny pracy po 30 minutach ładowania

Obecność co najmniej jednego portu Thunderbolt 4 oraz karty sieciowej Wi-Fi 6

Poza wyżej wymienionymi kryteriami liczy się jeszcze waga, jakość wykonania, obecność nowoczesnych zabezpieczeń biometrycznych oraz atrakcyjny design. Część konstrukcji obsługuje także szybkie dyski SSD NVMe PCIe 4.0.

MSI Prestige 14 Evo - Specyfikacja techniczna

Gdy wiemy już jak wygląda i czym charakteryzuje się platforma Intel Evo, możemy przejść do omówienia specyfikacji technicznej testowanego MSI Prestige 14 Evo.

Zestaw sprzedażowy MSI Prestige 14 Evo

Procesor: Intel Core i7-1185G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 3.00-4.80 GHz, 12MB cache)

Intel Core i7-1185G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 3.00-4.80 GHz, 12MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM LPDDR4x, 4266MHz)

16 GB (SO-DIMM LPDDR4x, 4266MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB, PCIe 4.0

512 GB, PCIe 4.0 Dotykowy ekran: Nie

Nie Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 14,0"

14,0" Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Pamięć współdzielona Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony

Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony Kamera internetowa: tak, 1 MP

tak, 1 MP Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Kolor dominujący: Szary

Szary Czytnik linii papilarnych: Tak

Tak Podświetlana klawiatura: Tak

Tak Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB, kamera IR (kompatybilna z Windows Hello)

Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB, kamera IR (kompatybilna z Windows Hello) Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość: 15,9 mm

15,9 mm Szerokość: 319 mm

319 mm Głębokość: 219 mm

219 mm Waga: 1,29 kg (z baterią)

1,29 kg (z baterią) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

MSI Prestige 14 Evo wyposażono w najwydajniejszy układ z rodziny Tiger Lake-U - Intel Core i7-1185G7. Na pokładzie znajdziemy również 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz 512 GB dysk SSD korzystający z PCIe 4.0. Nie zabrakło dwóch portów Thunderbolt 4.

Co ciekawe MSI zdecydowało się na implementację nie tylko czytnika linii papilarnych, ale także kamery IR. Oba zabezpieczenia biometryczne są kompatybilne z Windows Hello.

Cieszy fakt, że w Prestige 14 Evo otrzymamy również klasyczny port USB Typu A. Szkoda, że jest to złącze w standardzie 2.0, co przekłada się na maksymalną przepustowość na poziomie 480 Mb/s.

W zestawie z MSI Prestige 14 Evo otrzymamy 65 W zasilacz z USB Typu C. W pudełku nie znajdziemy żadnej stacji dokującej.

Cena detaliczna testowanego laptopa została ustalona na poziomie 5899 zł.

MSI Prestige 14 Evo - Jakość wykonania

MSI postawiło na aluminium w kolorze szarym z niebieskimi akcentami.

MSI Prestige 14 Evo

Wykorzystano matowe wykończenie, ale niestety lubi ono gromadzić odciski palców i wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Obudowa jest bardzo dobrze spasowana i posiada ciekawe rozwiązania.

Logo producenta na klapie matrycy

Producent zastosował zawias, który unosi pulpit roboczy o 5 stopni. Dodatkowo możemy odchylić matrycę o 180 stopni, co ułatwia współpracę z innymi osobami.

Zawias podnoszący pulpit roboczy o 5 stopni

Podczas testów doceniłem bardzo wygodną klawiaturę z jasnym podświetleniem. Nie sposób nie zwrócić również uwagi na szeroki gładzik o świetnym ślizgu.

Niestety producent źle umiejscowił czytnik linii papilarnych. Znajduje się on w lewym, górnym rogu płytki dotykowej. Dużo chętniej widziałbym go z prawej strony. Na szczęście możemy skorzystać z kamery IR, która również jest kompatybilna z Windows Hello.

Czytnik linii papilarnych w gładziku

MSI Prestige 14 Evo - Wydajność

Intel chwali się, że komputery zgodne z inicjatywą Evo charakteryzują się niesamowicie wysoką wydajnością. Testowany przez nas MSI Prestige 14 Evo w 100% potwierdza tę tezę.

HWiNFO nie jest w stanie zidentyfikować procesora z rodziny Tiger Lake

Laptopa przetestowałem w popularnych testach syntetycznych:

3DMark Time Spy - 1812

- 1812 Geekbench 5 - 1311 (Single Core), 5294 (Multi Core)

- 1311 (Single Core), 5294 (Multi Core) Geekbench 4 - 6351 (Single Core), 22371(Multi Core)

- 6351 (Single Core), 22371(Multi Core) PCMark 10 - 4593

Wyniki testów syntetycznych

Cechą charakterystyczną testowanego laptopa jest obecność 512 GB dysku SSD NVMe PCIe 4.0. Odczyt maksymalny wynosi 4957 MB/s, a zapis maksymalny 2516 MB/s (test w programie CrystalDiskMark 7.0.0).

Wydajność dysku SSD PCIe 4.0

MSI Prestige 14 Evo może bez problemu konkurować z dużo cięższymi komputerami wyposażonymi w procesory o 45 W TDP. Testowany laptop z powodzeniem może zastąpić wydajnego desktopa lub mobilną stację roboczą.

Naklejka potwierdzająca zgodność z Intel Evo

Praca z dwoma monitorami oraz z wieloma aplikacjami uruchomionymi w tle nie zrobiła na MSI Prestige EVO 14 żadnego wrażenia. Dzięki zupełnie nowemu układowi graficznemu Intel Xe nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać nawet w bardziej wymagające gry. Karta graficzna Intela spokojnie może konkurować ze zintegrowanymi układami Radeon Vega oraz dedykowanymi kartami Nvidia MX250/MX350.

Intel wielokrotnie podkreślał, że komputery zgodne z inicjatywą Evo charakteryzują się niezwykle wysoka kulturą pracy. Nie inaczej jest z MSI Prestige 14 Evo. Komputer posiada jeden, spory wentylator, który jest bardzo cichy. Dodatkowo przez większość czasu pozostaje on w stanie spoczynku. Komputer wyposażono również w specjalny tryb Silent, który pozwala na pracę w trybie pasywnym.

Kratki wentylacyjne

MSI Prestige 14 Evo - Czas pracy na baterii

Czas pracy na baterii to najczęściej bolączka komputerów przenośnych. Intel zapewnia, że komputer, który posiada certyfikat Intel Evo jest w stanie działać przez co najmniej 9 godzin. Co ważne mowa o realnym użytkowaniu, a nie oglądaniu filmów.

MSI Prestige Evo 14 pozwala na 7-8 godzin intensywnej pracy bez wyrzeczeń w postaci zmniejszonej wydajności lub obniżonej jasności ekranu. Jeżeli zdecydujemy się na uruchomienie trybu oszczędzania energii komputer spokojnie wytrzyma 9 godzin.

Czas pracy na baterii pod pełnym obciążeniem

Niedobory energii szybko uzupełnimy korzystając z dedykowanej, 65 W ładowarki ze złączem USB Typu C. Ładowanie do pełna trwa około dwóch godzin.

Zasilacz

Czy warto inwestować w komputer z Intel Evo?

Dzięki inicjatywie Intel Evo zdecydowanie łatwiej wybrać dopracowany komputer przenośny. Zaawansowany proces certyfikacji sprawia, że logo Intel Evo znajduje się tylko na najlepszych laptopach dostępnych na rynku.

MSI Prestige 14 Evo to jeden z najciekawszych komputerów przenośnych, jakie testowałem na przestrzeni ostatniego roku. Ten kosztujący 5899 zł laptop udowadnia, że na rynku jest miejsce dla niezwykle wydajnych konstrukcji z pojemną baterią i obudową o masie własnej poniżej 1,5 kg.

Jeżeli zamierzasz kupić przenośnego laptopa klasy premium zdecydowanie warto szukać modeli oznaczonych logo Intel Evo. Takie komputery oferuje już Acer, ASUS, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer oraz Samsung.