Test Jabra PanaCast 50 – wideokonferencje premium?

Wideokonferencja biznesowa powinna cechować się wysoką jakością transmitowanego obrazu oraz dźwięku. Czy Jabra PanaCast 50 może nam taką zagwarantować? Sprawdziliśmy pierwszy inteligentny video bar dostępny w sprzedaży.

Rynek rozwiązań konferencyjnych, szczególnie w dobie pandemii, przeszedł wiele zmian i stał się dla niektórych producentów priorytetem. Dziś możemy już swobodnie podróżować praktycznie po całym świecie, aczkolwiek przedsiębiorstwa i tak rezygnują z dalekich relokacji, przestawiając się na wideokonferencje. Wszak pandemia przyzwyczaiła nas do wirtualnych spotkań. Trzeba jednak przyznać, że jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie. Nie tracimy czasu ani pieniędzy na podróż, tym samym chroniąc środowisko, bowiem nie generujemy śladu węglowego. Rzecz jasna, aby dobrze wypaść przed kontrahentem, przedsiębiorstwo powinno zapewnić wysoką jakość transmisji audio i wideo. Czy taką oferuje testowany zestaw do konferencji Jabra PanaCast 50? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Specyfikacja techniczna i zawartość opakowania

Liczba kamer: 3 Rozdzielczość kamer i pole widzenia: 13 megapikseli, pion: 54 stopnie, poziom 180 stopni Zoom: 6 x Rozdzielczość: 4K 3840 x 1080 pikseli, 30 klatek na sekundę Głośniki: 2 x 2” (50 mm), 2 x ¾” (20 mm) Liczba mikrofonów: 8 Czułość i zakres częstotliwości mikrofonów: -37 dBFS, 100Hz – 8kHz Zgodność systemowa: Windows 10 i nowszy, macOS 10.15 i nowszy Kompatybilne oprogramowanie: Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress, PeopleCount, SDK, Whiteboard Sharing, Microsoft Teams, Zoom Wymiary: 650 mm x 80 mm x 125 mm Waga: 2,2 kg Zawartość opakowania: zasilacz, uchwyt ścienny, dwumetrowy przewód USB-C – USB-A

Pierwsze wrażenie

Nie ma co ukrywać, Jabra PanaCast 50 celuje w półkę premium i widać to już na pierwszy rzut oka. Sprzęt jest solidnie wykonany, design również reprezentuje wysoki poziom. Rozwiązanie to może kojarzyć się z soundbarem. I w pewnym sensie można je tak określać, bowiem jest to tak zwany video bar, czyli połączenie dobrej jakości głośników z kamerami oferującymi możliwość panoramicznego strumieniowania wideo.

Prezentowany zestaw Jabra PanaCast 50, z racji swej wagi i rozmiaru, jest rozwiązaniem stacjonarnym, które idealnie sprawdzi się w małych i średnich salach konferencyjnych. Oczywiście, w dużych pomieszczeniach również możemy je wykorzystywać, aczkolwiek pełne możliwości zaprezentuje na mniejszych powierzchniach (do 4,5 x 4,5 m). Najważniejszym aspektem jest zastosowanie trzech kamer, które pozwalają na uchwycenie wszystkich uczestników konferencji jednocześnie. Mówimy tu o kącie widzenia na poziomie 180 stopni.

Wizualnie Jabra PanaCast 50 również może się podobać, ponieważ zestaw cechuje wysoka jakość wykonania oraz świetne materiały użyte do produkcji urządzenia. Co prawda jest to przecież sprzęt do wideokonferencji, który ma spełniać swoje zadanie, jednak estetyka w biurze ma duże znaczenie. Model ten dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i szarym. Przeważająca część powierzchni PanaCast 50 została pokryta miłą w dotyku tkaniną. W lewym rogu umieszczono logo firmy, natomiast w centralnym miejscu widzimy zestaw trzech obiektywów. Na tylnej części producent ukrył szereg portów umożliwiających komunikację urządzenia z komputerem. Mowa o LAN, USB typu C, audio oraz porcie zasilania.

Video bar może być zarówno zawieszony na ścianie (w zestawie otrzymujemy zestaw montażowy), jak i postawiony np. na stole. Warto zauważyć, że podstawka jest solidna i ciężka, co pozwala na stabilne ustawienie sprzętu. Co ciekawe, producent umożliwia również montaż urządzenia na ekranie (a konkretniej pod nim) za pomocą standardu VESA.

Rozwiązania techniczne

To za sprawą wbudowanych kamer, mikrofonów i głośników, Jabra PanaCast 50 jest rozwiązaniem, które możemy traktować jako All-in-One. Z video barem łączymy się bezpośrednio za pomocą przewodu USB lub wykorzystując tak zwaną jednostkę obliczeniową z certyfikatem MTR / Zoom Room. My skorzystaliśmy z tej pierwszej opcji. Dużym atutem jest działanie na zasadzie plug-and-play. Krótko mówiąc, nawet jeśli nie zainstalujemy dedykowanego oprogramowania Jabra, będziemy mogli korzystać z możliwości, jakie oferuje nam video bar. Wystarczy podłączyć przewody – USB i zasilający - aby po chwili rozmawiać z kontrahentem.

Ciekawe, a zarazem zaskakujące jest to, że producent zastosował w PanaCast 50 zestaw czterech głośników, które mają za zadanie przekazywać nam wysokiej jakości dźwięk. W obudowie urządzenia umieszczono dwa 50-milimitrowe głośniki niskotonowe oraz dwa 20-milimetrowe głośniki wysokotonowe. Nasz głos jest przekazywany przez osiem mikrofonów, które za sprawą algorytmów, mają za zadanie usuwać echo i szum, by przekazywać wysokiej jakości dźwięk.

Priorytetowym elementem PanaCast 50 jest oczywiście zestaw obiektywów. W tym przypadku mamy do dyspozycji trzy 13-megapikselowe kamery, które dzięki zastosowanej technologii łączą obraz tak, by wszyscy uczestnicy konferencji byli dobrze widoczni. Finalnie, przekazujemy panoramiczny obraz 4K w trzydziestu klatkach na sekundę. Przy takiej klasie urządzenia, lepszym wynikiem byłoby uzyskanie sześćdziesięciu klatek, gdyż wtedy obraz byłby o wiele bardziej płynny.

Rozwiązania technologiczne

Producent zastosował szereg funkcji, które uatrakcyjnią naszą wideorozmowę. Przede wszystkim mowa o algorytmach, które śledzą spotkanie i potrafią dostosować kadr w czasie rzeczywistym. Obiektyw, wykorzystując zoom, skupia się na osobie, która przemawia w danym momencie.

Jeśli w naszej firmie musimy przestrzegać zasad związanych z tak zwanymi zdystansowanymi spotkaniami (mowa o limicie osób), powinniśmy skorzystać z oprogramowania Jabra Xpress. Aplikacja potrafi sprawdzić aktualną liczbę osób, które przebywają w sali konferencyjnej i poinformować nas, jeśli ją przekroczyliśmy. Rozwiązanie to działa nawet wtedy, gdy podczas rozmowy aktywne jest zbliżenie na osobę mówiącą. Z kolei specjalne raporty i historia spotkań pozwoli nam przeanalizować kwestie związane z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznych spotkań.

Ciekawym rozwiązaniem, które może być stosowane zarówno w biznesie, jak i w sektorze edukacyjnym, jest funkcja streamingu z tablicy Whiteboard. Krótko mówiąc, możemy współdzielić naszą fizyczną tablicę ze wszystkimi uczestnikami konferencji. Z kolei algorytmy mają za zadanie przechwytywać zawartość, którą na niej prezentujemy. To oznacza, że osoby oglądające strumieniowany materiał będą mieć czytelny i wyraźny obraz. W tym przypadku sugeruje się wykorzystanie tablicy o rozmiarze od 1 x 1,5 m do 1,5 x 3 m. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tej technologii, należy pobrać aplikację Jabra Whiteboard.

Testy praktyczne

Przedstawiliśmy już najważniejsze rozwiązania i technologie, jakie oferuje Jabra PanaCast 50. Czas przejść do sprawdzenia możliwości video bara w testach praktycznych. Zacznijmy od podłączenia – jest ono bardzo proste i intuicyjne. Oczywiście zalecane jest wcześniejsze pobranie oprogramowania Jabra, które pozwoli na wykorzystanie pełnych możliwości sprzętu. Po instalacji aplikacji, przechodzimy do pierwszego podłączenia. Po dostarczeniu źródła prądu oraz podpięciu przewodu USB możemy zauważyć, że Jabra PanaCast 50 automatycznie rozpoczyna pobieranie sterowników. W aplikacji Jabra Direct możemy zoptymalizować ustawienia obiektywów, aby dostosować jakość obrazu według naszych potrzeb. Po tych operacjach, możemy przejść do właściwego korzystania ze sprzętu.

Video bar przetestowaliśmy, wykorzystując kilka najpopularniejszych aplikacji, takich jak np.: Microsoft Teams czy Zoom. Jest to oprogramowanie certyfikowane, a to oznacza, że będzie bardzo dobrze współpracować z prezentowanym sprzętem. I faktycznie tak jest. Co ciekawe, możemy również dokupić pilota, którym sprawnie odbierzemy połączenie, wyłączymy mikrofony bądź wyregulujemy głośność.

Na załączonych materiałach foto i wideo możemy zaobserwować obraz pozbawiony jakichkolwiek błędów i zniekształceń. Należy zwrócić uwagę na to, że w przeważającej części testowych materiałów kamera używała zoomu, aby zaprezentować osobę testującą. W związku z tym możemy odnieść wrażenie, że materiał jest nieostry - nic bardziej mylnego. W naturalnych warunkach biurowych, kiedy w wideokonferencji będzie uczestniczyć większa liczba osób, jakość wideo powinna być jeszcze lepsza. Szeroki kąt widzenia (180 stopni) pozwala na uchwycenie wszystkich uczestników konferencji. Funkcja zoom faktycznie działa poprawnie, aczkolwiek zdarzało się jej ignorować osobę prowadzącą konferencję, przez co nadal wyświetlani byli wszyscy pracownicy biorący udział w wideo rozmowie, a przecież technologia miała kierować obiektywy na osobę, która w danym momencie przemawia.

Dużym atutem są naprawdę dobre mikrofony, które skutecznie zbierają dźwięk z otoczenia, natomiast algorytmy potrafią usunąć wszelakie szumy oraz echo. Efekt pracy możemy zobaczyć na załączonych materiałach. Tester był oddalony od urządzenia o 1 metr, następnie o 1,5 metra i finalnie 2,5 metra.

Podsumowanie

Jabra PanaCast 50 to wyższa półka, jeśli chodzi o sprzęt do wideokonferencji. Wybierając to rozwiązanie, zyskujemy bardzo dobrą jakość wideo i audio oraz szereg możliwości ułatwiających prowadzenie rozmowy. Na uwagę zasługuje również elegancki wygląd urządzenia. Nasuwa się tylko pytanie, czy cena na poziomie 6420 zł (cena na stronie producenta) nie jest za wysoka? Nie oszukujmy się, to może odstraszyć potencjalnych klientów. Tym bardziej, że jest to sprzęt, który będzie wykorzystywany głównie w małych i ewentualnie średnich salach konferencyjnych. Ostatecznie można śmiało stwierdzić – za jakość się płaci, a Jabra PanaCast 50 jest doskonałym tego przykładem. Na szczęście, analizując porównywarki cenowe, możemy zauważyć, że PanaCast 50 jest dostępna także w niższej cenie.