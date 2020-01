Test KINGSTON KC600 1TB - NAND 3D TLC z szyfrowaniem sprzętowym

Niedrogi, wydajny i wyposażony w moduł szyfrowania sprzętowego. Nowy KINGSTON KC600 1TB zapowiada się na prawdziwy hit sprzedażowy do urządzeń biznesowych.

Od wielu lat panuje opinia, że dyski SSD, w zastosowaniach domowych, całkowicie wyprą rozwiązania mechaniczne. Główną przeszkodą była zawsze jednak cena tego rozwiązania, jak i dostępność dysków o dużej pojemności. Jeszcze 2 lata temu za dysk o pojemności 250GB trzeba było przecież płacić ok 400zł. Nikt wtedy nie wyobrażał sobie żeby rezygnować z dysku talerzowego dla przechowywania danych czy do instalacji gier. Teraz gdy cena za 1GB dla dysków o większej pojemności wynosi poniżej 3zł sytuacja wygląda już trochę inaczej i dużo osób ceniących sobie wydajności oraz ciszę wybiera jako drugi dysk do swojego komputera rozwiązanie oparte na półprzewodnikach. Sprawdzamy jak z takim zadaniem podoła dysk Kingston KC600 1TB.

KINGSTON KC600 - Wygląd i opakowanie

Rozwiązanie Amerykańskiego producenta, zamiast w pudełku dostajemy w blistrze, na którym za plastikową osłoną umieszczony jest dysk twardy. Z przodu znajdziemy informację o 5 letniej gwarancji oraz pojemności nośnika. Cechą wyróżniająca KC600 ma być sprzętowe wsparcie dla szyfrowania plików za pomocą klucza AES 256BIT oraz zgodność z eDrive oraz CG Opal. Dyski z serii KC600 dostępne są w 3 wariantach 256GB, 512GB oraz 1TB.

Testowany przez nas wariant o pojemności 1TB w dniu publikacji wyceniono na około 600 zł.

Czarna obudowa z wyraźnym logiem producenta niczym innym nie wyróżnia dysku na tle konkurencji. Mamy do czynienia ze standardowym dyskiem w wymiarze 2,5” na uwagę zasługuje tutaj tylko grubość która wynosi 7mm dzięki czemu nie będzie problemu żeby umieścić go w naprawdę cienkich laptopach. Dysk oczywiście podpinamy do komputera standardowym zestawem złącz SATA.

Dysk zbudowany jest na bazie czterokanałowego kontrolera od Silicon Motion SM2259H wspartego przez kość pamięci DDR3L jako cache. Jej ilość może wynosić od 256MB do 1GB zależnie od wielkości pamięci jaką dysponuje dysk według założenia 1/1000. Kontroler SM jest już dostępny na rynku od jakiegoś czasu i pojawiał się w dyskach od różnych producentów, choć wydajność dysku w tym momencie bardziej będzie zależeć od samego firmware nim sterującym.

Za przechowywanie naszych danych odpowiedzialne są cztery 96 warstwowe kości Microna 3D Nand TCL znajdujące się po dwie na obu stronach płytki drukowanej.

Metodologia i Platforma testowa

Wszystkie testy zostały wykonane na następującej platformie:

Procesor : Core i9 7900X @ 4,7GHz

: Core i9 7900X @ 4,7GHz Płyta główna : ASUS X299 Rampage Apex

: ASUS X299 Rampage Apex Karta graficzna : Nvidia GTX 1080Ti

: Nvidia GTX 1080Ti Pamięć RAM : 2x8GB Ballistix 4000MHz

: 2x8GB Ballistix 4000MHz Zasilacz : Corsair RM1000i

: Corsair RM1000i System Operacyjny: Windows 10 PRO 1903

KINGSTON KC600 1TB - Benchmarki

Testy w benchmarkach syntetycznych potwierdzają że mamy do czynienia z bardzo wydajnym dyskiem twardym i deklaracje o 90K IOPS nie są przesadzone. Crucial tylko w testach sekwencyjnych ma szansę zrównać się z Kingston. Nie widać także znaczących spadków wydajności mimo zapełnienia pamięci na testowanym nośniku.

KINGSTON KC600 1TB - testy praktyczne

Procedura pierwszego z testów, polega na skopiowaniu folderu zawierającego 1871 plików (7,97GB łącznie) z dysku systemowego NVME i utworzeniu jego kopii na testowanym nośniku. W tym celu używamy wbudowanego w system, a dostępnego przez linie komend narzędzia ROBOCOPY, które po wykonaniu zadania podaje czas wykorzystany na jego realizację w sekundach.

O ile różnica w kopiowaniu to zaledwie kilka sekund przy tworzeniu kopii plików sięga już ponad pół minuty. Widać że cache którym dysponuje dysk Kingston daje przysłowiowego kopa do wydajności.

Jako kolejne, wykonaliśmy testy pakowania i rozpakowywania wyżej omawianego folderu przy użyciu programu Winrar. Wszystkie operacje są wykonywane na testowanych nośnikach.

Po raz kolejny cache oraz szybki kontroler w dysku Kingston daje o sobie znać przy rozpakowywaniu archiwum.

W czasach gdy gry potrafią zajmować ponad 100GB liczy się każda sekunda mniej czasu ładowania jej etapu bądź poświęcona na wczytanie projektu, dysk SSD wydaje się idealnym rozwiązaniem. W końcu po 10 lat obcowania z dyskami SSD doczekaliśmy się iż stają się one wydajną alternatywą dla rozwiązań mechanicznych. Kingston KC600 nie zawodzi na żadnym polu, a 5 letnia gwarancja producenta powinna też przekonać sceptyków, nie wierzących w niezawodność dysków opartych na kościach NAND.