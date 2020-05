Test Moto G8 Power Lite - duży akumulator i słaby procesor to za mało

Testujemy najtańszy model z tegorocznej rodziny Moto G8. Niestety połączenie słów Power i Lite w nazwie nie było najlepszym pomysłem. Czy Moto G8 Power Lite będzie w stanie pokonać chińską konkurencje?

Motorola zawsze podążała własnymi ścieżkami. Amerykanie w 2013 roku na nowo wynaleźli taniego smartfona. Seria Moto G zaprezentowana w czasach, gdy Motorola pozostała własnością Google z miejsca stała się hitem sprzedażowym. Od tamtej pory na rynku co roku pojawiają się nowe modele z serii Moto G.

W zeszłym roku testowaliśmy Moto G7, która była jednym z najlepszych średniaków pierwszej połowy 2019 roku.

Moto G8 Power Lite dołączyła do gamy urządzeń Moto G na początku kwietnia. Smartfon ten jest tańszą wersją zaprezentowanej w lutym Moto G8 Power. Co ciekawe obecna cena Moto G8 Power Lite porównywalna jest z ceną startową Moto G pierwszej generacji.

Czy filozofia "Made to last. Priced for all" (Zrobiona by przetrwać. Wyceniona dla wszystkich) sprawdzi się również w przypadku Moto G8 Power Lite? Tego i wielu ciekawych rzeczy o tym przystępnym cenowo smartfonie dowiecie się z naszego testu.

Moto G8 Power Lite - Cena

Moto G8 Power Lite jest idealnym przykładem na to, że smartfony na przestrzeni ostatnich lat znacząco zdrożały. Moto G3 - bazowy model z rodziny Moto G na 2015 rok wyceniony był na 899 zł. Pięć lat później za najtańszą wersję Moto G8 Power Lite, która jest zauważalnie słabsza od Moto G8 Power oraz klasycznej Moto G8 będziemy musieli zapłacić 799 zł (smartfon jeszcze nie trafił do sklepów).

Moto G8 Power Lite dostępna będzie w sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych - Arctic Blue (błękitno-niebieskiej) oraz Royal Blue (niebiesko-granatowej)

Moto G8 Power Lite - Specyfikacja techniczna

Procesor : MediaTek Helio P35 (4 rdzenie, 2.3 GHz, + 4 rdzenie, 1.8 GHz, Cortex A53; 12 nm)

: MediaTek Helio P35 (4 rdzenie, 2.3 GHz, + 4 rdzenie, 1.8 GHz, Cortex A53; 12 nm) Układ graficzny : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wbudowana : 64 GB eMMC 5.1

: 64 GB eMMC 5.1 Typ ekranu : Dotykowy, IPS

: Dotykowy, IPS Przekątna ekranu : 6,5 cala

: 6,5 cala Rozdzielczość ekranu : 1600 x 720 (HD+)

: 1600 x 720 (HD+) Łączność : 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4.2

: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Nawigacja satelitarna : GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo Złącza : Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe : - 1 szt.

: - 1 szt. Bateria : Litowo-polimerowa 5000 mAh, wbudowana, standardowe 10 W ładowanie

: Litowo-polimerowa 5000 mAh, wbudowana, standardowe 10 W ładowanie Zainstalowany system operacyjny : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu : 16.0 Mpix + 2.0 Mpix + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód

: 16.0 Mpix + 2.0 Mpix + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu : f/2.0 - tylna matryca główna, f/2.4 - tylny matryce pomocnicze, f/2.0 przedni aparat

: f/2.0 - tylna matryca główna, f/2.4 - tylny matryce pomocnicze, f/2.0 przedni aparat Lampa błyskowa : Wbudowana

: Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo : Full HD 1080p przy zachowaniu 30 klatek na sekundę

: Full HD 1080p przy zachowaniu 30 klatek na sekundę Dual SIM : Tak - Dual SIM, obsługa dwóch kart SIM

: Tak - Dual SIM, obsługa dwóch kart SIM Dodatkowe informacje : Powłoka hydrofobowa zabezpieczająca przed wilgocią, Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych

: Powłoka hydrofobowa zabezpieczająca przed wilgocią, Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych Kolor : Niebieski, granatowy

: Niebieski, granatowy Wysokość : 164,94 mm

: 164,94 mm Szerokość : 75,76 mm

: 75,76 mm Grubość : 9,2 mm

: 9,2 mm Waga : 200 g

: 200 g Rodzaj gwarancji : Standardowa

: Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja techniczna Moto G8 Power Lite nieco nie przystoi do smartfona za 799 zł. Dostaniemy co prawda sporą ilość pamięci operacyjnej i masowej, ale została ona połączona z mało wydajnym układem MediaTek Helio P35, który na dodatek, jak się później okazało jest bardzo energochłonny. Cieszyć może obecność baterii o pojemności 5000 mAh, ale wszystko psuje brak szybkiego ładowania oraz wykorzystanie złącza microUSB. Na pokładzie nie znajdziemy NFC, a całość pracuje pod kontrolą przestarzałego już Androida 9.0 Pie.

Ciekawostką jest obecność zapomnianej już przez wszystkich diody powiadomień, która została zgrabnie wkomponowana w górną ramkę.

Moto G8 Power Lite - Zawartość zestawu

Moto G8 Power Lite dostarczana jest w niewielkim kartonowym opakowaniu utrzymanym w czarnej kolorystyce. Standardowo już dla Motoroli na froncie umieszczono jedynie logo i nazwę modelu. Tylna część opakowania informuje o kluczowych elementach specyfikacji technicznej z ogromną baterią na czele.

Motorola nadal nanosi na opakowania informacje o rzeczywistej ilości wolnego miejsca na telefonie. W przypadku Moto G8 Power Lite jest to około 48 GB.

W niewielkim opakowaniu znajdziemy:

Moto G8 Power Lite

Silikonowy pokrowiec

10 W ładowarkę

Kabel USB Typu A > microUSB

Skróconą instrukcję obsługi

Igłę do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

W tym miejscu należy pochwalić Motorolę za dodanie świetnie wykonanego i idealnie dopasowanego do smartfona etui.

Moto G8 Power Lite - Wygląd i jakość wykonania

Moto G8 Power Lite nie jest smartfonem aspirującym do grona średniaków, ani flagowców. Po wzięciu urządzenia do ręki od razu wiadomo, że testowany smartfon to raczej budżetowa konstrukcja. Wskazują na to materiały wykorzystane do budowy, spora ramka dolna, a także obecność portu microUSB. Pomimo tego Moto G8 Power Lite nie można odmówić solidności. Smartfon jest bardzo dobrze zbudowany, a poszczególne elementy idealnie do siebie przylegają. Dzięki wyróżniającym się wersjom kolorystycznym urządzenie może się podobać.

Front moto G8 Power Lite w 82 procentach zagospodarowany jest przez spory wyświetlacz. Resztę miejsca zajmują ramki oraz niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody.

Na prawym boku znajdziemy przycisk zasilania oraz przyciski regulujące głośność. Tu pochwała za zastosowanie chropowatej faktury na przycisku zasilania. To cecha charakterystyczna smartfonów Moto.

Na górze umieszczono zapomniane już nieco gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm.

Na lewym boku znajdziemy tackę na karty SIM/microSD, a dolna krawędź skrywa w sobie port microUSB oraz mikrofon

Plecki smartfona są zdecydowanie najciekawszym elementem całej konstrukcji. Są one dwukolorowe. W przypadku naszego egzemplarza Royal Blue górna część jest granatowa i płynnie przechodzi w błękit. Na pleckach znajdziemy aparat główny składający się z trzech obiektywów oraz czytnik linii papilarnych z wkomponowanym logo producenta. Co ciekawe Moto G8 Power Lite posiada dwie obudowy obiektywów - aparat główny znajduje się nad matrycami pomocniczymi i diodą doświetlającą LED. Aparat wystaje nieznacznie ponad obrys obudowy, ale jest dobrze chroniony za pomocą dołączonego do zestawu etui.

Moto G8 Power Lite - Wyświetlacz

Moto G8 Power Lite posiada ekran IPS LCD Max Vision o proporcjach 20:9, przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Podobne matryce znajdziemy w wielu budżetowych smartfonach kosztujących kilkaset złotych. Niestety Moto G8 Power Lite wyceniono na prawie 800 zł, a na dodatek oferuje mało wydajne podzespoły. W tej cenie spodziewalibyśmy się chociaż lepszego ekranu.

Ekran Moto G8 Plus jest przeciętny praktycznie pod każdym względem. Pochwalić można jedynie nieograniczone kąty widzenia. Niestety odwzorowanie kolorów pozostawia nieco do życzenia, a duża przekątna powoduje, że pojedyncze piksele potrafią być widoczne podczas użytkowania.

Wyświetlacz posiada niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, w którym umieszczono aparat przedni.

Matryca wykorzystana w Moto G8 Power Lite jest bardzo podobna do tej z tańszej Moto E6 Plus testowanej przez nas w zeszłym roku. Wyświetlacz smartfona z 2020 roku za 800 zł powinien być nieco lepszy.

Moto G8 Power Lite - Oprogramowanie

Motorola Moto G8 Power Lite pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego systemu operacyjnego Android. Niestety mowa o nieco przestarzałej już wersji 9.0 Pie.

Niestety Moto G8 Power Lite nie należy do programu Android One. W chwili obecnej nie wiadomo czy urządzenie otrzyma kiedykolwiek aktualizację do Androida 10. Z pewnością nie można liczyć, że nowsze wersje systemu nie zawitają na Moto G8 Power Lite.

Czysty system Android z zaledwie kilkoma dodatkowymi aplikacjami i widgetami powinien pozytywnie wpłynąć na wydajność całego urządzenia. Niestety korzystając z Moto G8 Power Lite musimy przyzwyczaić się do przycinających się animacji, przeładowujących się aplikacji oraz ogólnego spowolnienia całego systemu. Ponownie Moto G8 Power Lite można porównać do o wiele tańszej Moto E6 Plus.

Podczas testów Moto G8 Power Lite posiadała zainstalowane poprawki zabezpieczeń datowane na 5 marca 2020 roku.

Moto G8 Power Lite - Wydajność

Za wydajność Moto G8 Power Lite odpowiada procesor MediaTek MT6765 Helio P35 wyprodukowany w 12 nm procesie technologicznym. To mało wydajny układ, który na dodatek zadebiutował na rynku w grudniu 2018 roku. Niestety chip ten nie do końca radzi sobie z utrzymaniem odpowiedniej płynności oraz prędkości działania systemu. Układ ma do dyspozycji 4 GB pamięci operacyjnej. Ogólna wydajność jest dodatkowo ograniczana przez dosyć wolną pamięć masową w standardzie eMMC 5.1.

Moto G8 Power Lite przetestowaliśmy w najpopularniejszych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Sling Shot - 737

Antutu - 104416

Geekbench 5 - Single Core - 173; Multi Core - 905

Androbench - Odczyt sekwencyjny 260,19 MB/s; Zapis sekwencyjny 201,96 MB/s.

Dla porównania umieszczamy wyniki uzyskane przez tańszą o ponad 200 zł Moto E6 Plus.

3DMark Ice Storm - 11281; Sling Shot - 708

Antutu - 78964

Geekbench 5 - Single Core - 160 ; Multi Core - 832

Androbench - Odczyt 284,75 MB/s, Zapis 228,35 MB/s

Jak widać zastosowanie nieco wydajniejszego procesora nie wpłynęło zauważalnie na wydajność testowanej Moto G8 Power Lite.

Moto G8 Power Lite - Dźwięk

Moto G8 Power Lite jak na przystępnego cenowo smartfona przystało nie oferuje dostępu do najnowszych technologii takich, jak Dolby Atmos, ale należy pochwalić ją za obecność gniazda słuchawkowego Jack oraz donośnego głośnika monofonicznego. Jego jakość nie jest najlepsza, ale niejedna osoba zdziwi się, jak głośny dźwięk potrafi wydobyć z siebie Moto G8 Power Lite.

Moto G8 Power Lite - Aparat

Moto G8 Power Lite wyposażono w aparat główny składający się z trzech matryc. Główny obiektyw charakteryzuje się rozdzielczością 16 MP oraz przysłoną f/2.0. Dodatkowo smartfon oferuje 2 MP aparat do makrofotografii, a także czujnik głębi.

Jakość zdjęć wykonywanych Moto G8 Power Lite jest zadowalająca dopóki nie zaczniemy korzystać z trybu portretowego. Jest on realizowany za pomocą oprogramowania, które słabo radzi sobie z wykrywaniem obiektów.

Tryb portretowy

Pozytywnie zaskoczyła nas jakość zdjęć makro. Co ciekawe również fotografie makro wykonane w nocy przy pomocy wbudowanej diody doświetlającej LED wyglądają bardzo zadowalająco.

Zdjęcie makro

Zdjęcie nocne makro

W nocy podobnie, jak inne budżetowce aparat Moto G8 Power Lite radzi sobie zdecydowanie gorzej. Nocne ujęcia są bardzo ciemne i nieostre. Motorola niestety nie zdecydowała się na implementacje trybu nocnego.

Zdjęcie nocne

Zdjęcia z przedniej kamerki o rozdzielczości 8 MP są zadowalającej jakości.

Moto G8 Power Lite - Bateria

Motorola wszędzie chwali się, że Moto G8 Power Lite posiada ogromny akumulator o pojemności 5000 mAh. To prawda, ale mamy sporo zastrzeżeń do tego elementu. Mało wydajny procesor, ekran o niskiej rozdzielczości, niezmodyfikowany system operacyjny oraz pojemna bateria powinny zapewnić rewelacyjne czasy pracy na baterii.

Niestety okazuje się, że Moto G8 Power Lite w niektórych zastosowania bardzo szybko się rozładowuje. Podczas normalnego korzystania na które składa się przeglądanie sieci, rozmowy, aktywność w mediach społecznościowych oraz granie w proste gry Moto G8 Power Lite powinna wytrzymać dwa dni bez ładowania. Niestety jeżeli ustawimy podświetlenie ekranu na 50 procent lub więcej akumulator rozładowuje się znacznie szybciej.

Potwierdza to nasz test wideo. Podczas odtwarzania zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Moto G8 Power Lite rozładowała się po zaledwie 9 godzinach i 34 minutach. Konkurencyjny Realme C3 wyłączył się po prawie 19 godzinach.

Ładowanie Moto G8 Power Lite odbywa się za pośrednictwem 10 W ładowarki dołączonej do zestawu.

Moto G8 Power Lite - Podsumowanie

Moto G8 Power Lite to smartfon, którego największą wadą jest cena oraz ostra konkurencja. Sytuacji nie poprawia fakt, że urządzenie przynależy do bestsellerowej serii Moto G. Niestety nasz test pokazał, że Moto G8 Power Lite jest alternatywą nie dla Moto G8 Power, a dla znacznie tańszej Moto E6 Plus.

Podczas testów Moto G8 Power Lite doceniliśmy jakość wykonania, obecność diody powiadomień oraz niezmodyfikowanego systemu operacyjnego Android. Pochwalić należy również obiektyw do zdjęć makro. Smartfon rozczarował czasami pracy na baterii, wydajnością, brakiem USB Typu C oraz wyświetlaczem. Wielkim nieobecnym jest również moduł NFC.

Podsumowując Moto G8 Power Lite to nienajlepszy wybór w swoim segmencie cenowym. Mając do dyspozycji 800 wybierz Redmi 8 lub Realme C3. W kieszeni zostanie Ci 100 zł, które możesz przeznaczyć na solidne szkło ochronne.