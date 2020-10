Test Oppo Reno4 Pro 5G - flagowy smartfon to coś więcej, niż cyferki

Oppo Reno4 Pro 5G to smartfon, który z czysto praktycznego punktu widzenia nie powinien istnieć. Flagowy smartfon za ponad 3000 zł z średniopółkowym procesorem? Reno4 Pro 5G udowadnia, że obecnie wyniki w benchmarkach nie przekładają się na komfort użytkowania.

Oppo nie odpuszcza i w dalszym ciągu szturmuje europejski rynek. Z marketingowego punktu widzenia Polska jest jednym z najważniejszych rynków zbytu, w związku z czym na przestrzeni ostatnich miesięcy w sklepach pojawiło się wiele nowych smartfonów od Oppo oraz Realme wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej.

Oppo Reno4 Pro 5G

Częśc użytkowników może nie kojarzyć firmy Oppo, ponieważ jest ona obecna na naszym rynku od niespełna dwóch lat. Pamiętam, jak w czerwcu 2019 roku podczas wyjazdu do Krakowa testowałem pierwszy smartfon tego producenta - model Reno. Urządzenie to zachwyciło mnie bateria, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz faktem, że było inne, niż wszystkie dostępne wtedy na rynku smartfony .

Po 15 miesiącach od testu Oppo Reno do redakcji PCWorld trafił najnowszy, flagowy smartfon tego producenta - Reno4 Pro 5G. Na pierwszy rzut oka urządzenie to ma niewiele wspólnego z poprzednikiem, ale pozory mylą.

Oppo wraz z modelem Reno4 Pro 5G udowadnia, że flagowy smartfon to nie tylko urządzenie, które króluje w rankingach wydajności. Paradoksalnie Reno4 Pro 5G plasuje się gdzieś pośrodku stawki, ale posiada wiele innych asów w rękawie, których brakuje konkurencji. Zapraszam na test flagowego smartfona, który udowadnia, że topowe urządzenie wcale nie musi charakteryzować się najwyższą wydajnością.

Oppo Reno4 Pro 5G - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 90Hz częstotliwość odświeżania, 6.5 cala, zakrzywiony ekran, AMOLED, HDR10+, FHD+, 402 ppi, proporcje 20:9

90Hz częstotliwość odświeżania, 6.5 cala, zakrzywiony ekran, AMOLED, HDR10+, FHD+, 402 ppi, proporcje 20:9 Standard IP: Ochrona IP54

Ochrona IP54 Pokrywa przednia i tylna: szklana, Corning Gorilla Glass 5, powłoka oleofobowa

szklana, Corning Gorilla Glass 5, powłoka oleofobowa Procesor: Qualcomm Snapdragon 765 5G, 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz, GPU Adreno 620

Qualcomm Snapdragon 765 5G, 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz, GPU Adreno 620 Pamięć operacyjna: 12 GB

12 GB Pamięć masowa: 256 GB

256 GB Aparat selfie: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Aparat główny: 48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7, OIS), 13 MP (teleobiektyw, f/2.4, 5x hybrydowy zoom), 12 MP (obiektyw ultraszerokokątny 120°, f/2.2), Autofocus laserowy

48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7, OIS), 13 MP (teleobiektyw, f/2.4, 5x hybrydowy zoom), 12 MP (obiektyw ultraszerokokątny 120°, f/2.2), Autofocus laserowy Obsługa sieci: 5G/4G/LTE 5G - 1.9 Gbps DL / 0.5 Gbps UL, 4G - 1.2 Gbps DL / 0.5 Gbps UL

5G/4G/LTE 5G - 1.9 Gbps DL / 0.5 Gbps UL, 4G - 1.2 Gbps DL / 0.5 Gbps UL Współczynnik SAR: Głowa-Ciało 1.318 W/kg, Głowa 0.892 W/kg

Głowa-Ciało 1.318 W/kg, Głowa 0.892 W/kg Moduły łączności bezprzewodowej: NFC, BT 5.1, Wi-Fi 2×2 MIMO 2.4/5.1/5.4/5.8 GHz | Wi-Fi Display

NFC, BT 5.1, Wi-Fi 2×2 MIMO 2.4/5.1/5.4/5.8 GHz | Wi-Fi Display Złącza: USB Typu-C

USB Typu-C Bateria: 4000 mAh, ultra szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W

4000 mAh, ultra szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W Czas rozmów i czuwania: Do 24 godzin, 17.5 dni

Do 24 godzin, 17.5 dni System operacyjny: Android 10, ColorOS 7.2

Android 10, ColorOS 7.2 Metody odblokowania: Czytnik w ekranie, rozpoznawanie twarzy

Czytnik w ekranie, rozpoznawanie twarzy Wymiary i waga: 159.6 x 72.5 x 7.6 mm, 172 g

159.6 x 72.5 x 7.6 mm, 172 g Kolory: Czarny, Arktyczny błękit

Specyfikacja techniczna Oppo Reno4 Pro 5G zaskakuje. Chińczycy podobnie, jak Google postanowili wykorzystać w flagowcu chip przeznaczony dla średniaków. Wybór Snapdragona 765G zamiast topowego Snapdragona 865 lub 865 Plus pozwala obniżyć cenę urządzenia pozostawiając jednak wsparcie dla modemu sieci 5G. Nie powinniśmy się martwić również o wydajność - ta jest o kilka-kilkanaście procent niższa, ale nie zauważymy tego podczas codziennego użytkowania. Pomijając nietypowy wybór procesora Oppo Reno4 Pro 5G to prawdziwy flagowiec. Na pokładzie znajdziemy rewelacyjny ekran AMOLED, świetne aparaty, sporą ilość pamięci operacyjnej oraz masowej, a wszystko to zamknięto w niezwykle smukłe i eleganckiej obudowie z kilkoma smaczkami wizualnymi.

Oppo Reno4 Pro 5G - Cena

Jak na flagowca przystało nie powinniśmy liczyć, że Oppo Reno4 Pro 5G będzie tanim smartfonem. Co prawda słabszy procesor pozwolił na obniżenie kosztów produkcji, ale pozostałe podzespoły nadal pochodzą z najwyższej półki. Reno4 Pro 5G wyceniono na 3299 zł. Oznacza to, że smartfon konkurować będzie z Realme X50 Pro 5G (zapoznaj się z naszym testem), Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 oraz Galaxy S20 FE 5G (sprawdź, gdzie kupisz najtaniej). Wszystkie konkurencyjne konstrukcje posiadają wydajniejszy procesor Snapdragon 865, co oznacza, że Oppo Reno4 Pro 5G nie ma łatwego zadania. Co ciekawe ogromną konkurencją jest testowany przez nas Realme X50 Pro 5G, który jest bardzo podobny do Reno4 Pro 5G, ale posiada dodatkowo wydajniejszy procesor.

Czy Oppo Reno4 Pro 5G pokona konkurencję? Z pewnością będzie to bardzo trudne zadanie. Polscy konsumenci nadal patrzą na wydajność, a na dodatek Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest u każdego operatora z wielkiej czwórki.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon OPPO Reno4 Pro 5G 12/256GB Arktyczny błękit 3 299 zł

Oppo Reno4 Pro 5G - Zawartość zestawu

Oppo Reno4 Pro 5G dostarczany jest w sporych wymiarów opakowaniu, które wyróżnia się morskim kolorem oraz charakterystycznym, mieniącym się wzorem. Spora masa pudełka zdradza, że w środku znajdziemy pokaźny zestaw akcesoriów.

Pudełko Oppo Reno4 Pro 5G

Na tylnej ściance umieszczono logo Androida oraz adnotację, że urządzenie jest kompatybilne z usługami Google.

Logo Androida na tyle opakowania

Co zatem znajdziemy w pudełku poza samym Oppo Reno4 Pro 5G?

Silikonowe, przezroczyste etui

Ładowarkę SuperVOOC 2.0 o mocy 65 W

Przewód USB Typu A > USB Typu C

Słuchawki przewodowe z pilotem i złączem USB Typu C

Igłę do wyjmowania karty SIM

Skróconą instrukcję obsługi i ulotki informacyjne

Zawartość zestawu

Cieszy fakt, że Oppo dołącza świetnie dopasowane przezroczyste etui. Dodatkowo smartfon dostarczany jest z zainstalowaną folią ochronną na ekranie. Te dwa elementy pozwalają zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Szkoda, że inni producenci flagowych urządzeń rzadko kiedy dołączają tego typu elementy.

Oppo Reno4 Pro 5G - Wygląd i jakość wykonania

Oppo Reno4 Pro 5G to prawdziwy flagowiec z krwi i kości. Widać to i czuć już podczas pierwszego kontaktu z urządzeniem. Początkowo może wydawać się, że smartfon nie posiada akumulatora. Reno4 Pro to jeden z najlżejszych flagowców na rynku. Niska waga na szczęście nie poszła w parze z zastosowaniem słabych jakościowo materiałów.

Smartfon od Oppo został wykonany z dwóch tafli szkła, które połączono aluminiową ramką.

Z przodu producent zastosował zagięte szkło 2.5D, które powoduje, że smartfon pewnie leży w dłoni, a dodatkowo konstrukcja wydaje się cieńsza, niż w rzeczywistości.

Front urządzenia z wyłączonym ekranem

W lewym górnym rogu znajdziemy aparat do selfie. Widoczny jest także sporych rozmiarów głośnik do rozmów. Nie zauważymy za to żadnych czujników.

Aparat do selfie i głośnik do rozmów

Oppo Reno4 Pro 5G posiada dosyć charakterystyczną ramkę. Na górnej i dolnej krawędzi jest ona płaska a boki są zaoblone w taki sposób, aby pasowały do zagiętych tafli szkła znajdujących się z przodu oraz na pleckach. Z lewej strony smartfona znajdziemy przyciski do regulacji głośności.

Przyciski do regulacji głośności

Z drugiej stronie umieszczono przycisk zasilania.

Zielony przycisk zasilania

Posiada on charakterystyczny dla Oppo zielony dekor. Tackę na karty SIM, mikrofon, głośnik oraz port USB Typu C umieszczono na dole.

Porty na dolnej krawędzi

Z tyłu znajdziemy niewielką (jak na dzisiejsze standardy) obudowę obiektywów. Wkomponowano w nią napis Ultra Steady. W dolnej części urządzenia znajdziemy mieniący się wzór. Nie zabrakło także logo producenta. Niestety plecki wykonane są z błyszczącego plastiku, a mocno mieniący się w słońcu dekor praktycznie uniemożliwia utrzymanie smartfona w czystości. Podczas testów telefon był wiecznie brudny, co widać nawet na niektórych fotografiach. Wyczyszczenie plecków z wszelkiego rodzaju odcisków, pyłków i zabrudzeń jest praktycznie niemożliwe.

Błyszczące plecki z widocznym dekorem

Producent deklaruje, że obudowę wyprodukowano z wykorzystaniem zaawansowanej techniki Reno Glow, która łączy w sobie matowe i lśniące elementy wykończenia.

W praktyce rozwiązanie to utrudnia jedynie pracę z urządzeniem. Zdecydowanie wolałbym, aby Reno4 Pro posiadał matowe plecki, jak w Realme X50 Pro 5G.

Plecki po jednodniowym użytkowaniu

Co ciekawe Oppo Reno4 Pro posiada obudowę odporną na zachlapania i pył. Smartfon zdobył certyfikat IP54, co nie jest oczywiste w przypadku chińskich urządzeń.

Oppo Reno4 Pro 5G - Wyświetlacz

Oppo Reno4 Pro 5G posiada podwójnie zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli oraz proporcjach 20:9. Panel ten obsługuje 90 Hz częstotliwość odświeżania, a panel dotykowy posiada 180 Hz częstotliwość próbkowania. Oznacza to, że wszystkie elementy interfejsu są wyświetlane niesamowicie płynnie, a oglądanie filmów na Reno4 Pro 5G to czysta przyjemność.

Zagięty wyświetlacz AMOLED przykryty fabryczną folią

Wyświetlacz otrzymał certyfikat HDR 10+, co oznacza, że możemy cieszyć się niesamowitą głębia obrazu. Typowa jasność maksymalna to 500 nitów. W praktyce jednak Reno4 Pro pozwala wyświetlać materiały z jasnością nawet 1100 nitów. Oznacza to że nie będziemy mieli problemów z czytelnością nawet w ostrym świetle słonecznym.

Zagięcie wyświetlacza w okolicach dolnego, prawego rogu

Panel posiada także certyfikat TUV Rheinland, który jest gwarancją redukcji emisji światła niebieskiego.

Wyświetlacz Oppo Reno4 Pro - widoczne niewielkie ramki

W praktyce Oppo Reno4 Pro posiada jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie znajdziemy w smartfonach. Ekran może śmiało konkurować z panelami zastosowanymi w Galaxy S20, Huawei P40 czy OnePlus 8.

Oppo Reno4 Pro 5G - Głośniki stereo

W tym miejscu warto podkreślić, że Oppo Reno4 Pro 5G posiada głośniki stereo zgodne z systemem Dolby Atmos. To jedne z najlepszych głośników, jakie znajdziemy w smartfonach. Co więcej niektóre z testowanych przeze mnie laptopów posiadają gorsze przetworniki, niż Reno4 Pro.

Jeżeli często oglądasz na smartfonie Netflixa lub YouTube to Oppo Reno4 Pro 5G z pewnością przypadnie Ci do gustu. Bardzo dobrze sprawdzają się także przewodowe słuchawki z pilotem dołączone w zestawie.

Słuchawki ze złączem USB Typu C

Oppo Reno4 Pro 5G - Oprogramowanie

Reno4 Pro 5G dostarczany jest z systemem operacyjnym Android 10 z nakładką ColorOS 7.2. Oczywiście smartfon w niedalekiej przyszłości otrzyma Androida 11.

ColorOS 7.2

Względem ColorOS 6, który bazował na Androidzie 9.0 Pie producent wykonał ogromny krok naprzód. Nakładka graficzna ColorOS 7.2 w dalszym ciągu znacząco ingeruje w wygląd systemu operacyjnego Android.

ColorOS to jedna z moich ulubionych nakładek graficznych na Androida. Producent poświęcił mnóstwo czasu, aby całkowicie przeprojektować wygląd większości aplikacji oraz dodać nowe, unikalne funkcje. W przeciwieństwie do starszych wersji nie ma już żadnych problemów z tłumaczeniem.

Decydując się na Reno4 Pro 5G warto zwrócić uwagę na szereg opcji, których na próżno szukać o konkurencji. Mowa między innymi o powiadomieniach na wyłączonym ekranie, możliwości dostosowania wyświetlanego obrazu do własnych potrzeb czy ekranie AOD. Z pewnością przydać się może również tryb dla dzieci, a także opcja klonowania aplikacji.

Nakładce ColorOS 7.2 najbliżej do Samsungowego One UI. Jeżeli jesteś fanem czystego Androida możesz być lekko rozczarowany. Pozostali użytkownicy z pewnością docenią mnóstwo funkcji dodatkowych. Moim zdaniem ColorOS to jedna z najlepszych nakładek na Androida zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym

Oppo Reno4 Pro 5G - Wydajność

Jak już wcześniej wspominałem Oppo Reno4 Pro 5G to flagowiec, który został wyposażony w średniopółkowy układ Qualcomm Snapdragon 765G. To niecodzienna, ale coraz częściej spotykana strategia. Na podobny krok zdecydowała się między innymi Nokia oraz Google.

Czy procesor ze średniaka to dobra decyzja? W dużym skrócie tak, ale pod pewnymi warunkami.

Snapdragon 765G to osmiordzeniowy układ wyposażony w trzy rodzaje rdzeni. Chip obsługuje także modem sieci 5G obecny w testowanym modelu. Układ może korzystać z aż 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Za obliczenia graficzne odpowiedzialny jest układ Adreno 620, który musi zapewnić płynna obsługę 90 Hz ekranu o rozdzielczości Full HD+.

Patrząc na specyfikację techniczną od razu widać, że Reno4 Pro przegra z innymi konkurencyjnie wycenionymi flagowcami wyposażonymi w Snapdragona 865. Na szczęście nie samymi cyferkami człowiek żyje. Po około tygodniowych testach wiem już, że wybór nieco słabszego Snapdragona 765G był celową i trafną decyzją. Okazuje się bowiem, że podczas normalnego użytkowania nie zauważymy, że procesor jest mniej wydajny od swojego wyżej pozycjonowanego brata. W zamian za to Oppo Reno4 Pro wytrzyma na baterii znacznie dłużej, niż konkurencyjne smartfony.

Poniżej znajdziesz wyniki testów syntetycznych oraz porównanie z innymi smartfonami:

Geekbench 5: Single - 609, Multi - 1807

3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 3266, Sling Shot Extreme Vulkan - 3050

3DMark Sling Shot - 4589

Androbench: Odczyt sekwencyjny: 984,27 MB/s, Zapis sekwencyjny - 481,09 MB/s

Wyniki testów syntetycznych

Oppo Reno4 Pro 5G - Aparat

Na sam koniec pozostawiłem sobie dwie kluczowe w przypadku tego smartfona kwestie - aparat oraz baterię.

Aparaty na pleckach

Reno4 Pro 5G reklamowany jest jako smartfon 5G z super aparatem. Producent zastosował potrójny aparat z wbudowanym automatycznym, laserowym ustawieniem ostrości.

Główny aparat to 48 MP matryca Sony IMX586, którą doskonale znamy z wielu średniaków. Nie zabrakło 12 MP aparatu szerokokątnego Sony IMX708 oraz 13 MP teleobiektywu.

Oppo podobnie, jak Realme zdecydowało się na zastosowywanie sprawdzonych rozwiązań, a całość ulepszono z wykorzystaniem dopracowanego oprogramowania.

W praktyce zestaw aparatów z Reno4 Pro w połączeniu z Ultra Steady radzi sobie bardzo dobrze, ale nie jest to poziom droższego Samsunga Galaxy S20+ czy iPhone 11. Patrząc jednak na konkurentów z przedziału cenowego Reno4 Pro można stwierdzić, że smartfon ten posiada najlepszy aparat.

Uniwersalny zestaw obiektywów w połączeniu ze świetnie zaprojektowaną aplikacją oraz trybem nocnym pozwala wykonać świetnej jakości fotografie i zapomnieć o klasycznym aparacie fotograficznym.

Zdjęcie z obiektywu ultra szerokokątnego

Zdjęcie makro

Niestety aparat Oppo Reno 4 Pro nie pozwala na rejestrację materiałów wideo w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Pochwalić trzeba również 32 MP aparat do selfie z trybem szerokokątnym. Fani autoportretów z pewnością będą zadowoleni. Tryb szerokokątny pozwoli również na uchwycenie selfie ze znajomymi bez wykorzystania selfie sticka.

Zdjęcie z kamerki przedniej

Oppo Reno4 Pro 5G - Bateria

Bateria to największe zaskoczenie. Testowany smartfon posiada akumulator o pojemności 4000 mAh. Producent chwali się także 65 W systemem ładowania Super VOOC 2.0, ale mnie urzekły czasy pracy na baterii.

Flagowe smartfony najczęściej oferują przeciętne czasy pracy na baterii, które są zauważalnie gorsze od tych jakie zanotowały średniaki. Na szczęście Oppo Reno4 Pro 5G jest wyjątkiem od tej reguły. Rok temu podczas testów Oppo Reno zachwycałem się czasami pracy na baterii.

W tym roku jest podobnie. Nieco słabszy procesor w połączeniu z dosyć pojemnym akumulatorem i zoptymalizowanym oprogramowaniem zapewniają rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Podczas testów nie zdarzyło się, aby Oppo Reno4 Pro 5G rozładował się w ciągu jednego dnia. Przeciętny czas pracy ekranu wynosił 6-7 godzin. Podczas gdy mój prywatny iPhone 11 informował o rozładowującej się baterii (poziom poniżej 20%) smartfon Oppo nadal miał ponad 50% baterii.

Z pewnością Reno4 Pro 5G to flagowiec z najlepszą baterią. Dodatkowo urządzenie za pośrednictwem szybkiej ładowarki SuperVOOC 2.0 o mocy 65 W naładujemy od 0 do 100% w niecałe 31 minut. Niestety nie ma róży bez kolców. Zabrakło ładowania bezprzewodowego, co może być dla niektórych konsumentów sporą wadą. Sam kilkukrotnie bez skutku kładłem Reno4 Pro 5G na ładowarkę indukcyjną.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Oppo Reno4 Pro 5G rozładował się po 15 godzinach i 24 minutach. To bardzo dobry rezultat.

Czas pracy na baterii

Oppo Reno4 Pro 5G - Podsumowanie

Po teście Reno4 Pro 5G wiem jedno. Flagowiec wcale nie potrzebuje najwydajniejszego procesora dostępnego na rynku. Celowe zastosowanie słabszego układu ma wiele zalet takich, jak dłuższy czas pracy na baterii czy mniejsze nagrzewanie się konstrukcji. Jeżeli nie jesteś fanem cyferek, ani zapalonym graczem spokojnie możesz wybrać jeden z procesorów z rodziny Snapdragon 700 zamiast Snapdragona 865.

Wzór na pleckach i logo producenta

Wracając do samego urządzenia. Tydzień z Reno4 Pro 5G potwierdził, ze Oppo wie co robi i skutecznie dąży do swojego celu. Jest nim produkcja smartfonów które odpowiadają potrzebą rynkowym. Obecnie nie potrzebujemy już najwydajniejszego procesora, aby zapewnić sobie płynną pracę i działanie wszystkich gier. Reno4 Pro to rozsądnie skonstruowany smartfon, który sprosta potrzebom nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników.

Podczas testów doceniłem jakość wykonania, bogaty zestaw sprzedażowy, wyświetlacz, głośniki, oprogramowanie oraz rewelacyjną baterię. Nie polubiłem się z obudową, która niesamowicie się palcuje oraz brakiem obecności ładowania indukcyjnego.

Podsumowując jeżeli szukasz flagowego urządzenia z rewelacyjnym wyświetlaczem, baterią i przemyślanym oprogramowaniem, a jednocześnie wydajność stawiasz na drugim planie to Oppo Reno4 Pro będzie odpowiednim wyborem.