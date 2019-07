Test Radeon RX 5700 i 5700 XT - AMD nadrabia kolejne zaległości

Najnowsze układy graficzne od AMD zawierają wiele nowoczesnych technologii oraz oferują najnowszą architekturę RDNA, która naprawia wcześniejsze wady Radeonów.

Nowe karty graficzne Radeon RX 5700 i RX 5700 XT to świeży początek i dobry znak na przyszłość dla firmy AMD. Premierowe układy wprowadzają technologie, które nigdy wcześniej nie były dostępne w układach GPU Radeona.

Seria Radeon RX 5700 to pierwsze układy GPU klasy średniej zbudowane w najnowocześniejszym procesie produkcyjnym w 7 nm technologii. To właśnie z tego powodu data premiery została ustalona na 7 lipca. Są to również pierwsze karty graficzne wyposażone w ultraszybki interfejs PCIe 4.0. To nie koniec nowości - seria RX 5700 opata jest także na całkowicie nowej architekturze "RDNA", na którą czekaliśmy od dłuższego czasu. Według producenta zapewnia ona ogromny wzrost wydajności energetycznej, którego Radeony potrzebowały przez lata. Karty graficzne umożliwiają wyświetlanie w 4K przy częstotliwości odświeżania 144Hz oraz posiadają pamięci GDDR6. AMD udało się nawet poprawić układ chłodzenia.

Źródło: pcworld.com

Nvidia próbowała popsuć plany AMD. Firma niespodziewanie wprowadziła na rynek doskonałe karty graficzne GeForce RTX 2060 Super i RTX 2070 Super, ale agresywne cięcia cen nowych Radeonów jeszcze przed wprowadzeniem ich na rynek udaremniły ten plan. Radeon RX 5700 za 350 dolarów (około 1350 zł netto) i RX 5700 XT za 400 dolarów (około 1550 zł netto) to świetne karty graficzne.

Radeon RX 5700 i 5700 XT: Specyfikacja techniczna i funkcje

Przed samymi testami zaczynamy od dokładnego obejrzenia sprzętu oraz zbadana specyfikacji technicznej. Od razu możemy zdradzić, że nowości jest dużo. Poniżej znajdziesz listę dostarczoną przez AMD, gdzie znajdują się specyfikacje techniczne nowych układów graficznych Radeon RX 5700 oraz RX 5700 wraz z poprzednimi modelami Radeon RX Vega do porównania. Szef Radeona - Scott Herkelman w rozmowie z dziennikarzami PCWorld.com potwierdził, że karty graficzne Vega zostaną w pełni zastąpione przez nowe układy z serii RX 5700 i znikną z półek sklepowych.

Chociaż ta tabelka jest bardzo pomocna musimy pamiętać, że nie możemy po prostu porównywać liczby jednostek obliczeniowych i procesorów strumieniowych pomiędzy kartami graficznymi z serii Vega oraz Navi (RX 5700 i RX 5700 XT). W porównaniu do dobrze znanej i stosowanej już od długiego czasu architektury GCN, na której zbudowane są karty graficzne z serii Vega, nowa architektura RDNA wprowadza kilka radykalnych zmian w konstrukcji procesora graficznego. Zaliczyć możemy do nich między innymi zmiany w obrębie pamięci podręcznej, procesora graficznego oraz samych jednostek obliczeniowych. Zasada działania nowych kart opartych na architekturze RDNA różni się od tej znanej z kart opartych na GCN.

W tym teście nie będziemy się jednak zajmować omawianiem każdej zmiany i dokładnym zagłębianiem w specyfikację techniczną, ponieważ interesuje nas głównie wydajność nowych układów graficznych.

AMD twierdzi, że po modyfikacjach w architekturze oraz przejściu na nowy 7 nm proces technologiczny użyty do produkcji, karty graficzne są znacznie wydajniejsze energetyczne, niż wcześniej. Co ciekawe zmiany są na tyle istotne, że układy oparte na architekturze Navi są bardziej energooszczędne od kart Nvidia Turing, co jest zmianą o 360 stopni w porównaniu do architektury GCN.

Producent twierdzi, że nowa architektura Navi może mieć nawet o 50 procent wydajniejsza przy zachowaniu tego samego poboru mocy, co w przypadku poprzedniej architektury.

Karty graficzne Radeon RX 5700 i RX 5700 XT osiągają znacznie wyższe prędkości zegara, niż poprzednie karty graficzne od AMD. Różnice w stosunku do układów Vega to setki megaherców. AMD wprowadziło również nową terminologię prędkości zegara, aby dokładniej wyrazić szacowane poziomy wydajności.

Firma AMD zapewnia trzy prędkości taktowania zegarów procesorów graficznych Navi - bazową, podbitą - Turbo oraz "zegar do gry". Nowy tryb ma oczywiście służyć zapewnieniu większej wydajności w grach.

Radeon 5700 i RX 5700 XT zmieniają również podstawową konfigurację pamięci. Procesory graficzne Radeon VII i Vega wykorzystywały pamięci o wysokiej przepustowości HBM drugiej generacji, które zostały wprowadzone w 2015 roku wraz Fury X. Obecnie firma AMD przestawiła się na klasyczne pamięci GDDR6, które wykorzystywane są również w konstrukcjach Nvidia.

Dla Nvidia przejście z GDDR5 do GDDR6 spowodowało ogromne korzyści w zakresie przepustowości spowodowane znacznie szybszymi prędkościami nowych pamięci GDDR6. W przypadku AMD nie będzie to aż tak widoczne, ponieważ 2048 bitowy interfejs pamięci HBM2 pozwolił na uzyskanie doskonałej przepustowości pamięci. Karty Navi, które testujemy dzięki pamięci o pojemności 8 GB i 256 bitowej magistrali osiągnęły przepustowość na poziomie 448 GB/s.

Steve Herkelman powiedział w wywiadzie dla Full Nerd, że AMD nie zamierza całkowicie porzucić HBM2. "Będziemy to nadal wspierać na rynkach, które mają sens". W szczególności dla kart Radeon RX 5700, GDDR6 pozwala AMD "osiągać lepsze punkty cenowe [i] nadal uzyskiwać świetną wydajność", będąc jednocześnie bardziej rozpowszechnionym niż HBM2, którego cenę nazwał "niestabilną". Energochłonne karty Vega wymagały sprawności energetycznej HBM2, ale AMD mówi, że GDDR6 oferuje 60-procentową poprawę wydajności na wat w porównaniu z GDDR5.

Szybsze, bardziej wydajne zegary i szybsza wydajniejsza pamięć zapewniają wymierne korzyści dla graczy PC. Jedna z flagowych zalet serii Radeon RX 5700 jest także obsługa standardu PCIe 4.0. W chwili obecnej nie ma jednak możliwości wykorzystania potencjału tego interfejsu. Nowoczesne karty graficzne nie są jeszcze w stanie w całości wykorzystać stosowanego interfejsu PCIe 3.0 x16, który jest standardem na rynku. Zastanawialiśmy się, czy zastosowanie interfejsu PCIe 4.0 mogłoby mieć wpływ na zwiększenie wydajności w przypadku korzystania z konfiguracji CrossFire, ponieważ karty graficzne muszą wykorzystywać wtedy połączenie x8. Herkelman powiedział, że wszelkie korzyści to "przypadek narożny, zależny od gry i sytuacyjny". Nie poleca on ludziom kupowania urządzeń z PCIe 4.0 tylko po to, aby potencjalnie poprawić wydajność w grach. W chwili obecnej jedynie nowe szybkie nośniki SSD są w stanie wykorzystać potencjał PCIe 4.0.

Musimy pamiętać o tym, że praktycznie żadna z nowych gier nie obsługuje konfiguracji złożonych z wielu procesorów graficznych dostępnych w sklepach.

Nie jest jednak ta, że obsługa PCIe 4.0 to cecha, która została dodana do nowych kart graficznych, aby AMD mogło się nią pochwalić. Herkelman twierdzi, że duży odsetek kupujących procesory graficzne do gier wykonuje również zadania związane z tworzeniem treści, co ma sens w sytuacji, gdy Twitch i YouTube potrafią nas wciągnąć. "W pracy twórczej jest dziś znacznie więcej korzyści dla tego nowego standardu", powiedział Herkelman w rozmowie z PCWorld.com.

Nie byliśmy w stanie potwierdzić słuszności tego twierdzenia, ponieważ nie posiadaliśmy w pełni kompatybilnego systemu, który pozwoliłby nam na wykorzystanie interfejsu PCIe 4.0. Aby wykorzystać możliwości nowego standardu potrzebna jest karta graficzna Radeon RX 5700, płyta główna z chipsetem x570 oraz procesor AMD Ryzen z serii 3000. W chwili obecnej to jedyny zestaw, który umożliwia korzystanie z PCIe 4.0. Intel oraz Nvidia nadal wykorzystują PCIe 3.0. Jeżeli nie posiadasz najnowszego procesora Ryzen z serii 3000 nie musisz obawiać się o kompatybilność - PCIe 4.0 jest wstecznie kompatybilne z poprzednim PCIe 3.0. Dzięki temu procesory graficzne RX 5700 i RX 5700 XT będą działać w każdym nowoczesnym komputerze PC.

Zarówno model RX 5700, jak i RX 5700 XT powracają do chłodniejszych konstrukcji w stylu dmuchawy. Stało się tak nawet pomimo przejścia przez karty Founders Edition Nvidia na dwuosiowe wentylatory. Herkelman twierdzi, że była to świadoma decyzja: Chłodnice w stylu dmuchawy wyrzucają gorące powietrze z tyłu systemu, podczas gdy wentylatory dwuosiowe wyrzucają je z powrotem na platformę, wymagając od komputera PC odpowiedniego przepływu powietrza z wentylatorów obudowy.

Decyzja ta na papierze ma sporo sensu, ale każdy, kto pracował chociaż chwilę z kartą graficzną Vega 64 może mieć zupełnie odmienne zdanie. AMD twierdzi jednak, że zainwestowało wiele czasu i wysiłku w udoskonalenie referencyjnego systemu chłodzenia kart graficznych Radeon RX 5700 i Radeon RX 5700 XT względem poprzednich układów. W praktyce nowe grafiki nie są najcichsze, ale hałas przez nie generowany nie jest uciążliwy. Podczas, gdy referencyjne układy GPU Navi pracują w wyższych temperaturach niż konkurencyjne modele Nvidia Founders Edition, ciepło nie wpływa na wydajność i użyteczność.

Nowe procesory graficzne AMD posiadają różny wygląd. Radeon RX 5700 cechuje się bardzo prostą konstrukcją z czerwonym logo Radeon. Jest to modernizacja wyglądu wprowadzonego w raz z kartami RX 400. Model RX 5700 XT posiada dużo bardziej wyszukany design. Wzdłuż całej obudowy biegną poziome linię, a nad wentylatorem konstrukcja jest lekko załamana. Obie karty wymagają 6 pinowych i 8 pinowych złączy zasilania. Radeon RX 5700 wymaga 185 W całkowitej mocy, a Radeonem RX 5700 XT potrzebuje 225 W.

Radeon RX 5700 XT dostarczany jest z dedykowaną płytą montażową. Nie znajdziemy jej w zestawie z RX 5700. Dodatkowo droższy model XT posiada wentylację na tylnej krawędzi karty, której zabrakło w tańszym układzie GPU Navi.

Karty dostarczane są z portem HDMI 2.0b i trzema portami DisplayPort 1.4. Obsługują one funkcje Display Stream Compression 1.2a, która pozwala na monitorowanie mocy procesora graficznego za pomocą jednego przewodu, przy maksymalnej częstotliwości 4K/240Hz, 4K HDR przy 120Hz i 8K HDR przy 60Hz. Co ważniejsze, funkcja Display Stream Compression umożliwia uruchomienie tych szybkich monitorów 4K HDR bez opierania się na podpróbkowaniu chromatycznym, co może mieć wpływ na czytelność drobnego tekstu w niektórych scenariuszach. Asus pokazał "pierwszy na świecie monitor do kompresji strumienia wyświetlania" podczas imprezy AMD E3. Z rozdzielczością 4K, 144 Hz i obsługą HDR 1000, wydaje się być w stanie zmierzyć się z monitorami Nvidia G-Sync Ultimate (wcześniej G-Sync HDR) takimi, jak znakomity Acer Predator X27.

Wreszcie seria Radeon RX 5700 wprowadza nową wersję Radeon Media Engine. Zaimplementowano w niej lepszą sprzętowo akcelerowaną obsługę dekodowania VP9 oraz kodowania, jak i dekodowania za pomocą H.264 i H.265.

Dokładnie przyglądając się nowym kartą graficznym od AMD prawdopodobnie zauważysz dwa spore braki - obsługi ray trackingu oraz cieniowania pikseli o zmiennej szybkości. Obie te nowości zostały wprowadzone w kartach graficznych GeForce RTX 20 od Nvidia. Według Herkelman'a AMD umożliwi ray tracing, gdy dostępnych będzie więcej gier, które go obsługują, a także gdy różnica w wydajności stanie się mniej drastyczny. "Nie zrozum mnie źle: to zdecydowanie przyszłość", mówi. dodając "Ale trzeba to zrobić dobrze".

W kwestiach sprzętowych to wszystko odnośnie nowych kart graficznych AMD, ale zawierają one także kilka nowości w oprogramowaniu.