Test Sonos One - najlepszy inteligentny głośnik na rynku?

Sprawdzamy, czy Sonos One faktycznie jest inteligentny i sprawdzamy jego możliwości.

Sonos to amerykański producent elektroniki użytkowej. Firma została założona w 2002 roku i koncentruje się na produkcji inteligentnych głośników i systemów złożonych z tychże głośników. Urządzenia tej firmy są w pełni kompatybilne z asystentem głosowym Amazon Alexa oraz znacznie bardziej popularnym w Polsce Asystentem Google, którego obsługa została dodana w 2019 roku.

Generalizując można odnieść wrażenie, że Sonos to Apple na rynku audio. Produkty przedsiębiorstwa są droższe od odpowiedników konkurencji, a w dodatku nie oferują wiele lepszej jakości dźwięku, ale z drugiej strony otrzymujemy perfekcyjnie zaprojektowane urządzenia, które na dodatek posiadają bardzo przemyślane i świetnie działające oprogramowanie.

Inteligentne głośniki to gadżety, które coraz częściej pojawiają się w naszych domach. Niestety w przeciwieństwie do klasycznego kina domowego za sprawą kompaktowych rozmiarów urządzenia te nie są w stanie zapewnić porównywalnie wysokiej jakości dźwięku.

Produkcje tego typu urządzeń zapoczątkował Amazon wprowadzając głośniki z serii Echo, a teraz każdy producent urządzeń audio wprowadza podobne urządzenia na rynek. Łatwo jest dodać coraz to bardziej inteligentne funkcje do tego typu urządzeń, ale niektórzy producenci zupełnie zapomnieli, że produkują głośniki i kolejne generacje oferują gorszą jakość dźwięku. Przykładem może być głośnik Echo drugiej generacji, który brzmi gorzej, niż oryginał.

Przechodząc do samego produktu musisz wiedzieć, że w chwili obecnej na rynku znajdują się dwie generacje głośnika Sonos One. Nowa wersja posiada nieznacznie zmienione parametry techniczne - szybszy procesor, więcej pamięci oraz obsługuje Bluetooth Low Energy (BLE). Z informacji, które posiadamy oba głośniki oferują identyczną jakość dźwięku. W chwili obecnej na rynku można zakupić zarówno starszą generacje, jak i nowy model.

Sonos One - Cena

Cena detaliczna głośnika Sonos One została ustalona w Polsce na 999 zł. To sporo pieniędzy. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych głośników od amerykańskiego producenta powinniśmy zdecydować się na zakup przynajmniej dwóch sztuk, a to już wydatek w okolicach 2000 zł. W podobnej cenie można już kupić podstawowe kino domowe składające się z amplitunera oraz zestawu głośników 5.0. Takie rozwiązanie zapewni nam o wiele lepszą jakość dźwięku, ale z drugiej strony nie będzie tak inteligentne oraz zajmie sporo miejsca. Będziemy musieli też zakupić przewody i odpowiednio je umieścić, aby całość była w stanie działać.

Sonos One - Specyfikacja techniczna

Obsługa Amazon Alexa oraz zapowiedziana obsługa Asystenta Google

6 mikrofonów do komunikacji z głośnikiem

3,5 calowy głośnik średnio i nisko tonowy

Głośnik wysokotonowy

Dwa wzmacniacze klasy D

Sterowanie dotykowe

Wbudowana łącznośc Wi-Fi

Obsługa AirPlay 2

Port Ethernet

Wymiary: 161 x 120 x 120 x 120 mm

Waga: 1,85 kg

Sonos One - Wygląd i jakość wykonania

Sonos One jest w rzeczywistości przebudowaną i zmodyfikowaną wersją głośnika Play:1 z nowymi opcjami i możliwościami sterowania. Jakość wykonania jest rewelacyjna. Urządzenie jest eleganckie, wygląda bardzo dobrze, a całość jest spasowana w taki sposób, że nic nie trzeszczy ani nie skrzypi. Również w tym przypadku można porównywać inteligentne głośniki Sonos do urządzeń produkowanych przez Apple.

Play:1 jest najmniejszym głośnikiem produkowanym przez Sonos i One wygląda prawie tak samo. Klasyczny design charakteryzuje się gładkimi i łagodnymi krzywiznami, a urządzenie jest uniwersalne i wpasuje się do prawie każdego wystroju wnętrz. Producent oferuje nam do wyboru dwie wersje kolorystyczne - białą oraz czarną. Dostępna jest także wersja limitowana HAY Sonos One Limited Edition, która dostępna jest w pięciu kolorach - Pale Yellow, Light Gray, Vibrant Red, Forest Green oraz Soft Pink. Kolorowe głośniki wycenione zostały na 1149 zł.

Sonos One jest większy, niż Google Home, ale nadal na tyle kompaktowy, że nie ma problemy z umiejscowieniem go na blacie kuchennym lub szafce nocnej.

Największą różnicą pomiędzy modelami Play:1 oraz One jest panel sterowania na górze. W testowanym przez nas modelu jest on płaski. Play:1 posiada wklęsły panel sterowania.

Podobnie jak nowa generacja głośników Play:5 również One posiada przyciski dotykowe do sterowania oraz nowy zestaw sześciu mikrofonów, co jest niezwykle istotne w przypadku obsługi głosowej i interakcji z inteligentnymi głośnikami. Dostępna jest także opcja szybkiego wyciszenia mikrofonu, aby zachować naszą prywatność lub zatrzymać działanie asystenta głosowego.

Sonos One - Jakość dźwięku oraz funkcje

Jednym z głównych powodów, dla których warto kupić głośniki od Sonos to świetne połączenie odpowiedniej jakości dźwięku i inteligentnych funkcji. To prawda, że na ryku znajdziemy lepiej grające głośniki w podobnej lub nawet niższej cenie, ale nie będą to tak dopracowane konstrukcje.

Nie jest zaskoczeniem, że Sonos One brzmi tak samo, jak Play:1. Dźwięk jest bogaty i szczegółowy. Podobnie, jak w innych modelach producenta bas jest mocny, ale nie tłumi pozostałych dźwięków. Musimy oczywiście pamiętać, że oceniamy jakość dźwięku w oparciu o inne inteligentne głośniki. W cenie 1000 złotych można kupić proste kino domowe lub dobrego soundbar'a, który będzie oferował lepszą jakość dźwięku, ale są to urządzenia dedykowane do innego odbiorcy.

W środku umieszczono także mały głośnik wysokotonowy, dzięki czemu nie ma problemu zarówno z niskimi, jak i z wysokimi tonami. To zdecydowanie zaleta tego urządzenia.

Imponujące jest to, jak dobry dźwięk produkowany jest przez głośnik o tak kompaktowych wymiarach, który na dodatek posiada w swojej obudowie znaczną ilość elektroniki odpowiedzialnej za inteligentne funkcje. Użytkownicy mogą także wykorzystać narzędzie Trueplay, aby dostosować dźwięk do własnych potrzeb. Jeżeli zdecydujemy się na zakup dwóch głośników możemy połączyć je w parę, dzięki czemu uzyskamy dźwięk stereo.

Jeżeli zależy Ci głównie na jakości dźwięku spokojnie możesz zaoszczędzić i wybrać model Play:1. Jeżeli oczekujesz czegoś więcej model One zaoferuje Ci integracje z Amazon Alexa (w języku angielskim). Na początek będziesz musiał spędzić trochę czasu, aby odpowiednio skonfigurować głośnik. Należy zalogować się do konta Sonos oraz Amazon. Gdy to wykonasz uzyskasz dostęp do kontroli wszystkich inteligentnych urządzeń kompatybilnych z Amazon Alexa w obrębie Twojej sieci. Należą do nich między innymi żarówki, inteligentne systemy grzewcze i wiele innych.

Głośnik będziesz jednak wykorzystywać głównie do odtwarzania muzyki, a dzięki jego inteligentnym funkcjom będziesz mógł zmieniać głośność oraz utwory za pomocą dźwięku. Możesz zalogować się także do wielu usług sieciowych i odtwarzać z nich dźwięk z pominięciem Twojego smartfonu/tabletu/komputera.

Sonos One to inteligentne urządzenie, więc oddaje do Twojej dyspozycji więcej ciekawych opcji. Jeżeli posiadasz w domu kilka głośników Sonos możesz nadać im unikalne nazwy i wybrać, które z głośników mają odtwarzać dźwięk.

Sonos One - Współpraca z serwisami muzycznymi

Inteligentny głośnik jest w stanie obsługiwać strumieniowe usługi przesyłania muzyki takie, jak Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora, Google Play Music i YouTube Music. Możesz go również wykorzystać do odtwarzania z TuneIn Radio.

Amazon Alexa jest w chwili obecnej nieco ograniczona, ale dzięki cyklicznym aktualizacjom staje się coraz lepsza Nie bez znaczenia jest także zbliżająca się wielkimi krokami do Polski obsługa Asystenta Google na urządzeniach Sonos. W chwili obecnej Asystent działa jedynie w USA. W lipcu ma zostać dodana obsługa kolejnych krajów.

Sonos One - Podsumowanie

Sonos One to jeden z najlepszych głośników inteligentnych, jakie znajdziesz obecnie w sklepach. Jest droższy niż konkurenci, ale oferuje więcej możliwości. Co najważniejsze to bardzo dopracowane urządzenie, które po kilkunastominutowym procesie konfiguracji będzie działać bezproblemowo przez wiele miesięcy. Jakość dźwięku biorąc pod uwagę wielkość głośnika jest bardziej niż zadowalająca. Dodatkowo wykonanie stoi na najwyższym poziomie, a design urządzenia jest bardzo uniwersalny. Doceniamy złącze Ethernet, dzięki któremu możemy przewodowo podłączyć głośnik do internetu. Z niecierpliwością oczekujemy obsługi Asystenta Google w Polsce.