Test TP-Link Archer AX11000 - topowa wydajność i trzypasmowe Wi-Fi

Testujemy najnowszy, flagowy router od TP-Link. Model AX11000 charakteryzuje się obecnością trzypasmowego Wi-Fi, superszybkiego procesora, dwóch portów USB oraz aż ośmioma antenami. Czy warto rozważyć zakup tak wyposażonego urządzenia sieciowego?

Nie lubisz kompromisów, a jednocześnie nie chcesz być przywiązany do przewodowego połączenia sieciowego? Właśnie dla takich osób, jak Ty firma TP-Link przygotowała najnowszy router Archer AX11000. To topowy model, który posiada trzypasmowe Wi-Fi, wbudowany optymalizator ruchu sieciowego, antywirusa oraz ultraszybki port WAN 2,5 G. Całość uzupełniają dwa porty USB 3.0 - typu A oraz typu C, a także czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej.

TP-Link Archer AX11000

Archer AX11000 to gamingowy router z najwyższej półki, który ma znacząco zwiększyć wydajność naszej sieci bezprzewodowej. Po testach wiemy już, że to najwydajniejszy router, jaki kiedykolwiek trafił do redakcji PCWorld.pl. Zobacz, jak najnowszy TP-Link Archer AX11000 poradził sobie w naszych testach.

TP-Link Archer AX11000 - Specyfikacja techniczna

Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Prędkości sieci WiFi: 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HT160), 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HT160), 2,4 GHz: 1148 Mb/s (802.11ax)

5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HT160), 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HT160), 2,4 GHz: 1148 Mb/s (802.11ax) Zasięg sieci WiFi: Domy 4-pokojowe

Domy 4-pokojowe Anteny: 8 wydajnych odłączalnych anten

8 wydajnych odłączalnych anten Beamforming: Tak

Tak MU-MIMO: MU-MIMO 4×4

MU-MIMO 4×4 OFDMA: Tak

Tak Tryby pracy: Tryb routera, Tryb punktu dostępowego

Tryb routera, Tryb punktu dostępowego Procesor: Czterordzeniowy procesor 64-bitowy z taktowaniem 1,8 GHz

Czterordzeniowy procesor 64-bitowy z taktowaniem 1,8 GHz Porty Ethernet: 1 port WAN 2,5 Gb/s, 8 gigabitowych portów LAN, Statyczna agregacja łączy (LAG) dostępna na dwóch portach LAN

1 port WAN 2,5 Gb/s, 8 gigabitowych portów LAN, Statyczna agregacja łączy (LAG) dostępna na dwóch portach LAN Obsługiwane typy USB: 1 port USB-C 3.0, 1 port USB-A 3.0

1 port USB-C 3.0, 1 port USB-A 3.0 Obsługiwane typy partycji: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 Obsługiwane funkcje: Apple Time Machine, Serwer FTP, Serwer mediów, Serwer Samba

Apple Time Machine, Serwer FTP, Serwer mediów, Serwer Samba Przyciski: Wi-Fi On/Off, Zasilanie, LED On/Off, WPS, Reset

Wi-Fi On/Off, Zasilanie, LED On/Off, WPS, Reset Zasilanie: 12 V ⎓ 5 A

12 V ⎓ 5 A Szyfrowanie sieci WiFi: WPA, WPA2,WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

WPA, WPA2,WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Ochrona sieci: Zapora sieciowa SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Application Layer Gateway, Antywirus HomeCare™, Wykrywanie niebezpiecznych witryn, Ochrona przed atakami, Kwarantanna zaatakowanych urządzeń

Zapora sieciowa SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Application Layer Gateway, Antywirus HomeCare™, Wykrywanie niebezpiecznych witryn, Ochrona przed atakami, Kwarantanna zaatakowanych urządzeń Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz

Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz Serwer VPN: OpenVPN

OpenVPN Protokoły: IPv4, IPv6

IPv4, IPv6 Udogodnienia dla graczy: Game Accelerator, Statystyki gry, Gamę Protector

Game Accelerator, Statystyki gry, Gamę Protector QOS: Tak

Tak Zarządzanie: Aplikacja Tether, interfejs webowy

Aplikacja Tether, interfejs webowy Wymiary (S×G×W): 288 × 288 × 184 mm

TP-Link Archer AX11000 wyposażono w topowe podzespoły. Dzięki obecności czterordzeniowego procesora w połączeniu z 1 GB pamięci operacyjnej RAM oraz ośmioma antenami o pokaźnych rozmiarach, router jest w stanie pracować z wykorzystaniem trzech pasm w tym samym momencie (1x 2,4 GHz oraz 2x 5 GHz). Maksymalna prędkość przesyłu danych przy użyciu trzech sieci wynosi aż 10 Gb/s. Archer AX11000 jest w stanie prowadzić jednoczesną komunikację z wykorzystaniem aż 12 strumieni na kanale 160 Mhz. Wszystko odbywa się z wykorzystaniem najnowszego standardu Wi-Fi 6 (802.11ax).

Użytkownicy z pewnością docenią aż 8 portów LAN, z których dwa obsługują agregację oraz dwa porty USB - po jednym w standardzie A oraz C.

TP-Link Archer AX11000 - Cena

Patrząc na specyfikację techniczną łatwo domyślić się, że TP-Link Archer AX11000 z pewnością nie jest tanim routerem. Cena detaliczna wynosi 1799 zł, a urządzenie kupimy w największych sklepach z elektroniką. Patrząc na porównywalne konstrukcje obsługujące standard AX11000 okazuje się, że Archer AX11000 jest od nich tańszy o około 200 zł.

TP-Link Archer AX11000 - Zawartość zestawu

Router dostarczany jest w sporym i ciężkim opakowaniu. Całość utrzymano w czarnej kolorystyce z czerwonymi dodatkami, która wskazują na gamingowy charakter konstrukcji.

Opakowanie TP-Link Archer AX11000

Producent umieścił na pudełku najważniejsze elementy specyfikacji technicznej. Nie zapomniano również o kodzie QR, który pozwala na poprawnie aplikacji mobilnej TP-Link Tether na Androida lub iOS. Program ten znacząco ułatwia proces konfiguracji początkowej.

Kod QR do aplikacji Tether na opakowaniu TP-Link Archer AX11000

W środku opakowania znajdziemy następujące elementy:

Router TP-Link Archer AX11000

8 anten zewnętrznych

Zasilacz

Kabel zasilający

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcję obsługi

Karteczkę z domyślną nazwą sieci Wi-Fi

Zawartość zestawu

Po otarciu pudełka możemy zdziwić się, że anteny nie są integralną częścią routera. Ich montaż zajmuje jednak dosłownie kilkadziesiąt sekund.

Cieszy fakt, że TP-Link dołącza karteczkę informacyjną z domyślną nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem. Znajdziemy na niej rownież miejsce do zapisania własnej nazwy Wi-Fi oraz hasła. Z tyłu umieszczono kawałek taśmy, który pozwala na umieszczenie plakietki w dogodnym dla nas miejscu.

TP-Link Archer AX11000 - Wygląd i jakość wykonania

Patrząc na pudełko oraz jego wagę spodziewałem się, że TP-Link Archer AX11000 będzie znacznie większy. Okazało się jednak, że to kompaktowy router, który nie zajmie zbyt wiele miejsca. Dodatkowo posiada on ciekawy design. Na górze kwadratowej obudowy umieszczono ośmiokąt, który został podzielony na cztery mniejsze części. W jego centrum umieszczono logo producenta, które pełni funkcję diody powiadomień.

Logo TP-Link z wbudowaną diodą powiadomień na górnej części obudowy

Na każdej z krawędzi znajdziemy po trzy czarno-czerwone anteny zewnętrzne.

TP-Link Archer AX11000

Z przodu obudowy, pod środkową anteną schowano trzy przyciski. Pozwalają one na łączenie za pośrednictwem protokołu WPS oraz wyłączenie sieci Wi-Fi i diody powiadomień.

Przyciski na obudowie TP-Link Archer AX11000

Tylna część obudowy skrywa większość złącz. Znajdziemy tam gniazdo 2,5 G WAN oraz osiem portów RJ-45.

Porty na tylnej krawędzi - widoczne 2,5 G Ethernet

Nie zabrakło również włącznika oraz gniazda zasilania.

Włącznik oraz gniazdo zasilania

Z prawej strony znajdziemy dwa porty USB 3.0 - typu A oraz typu C.

Porty USB 3.0 - typu A oraz typu C

Spód obudowy prawie w całości został zagospodarowany przez otwory wentylacyjne. Produecnt nie zapomniał o stopkach antypoślizgowych orz naklejce informacyjnej z kodem QR. Możemy skorzystać także z mocowań, które pozwolą powiesić router na ścianie lub suficie.

Sposób obudowy - widoczne otwory wentylacyjne oraz mocowania do powieszenia na ścianie

TP-Link Archer AX11000 - Konfiguracja

TP-Link Archer AX11000 pozwala na konfigurację z wykorzystaniem interfejsu webowego lub aplikacji mobilnej TP-Link Tether. Podczas testów skorzystałem z procesu konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na przygotowanie routera do pracy.

Przed przystąpieniem do procesu, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim podpiąć router do modemu.

Po uruchomieniu routera - dioda powinna świecić się na czerwono. Możemy wtedy uruchomić aplikację mobilną TP-Link Tether. Po zalogowaniu się do konta TP-Link wybieramy model routera, który chcemy skonfigurować (w naszym przypadku Archer AX11000).

Konfiguracja TP-Link AX 11000 z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether cz. 1

Nasz smartfon z wykorzystaniem Bluetooth znajdzie router TP-Link Archer AX11000 i połączy się z nim.

W kolejnych krokach musimy ustawić hasło administratora, wybrać typ połączenia, ustawić nazwę sieci bezprzewodowej oraz hasło.

Konfiguracja TP-Link AX 11000 z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether cz. 2

Cały proces konfiguracji trwa zaledwie kilka minut. Po jego zakończeniu aplikacja zasugeruje połączenie się z routerem za pośrednictwem Wi-Fi.

TP-Link Archer AX11000 - Aplikacja mobilna

TP-Link Archer AX11000 kompatybilny jest z aplikacją Tether, która pozwala wygodnie zarządzać sprzętem wyprodukowanym przez firmę TP-Link. Z programu tego korzystaliśmy już wielokrotnie. To dopracowane i niezwykle użyteczne narzędzie.

Aplikacja TP-Link Tether na urządzenia mobilne

Całość podzielono na cztery zakładki: Dom, Klienci, HomeCare oraz Narzędzia.

Program umożliwia zmianę prawie wszystkich ustawień.

Przydatną opcją jest możliwość udostępniania hasła do sieci Wi-Fi za pośrednictwem kodu QR.

TP-Link Archer AX11000 - Interfejs WWW

Możemy skorzystać również z klasycznego interfejsu webowego, który dostępny jest domyślnie pod adresem 192.168.1.1. W przypadku testowanego modelu nie został on spolszczony.

Strona domowa interfejsu webowego

Oprogramowanie domyślnie wyświetla najważniejsze informacje dotyczące naszej sieci Wi-Fi. Interfejs podobnie, jak aplikacja jest rozbudowany i logicznie rozplanowany. Całe oprogramowanie opiera się na 5 zakładkach, które znajdują się w górnej części ekranu.

Ciekawym dodatkiem jest wyszukiwarka, która pozwala szybko dotrzeć do interesujących nas ustawień.

Wyszukiwarka w interfejsie webowym

TP-Link Archer AX11000 - Porty USB

TP-Link Archer AX11000 posiada na wyposażeniu dwa porty USB w standardzie 3.0. Co ciekawe producent zdecydował się na umieszczenie klasycznego złącza typu A oraz nowoczesnego USB C. Takie rozwiązanie sprawia, że do Archera AX11000 podepniemy zarówno starego pendrive'a, jak i nowoczesny dysk SSD.

Porty USB możemy wykorzystać do stworzenia dysku sieciowego z wykorzystaniem protokołu SAMBA lub FTP. Alternatywnie możemy udostępnić jedynie wybrane foldery lub stworzyć serwer multimediów.

Funkcjonalność portów USB

Posiadacze sprzętu Apple ucieszą się z obsługi protokołu Time Machine. Po podłączeniu dysku zewnętrznego do portu USB w routerze będziemy w stanie wykonywać zdalne kopie zapasowe komputerów z systemem operacyjnym macOS z wykorzystaniem sieci lokalnej.

Obsługa Time Machine

TP-Link Archer AX11000 - Testy

TP-Link Archer C80 posiada rewelacyjną specyfikację techniczną. Producent informuje, że router ten sprawdzi się w domu z czterema pokojami. Za odpowiedni zasięg dba aż osiem anten. Dzięki nim testy siły sygnału sieci Wi-Fi wypadły rewelacyjnie.

Testy przeprowadzane były w parterowym domu o powierzchni około 120 m2. W żadnym miejscu nie odnotowaliśmy problemów z dostępem do sieci oraz Internetu.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TP-Link Archer AX11000 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od TP-Link Archer AX11000 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od TP-Link Archer AX11000 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od TP-Link Archer AX11000 z 4 ścianami po drodze

TP-Link Archer AX11000 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy były dokładnie takie, jakich oczekiwaliśmy po flagowym routerze. Parametry spadają wraz z wzrostem odległości od routera, ale jest to praktycznie niezauważalne. Testy pokrycia zasięgiem wskazują, że TP-Link Archer AX11000 bez problemu poradzi sobie w większych domach jednorodzinnych lub dwupoziomowych mieszkaniach.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Podczas testu siły sygnału sieci Wi-Fi, TP-Link Archer AX11000 ani razu nie przełączył się na sieć o częstotliwości 2,4 GHz, która charakteryzuje się jeszcze lepszym zasięgiem. Stało się to dopiero, gdy postanowiliśmy sprawdzić jakość połączenia w ogródku - około 30 metrów od routera.

TP-Link Archer AX11000 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router TP-Link Archer AX11000 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 159 Mb/s, a Bandwidth 133 Mb/s.

Wynik iPerf 3 - klient oraz serwer połączone przez Wi-Fi

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testów iPerf 3

Również ten test odbył się bez zaskoczeń. TP-Link Archer AX11000 spisał się bardzo dobrze.

TP-Link Archer AX11000 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez TP-Link Archer AX11000 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Jak widać na wykresie poniżej Archer AX11000 nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem posiadanego przez nas łącza. Dodatkowo prędkość połączenia była praktycznie identyczna w każdym z punktów pomiarowych.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Rezultaty były w pełni zadowalające.

SpeedTest LAN

TP-Link Archer AX11000 - Podsumowanie

TP-Link Archer AX11000 to flagowe urządzenie, które praktycznie nie ma wad. W niewielkiej obudowie producentowi udało się umieścić wydajne podzespoły pozwalające na obsługę najnowszych technologii oraz stworzenie trzech niezależnych sieci Wi-Fi. Podczas testów podłączyłem do routera ponad 25 urządzeń, co nie zrobiło na nim najmniejszego wrażenia. Dodatkowo TP-Link Archer AX11000 zapewnia bardzo stabilne połączenie z siecią Wi-Fi, które na dodatek charakteryzuje się ponadprzeciętnym zasięgiem.

Podczas testów TP-Link Archer AX11000 doceniliśmy aż osiem anten zewnętrznych, flagowe podzespołym, dwa porty USB 3.0, przemyślaną i rozbudowaną aplikację mobilną, ciekawy design oraz niesamowicie wysoką wydajność.

Jedyne do czego można się przyczepić to brak interfejsu webowego w języku polskim oraz wysoka cena.

Jeżeli szukasz wydajnego routera, a cena gra drugorzędną rolę, TP-Link Archer AX11000 to świetny wybór.