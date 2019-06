Test Yuneec Mantis Q - małego składanego quadrocoptera

Yuneec Mantis Q to składany i poręczny quadrocopter kosztujący mniej niż 2000 zł. Czy warto zainteresować się taką konstrukcją? Dowiesz się tego czytając naszą recenzję.

Yuneec to po DJI jeden z największych chińskich producentów dronów. Po kilkunastu dniach spędzonych z hexacopterem Typhoon H Plus mamy okazję przetestować najmniejszy model Mantis Q. Modliszka, bo tak brzmi nazwa quadrocoptera po przetłumaczeniu z język angielskiego to najtańszy aktualnie oferowany model firmy Yuneec. Jest to także wyjątkowy dron w ofercie producenta, ponieważ skupia się on głównie na produkcji droższych i bardziej zaawansowanych konstrukcjach skierowanych dla profesjonalistów oraz służb porządku publicznego.

Za niespełna 2000 zł możemy stać się posiadaczem drona Yuneec Mantis Q, który zadebiutował na rynku w 2018 roku. To mały składany quadrocopter mający według producenta ma konkurować z DJI Mavic Air, chociaż my przyrównalibyśmy go raczej do tańszego Spark'a. Model ten powstał, aby zagospodarować lukę istniejącą w gamie produktowej składającej się z droższych konstrukcji.

Mantis Q gościł w naszej redakcji przez ponad miesiąc, dzięki czemu mogliśmy wykonać wiele lotów testowych w różnych warunkach pogodowych. Po kilkunastu wylatanych godzinach znamy już największe zalety i wady tego kompaktowego drona.

Yuneec Mantis Q - cena

Yuneec oferuje dwie wersje Mantis Q. Możemy wybrać podstawową konfigurację z jednym akumulatorem lub rozbudowaną wersję X Pack, która dostarczana jest z trzema akumulatorami oraz specjalną walizką transportową. Cena podstawowej wersji zaczyna się od okolic 1600 zł. Yuneec Mantis Q X Pack kosztuje około 2000 zł.

Yuneec Mantis Q - Specyfikacja techniczna

Masa startowa: 480g

480g Czas lotu: 33 min (warunki bezwietrzne, stała prędkość 25 km/h)

33 min (warunki bezwietrzne, stała prędkość 25 km/h) Wymiary: Złożony: 168 x 96 x 58 mm, Rozłożony: 250 x 187 x 58 mm

Złożony: 168 x 96 x 58 mm, Rozłożony: 250 x 187 x 58 mm Maksymalna prędkość: Tryb Angle/Manual: 21,6 km/h (6m/s), Tryb Sport: 72 km/h (20m/s), Tryb IPS/ App Control: 14,4 km/h (4m/s)

Tryb Angle/Manual: 21,6 km/h (6m/s), Tryb Sport: 72 km/h (20m/s), Tryb IPS/ App Control: 14,4 km/h (4m/s) Akumulator: 3S o pojemności 2800mAh

3S o pojemności 2800mAh Temperatura pracy: 0°C-40°C

0°C-40°C Systemy lokalizacji: GPS, GLONASS

GPS, GLONASS Matryca: 1/3 ‘ CMOS

1/3 ‘ CMOS Rozdzielczość zdjęć: 4:3 (4160x3120); 16:9 (4800×2700)

4:3 (4160x3120); 16:9 (4800×2700) Rozdzielczość wideo: 4K: 3840x2160 30fps, 1080P: 1920x1080 30fps lub 60 fps (z EIS - elektroniczna stabilizacja obrazu), 720P: 1280x720 60fps

4K: 3840x2160 30fps, 1080P: 1920x1080 30fps lub 60 fps (z EIS - elektroniczna stabilizacja obrazu), 720P: 1280x720 60fps Format zdjęć: JPEG/JPEG+DNG

JPEG/JPEG+DNG Format wideo: MP4/MOV

MP4/MOV Stabilizacja wideo: EIS, 3 osiowa

EIS, 3 osiowa Zakres pochylenia: Między -90°a +20°

Między -90°a +20° Kąt widzenia: 117°

117° Ogniskowa (ekwiwalent dla klatki 35 mm): 21,5 mm

21,5 mm Dołączona karta microSD: 16 GB

16 GB Kompatybilne karty: CLASS 10 lub U3, 8/16/32/64/128GB

CLASS 10 lub U3, 8/16/32/64/128GB ISO: 100-3200 (100 domyślnie)

100-3200 (100 domyślnie) Czas naświetlania: 8s-1/8000s (tryb zdjęć), 1/30-1/8000 (tryb wideo)

8s-1/8000s (tryb zdjęć), 1/30-1/8000 (tryb wideo) Korekcja ekspozycji: 0, ±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0

0, ±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0 Balans bieli: Auto, Lock, Sunny, Cloudy, Fluorescent, Incandescent

Auto, Lock, Sunny, Cloudy, Fluorescent, Incandescent Tryby scen: Nature, Saturation, RAW, Night, Soft

Nature, Saturation, RAW, Night, Soft Tryb pomiaru: Punktowy, centralny, uśredniony

Punktowy, centralny, uśredniony Tryby zdjęć: Pojedyncze zdjęcie, rozpoznawanie twarzy

Pojedyncze zdjęcie, rozpoznawanie twarzy Prędkość pobierania zdjęć: Około 1MB/s

Około 1MB/s Ilość kanałów aparatury sterującej: 10

10 Zasięg: do 800m (CE), do 1,5 km (FCC, wersja amerykańska)

do 800m (CE), do 1,5 km (FCC, wersja amerykańska) Akumulator: 1S 3.7V 3000mAh Li-Po (wbudowany)

1S 3.7V 3000mAh Li-Po (wbudowany) Wymagany system operacyjny: iOS 9.0 lub nowszy (kontrola głosowa iOS 10 lub nowszy, kontrola głosem z lokalnym przetwarzaniem iOS 11 lub nowszy), Android 5.0 Lolipop lub nowszy (kontrola głosem wymaga połączenia z Internetem)

Specyfikacja techniczna Yuneec'a Mantis Q wygląda na papierze bardzo zachęcająco. Jak na drona ważącego niespełna 500 gram parametry techniczne, jakie oferuje quadrocopter są bardziej niż zadowalające. Zaawansowany użytkownik zauważy, że nie wszystko wygląda idealnie. Zasięg wynosi jedynie 800 metrów, a sterowanie przy pomocy smartfona znacząco zmniejsza prędkość, z jaką porusza się dron. Mavic Air, do którego producent przyrównuje modliszkę posiada ponad dwukrotnie większy zasięg. Niemniej jednak największe wrażenie wywarł na nas deklarowany czas lotu wynoszący nawet 33 minuty. Sprawdziliśmy to w praktyce i podczas normalnego użytkowania czas ten znacząco odbiega od deklaracji producenta.

Yuneec Mantis Q - Zawartość zestawu

Yuneec Mantis Q sprzedawany jest w dwóch wersjach. Podstawowa zawiera wszystkie niezbędne do lotu elementy, ale zdecydowanie polecamy dopłacić do konfiguracji X Pack, którą mieliśmy okazję testować. Decydując się na nią dostajemy w zestawie trzy akumulatory oraz solidną walizkę do przewożenia drona i wszystkich potrzebnych akcesoriów.

Decydując się na podstawową konfigurację w zestawie otrzymamy:

Drona Mantis Q

Aparaturę

Akumulator (1szt.)

Śmigła (4szt.) + Śruby (8szt.)

Ładowarka Hub na 3 akumulatory + kabel zasilający

Kabel USB

Miłym gestem ze strony producenta jest dołączenie ładowarki umożliwiającej ładowanie trzech akumulatorów w tym samym czasie.

Wybierając wersję X Pack, która jest droższa o kilkaset złotych otrzymujemy dodatkowo:

Dodatkowe 2 akumulatory (łącznie będziemy dysponować trzema sztukami)

Dodatkowe 4 śmigła

Dodatkowe 8 śrub

Torbę na ramię

Różnica w cenie pomiędzy obiema konfiguracjami nie jest bardzo wysoka dlatego zalecamy wybór droższej wersji X Pack. Decydując się na ten zestaw będziemy mogli spędzić w powietrzu ponad godzinę czasu. Dodatkowo trzy akumulatory możemy ładować w tym samym czasie, a wszystkie elementy da się wygodnie przenosić w dołączonej torbie na ramię.

Jeżeli jesteśmy już przy ładowarce warto poinformować o dwóch rzeczach, które zwróciły naszą uwagę podczas testów. Ładowarka wydaje bardzo donośny piszczący dźwięk, który informuje o naładowaniu danego akumulatora. Z tego powodu nie polecamy ładowania akumulatorów w sypialni. Drugą wadą zastosowanego zasilacza jest brak portu USB, który służyłby do naładowania kontrolera. Wyposażony jest on w gniazdo USB Typu C, więc jego baterię bez problemu naładujemy przy pomocy ładowarki dołączonej do smartfona. Mimo wszystko konkurencyjny DJI oferuje ładowanie kontrolera przy użyciu ładowarki do akumulatorów.

Posiadamy jeszcze jedno zastrzeżenie do baterii zastosowanych w Mantis Q. Nie posiadają one żadnego wskaźnika poziomu naładowania, więc w celu jego sprawdzenia musimy włożyć baterię do drona oraz sparować go z aplikacją. Dopiero w Yuneec Pilot App możemy sprawdzić procentowe naładowanie baterii.