Test i recenzja karty fotograficznej Samsung 256 Pro Plus

Karta pamięci Samsung 256 Pro Plus to świetna propozycja dla fotografów oraz filmowców. Jak daje radę w akcji? Sprawdziliśmy!

Karta pamięci to półprzewodnikowy nośnik danych, na którym możliwe jest zapisywanie i odczytywanie informacji. Od momentu, kiedy powstała, jej charakter oraz możliwości znacząco się zmieniły, głównie ze względu na rozwój technologii, ale także z powodu wzrastających potrzeb konsumentów. Dziś już dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że w niewielkim rozmiarze podręcznych kart pamięci kryją się możliwości dawnych dysków twardych. Jednakże pojemność, czyli to ile gigabajtów danych da się zapisać na urządzeniu, to nie wszystko! Równie ważne są kwestie dotyczące prędkości zapisywania i odczytu informacji.

Tu na pomoc przychodzą nam oznaczenia znajdujące się zarówno na opakowaniu kart, jak i na nich samych. Jako pierwsze na rynku pojawiły się karty SD z oznaczeniem Speed Class, którego numer oznaczał prędkości zapisu danych. Przykładowo Class 2 odpowiadał minimalnej prędkości wynoszącej 2 MB/s i analogicznie Class 10 - 10 MB/s. Warto tutaj zauważyć, że wraz z rozwojem technologii wzrastały także potrzeby konsumentów i dziś te liczby nie robią na nas większego wrażenia. Właśnie dlatego kolejnym typem kart, z jakim możemy się spotkać, są takie z klasą szybkości UHS, czyli Ultra High Speed. W ich przypadku prędkość zapisu jest wielokrotnie wyższa niż w tych z oznaczeniem Speed Class, nadal jednak nie jest to szczyt dzisiejszych możliwości.

Następnym standardem jest UHS-I, którego zapis wynosi nie mniej niż 10 MB/s, jednak przeważnie jest to pomiędzy 50 a 100 MB/s. To właśnie z tym oznaczeniem przyszło nam testować kartę pamięci SDXC Samsung PRO Plus 256GB. W związku z tym pokażemy, jak się sprawdza i czy prędkość zapisu przedstawiona na opakowaniu odpowiada stanowi faktycznemu.

Warto jednak dodać, że standard Ultra High Speed posiada jeszcze dwa podtypy, a mowa o UHS-II oraz UHS-III, które obsługują transfer danych z prędkością kolejno: 156-312 MB/s oraz 312-624 MB/s. Są to urządzenia przeznaczone do użytku profesjonalnego z odpowiednio wysoką ceną. W takim przypadku korzystanie z UHS-I wydaje się rozsądną opcją „po środku”.

Specyfikacja

Rodzaj produktu Karta pamięci SDXC Linia PRO Plus Wydajność 256GB (1GB = 1 miliard bajtów) Interfejs UHS-I, kompatybilny z HS Wymiary (mm) 32 x 24 x 2,1 Waga (g) ok 1,75 Klasa prędkości Stopień 3, klasa 10 Odczyt do 100 MB/s przez interfejs UHS-1 Zapis do 90 MB/s przez interfejs UHS-1 Deklaracja zgodności z 4K Tak Karta miniSD w zestawie Nie Temperatura pracy -25℃ do 85℃ Wytrzymałość 10 000 cykli łączeniowych Napięcie robocze 2,7 ~ 3,6 V Certyfikacja EMC FCC, CE, VCCI, RCM Gwarancja Ograniczona 10-letnia

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to format SDXC, jednak, by go w pełni zrozumieć omówmy, czym on w ogóle jest. Secure Digital - bo o tym mowa - to standard pojemności, który dzieli się na kolejne typy zależne od zdolności pomieszczenia danych. Najstarszy z nich nazywa się Standard-Capacity (SDSC), który oznaczał karty pamięci zdolne pomieścić do 4 GB danych. Kolejny na rynku pojawił się format High-Capacity (SDHC), który oferował rozszerzenie maksymalnej przestrzeni do 32 GB, jednak i to z czasem okazało się za mało. Następna generacja nazywa się eXtended-Capacity, czyli właśnie SDXC, którą tutaj testujemy. Standard ten wyróżnia się limitem 2 TB dostępnego miejsca, chociaż w przypadku karty Samsung 256 Pro Plus wynosi to, jak nazwa wskazuje, 256 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Jasno więc z tego wynika, że testowana przez nas karta pamięci należy do najwyższego obecnie standardu. Co ciekawe, wraz z wprowadzeniem SDXC zmienił się również domyślny system plików służących do formatowana karty. Wcześniej były one zapisywane za pomocą rozszerzenia FAT32, które ważyło sporo w porównaniu do zastępującego go formatu exFAT.

Nie można nie zwrócić uwagi na ekstremalne prędkości transferu danych. We wstępie wspominałam, że karta Samsung 256 Pro Plus mieści się w standardzie UHS-I, który jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych klas prędkości. Gwarantuje ona tempo przesyłu od 10 MB/s (chociażby podczas prowadzenia transmisji online), do nawet 100 MB/s. Jak to się jednak ma przydać przy codziennym użytkowaniu? Chociażby podczas korzystania z trybu seryjnego w aparacie. Normą jest, że karty o mniejszym przesyle danych niejako „zapychają się” w trakcie zapisywania serii ujęć. W przypadku standardu UHS-I nie ma to miejsca, ponieważ posiada on większy bufor przesyłu, co równocześnie przekłada się na zwiększoną liczbę zapisanych klatek podczas trybu seryjnego. Zresztą, jest to jeden z elementów, które będziemy testować.

Poza tym producent zapewnił niezawodność urządzenia za sprawą wszechstronnej, 7-elementowej ochrony, dzięki której karta pamięci jest odporna na działanie: wysokich temperatur, promieniowania rentgenowskiego, magnesów, wstrząsów, uderzeń, upadków, zużycia oraz bliskiego kontaktu z wodą. Dodatkowo, karta Samsung 256 Pro Plus posiada 10-letnią ograniczoną gwarancję.

Cena

Może się wydawać, że połączenie wysokiej klasy prędkości przesyłu danych wraz z dużą pojemnością karty musi słono kosztować. Nic bardziej mylnego. We współczesnych czasach producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, oferując im profesjonalny sprzęt w przystępnej cenie. Nie inaczej postąpił Samsung, proponując swoją kartę Samsung 256 Pro Plus w cenie od 196,99 zł do 246 zł. Warto podkreślić, że producent oferuje także tańsze warianty kart o mniejszej pojemności: 128 GB, 64 GB i 32 GB.

Test wydajnościowy

Test wydajnościowy składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich weryfikował liczbę zapisanych ujęć w przeciągu 60 sekund w trybie seryjnym. Do pomiaru służył aparat Panasonic Lumix DMC-G7. Drugi etap określał sprawność zapisu i odczytu danych w programie CrystalDiskMark. Wynik powtarzany był trzykrotnie na próbce danych o wadze 1 GB. Rolę platformy testowej pełnił laptop Rog Strix Scar G773a z zewnętrznym czytnikiem pamięci marki Baseus Lentil-Cabin. Ostatni etap polegał na wielokrotnym pomiarze czasu podczas ręcznego kopiowania pliku 3 GB z i na kartę z zastosowaniem tego samego laptopa (zainstalowany dysk SSD 32 RAM z interfejsem M.2 NVMe PCIe).

W przypadku testu fotograficznego karta Samsung 256 Pro Plus zapisała 185 ujęć w przeciągu 60 sekund w trybie seryjnym. Zdjęcia wykonano w rozdzielczości 3840x2160 w formacie 16:9 (umożliwia wyświetlanie na ekranie w rozdzielczości 4K). Poza tym ustawiono priorytet dla jakości obrazu, najwyższą wartość szybkości serii oraz włączono funkcję zdjęć seryjnych w 4K. Dla porównania, ten sam test przeprowadziłam na karcie niższego standardu - SanDisk Ultra 32 GB. W jej przypadku zapis wyniósł 124 ujęcia.

Drugi etap wykonałam w programie CrystalDiskMark i tutaj wartości przedstawiały się następująco: odczyt wykonano z prędkością 98,56 MB/s, a zapis w 87,65 MB/s. To doskonały wynik, biorąc pod uwagę to, co gwarantuje nam producent, czyli odczyt do 100 MB/s, a zapis do 90 MB/s.

Trzeci pomiar wykonałam ręcznie za pomocą manualnego kopiowania plików. W tym wypadku czas zapisu pliku o wadze 3 GB wynosił 38 sekund. Zupełnym zaskoczeniem okazał się dla mnie czas odczytu, który w przypadku tych samych danych wynosił... 1 sekundę! Poniżej tabela z wynikami wszystkich testów.

Test fotograficzny 185 CrystalDiskMark - odczyt (MB/s) 98,56 CrystalDiskMark - zapis (MB/s) 87,65 Czas odczytu pliku 3 GB (s) 1 Czas zapisu pliku 3 GB (s) 38

Podsumowanie

Karta pamięci Samsung 265 Pro Plus to świetna propozycja dla ludzi pasjonujących się fotografią. Cechuje się ona 10 klasą prędkości 3 stopnia oraz szybkością odczytu do 100 MB/s oraz zapisu do 90 MB/s. Taka specyfikacja urządzenia sprawdza się świetnie podczas fotografii seryjnej, animacji poklatkowej oraz nagrywania wideo w jakości FullHD oraz 4K. Poza tym duża przestrzeń dyskowa wspomaga pracę, niwelując potrzebę częstego przerzucania danych na urządzenie zewnętrzne. Zdecydowanie polecam ją każdemu, dla kogo kluczowa jest wysoka jakość wykonania kart oraz długa gwarancja.

