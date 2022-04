Test i recenzja urządzeń Canon: aparat EOS M50 Mark II i drukarka PIXMA TS6350

Przedstawiam, jak w praktyce sprawdza się kompaktowy bezlusterkowiec Canon EOS M50 Mark II oraz czy warto pomyśleć o zakupie drukarki do zdjęć PIXMA TS6350.

Lustrzanka? Aparat bezlusterkowy? A może pozostać przy robieniu zdjęć smartfonem? Decyzja nie jest prosta, szczególnie biorąc pod uwagę dość szeroki wybór sprzętów fotograficznych dostępnych aktualnie na rynku oraz coraz lepszą jakość aparatów w telefonach. Sama od pewnego czasu poszukuję najlepszej opcji, która spełni moje oczekiwania. Dlatego też idealna okazała się propozycja przetestowania jednego z aparatów Canona. W moje ręce trafił kompaktowy bezlusterkowiec EOS M50 Mark II, który na rynku pojawił się pod koniec 2020 roku i stanowił następce popularnego modelu EOS M50.

W założeniu producenta, aparat miał być odpowiedzią na zapotrzebowanie internetowych twórców - wysoka jakość obrazu, ulepszona łączność bezprzewodowa, rejestracja wideo 4K (w poziomie i pionie), transmisje na żywo w jakości Full HD i wiele innych funkcji, które pozwalają na tworzenie bardziej profesjonalnych treści na You Tube'a czy social media. Czyli zaawansowana alternatywa dla smartfona. Od razu zaznaczę, że temat vlogowania nie jest mi najbliższy, dlatego w poniższej recenzji skupię się przede wszystkim na kwestii fotograficznej oraz przedstawie najważniejsze funkcje danego modelu. Tym bardziej, że wraz z aparatem i obiektywem kitowym 15-45 mm f/3.5-6.3, do testów otrzymałam również obiektyw makro 28 mm f/3,5 IS STM oraz drukarkę PIXMA TS6350 do wydrukowania zrobionych zdjęć podczas testów.

Canon EOS M50 Mark II - wygląd i obudowa

To, co wyróżnia model, który otrzymałam do przetestowania, to kolor - białe, matowe body z lekko szarymi wstawkami było dla mnie sporym zaskoczeniem. Osobiście nie zdecydowałabym się na zakup aparatu w takim kolorze, ale pozostawiam to do oceny indywidualnej. Na zdjęciach produktu możecie zobaczyć, jak się prezentuje w rzeczywistości.

Bezlusterkowiec, mimo swego kompaktowego rozmiaru (116,3 x 88,1 x 58,7 mm) i niskiej wagi (388 g), posiada solidną i mocną obudowę z wygodnym, gumowym uchwytem, który ułatwia trzymanie sprzętu w komfortowej pozycji. Warto jednak wiedzieć, że aparat nie został wyposażony w uszczelnienia zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi.

Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych

Na górnej części urządzenia znajdziemy spust migawki z pokrętłem sterującym, pokrętło trybów wraz z włącznikiem oraz konfigurowalny przycisk M-Fn i przycisk uruchamiający filmowanie. Na tylnym panelu aparatu rozmieszczono następujące przyciski: blokada ekspozycji (lub przycisk powiększania), regulacja pola AF (lub przycisk miniatur ), uruchomienie trybu odtwarzania oraz klawisz INFO i MENU. Funkcje i ustawienia możemy zmieniać za pomocą wielofunkcyjnego wybieraka z konfigurowalnymi przyciskami. Poza tym, do dyspozycji mamy 3-calowy dotykowy wyświetlacz TFT, który możemy obracać i odchylać, aby uzyskać, jak najlepszy kąt widzenia. Aparat posiada również wbudowany kolorowy wizjer elektroniczny OLED o wielkości 0,39 cala i rozdzielczości 2 360 000 punktów. Nie zabrakło także lampy błyskowej.

Na prawym boku umieszczono złącza HDMI micro (typu D) oraz USB Hi-Speed (typu Micro USB), a także przycisk umożliwiający aktywację Wi-Fi. Po lewej stronie pojawiło się złącze wejściowe mikrofonu zewnętrznego (jack 3,5 mm). Pod spodem znajdziemy miejsce na akumulator oraz kartę SD/SDHC lub SDXC, a także gniazdo statywu.

Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych

Canon EOS M50 Mark II - ergonomia i użytkowanie

Jak już wspominałam, bezlusterkowiec bardzo dobrze dopasowuje się do dłoni, a dzięki odpowiednio wyważonej konstrukcji bez problemu można trzymać go w jednej ręce. Wszystkie pokrętła i przyciski zostały rozmieszczone po prawej stronie, aby dało się nimi wygodnie sterować kciukiem. Dużym udogodnieniem jest także dotykowy ekran, na którym w czytelny sposób wyświetlają się wszystkie funkcje i ustawienia. Poza tym, wyświetlacz możemy odchylać i obracać w różnych kierunkach, aby jak najwygodniej dostosować kąt widzenia. To ogromna zaleta podczas nagrywania vlogów czy robienia autoportretów. Poza tym do dyspozycji mamy aplikację mobilną Camera Connect umożliwiającą połączenie aparatu bezpośrednio ze smartfonem. W ten sposób możemy nie tylko szybko i wygodnie importować zdjęcia, ale również sterować urządzeniem z poziomu telefonu, zmieniając podstawowe parametry - czas otwarcia migawki, czułość ISO, wartość przysłony, obszar AF czy kompensację ekspozycji.

Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych Canon EOS M50 Mark II/fot. Izabella Bandych

Canon EOS M50 Mark II - funkcje i możliwości

Bezlusterkowiec Canon EOS M50 Mark II został wyposażony w 24-megapikselową matrycę Dual Pixel CMOS AF, pracującą w zakresie ISO 100–25600 (rozszerzalne do ISO 51200 ). Aparat umożliwia nagrywanie filmów zarówno w Full HD (1920×1080 px) z szybkością 24, 25, 30, 50 i 60 kl/s oraz 4K (3840×2160 px) z szybkością 24 lub 25 kl/s. Warto podkreślić, że możemy nagrywać wideo w pozycji pionowej na platformy społecznościowe. Co ważne, ulepszony autofocus z technologią Dual Pixel AF pozwala na śledzenie oka nie tylko podczas fotografowania, ale też kręcenia. Jeśli chodzi o szczegółowe parametry, więcej informacji umieszczam w specyfikacji technicznej poniżej.

Specyfikacja techniczna

Data premiery 2020-10-14 Liczba pikseli 24,1 Mpix Matryca 22,3 x 14,9 mm (APS-C) CMOS, 3:2, Całkowita liczba pikseli: 25,8 Mpix, mechanizm samooczyszczania matrycy Procesor obrazu DIGIC 8 Format zapisu Zdjęcia: JPEG (EXIF 2,3, DPOF 1,1, DCF 2,0); RAW (14bit, pliki ,CR3), JPEG+RAW ;Rodzaje JPEG: Fine/Normal; Filmy: MP4 (MPEG-4 AVC/H,264); Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC (stereo) Zakres ISO Auto (100-6400), 100-25600 w skoku co 1/3 EV, rozszerzalne do ISO 51200; Filmowanie: 4K 100-6400, Full HD i HD 100-12800, rozszerzalne do ISO 25600 Migawka Sterowana elektronicznie - szczelinowa; 30 s - 1/4000 s, w krokach co 1/3 EV, Bulb Konstrukcja obiektywu Z bagnetem Canon EF-M; poprzez adapter EF-EOS M z bagnetem Canon EF i EF-S Zapis wideo 3830 x 2160 px (4K), z szybkością 24 i 25 kl,/s; 1920 x 1080 px (Full HD) z szybkością 60, 50, 30, 25, 24 kl,/s; 1280 x 720 px (HD) z szybkością 120, 100, 60 lub 50 kl,/s; Maks, czas trwania 29 min 59 s; maks, rozmiar pliku 4 GB Ogniskowanie Dual Pixel CMOS AF, piksele detekcji fazy wbudowane w matrycę Zdjęcia seryjne Maks, ok, 10 kl,/s (tryb One shot AF, około 36 zdjęć JPEG, 10 zdjęć RAW); Z funkcją Servo AF ok, 7,4 kl,/s (ok, 47 klatek JPEG) Karta pamięci SD, SDHC, SDXC (kompatybilność z UHS-I) LCD Odchylany, dotykowy, przekątna 3 cale, format obrazu 3:2, rozdzielczość ok, 1,040,000 punktów, pokrycie ok, 100%, regulacja jasności - 7 poziomów Wizjer OLED, 0,39-cala, ok, 2,36 mln punktów, pokrycie ok, 100%, punkt oczny ok, 22 mm, korekta dioptrii, podgląd głębi ostrości Komunikacja i złącza USB 2,0 (Mini-B); mini HDMI typu D; Moduł Wi-Fi (IEEE802,11b/g/n, 2,4 GHz); NFC; Bluetooth 4,2; Obsługa PictBridge Zasilanie Akumulator litowo-jonowy LP-E12 (wydajność ok, 235 zdjęć - 23°C) Waga Z akumulatorem i kartą: 350g (samo body); 88g (z akumulatorem i kartą) Wymiary 116,3 x 88,1 x 58,7 mm

Menu główne

Po uruchomieniu menu na ekranie, widzimy następujące funkcje i możliwości:

Wybór metody autofokusa

Wybór działania autofokusa zależnie od ruchu obiektu

Wybór zdjęć pojedynczych, serii zdjęć lub samowyzwalacza

Wybór trybu pomiaru - sposobu pomiaru jasności obiektu

Wybór rozmiaru i jakości obrazu

Ustawienie jakości zapisu i szybkości klatek

Balans bieli

Styl obrazów

Automatyczna korekcja jasności i kontrastu obrazu

Wybór formatu obrazu

Tryby

W aparacie Canon EOS M50 Mark II mamy do dyspozycji kilka trybów, które możemy wybierać zarówno za pomocą pokrętła znajdującego się na górnej części aparatu, jak i przez dotykowy ekran. Do dyspozycji mamy:

M - ręczne nastawienie ekspozycji

- ręczne nastawienie ekspozycji AV - preselekcja przysłony

- preselekcja przysłony Tv - preselekcja czasu

- preselekcja czasu P - czas otwarcia migawki i przysłona ustawione automatycznie

- czas otwarcia migawki i przysłona ustawione automatycznie Hybrydowy automatyczny - tworzenie przeglądu filmowego ze zdjęć

- tworzenie przeglądu filmowego ze zdjęć A+ - inteligentna scena auto

- inteligentna scena auto SCN - specjalne ujęcie (nocne portrety, autoportret, portrety, gładka cera, krajobrazy, sport, panoramowanie, małe odległości, żywność, zdjęcie nocne z ręki, kontrola podśw. HDR, tryb cichy)

- specjalne ujęcie (nocne portrety, autoportret, portrety, gładka cera, krajobrazy, sport, panoramowanie, małe odległości, żywność, zdjęcie nocne z ręki, kontrola podśw. HDR, tryb cichy) Nagrywanie filmu

Filtry twórcze

Jeśli chcemy nieco poeksperymentować i pobawić się efektami już z poziomu aparatu możemy skorzystać ze specjalnych filtrów: ziarnisty Cz/B, miękka ostrość, efekt rybiego oka, efekt akwareli, efekt aparatu zabawki, efekt miniatury, artystyczny standard HDR, artystyczny żywy HDR, artystyczny artystyczny olejny HDR i artystyczny uwypuklony HDR.

Canon EOS M50 Mark II - obiektywy

Aparat EOS M50 Mark II jest kompatybilny z obiektywami w systemie EF-M. Niestety nie ma ich zbyt wiele. Dlatego jeśli chcemy korzystać z innych - z mocowaniem EF oraz EF-S - będziemy potrzebować adaptera EF-EOS M. Podczas testów miałam okazję sprawdzić nie tylko obiektyw dołączony do zestawu, EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3, ale również 28 mm f/3,5 IS STM przeznaczony do fotografii makro. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3

Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3/ fot. Izabella Bandych Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3/ fot. Izabella Bandych Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3/ fot. Izabella Bandych

Rozmiar obrazu APS-C Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm (w mm) 24 - 72 Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 74°10′–28°20′; 53°30′–19°05′; 84°30′–33°40′ Budowa obiektywu (elementy/grupy) 10 elementów / 9 grup Liczba listków przysłony 7 Minimalny otwór przysłony 22–40(38)¹ Minimalna odległość ostrzenia (m) 0.25 Maksymalne powiększenie (x) 0,25 (przy ogniskowej 45 mm) Informacje o odległości Tak Stabilizator obrazu Kompensacja 3,5 stopnia Napęd autofokusa STM

Obiektyw Makro 28 mm f/3,5 IS STM

Obiektyw Makro 28 mm f/3,5 IS STM/ fot. Izabella Bandych Obiektyw Makro 28 mm f/3,5 IS STM/ fot. Izabella Bandych Obiektyw Makro 28 mm f/3,5 IS STM/ fot. Izabella Bandych

Rozmiar obrazu APS-C Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm (w mm) W przybliżeniu 44,8 Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 44°10', 30°10', 51°55' Budowa obiektywu (elementy/grupy) 11/10 Liczba listków przysłony 7 (zaokrąglone) Minimalny otwór przysłony 22 Minimalna odległość ostrzenia (m) 0,097 (tryb standardowy), 0,093 (tryb Super Macro) Maksymalne powiększenie (x) 1 (tryb standardowy), 1,2 (tryb Super Macro) Informacje o odległości Tak Stabilizator obrazu Technologia Hybrid IS, korekcja nawet do 3,5 stopnia Napęd autofokusa STM

Canon EOS M50 Mark II - cena i dostępność

Bezlusterkowiec Canon EOS M50 Mark II aktualnie możecie kupić za:

Canon EOS M50 Mark II - wrażenia z użytkowania

Po dwóch tygodniach testowania mogę stwierdzić, że bezlusterkowiec Canon EOS M50 Mark II to świetna propozycja dla początkujących twórców, zarówno fotografów, jak i vlogerów. Aparat jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze, a dotykowy ekran zdecydowanie ułatwia poruszanie się po funkcjach i ustawieniach. Poza tym, dużym udogodnieniem jest to, że wyświetlacz możemy obracać i odchylać niemal w każdym kierunku. To funkcja, której zawsze mi brakowało w aparatach, z których korzystałam i wiem, że na pewno przy zakupie nowego sprzętu, zwrócę na to szczególną uwagę. Ogromną zaletą jest również możliwość połączenia urządzenia bezpośrednio ze smartfonem za pomocą sieci bezprzewodowej. Możemy swobodnie przeglądać zdjęcia i od razu udostępniać je w wybranych social mediach lub po prostu zapisywać w telefonie, a także zmieniać podstawowe parametry - czas otwarcia migawki, czułość ISO, wartość przysłony, obszar AF czy kompensację ekspozycji. Podgląd kadru jest widoczny na smartfonie, więc możemy precyzyjnie dobrać ustawienie.

Jeśli chodzi o konstrukcję i ergonomię tego bezlusterkowaca, tutaj również wszystko wygląda bardzo zadowalająco, chociaż muszę przyznać, że brak uszczelnień może być kłopotliwy, tym bardziej, że aparat - pod względem wielkości oraz wagi - idealnie nadaje się do zabrania w każdą podróż. Z kompaktowym urządzeniem zmieści się nawet w kieszeni kurtki. Minusem może się okazać mały wybór obiektywów w systemie EF-M, chociaż oczywiście możemy użyć adaptera, aby zamontować inne obiektywy.

Trzeba jednak przyznać, że w tej kategorii cenowej otrzymujemy naprawdę solidny aparat umożliwiający wykonanie zdjęć wysokiej jakości. Znajdziemy tam wiele ciekawych funkcji i możliwości, z których z łatwością skorzysta nawet początkujący użytkownik. Zatem jeśli szukasz kompaktowego bezlusterkowca, który sprawdzi się jako bardziej zaawansowana alternatywa dla telefonu, to jak najbardziej polecam. Myślę, że to również dobra propozycja dla osób, które dopiero uczą się fotografować.

Canon EOS M50 Mark II - przykładowe zdjęcia

f/3.5, ISO-200, dł.ogniskowej 16 mm f/6.3; ISO-200; dł. ogniskowej 45 mm f/6.3; ISO-200; dł. ogniskowej 45 mm f/6.3; ISO-200; dł. ogniskowej 45 mm f/3.5; ISO-200; dł. ogniskowej 28 mm f/6.3; ISO-200: dł. ogniskowej 28 mm

f/3.5; ISO-500; dł. ogniskowej 28 mm f/3.5; ISO-200; dł. ogniskowej 28 mm f/6.3; ISO-200; dł. ogniskowej 45 mm

Szybkie i proste drukowanie wykonanych zdjęć, czyli jak sprawdziła się drukarka Canon PIXMA TS6350?

Drukarka Canon PIXMA TS6350 to wielofunkcyjne urządzenie (3w1) zasilane atramentem (5 pojedynczych zbiorników ChromaLife100) wyposażone w łączność bezprzewodową, dzięki czemu możemy szybko i sprawnie wydrukować każdy dokument bez podpinania drukarki do laptopa czy komputera, za pomocą aplikacji Canon PRINT lub AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Aby uruchomić drukarkę, wystarczy podpiąć ją do gniazdka oraz pobrać odpowiednie sterowniki i oprogramowanie (dostępne pod tym linkiem).

Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych

Drukarka, skaner i kopiarka - to wszystko zamknięte w niewielkiej konstrukcji. Rozmiary drukarki Canon PIXMA TS6350 to: 37,6 cm x 14,1 cm x 35,9 cm (Sz. x W. x Gł.), więc raczej bez problemu umieścimy sprzęt na biurku lub na szafce obok.

Na głównym panelu znajdziemy przyciski sterowania oraz wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala, na którym wyświetlane są wszelkie informacje dotyczące danych ustawień i stanu drukarki. Po menu poruszamy się za pomocą przycisków pod ekranem. Możemy także wyświetlić tam kod QR, za pomocą którego zostaniemy przekierowaniu do bardziej szczegółowej instrukcji urządzenia. W tym celu należy kliknąć przycisk QR po lewej stronie ekranu. Znajdziemy tam również przycisk uruchamiający połączenie bezprzewodowe.

Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych

Do dyspozycji mamy dwa podajniki papieru - przednią (na maks. 100 arkuszy zwykłego papieru) oraz tylną tacę (maks. 20 arkuszy papier fotograficzny lub maks. 100 arkuszy zwykły papier).

Podczas testów drukarka posłużyła mi przede wszystkim do wydrukowania fotografii zrobionych aparatem Canon EOS M50 Mark II, dlatego w głównej mierze skupię głównie na tym aspekcie. Szczegóły odnośnie poszczególnych parametrów oraz funkcji, jakie posiada Canon PIXMA TS6350 możecie znaleźć pod tym linkiem, a także w poniżej specyfikacji.

Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych Canon PIXMA TS6350/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie produktu Do domu i małego biura Technologia druku Atramentowa, kolorowa Maksymalna gramatura papieru 300 g/m² Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły; Papier fotograficzny; Koperty; Materiał do wprasowania na koszulki; Obsługiwane formaty nośników; A4; A5; B5; DL; Letter;Formaty niestandardowe Rodzaje podajników papieru Kasetowy + tacka Podajnik papieru 100 arkuszy Liczba podajników papieru 2 Szybkość druku w kolorze do 10 str./min Szybkość druku w mono do 15 str./min Maksymalna rozdzielczość druku 4800 x 1200 dpi Drukowanie bez marginesów Tak Liczba wkładów drukujących 5 System stałego zasilania atramentem (CISS) Nie Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny Funkcja faksu Nie Maksymalna rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi Maksymalny format skanu A4 Szybkość kopiowania do 6,5 str./min Podajnik dokumentów skanera Nie Skanowanie do chmury Tak Wyświetlacz Wbudowany Interfejsy USB; Wi-Fi; AirPrint Wersja z WiFi Tak Dodatkowe informacje Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Dołączone akcesoria Kabel zasilający; Zestaw pełnych tuszów Rozmiar (SzxWxG) 37,6 cm x 14,1 cm x 35,9 cm Waga 6,3 kg Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Drukowanie zdjęć

Samodzielne drukowanie zdjęć w domu z pewnością nie należy do najtańszych przyjemności. I chociaż cena samej drukarki nie jest wysoka (ok. 700 zł), to przecież musimy wyposażyć się również w odpowiedni papier fotograficzny, w zależności od tego, jakie zdjęcia chcemy wydrukować. Osobiście, w zestawie wraz z drukarką otrzymałam papier do zdjęć Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (10x15 cm), 50 arkuszy (dostępny w sklepach za ok. 50 zł) oraz Canon Glossy Photo Paper "Everyday Use" (A4), 20 arkuszy (dostępny w sklepach za ok. 100 zł). Do tego musimy pamiętać o zużyciu tuszu podczas drukowania poszczególnych fotografii. Jak podaje producent, szacowana wydajność kaset (przy druku zdjęć) wygląda następująco:

Zdjęcie 10 × 15 cm

Czarny pigmentowy: 1448 zdjęć

Czarny pigmentowy XL: 3373 zdjęcia

Czarny pigmentowy XXL: 5500 zdjęć

Czarny: 231 zdjęć

Czarny XL: 520 zdjęć

Czarny XXL: 858 zdjęć

Błękitny: 83 zdjęcia

Błękitny XL: 170 zdjęć

Błękitny XXL: 282 zdjęcia

Purpurowy: 108 zdjęć

Purpurowy XL: 225 zdjęć

Purpurowy XXL: 367 zdjęć

Żółty: 99 zdjęć

Żółty XL: 199 zdjęć

Żółty XXL: 322 zdjęcia

Niemniej, muszę przyznać, że efekt wydrukowanych fotografii jest naprawdę imponujący - otrzymujemy zdjęcia bardzo dobrej jakości, bez przekłamań kolorystycznych, nierówności czy białych ramek. Poniżej umieszczam kilka przykładowych fotografii wydrukowanych na papierze fotograficznym Canon.

Wydruk z drukarki Canon PIXMA TS6350 na papierze 10x15 cm Wydruk z drukarki Canon PIXMA TS6350 na papierze A4

Warto również wspomnieć o aplikacji Easy-PhotoPrint Editor, z której możemy skorzystać, aby odpowiednio wydrukować wybrane zdjęcia. Możecie pobrać ją bezpłatnie tutaj. Co istotne, oprogramowanie umożliwia nie tylko wydruk zdjęć, ale również tworzenie różnego rodzaju kolaży, kalendarzy czy innych kreatywnych pomysłów. Zdjęcia możemy wybierać bezpośrednio z urządzenia, a także z zewnętrznych serwisów w chmurze czy social mediów (np. Instagram czy Facebook). Każde zdjęcie można dowolnie personalizować przed wydrukiem - zmieniać jego wygląd przez dodanie filtra, kadrować, zmieniać ramki czy dodawać napisy.

Czy warto wybrać drukarkę Canon PIXMA TS6350?

Jeśli szukacie niedrogiej drukarki do użytku domowego lub małego biura, to zdecydowanie urządzenie Canon PIXMA TS6350 jest warte uwagi. Wielofunkcyjne urządzenie przede wszystkim sprawdzi się do wydruku, skanowania i kopiowania dokumentów, ale jak się okazuje, zapewni doskonałą jakość wydrukowanym zdjęć. Co prawda, częste drukowanie fotografii w dużych ilościach może okazać się dość drogą przyjemnością - w koszty wchodzi zarówno papier, jak i tusz - ale trzeba przyznać, że zdjęcia, które otrzymujemy są naprawdę wysokiej jakości. Do tego, samodzielnie możemy tworzyć kreatywne projekty, bez wychodzenia z domu, według własnych pomysłów. Zaletą jest oczywiście bezprzewodowa łączność, która zdecydowanie ułatwia prace - pliki możemy drukować bezpośrednio z telefonu lub komputera, bez użycia kabli. Do tego dochodzi łatwa i intuicyjna obsługa - wyświetlacz na panelu drukarki oraz szczegółowa instrukcja (do której przejdziemy za pomocą kodu QR), w której znajdziemy informacje, jak krok po kroku obsługiwać i skonfigurować urządzenie.

