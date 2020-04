Test mobilnej grafiki NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1650 to karta graficzna często spotykana w tańszych laptopach gamingowych. Sprawdzamy o ile lepsza jest jego ulepszona konstrukcja z dopiskiem Ti.

Nowo wprowadzony na rynek GeForce GTX 1650 Ti jest jednym z trzech odświeżonych, budżetowych kart graficznych do laptopów. Posada on 1024 rdzenie CUDA, 4 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową szyną i przepustowością do 192 GB/s, a jego TGP maksymalnie powinno wynosić 55 W. Porównując do karty bez dopisku Ti, główną różnicą jest taktowanie rdzenia, wynoszące 1350 MHz w przypadku testowanego modelu, które mogło się rozpędzić do aż 1950 MHz oraz typ pamięci. Skoro według specyfikacji, różnice są tak tak małe, to o ile ta nowa karta graficzna jest lepsza od poprzedniego modelu? Postanowiliśmy to sprawdzić w naszych testach.

Urządzenie testowe

GeForce'a GTX 1650 Ti testowaliśmy na laptopie, który otrzymaliśmy do testów dzięki firmie Dream Machines. Jest to to samo urządzenie, na którym testowaliśmy procesor Intel Core i7 10750H. Recenzję tego procesora możecie przeczytać tutaj.

Kluczowymi podzespoły naszej konfiguracji modelu G1650Ti-17PL56 wyposażonego w testowaną kartę graficzną są:

: GeForce GTX 1650 Ti Procesor: Intel Core i7 10750H

Taka konfiguracja będzie kosztować około 5299 zł. Jeśli jednak takie zestawienie podzespołów nie koniecznie odpowiada kupującemu, to producent udostępnia na swojej stronie odpowiedni konfigurator. Warto też sprawdzić inne laptopy Dream Machines, które możecie znaleźć tutaj.

Testy

GeForce'a GTX 1650 Ti porównaliśmy z GeForce GTX 1650, testowanego przez nas w laptopie HP Pavilion Gaming oraz GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, którego sprawdziliśmy w DELL'u Inspiron 15 G3. Oba wcześniej wymienione laptopy były bohaterami naszego testu tanich laptopów.

Testy przeprowadziliśmy w czterech grach:

Borderlands 3

Need For Speed: Heat

Star Wars Jedi Upadły Zakon

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Rozdzielczość w każdej z testowanych gier była ustawiona na 1920x1080 (FullHD).

Zanim przejdziemy dalej, to musimy wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Zaprezentowane poniżej wyniki testów uzyskaliśmy korzystając z przedpremierowego sterownika. Oznacza to, że nowe sterowniki, wypuszczone po naszych testach mogą zagwarantować lepszą wydajność niż ta, którą udało nam się uzyskać.

Borderlands 3

Need For Speed: Heat

Star Wars Jedi Upadły Zakon

Wiedźmin 3: Dziki Gon

GeForce'a GTX 1650 Ti osiągnął bardzo dobre rezultaty. Zwłaszcza w Need for Speed widać, że grafika poradziła sobie bardzo dobrze, zdobywając prawie 10 FPS przewagi w stosunku do modelu bez dopisku Ti. Wynik uzyskany w tej grze jest dokładnie taki sam na wysokich ustawieniach graficznych, jak ten na niskich dla GeForce'a GTX 1650.

Temperatury

Temperatury pracy GeForce'a GTX 1650 Ti nie należą do najwyższych. Podczas naszych testów, grafika osiągnęła maksymalnie 79 °C. Dzięki temu nie nastąpiło zjawisko thermal throttling'u, a karta mogła bez problemu pracować z pełną prędkością.

Małe różnice, duża zmiana

GeForce GTX 1650 Ti mimo dość niewielkich różnic w specyfikacji, zdołał osiągnąć zauważalnie lepsze rezultaty niż model bez dopisku Ti. Jest to karta, która powinna bez problemu pozwolić na dość komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1920x1080 w większości nowych gier na wysokim poziomie detali. Dodatkowo, dzięki osiąganymi przez nią temperaturami, jest ona w stanie pracować bez ograniczania swojej wydajności z powodu przegrzewania. Jest to zdecydowanie jedna z ciekawszych kart, jaką będzie można dostać w tańszych laptopach gamingowych.