Test monitora iiyama ProLite X4373UHSU. 43-calowy kolos idealny do pracy

Mieliśmy okazję przetestować monitor iiyama ProLite X4373UHSU. Sprawdzamy, jak sprawuje się w akcji.

iiyama od lat jest jednym z liderów na rynku monitorów. Producent ma w ofercie bardzo szeroki wachlarz produktów, zaczynając od małych monitorów biurowych, przez sprzęt przeznaczony dla graczy, po bardzo duże urządzenia, które idealnie nadają się zarówno do pracy jak i rozrywki. Do naszej redakcji trafił 43-calowy monitor iiyama ProLite X4373UHSU. Przedstawiamy jego wygląd, budowę, najważniejsze cechy i funkcje jakie posiada oraz sprawdzamy, jak sprawuje się w praktycznym użytkowaniu.

Specyfikacja

Przekątna ekranu 42,5 ` (108 cm) Rozdzielczość 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania 60 Hz Panel matryca VA, matowe wykończenie Jasność 400 cd/m2 Czas reakcji 3 ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1,07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%) Złącza HDMI x2, DisplayPort x1, mDP x1, wyjście słuchawkowe Redukcja niebieskiego światła Tak HDR Tak Obsługa pilotem Tak Możliwość zawieszenia na ścianie Tak Wbudowane głośniki Tak, 2 x 7W

Budowa i wygląd

Monitor iiyama ProLite X4373UHSU przychodzi do nas w dużym kartonowym pudle. Warto zaznaczyć, że producent zadbał o uchwyty do łatwego przenoszenia, ponieważ bez nich transport monitora mógłby być nieco uciążliwy. Po wyjęciu go z opakowania jest praktycznie gotowy do użytku. Jedyne co musimy zrobić to zamontować podstawę, którą dokręcamy jedną śrubą.

W zestawie sprzedażowym, poza samym ekranem otrzymujemy komplet okablowania, czyli zasilanie, USB, HDMI oraz DisplayPort. Znajdziemy tutaj także pilot oraz uchwyt na słuchawki, który możemy zamontować z tyłu obudowy monitora. Przyznaję, że jest to bardzo przydatne rozwiązanie.

Obudowa monitora została wykonana z czarnego plastiku. Jego wykończenie zarówno na ramce jak i podstawie jest chropowate. Na przedniej części, na dole znajdziemy logo producenta oraz diodę, która świeci w momencie, kiedy urządzenie jest włączone. W lewym górnym rogu znajdziemy nazwę modelu.

Monitor możemy ustawić na podstawie dołączonej do zestawu. Zapewnia ona bardzo dużą stabilność. Nawet w momencie przypadkowego uderzenia w biurko mamy pewność, że urządzenie pozostanie na swoim miejscu i się nie przewróci, co w przypadku tak dużego ekranu jest bardzo ryzykowne. Opcjonalnie, ekran możemy także zamontować na ścianie, korzystając z uchwytów w standardzie VESA.

Na prawym boku obudowy znajdują się przyciski przeznaczone do ręcznego sterowania. Niestety nawigacja po menu za ich pomocą jest nieco uciążliwa. Trzeba się mocno wychylić do przodu lub po prostu wstać, żeby się do nich dostać. Na szczęście w zestawie znajdziemy pilot, który bardzo pomaga przy poruszaniu się po menu.

Równolegle do panelu sterowania, po lewej stronie obudowy znajdziemy gniazda USB, natomiast z tyłu jest gniazdo zasilania, dwa złącza HDMI, Display Port, mini Display Port oraz wyjście mini jack 3,5 mm.

Menu ekranowe

Tak jak wspominałem wcześniej, nawigacja po menu za pomocą przycisków na obudowie to droga przez mękę, jednak mamy do dyspozycji pilota. Dzięki temu możemy swobodnie wybierać interesujące nas opcje bez konieczności wstawania z fotela. Tych też w samym menu jest sporo. Poza najbardziej podstawowymi parametrami, takimi jak jasność, kontrast czy temperatura barwowa znajdziemy tutaj także sporo możliwości ustawień i opcji zaawansowanych. Możemy uruchomić m.in. opcję HDR, redukcję niebieskiego światła, opcję PiP (Picture in Picture) czy X-res.

Po uruchomieniu monitora jesteśmy atakowani bardzo jaskrawą, jasną planszą z logo producenta. Pracując w ciemnych pomieszczeniach jest to mało komfortowe uczucie, kiedy na ekranie nagle widzimy rozbłysk białego światła. Na szczęście właśnie w menu możemy ją wyłączyć.

Menu ekranowe

Matryca i testy

Z monitorem iiyama ProLite X4373UHSU spędziłem kilka tygodni, pracując przede wszystkim z edytorem tekstu, programami graficznymi oraz do obróbki wideo i audio. Ekran świetnie nadaje się do tego typu pracy. Przejdźmy jednak do konkretnych danych i testów, które przeprowadzone zostały za pomocą kalibratora SpyderX 5 przy użyciu programu DisplayCAL.

Na samym początku zweryfikowaliśmy pokrycie przestrzeni barwowych. Dla palety sRGB uzyskaliśmy wynik 100 %. Dla dwóch kolejnych parametrów także wyniki są bardzo dobre, ponieważ w przypadku Adobe RBG pokrycie wynosi 83,3 %, natomiast dla DCI P3 96,9 %.

Pokrycie gamutów

W kolejnym teście sprawdziliśmy, jak monitor radzi sobie z reprodukcją dostępnych barw. W tym przypadku kluczowym parametrem jest DeltaE, która dla monitorów z segmentu konsumenckiego powinna wynosić mniej niż 4. W naszych testach uzyskaliśmy wynik na poziomie 2,41, który możemy uznać za bardzo dobry.

Prawdziwy potencjał matrycy widzimy jednak po przeprowadzeniu kalibracji monitora. Uzyskany wynik na poziomie 0,16 możemy uznać za doskonały. W przypadku tego monitora warto przeprowadzić kalibrację, aby móc korzystać z pełni jego możliwości.

Parametry przed kalibracją Parametry po kalibracji

Na koniec przeprowadziliśmy testy równomierności podświetlenia. Zostały one przeprowadzone na planszy 5 x 5. Wyniki tego testu to kolejny duży plus monitora iiyama ProLite X4373UHSU. Tylko lewy dolny róg jest wyraźnie ciemniejszy od pozostałych miejsc, jednak nie jest to w żaden sposób widoczne gołym okiem.

Równomierność podświetlenia wypada poprawnie

Podsumowanie

iiyama ProLite X4373UHSU to sprzęt, który zdecydowanie wart jest uwagi. Sprawdzi się on przede wszystkim u osób, które pracując potrzebują dużej przestrzeni roboczej. Jest to dobry wybór dla wszystkich, którzy szukają monitora do zastosowań typowo twórczych, takich jak projektowanie, grafika, obróbka audio czy wideo. W tym przypadku należy zwrócić przede wszystkim na pokrycie barw palety Adobe RGB. Zdecydowanie warto przeprowadzić kalibrację, ponieważ wtedy wydobędziemy z bardzo dobrej matrycy, jej prawdziwy, jeszcze większy potencjał.

Sprzęt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest solidny i wiemy, że mamy do czynienia z urządzeniem wysokiej klasy. Producent zrezygnował ze zbędnych dodatków i postawił na prostotę, co bardzo się ceni. Na duży plus zasługuje także możliwość obsługi monitora za pomocą pilota oraz mały detal, który jednak bardzo cieszy, czyli uchwyt pozwalający zawiesić słuchawki. Drobnostka, która sprawiła, że od kilku tygodni nie mam problemu z tym, gdzie je odłożyć.

iiyama ProLite X4373UHSU to monitor, który z czystym sumieniem możemy polecić.