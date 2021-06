Test monitora iiyama Red Eagle GB2770QSU - 165 Hz dla wymagających graczy

Sprawdzamy jak sprawuje się Red Eagle GB2770QSU - ciekawa nowość w ofercie marki iiyama. Monitor o przekątnej 27 cali wyposażono w panel WQHD z Adaptive-Sync, niskim czasem reakcji oraz 165 Hz częstotliwością odświeżania.

Specyfikacja nowego Red Eagle, to na dobrą sprawę lista oczekiwań współczesnego gracza. Dlaczego? Zastosowana matryca ma 27 cali - to aktualnie najpopularniejszy rozmiar na rynku, pozwalający zachować sensowne proporcje ceny do oferowanej przestrzeni roboczej. Ponadto jest to panel o klasycznych proporcjach 16:9, przekładających się na rozdzielczość 2560x1440p. Generowany obraz będzie znacznie lepszy niż na monitorze FullHD, jednak sprzęt pozostanie łaskawy dla użytkowników średnio półkowych układów graficznych. Wystarczy wspomnieć, że najnowsze tytuły AAA zapewniają pełną płynność w 4K właściwie tylko na układach RTX 3000, które to na dobrą sprawę są niedostępne w sklepach. Względem starszego modelu GB2760QSU zapewniono również obniżony czas reakcji matrycy. Osiągnięcie wyniku na poziomie 0,5 s w przypadku panelu IPS, zdaje się rozwiewać odwieczny dylemat zestawiający szybkość paneli TN z barwami i kątami widzenia w konstrukcjach IPS. Wisienką na torcie jest częstotliwość odświeżania wykraczająca ponad szeroko popularyzujące się 144 Hz.

Cena i dostępność

Nowa konstrukcja iiyamy to jeden z topowych przedstawicieli flagowej serii Red Eagle. Co za tym idzie, nie jest monitorem tanim. Cena na poziomie 1800 zł sprawia, że jest to oferta dla osób bardzo poważnie traktujących swoje pasje. Poszukując bezpośrednich konkurentów należałoby pewnie wskazać na symbolicznie droższego ASUS VG27AQ1A.

Zestaw i konstrukcja

Producent przyzwyczaił nas do zestawów obejmujących pełen pakiet okablowania. Nie inaczej jest w tym wypadku. Wraz z monitorem otrzymujemy przewody: HDMI, Display Port oraz USB typu B. To co również charakterystyczne dla iiyamy, to błyskawiczny montaż bo wyjęciu z pudełka. Wystarczy przykręcić podstawę, przekręcając kila razy pojedynczą śrubkę - bez konieczności sięgania po śrubokręt.

Użytkownik może dostosować wysokość monitora na wysięgniku, zmienić orientację pracy na pionową (pivot) oraz wyregulować wychylenie. Zabrakło jednak możliwości obracania monitora na boki. Konstrukcja okazuje się stabilna i ergonomiczna. Minimalistyczna stylistyka jest typowa dla tego producenta. Monitor przypomina raczej sprzęt e-sportowy niż gamingowy. Czarne, matowe tworzywo oraz zredukowane ramki boczne ucieszą oczy użytkowników ceniących sobie produkty zaprojektowane ze smakiem.

Dolna krawędź ekranu została ozdobiona dość szeroką listwą, imitującą szczotkowane aluminium. Pod nią umieszczono klasyczny zestaw 6 przycisków do sterowania menu ekranowym. Za wysięgnikiem ekranu umieszczono uchwyt pozwalający na estetyczne przeprowadzenie kabli za monitorem.

Zestaw oferowanych złącz jest dość skromny. Do dyspozycji użytkownika oddano po jednym wejściu HDMI i Display Port oraz rozgałęziacz USB 3.0 z dwoma wtykami USB typu A.

Matryca i testy

Dane producenta podpowiadają, że zastosowana matryca to 8-bitowy panel IPS o rozdzielczości WQHD. Oferowana jasność typowa ma osiągać 400 cm/m2 natomiast kontrast statyczny został określony na poziomie 1000:1. Czas reakcji (MPRT) ma wynosić w tym wypadku 0,5 ms. Specyfikację uzupełniają: HDR 400, redukcja światła niebieskiego oraz technologia flicker free. Wrażenia z pracy na monitorze są bardzo dobre. Fabryczne ustawienia mają wysoko ustawiony kontrast oraz jasność - dzięki temu sceny z gier wyglądają bardzo atrakcyjnie. Nieco inne odczucia mogą mieć użytkownicy edytorów tekstu i przeglądarek, ale przecież nie oni są głównym odbiorcą tego modelu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentują się realne parametry monitora. Nasze testy przeprowadziliśmy za pomocą kalibratora SpyderX Pro z wykorzystaniem oprogramowania DisplayCAL.

Jako pierwsze zweryfikowaliśmy pokrycie popularnych przestrzeni barwowych. Jest to zazwyczaj najsłabszy punkt monitorów gamingowych, a sam szeroki gamut znajduje się daleko na liście życzeń graczy. iiyama Red Eagle GB2770QSU potrafi jednak zaskoczyć. Wynik na poziomie 95% pokrycia kinowej palety DCI P3 oraz 84 % palety Adobe RGB przeznaczonej dla twórców, to rezultat zdecydowanie ponadprzeciętny w tej klasie urządzeń.

Podczas profilowania poznaliśmy pokrycie gamutów

Drugi z naszych testów pozwala sprawdzić, jak w ramach dostępnych barw, monitor radzi sobie z ich właściwą reprodukcją. Za wynik poprawny w przypadku monitorów konsumenckich uważa się parametr DeltaE przyjmujący średnią wartość poniżej czterech. Uzyskany przez testowany monitor wynik na średnim poziomie 2,23 należy uznać za dobry lub bardzo dobry. Największe odchylenia widać przy najbardziej jaskrawych odcieniach niebieskiego, zielonego i żółtego - to częsta dolegliwość konstrukcji skierowanych do graczy. Wyciągnięcie tych barw, pozwala na uzyskanie bardziej atrakcyjnego obrazu - chociaż nie zawsze zgodnego z intencjami twórców.

Potencjał matrycy potwierdza przeprowadzona później kalibracja umożliwiająca osiągnięcie parametru DeltaE na świetnym poziomie poniżej 0,5. Trudno jednak oczekiwać żeby wielu użytkowników zdecydowało się na przeprowadzenie kalibracji na tym urządzeniu.

Parametry przed kalibracją Parametry po kalibracji

Na koniec zostawiliśmy sobie test równomierności podświetlenia. Przeprowadziliśmy go w najprostszej formie - na planszy 3 x 3. Lewa strona monitora jest ciemniejsza od reszty ekranu. Jednak, odchylenia mają wartość poniżej 10% dlatego w większości przypadków pozostaną niezauważalne dla gołego oka.

Równomierność podświetlenia wypada poprawnie. Lewa strona jest ciemniejsza

Nasze testy zostały uzupełnione o pomiar parametrów podstawowych, które zdają się być bardzo bliskie deklaracjom producenta. Jasność określono na poziomie 342 cd/m2 natomiast kontrast to 1105:1.

Dodatki

Monitor wyposażono w zestaw dwóch głośników (2 x 2 W). Jakość emitowanego dźwięku jest daleka od ideału, ale w pełni wystarczająca podczas codziennej pracy.

Ciekawie prezentuje się menu ekranowe. Jego interfejs posiada polską wersję językowa, a obsługa całości jest naprawdę przyjemna. Możemy to zaliczyć jako przyjemne zaskoczenie - marce iiyama zdarzało się tworzyć niezbyt przyjemne w obsłudze rozwiązania. Tymczasem model Red Eagle GB2770QSU posiada 6 podpisanych przycisków, które pozwalają błyskawicznie przemieszczać się po bardzo szczegółowym OSD zapewniającym dostęp do bardzo szczegółowych funkcji korekcji obrazu. Jako przykład może służyć możliwość regulacji technologi X-Res odpowiedzialnej za optyczną poprawę wyglądu obrazów o niskiej rozdzielczości.

Podsumowanie

iiyama Red Eagle GB2770QSU to sprzęt do wymagających graczy. Jego parametry pozwalają cieszyć się wysoką jakością rozgrywki. Każda złotówka zainwestowana w ten monitor to pieniądze ulokowane w wysokiej jakości rozwiązania, mające realny wpływ na doświadczenia z gry. Nie dopłacamy tutaj za dziwaczny design, akcesoria czy bezwartościowe dodatki systemowe. Nabywca dostaje do swojej dyspozycji matrycę o wysokiej częstotliwości odświeżania, niskim czasie redakcji i wysokiej rozdzielczości. Producent nie poszedł na skróty z wyborem panelu - zgadzają się tutaj gamuty i reprodukcja barw, które tak łatwo pominąć w sprzęcie dla graczy. iiyama udowadnia również, że możliwe jest opracowanie wygodnego menu ekranowego bez stosowania joysticków czy dodatkowych pilotów.

Zastosowane materiały to tworzywa dobrej jakości - być może w tej cenie producent mógłby pokusić się o obracaną podstawę lub aluminiową stopę. Dla graczy korzystających z dwóch konsol i komputera problemem może być niewielki zestaw złącz. Mowa jednak o dodatkach które nie mają, kluczowego wpływu na odbiór urządzenia. Red Eagle GB2770QSU to monitor warty polecenia.