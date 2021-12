Test najtańszych dysków PCIe gen. 4 - ADATA GAMMIX S50 Lite vs Transcend 240S

Kontynuujemy poszukiwanie najciekawszych dysków SSD na PCIe 4.0. Tym razem przyglądamy się najtańszym modelom od ADATA i TRASCEND. Sprawdziliśmy jak GAMMIX S50 Lite i 240S sprawdzą się podczas pracy z komputerem i konsolą PS5.

Już od dłuższego czasu poszukiwałem nowego dysku twardego - zarówno do komputera stacjonarnego, jak i do laptopa. Choć oba moje komputery nie należą do najwolniejszych, to nie mogę tego samego powiedzieć o używanych w nich dyskach przeznaczonych na system. Dodatkowym problemem stała się dla mnie ilość dostępnego miejsca. Niestety dziś 128 GB na dysku systemowym przestaje być wystarczające, bądź wymaga większej gimnastyki w zarządzaniu danymi. Z taką argumentacją i nadzieją, że może uda się zakupić w promocji nowy nośnik zacząłem przeglądać oferty na czarny piątek. Choć ofert było wiele i zapewne znalazło by się w nich dużo ciekawszych dysków, ostatecznie zdecydowałem się na zakup dwóch nośników PCIe GEN 4.0. Wybór mało oczywisty, bo zarówno komputer oparty o platformę X299 oraz laptop wyposażony w 7 gen procesora Intela nie obsługują tego standardu. Jak zatem w testach wypadną zakupione modele?

ADATA GAMMIX S50 Lite i Transcend 240S

Oba dyski to typowe konstrukcje NVMe o długości 80 mm, które do komputera podłączamy za pośrednictwem gniazda M.2, z wykorzystaniem klucza M. Dyski oczywiście są kompatybilne z komputerami osobistymi, laptopami, serwerami NAS czy z konsolą PlayStation 5.

fot. Dominik Kujawski

To co wyróżnia konstrukcję Adaty to metalowa płytka, pełniąca rolę radiatora. Niestety jest ona przymocowana na stałe i nie ma możliwości jej zdjęcia. Nie oszukujmy się - ten płaski kawałek aluminium nie zapewni odpowiedniego odprowadzania ciepła i lepiej umieścić dysk pod dodatkowym radiatorem, czy to dokupionym, czy tym który znajdziemy na wyposażeniu naszej płyty głównej.

fot. Dominik Kujawski

Dysk bazuje na 8-kanałowym kontrolerze Silicon Motion SM2267, wspieranym przez dedykowaną pamięć cache. Ta zrealizowana została przez umieszczone na PCB kości DDR4. Dane natomiast przechowujemy na 96-Warstowych kościach produkcji Microna pracujących w trybie TLC (Triple Level Cell). Pomimo, że producent deklaruje zgodność z standardem PCIe czwartej generacji, to specyfikacja nie wygląda imponująco. GAMMIX S50 w wersji Lite oferuje 3900 MB/s w odczycie oraz 3200 MB/S w zapisie. Porównując to do testowanego przez nas w redakcji topowego modelu S70 Adaty widać, że mówimy o prawie połowie niższej wydajności, co zbliża tą konstrukcję w stronę dysków PCIe trzeciej generacji. Taki zabieg pozwolił jednak znacząco ograniczyć koszty, dzięki czemu S50 Lite może śmiało konkurować nośnikami opartymi o starszy interfejs. Podobnie jak wydajniejszy model, dysk jest objęty 5 letnią gwarancją z limitem zapisanych danych uzależnionym od pojemności. W przypadku 512 GB nośnika wynosi on 370 TBW. S50 Lite dostępny jest również w wariantach pojemności 1 oraz 2 TB.

fot. Dominik Kujawski

Drugim zakupionym dyskiem został Transcend 240S. W tym przypadku producent również zdecydował się na zastosowanie cienkiej płytki pełniącej rolę radiatora. W przeciwieństwie do Adaty, Transcend wykorzystał w swojej konstrukcji cienką warstwę grafenu zamiast aluminium. Nie zauważyłem znaczących różnić, jeżeli chodzi o temperatury pracy nośnika więc można założyć, że jest co zabieg czysto marketingowy.

fot. Dominik Kujawski

Specyfikacja 240S jest zbliżona do tego co oferuje nośnik Adaty. Według producent a prędkości wynoszą 3800 MB/s w odczycie oraz 2800 MB/s w zapisie dla modelu o pojemności 500 GB. Transcend niestety nie podaje pełnej specyfikacji nośnika wspominając na swojej stronie tylko o 4-kanałowym kontrolerze. Na szczęście dzięki dostępnemu oprogramowaniu możemy w pełni zidentyfikować użyte komponenty. Okazuje się, że wspominany 4-kanałowy kontroler to również Silicon Motion SM2267, a pamięci 3D NAND to 96-warstowe kości produkcji Microna. Dodatkowo program informuje nas, że dysk jest wyposażony w pamięć cache, która operuje na kościach DDR4 produkcji Samsunga.

identyfikacja kontrolera dysku Transcend jest możliwa dzięki narzędziu udostępnionemu przez SMI

To co wyróżnia dysk Transcenda i było moim głównym kryterium wyboru to gwarancja. Ta choć wynosi również 5 lat, posiada bardzo wysoki jak na obecne czasy limit zapisanych danych. Dla modelu 500 GB wynosi on aż 850 TBW, natomiast dostępny jest również wariant 1 TB, który może pochwalić się 1700 TBW. Te wartości są ponad dwukrotnie wyższe od tego co oferuje bardziej rozpoznawalna konkurencja.

Kompatybilność z PlayStation 5

Jak już wspomniałem wcześniej, oba dyski bazują na interfejsie PCIe 4.0, dzięki czemu można je zainstalować w najnowszej konsoli Sony. Przed przystąpieniem do prac należy tylko pamiętać, aby konsola posiadała zainstalowane najnowsze oprogramowanie - odblokowujące obsługę dysków NVMe.

Instalacja dysku jest banalnie prosta, wystarczy zdjąć plastikowy panel oraz odkręcić 2 śrubki. Sony również przygotowało film z instrukcją jak cały proces wykonać.

Po włączeniu konsoli następuje automatyczny proces instalacji oraz formatowania dysku. Zaraz po nim PlayStation 5 weryfikuje prędkość naszego nośnika. Sony zaleca, aby oferował on prędkości powyżej 5500MB/s. Patrząc na specyfikację obu dysków można zauważyć, że nie będą spełniać tego kryterium. S50 lite osiąga w teście 3557,555 MB/s, a 240S - 3556,047 MB/s. Konsola informuje nas, że mogą wystąpić problemy z działaniem niektórych gier, jednak pozwala nam przejść dalej i korzystać normalnie z nośnika. Po sformatowaniu dysk Adaty dysponuje 512 GB wolej przestrzeni, natomiast konstrukcja Transcenda 500 GB. Podobnie jak podczas naszych testów dysku Lexar NM800, wartości wskazywane przez konsolę są wyższe niż w systemie Windnows.

Transcend 240S fot.Dominik Kujawski Transcend 240S fot.Dominik Kujawski ADATA GAMMIX S50 Lite fot.Dominik Kujawski ADATA GAMMIX S50 Lite fot.Dominik Kujawski

Przeprowadziliśmy również porównanie czasów wczytywania w trzech tytułach: Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Control.

Mimo, że oba dyski nie spełniają rekomendowanej specyfikacji, to i tak osiągają wyniki zbliżone do fabrycznie zainstalowanego nośnika w konsoli. Na dzień dzisiejszy nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać Adaty czy Transcenda w PlayStation 5. Należy mieć jednak na uwadze, że testowane przez nas gry nie należą do najnowszych, a z czasem mogą pojawić się bardziej wymagające tytuły, które będą wymagały szybszych transferów.

Platforma oraz procedura testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AORUS Pro

Gigabyte Z690 AORUS Pro RAM: G.Skill Trident Z5

G.Skill Trident Z5 DYSK: LEXAR NM800 1TB,

LEXAR NM800 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Do testów wydajności dysków, wykorzystałem redakcyjną platformę testową wyposażoną w najmocniejszy procesor 12 generacji - i9-12900K oraz płytę główną Z690 Aorus PRO. Konstrukcja Gigabyte wyposażona jest aż w 4 sloty M.2 kompatybilne z PCIe Gen 4.0, dzięki czemu nie ma potrzeby przekładania nośników. Dyski podczas pomiarów były chłodzone radiatorem, w który jest wyposażona płyta Aorus PRO. Każdy z testów został przeprowadzony 5 krotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

W pierwszej kolejności użyliśmy benchmarku ATTO, który dość mocno obciąża testowane dyski. Przez to bardzo rzadko osiągane wartości są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta.

Oba dyski prezentują podobny poziom wydajności, jeżeli weźmiemy pod uwagę osiągane prędkości odczytu oraz zapisu. Mimo że kontroler w dysku Transcenda pracuje w 4-kanałowym trybie, uzyskuje on zauważalnie wyższe wartości operacji na sekundę (IOPS).

W CrystalDiskMark oba dyski osiągają bardzo zbliżone wartości, pokonując wcześniej testowane przez nas nośniki PCIe gen 3.0

W AS SSD benchmark różnice między testami mieszczą się w granicach błędu pomiarowego.

Podobną sytuację możemy zauważyć również w teście Anvil's Storage Utilities.

Podsumowanie

Podsumowując - czy jestem zadowolony z zakupu? Jak najbardziej. Biorąc pod uwagę cenę w jakiej udało mi się zakupić oba dyski ciężko byłoby mi znaleźć konstrukcję, która zapewniłaby podobny poziom wydajności. Czy zdecydowałbym się na nie w normalnej cenie? Pewnie nie. Jednym z moich kryteriów poza wydajnością czy gwarancją była cena. Nie chciałem płacić więcej niż 250 zł za nośnik o pojemności 500 GB i cel ten udało się osiągnąć. Pozostaje mieć nadzieję, że te dyski jak i inne konstrukcje bazujące na układzie SM2267 staną się bardziej popularne, a ich cena będzie spadała. Jedynym problemem z jakim teraz będę się mierzył to decyzja czy jeden z zakupionych nośników umieścić w konsoli PlayStation 5, co przedłuży żywotność zainstalowanego na stałe tam napędu.