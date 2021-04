Test odkurzacza automatycznego Kiano Elegance Robot z funkcją mopowania

Kiano Elegance Robot to nowoczesny odkurzacz automatyczny wyposażony w zaawansowany system nawigacji, rozbudowaną aplikację mobilną oraz funkcję mycia podłogi. Podczas testów mieliśmy okazję sprawdzić wszystkie innowacyjne możliwości, które oferuje ten produkt. Czy smartodkurzacz Kiano to dobre rozwiązanie?

Na wstępie warto zaznaczyć, że robot sprzątający Elegance Robot to pierwsze tego typu urządzenie wśród produktów marki Kiano - czołowego producenta telewizorów na polskim rynku. I chociaż konkurencja jest coraz większa, to odkurzacz automatyczny Elegance Robot ma szansę zyskać szerokie uznanie konsumentów - nie tylko dzięki funkcjom i możliwościom, jakie posiada, ale również ze względu na cenę.

Podczas testu mieliśmy okazję sprawdzić efektywność działania robota, wypróbować funkcje aplikacji mobilnej oraz ocenić jakość wykonania sprzętu. Wszystkie przejazdy były przeprowadzone w mieszkaniu o całkowitej powierzchni 54 m² - urządzenie poruszało się głównie po twardych powierzchniach (panelach i płytkach podłogowych), ale sprawdziliśmy także sposób czyszczenia niewielkich dywanów z krótkim i długim włosiem. Przetestowaliśmy też, jak robot radzi sobie ze sprzątaniem pod meblami oraz czy czujniki zapobiegające upadkowi działają prawidłowo.

Kiano Elegance Robot - zawartość zestawu

Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu poszczególnych funkcji, warto zrobić krótki unboxing. W zestawie, oprócz odkurzacza Kiano Elegance Robot , otrzymujemy:

Stację ładującą wraz z zasilaczem

Pojemnik na zanieczyszczenia suche o pojemności 350 ml

Zbiornik na wodę o pojemności 350 ml

Element mopujący

Element z portem ssącym

Dodatkowy filtr

Dodatkowe szczotki boczne

Dwie ściereczki mopujące z mikrofibry

Szczoteczka do czyszczenia

Co ciekawe, oprócz instrukcji obsługi samego urządzenia, otrzymujemy również oddzielną instrukcję instalacji i działania aplikacji mobilnej.

Kiano Elegance Robot - budowa i wygląd

Wygląd Kiano Elegance Robot w pełni wpisuje się w dzisiejszą stylistykę tego typu urządzeń - elegancja połączona z minimalizmem. Na czarnej, matowej obudowie znajdziemy dwa przyciski funkcyjne (przycisk zasilania i przycisk ładowania) oraz lidar (laser + radar), a także logo producenta. Górna część obudowy to jednocześnie pokrywa, pod którą możemy umieścić pojemnik na zanieczyszczenia suche lub zbiornik z wodą.

Po bokach umieszczono kamery oraz czujniki antykolizyjne, które odpowiadają za precyzyjne omijanie przedmiotów. Natomiast za sprzątanie odpowiada elektroszczotka umiejscowiona pod spodem urządzenia, w centralnej części, a także dwie szczotki boczne, które umożliwiają zbieranie zanieczyszczeń przy krawędziach ścian i zagarnianie zanieczyszczeń do szczotki głównej.

Okrągła obudowa ma średnicę ok. 34 cm, natomiast wysokość robota wraz z wystającym laserem nie przekracza 10 cm. Bez problemu zmieści się pod szafką czy łóżkiem

Obudowa została wykonana z trwałego i odpornego na zarysowania plastiku, choć musimy przyznać, że niestety na czarnej, matowej konstrukcji mocno widoczne są odciski palców oraz zbierający się kurz.

Warto powiedzieć też o samym wnętrzu robota sprzątającego - jak podkreśla producent, urządzenie zostało wyposażone w czterordzeniowy procesor Cortex A7, który wspólnie z procesorem graficznym Mali 400 korzysta z zaawansowanego algorytmu SLAM - dzięki temu możliwe jest mapowanie przestrzeni i obserwacja pracy robota w czasie rzeczywistym.

WYMIARY: 34 x 34 x 9,9 cm POBÓR MOCY: 30 W BATERIA: 14.8 V, 4400 mAh CZAS PRACY: >120 min CZAS ŁADOWANIA: 4-5 h HAŁAS: <65 dB MOC SSANIA: 2100 Pa POWIERZCHNIA: >120 m2 CZUJNIKI ANTYKOLIZYJNE: 11 par CZUJNIKI ANTYSPADKOWE: 4 pary GŁÓWNA SZCZOTKA: 1 (v-shape) SZCZOTKI BOCZNE: 2 POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ: 350 ml POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ: 350 ml POKONYWANIE PRZESZKÓD: 1.8 cm SYSTEM FILTRACJI: HEPA & Standardowy filtr RODZAJE NAWIERZCHNI: Drewno, płytki, dywan, kamień, wykładzina WNĘTRZE OPAKOWANIA: Pianka poliuretanowa WYMIARY OPAKOWANIA: 560 x 380 x 160 mm WAGA BRUTTO: 5.55 kg WAGA NETTO: 3.1 kg ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1x odkurzacz, 1x urządzenie czyszczące, 1x zasilacz, 1x stacja dokująca, 1x filtr Hepa, 1x pojemnik na wodę, 1x instrukcja obsługi, 2x dodatkowa szczotka, 1x ścierka

Kiano Elegance Robot - funkcje i możliwości

Nawigacja

Jak wspominaliśmy wyżej, za sposób nawigowania i tworzenie mapy pomieszczeń odpowiada procesor umieszczony we wnętrzu odkurzacza, a także specjalnie zaprojektowany lidar (laser + radar) na górnej części obudowy. Laserowy system nawigacji LDS pozwala na szybki i szeroki zakres skanowania danych, dzięki czemu robot może precyzyjnie poruszać się pomiędzy meblami i przedmiotami ustawionymi na podłodze. Już po pierwszym uruchomieniu odkurzacza, tworzony jest pełny obraz otoczenia. Mapa przestrzeni widoczna jest w aplikacji mobilnej, o której dowiecie się więcej w dalszej części recenzji.

Tryby pracy

Robot sprzątający Kiano Elegance Robot przeznaczony jest do czyszczenia zarówno powierzchni twardych (na sucho i mokro), jak i dywanów. Poradzi sobie z kurzem oraz większymi zabrudzeniami, takimi jak np. sierść zwierząt. W zależności od poziomu zanieczyszczeń możemy wybrać jedną z trzech mocy ssania- najwyższa wynosi 2100 Pa.

Jeśli zależy nam na pominięciu wybranych miejsc czy pomieszczeń, możemy zdecydować się na sprzątanie strefowe lub punktowe. Możemy również wybrać strefy zakazane, np. aby zabezpieczyć miskę z wodą naszego pupila lub uniemożliwić wjazd do pokoju, gdzie śpi dziecko.

Zmiana siły ssania oraz wybór miejsc sprzątania jest możliwy dzięki aplikacji mobilnej. Za pomocą przycisków funkcyjnych, umieszczonych na obudowie robota, możemy tylko włączyć lub wyłączyć urządzenie (dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania), uruchomić automatyczne czyszczenie i zastopować pracę odkurzacza (krótkie naciśnięcie przycisku zasilania), a także skierować robota do stacji ładującej (krótkie naciśnięcie przycisku ładowania) i uruchomić czyszczenie czasowe (długie naciśnięcie przycisku ładowania).

Powrót do stacji ładującej

Smartodkurzacz Kiano Elegance Robot automatycznie powraca do stanowiska ładowania po zakończeniu pracy oraz gdy poziom naładowania urządzenia spadnie poniżej 20%. Co ważne, jeśli robot zakończył pracę z powodu wyczerpania akumulatora, po naładowaniu powróci do punktu wcześniejszego zatrzymania.

Należy pamiętać, aby wokół stacji dokującej znajdowało się wystarczająco dużo przestrzeni (ok. 1 m z każdej strony, z wyjątkiem tyłu), aby robot mógł swobodnie podłączyć się do podstawki ładującej. Najlepiej umieścić robota przy samej ścianie, aby zapobiec przesuwaniu się stacji.

Bateria

Urządzenie Kiano Elegance Robot zostało wyposażone w litową baterię o pojemności 4500 mAh, co - jak podaje producent - wystarcza na ok. dwie godziny pracy na jednym naładowaniu. Jak wynika z naszych testów, robot z ustawioną maksymalną siłą ssania rozładował się po ok. 90 minutach. Przez ten czas udało mu się wyczyścić ok. 50 m² powierzchni mieszkania. Zatem ustawiając pracę odkurzacza na najniższą moc, możemy liczyć na dłuższe działanie niż deklaruje producent.

Czas ładowania baterii od 20 do 100% wynosi ok. 4 godziny.

Mopowanie

Robot sprzątający Kiano Elegance Robot to urządzenie, które oprócz funkcji zbierania zabrudzeń posiada również możliwość mycia podłogi - to wygodne rozwiązanie, które na pewno spodoba się wielu osobom. Aby odkurzacz zamienił się w mopa wystarczy zamontować specjalną nakładkę ze ściereczką z mikrofibry oraz zbiornik na wodę. Dodatkowo, możemy zamienić główną elektroszczotkę na element z portem ssącym, który otrzymujemy w zestawie. W czasie mopowania, podobnie jak podczas wybierania siły ssącej odkurzania, możemy dostosować poziom wydzielania wody, w zależności od rodzaju zabrudzeń i posadzki. Co ważne, urządzenie posiada czujnik dostarczania wody, co oznacza, że jest ona wydzielana tylko podczas użytkowania. Po zakończeniu mopowania robot może bez problemu udać się do punktu ładowania.

Niestety wśród wyposażenia zabrakło specjalnej podkładki pod mokry mop. Po zakończeniu mycia najbezpieczniej jest zdjąć ściereczkę z mikrofibry, przepłukać ją i wysuszyć.

Kiano Elegance Robot - aplikacja Laser Robot

Aplikacja mobilna Laser Robot daje pełną kontrolę nad urządzeniem - za pomocą telefonu możemy uruchomić odkurzacz, zmienić tryb jego działania w czasie rzeczywistym oraz ustawiać strefy, w których ma się poruszać lub do których ma nie wjeżdżać. Aplikację możemy pobrać, skanując kod QR dostępny w instrukcji lub wyszukać w sklepie Google Play czy App Store.

Instalacja

Samo uruchomienie aplikacji jest bardzo proste, wystarczy założyć konto, podając adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu musimy dodać urządzenie, postępując zgodnie z poleceniami widniejącymi na ekranie telefonu. Poza tym, w razie wątpliwości, szczegółowe informacje na temat instalacji aplikacji znajdziemy w specjalnej instrukcji, która została dołączona do zestawu.

Funkcje

Aby w pełni korzystać z możliwości robota sprzątającego Kiano Elegance Robot niezbędna jest aplikacja mobilna. To tutaj możemy zmieniać siłę ssącą odkurzacza, oznaczać i wybierać strefy, które mają być sprzątnięte, ustawiać harmonogram sprzątania czy decydować o głośności komunikatów głosowych. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym funkcjom.

Czyszczenie strefowe - jak już wspominaliśmy, na utworzonej mapie możemy wyznaczać konkretne obszary i odpowiednio je nazwać, np. kuchnia, salon, łazienka itd. Jeśli będziemy chcieli sprzątnąć tylko jedno z pomieszczeń wystarczy wybrać odpowiednią strefę. Do tego, możemy zadecydować, w jaki sposób ma być czyszczone dane miejsce. Podziały tworzymy wybierając Więcej i przechodząc do zakładki Ustawianie stref.

- jak już wspominaliśmy, na utworzonej mapie możemy wyznaczać konkretne obszary i odpowiednio je nazwać, np. kuchnia, salon, łazienka itd. Jeśli będziemy chcieli sprzątnąć tylko jedno z pomieszczeń wystarczy wybrać odpowiednią strefę. Do tego, możemy zadecydować, w jaki sposób ma być czyszczone dane miejsce. Podziały tworzymy wybierając Więcej i przechodząc do zakładki Ustawianie stref. Czyszczenie punktowe - działa na podobnej zasadzie, co wyżej opisana funkcja - wybieramy konkretny punkt na mapie (jedna wielkość czyszczonego obszaru) i uruchamiamy odkurzacz.

- działa na podobnej zasadzie, co wyżej opisana funkcja - wybieramy konkretny punkt na mapie (jedna wielkość czyszczonego obszaru) i uruchamiamy odkurzacz. Czyszczenie automatyczne - jak sama nazwa wskazuje, odkurzacz sprząta każdy obszar w mieszkaniu automatycznie.

- jak sama nazwa wskazuje, odkurzacz sprząta każdy obszar w mieszkaniu automatycznie. Harmonogram sprzątania - możemy zadecydować, kiedy i o której robot ma rozpocząć cykl sprzątania. Istnieje możliwość wybrania godziny oraz dni, a także tego, czy ma to być czyszczenie automatyczne czy strefowe. Oprócz tego, w zakładce Harmonogram sprzątania znajdziemy opcję ustawienia od której do której odkurzacz ma działać w trybie cichym.

- możemy zadecydować, kiedy i o której robot ma rozpocząć cykl sprzątania. Istnieje możliwość wybrania godziny oraz dni, a także tego, czy ma to być czyszczenie automatyczne czy strefowe. Oprócz tego, w zakładce Harmonogram sprzątania znajdziemy opcję ustawienia od której do której odkurzacz ma działać w trybie cichym. Ustawienie jasności/głośności - w tym miejscu decydujemy czy diody na obudowie odkurzacza mają być włączone oraz jak głośne mają być komunikaty głosowe wydawane przez robota.

- w tym miejscu decydujemy czy diody na obudowie odkurzacza mają być włączone oraz jak głośne mają być komunikaty głosowe wydawane przez robota. Historia sprzątania - widzimy czas rozpoczęcia sprzątania, przejechany obszar czyszczenia oraz długość trwania poszczególnych przejazdów. Do tego, może zobaczyć podgląd mapy i sposób, w jaki poruszał się odkurzacz.

- widzimy czas rozpoczęcia sprzątania, przejechany obszar czyszczenia oraz długość trwania poszczególnych przejazdów. Do tego, może zobaczyć podgląd mapy i sposób, w jaki poruszał się odkurzacz. Konserwacja - dzięki tej funkcji, widzimy zużycie poszczególnych elementów robota - filtra, szczotek bocznych oraz szczotki głównej.

- dzięki tej funkcji, widzimy zużycie poszczególnych elementów robota - filtra, szczotek bocznych oraz szczotki głównej. Wykrywanie uszkodzeń - funkcja ta pozwala przeprowadzić diagnozę, dzięki której możemy sprawdzić, czy któryś z elementów urządzenia - silnik, czujniki lub elementy czyszczące - nie jest uszkodzony.

- funkcja ta pozwala przeprowadzić diagnozę, dzięki której możemy sprawdzić, czy któryś z elementów urządzenia - silnik, czujniki lub elementy czyszczące - nie jest uszkodzony. Zdalne sterowanie - to nic innego, jak pilot umieszczony w telefonie. Za jego pomocą możemy ręcznie sterować robotem, prowadząc go np. w wybrane przez nas miejsce.

- to nic innego, jak pilot umieszczony w telefonie. Za jego pomocą możemy ręcznie sterować robotem, prowadząc go np. w wybrane przez nas miejsce. Znajdź urządzenie - "I'm here my Master" - to komunikat, który usłyszymy, wybierając tę funkcję. Opcja ta pozwala znaleźć robota, np. jeśli wjedzie pod jakiś mebel.

- "I'm here my Master" - to komunikat, który usłyszymy, wybierając tę funkcję. Opcja ta pozwala znaleźć robota, np. jeśli wjedzie pod jakiś mebel. Instrukcja - znajdziemy tutaj wszelkie informacje dotyczące poszczególnych komponentów, rozwiązywania problemów oraz codziennej konserwacji. Niestety intrukcja jest wyłącznie w języku angielskim.

- znajdziemy tutaj wszelkie informacje dotyczące poszczególnych komponentów, rozwiązywania problemów oraz codziennej konserwacji. Niestety intrukcja jest wyłącznie w języku angielskim. Ustawienia główne - w tym miejscu znajdziemy wszelkie funkcje dotyczące samej aplikacji.

Kiano Elegance Robot - wrażenia z użytkowania

Kiano Elegance Robot to odkurzacz automatyczny wyposażony w wiele innowacyjnych funkcji, które pomogą nam w codziennym sprzątaniu powierzchni twardych oraz dywanów. Za precyzyjne i szybkie mapowanie przestrzeni odpowiada wbudowany laserowy system nawigacji LDS. Dużym zaskoczeniem było to, że już po pierwszym przejeździe w trybie automatycznym, robot dokładnie zeskanował wszystkie pomieszczenia, po których się poruszał i utworzył mapę w aplikacji mobilnej.

Podczas testów sprawdziliśmy wszystkie dostępne opcje i musimy przyznać, że robot nie zawodzi jeśli chodzi o efektywność sprzątania i sposób poruszania się po określonych miejscach. Jak wspominaliśmy wyżej, urządzenie bez problemu posprząta powierzchnię do 50 m² na jednym naładowaniu, nawet z ustawioną najwyższą mocą ssania - chociaż podczas codziennego sprzątania wystarczająca jest średnia lub nawet minimalna siła odkurzania. Sposób czyszczenia należy dostosować do rodzaju powierzchni oraz ilości zabrudzeń, aby sprzątanie było jak najbardziej efektywne.

Co z czyszczeniem trudno dostępnych przestrzeni? Robot bez problemu wjeżdżał w zaciemnione miejsca, pod niskie szafki czy pod łóżko, zbierając zalegający tam kurz. Dzięki czujnikom antykolizyjnym (11 par) dobrze radził sobie z omijaniem różnego rodzaju przeszkód, bez zbędnego obijania się o nogi krzeseł czy stołu. Urządzenie nie zawiodło także podczas testowania czujników zapobiegającym upadkowi - robot zbliżył się do samej krawędzi schodów, po czym zmienił kierunek.

Dużym zaskoczeniem okazał się system mycia podłogi. W przeciwieństwie do wcześniej testowanych modeli - gdzie pojemnik z wodą umieszczony był zazwyczaj na dole odkurzacza - tutaj zbiornik z wodą wkłada się w miejsce pojemnika na zabrudzenia suche, a nakładkę z mopem pod urządzenie. Dodatkowo możemy wyjąć szczotkę główną i zamienić ją na element z portem ssącym, który służy do zbierania i zasysania wody. Musimy przyznać, że ta ostatnia czynność mocno nas zadziwiła, tym bardziej, że w instrukcji obsługi zabrakło informacji, do czego dokładnie służy element z portem ssącym i w jaki sposób należy go zamontować w odkurzaczu. Niemniej jednak, samo mycie podłogi okazało się bardzo efektywne - robot nie pozostawiał smug i skutecznie usuwał plamy powstałe na kafelkach czy panelach. Plusem jest również to, że do wody możemy dolać środek dezynfekujący, który dodatkowo oczyści i odświeży podłogę.

Ogromnym udogodnieniem jest oczywiście aplikacja mobilna, dzięki której w pełni możemy kontrolować pracę robota z każdego miejsca. To tutaj widzimy mapę przestrzeni, którą możemy personalizować, wyznaczając i nazywając konkretne obszary. Zaletą jest obserwacja przejazdów w czasie rzeczywistym oraz podgląd wcześniej utworzonych map. Aplikacja umożliwia m.in. zmianę siły ssania odkurzacza, ilość podawania wody, zdalne sterowanie robotem czy tworzenie harmonogramu. Dużym plusem jest opcja podglądu zużycia poszczególnych elementów czyszczących (filtra oraz szczotek) oraz ewentualnych uszkodzeń.

Warto wspomnieć także o komunikatach głosowych wydawanych przez Kiano Elegance Robot - producent zdecydował się na kilka zabawnych sformułowań. I chociaż możemy je usłyszeć wyłącznie w języku angielskim, to nie stanowi to żadnego utrudnienia. Po uruchomieniu odkurzacza możemy usłyszeń takie przywitanie: Hello my Master. Jest też tekst Cleansing makes me happy. Natomiast jeśli odkurzacz napotka jakiś problem na swojej drodze, zawoła do nas: Please, help me! Jak widać, sprzątanie nie musi być wcale nudne.

Kiano Elegance Robot to wydajne, funkcjonalne i solidnie wykonane urządzenie, które sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i kilkupiętrowych domach. Dzięki nowoczesnej nawigacji laserowej oraz rozbudowanej aplikacji mobilnej skutecznie pozbędzie się zabrudzeń z każdego miejsca. To sprzęt, który powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów, tym bardziej, że jego cena nie jest wygórowana.

Kiano Elegance Robot - cena i dostępność

Obecnie smartodkurzacz Kiano Elegance Robot kosztuje: