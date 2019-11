Test płyty głównej ASUS ROG Strix X570-I Gaming

Zalety: Bardzo solidne chłodzenie chipsetu i układu zasilania procesora

Bardzo dobry układ audio

Bardzo dobre możliwości podkręcania procesora oraz pamięci RAM

Bogate wyposażenie, w tym WiFi 802.11ax

Diody RGB na krawędzi laminatu

Możliwość dołączenia kolejnych pasków RGB i ARGB

Backplate na rewersie laminatu pomagający w chłodzeniu układu zasilania procesora Wady: Karta graficzna z grubszym backplate może się nie zmieścić

Niefortunne umiejscowienie dwóch portów SATA

Mimo wszystko troszkę wysoka cena

Przez ostatnie tygodnie trwa dobra passa AMD, po premierze Ryzenów trzeciej generacji i platformy X570 doszło do sytuacji, która ma miejsce po raz pierwszy w historii starć AMD z Intelem. To AMD jako pierwsze zaprezentowało platformę obsługującą nowy standard PCI-Express, w tym przypadku 4.0. Dla Intela powinna być to czerwona lampka ostrzegawcza, a dla użytkowników - wysyp nowych płyt głównych wykorzystujących nowy chipset.