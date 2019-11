Test płyty głównej Gigabyte X570-I AORUS PRO WIFI

Zalety: Solidne chłodzenie chipsetu i układu zasilania procesora

Bardzo dobry układ audio

Bardzo dobre możliwości podkręcania procesora oraz pamięci RAM

Bogate wyposażenie, w tym WiFi 802.11ax

Diody RGB na krawędzi laminatu

Możliwość dołączenia kolejnych pasków RGB i ARGB

Backplate na rewersie laminatu pomagający w chłodzeniu układu zasilania procesora i usztywniający konstrukcję

Stosunkowo atrakcyjna cena Wady: Karta graficzna z grubszym backplate może się nie zmieścić (choć jest możliwość demontażu chłodzenia dysku M.2 i wentylatora)

Tylko dwa kabelki SATA w komplecie

Procesory AMD Ryzen z serii 3000, oparte o architekturę Zen 2 zrobiły na rynku solidne zamieszanie. Mimo że pasują także do płyt z układami logiki z serii 300 i 400 to jednak została wprowadzona też nowa seria chipsetów - 500. Jak do tej pory jedynym jej przedstawicielem na rynku jest chipset X570 - i to na nim bazuje bohater tej publikacji, płyta główna Gigabyte X570-I AORUS PRO WIFI. Do jakiego klienta jest skierowana?