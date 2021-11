Test robota sprzątającego iRobot Roomba i3 - czy warto zdecydować się na zakup?

Robot sprzątający iRobot Roomba i3 to urządzenie, które poprawia komfort codziennego sprzątania. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie w praktyce oraz jakie funkcje posiada.

Robot sprzątający to świetne udogodnienie, szczególnie dla osób, które cenią sobie czas oraz porządek. Wystarczy kilka kliknięć, aby z naszej podłogi zniknęły wszelkie zanieczyszczenia i to bez naszej ingerencji. Możemy zaprogramować odkurzacz, aby wyczyścił mieszkanie nawet jeśli będziemy poza nim. Odkurzacze automatyczne zdecydowanie poprawiają komfort sprzątania i z pewnością uprzyjemniają tę czynność. Oczywiście powinniśmy zadbać o odpowiednio dobrany sprzęt. Jedną z propozycji może być model iRobot Roomba i3, który mieliśmy okazję przetestować. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie w różnych warunkach oraz jakie funkcje posiada. Sami zobaczcie.

Wygląd i jakość wykonania

Roomba i3 to ciekawa konstrukcja, która pod względem wyglądu zewnętrznego zdecydowanie wyróżnia się spośród konkurencyjnych modeli. Górna powierzchnia robota częściowo została pokryta szarym materiałem, który nadaje sprzętowi stylowego charakteru. Poza tym, dzięki temu kurz zbierający się na urządzeniu nie jest tak widoczny. To rozwiązanie, które z pewnością przyciąga uwagę.

Na górnej obudowie znajdziemy trzy przyciski funkcyjne, które umożliwiają uruchamianie i wyłączanie robota, skierowanie go do stacji ładującej oraz aktywowanie funkcji sprzątania miejscowego, a także czujnik RCON (czujnik obrysu pomieszczenia). Na bocznym panelu umiejscowiono czujnik delikatnego dojeżdżania oraz pojemnik na zanieczyszczenia. Pod spodem, w centralnej części znajdują się dwie gumowe szczotki, jedna szczotka boczna oraz pozostałe czujniki: wysokości i kierunku ruchu.

Konstrukcja robota jest dość lekka - urządzenie waży 3,2 kg. Czuć i widać, że materiały konstrukcyjne są wysokiej jakości.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Roomba i3 to robot wyposażony w nawigację liniową, która do precyzyjnej i logicznej jazdy wykorzystuje czujniki kierunku ruchu. Umieszczony na górnej części robota czujnik RCON (skrót od Room Confinement Sensor) odpowiada na za obrys pomieszczenia, dzięki czemu urządzenie potrafi odnaleźć się w danym pomieszczeniu. Niestety to rozwiązanie nie pozwala na podgląd mapy w czasie rzeczywistym na aplikacji mobilnej. Możemy ją podejrzeć jedynie w historii przejazdów.

Tryby

Jak już zostało wspomniane wyżej, z poziomu robota sprzątającego możemy uruchomić sprzątanie, zatrzymać i wyłączyć sprzęt oraz skierować do stacji ładującej czy aktywować sprzątanie miejscowe. Poza tym, sprzątanie możemy rozpocząć za pomocą aplikacji mobilnej. Niestety Roomba i3 nie posiada ręcznej możliwości wyboru różnych trybów sprzątania - sam dostosowuje swoją moc odkurzania w zależności od powierzchni, po której się porusza. Technologia Dirt Detect sprawia, że przy pomocy pomocy optycznych i akustycznych czujników robot odnajduje miejsca bardziej zabrudzone i koncentruje pracę na ich dokładnym wysprzątaniu.

Skuteczność sprzątania

Za skuteczność sprzątania odpowiadają przede wszystkim: dwie gumowe szczotki, dzięki którym możliwe jest zbieranie każdego rodzaju zabrudzeń zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów, szczotka boczna ułatwiająca zbieranie kurzu z trudno dostępnych miejsc oraz 3-stopniwoy system filtracji AeroForce, który - jak deklaruje producent - przechwytuje 99% alergenów, pyłków i cząstek o wielkości do 10 mikronów.

Bateria

Czas jazdy na jednym naładowaniu to ok. 80 min. Po wyczerpaniu baterii lub zakończeniu cyklu sprzątania robot Roomba i3 samodzielnie wraca do stacji dokującej. Bateria potrzebuje ok. 2 godziny, aby w pełni się naładować. Należy dodać, że po naładowaniu wznawia sprzątanie od miejsca, w którym zostało przerwane.

Aplikacja mobilna

Robotem sprzątającym możemy zarządzać także z poziomu aplikacji mobilnej iRobot, którą może pobrać bezpłatnie na swój telefon. Z poziomu smartfona możemy ustawić harmonogram sprzątania, ustawić preferencje dotyczące sprzątania (przebiegi sprzątania oraz zachowanie w przypadku zapełnienia zbiornika), zlokalizować miejsce robota, podejrzeć historię przejazdów ze szczegółowymi danymi oraz skorzystać z asystenta głosowego.

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde i dywany Mechanizm sprzątający Dwie gumowe rolki działające przeciwstawnie Moc ssania Brak danych Szczotki boczne Jedna szczotka boczna Mopowanie Nie Pojemnik na nieczystości (ml) 500 ml Typ filtra AeroForce Pojemność akumulatora (mAh) 1800 Uchwyt do przenoszenia Brak Wymiary (cm) 34 x 34 x 9,2 Masa (kg) 3,2 kg Deklarowany czas pracy 75 min Deklarowany czas ładowania 120 min System nawigowania Nawigacja liniowa; żyroskop Mapowanie przestrzeni/Tworzenie mapy pomieszczeń Nie Wykrywanie typu podłoża (np, dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Tak (Dirt Detect) Harmonogram pracy Tak Programowanie smartfonem Tak Komunikaty głosowe Tak Dodatkowe akcesoria Filtr Cena dodatkowego filtra 109,99 zł (3 sztuki) Deklarowana głośność pracy 69 dB Ładowanie bez stacji dokującej Nie Obsługa asystentów głosowych Tak (Google Assistant lub Amazon Alexa )

Wrażenia z użytkowania

Robot sprzątający Roomba i3 to solidne i designerskie urządzenie, które dobrze sobie radzi zarówno na powierzchniach twardych, jak i na dywanie. Nie zauważyłam większych problemów jeżeli chodzi o sposób nawigowania oraz docieranie do trudno dostępnych miejsc - wjechał pod niską szafkę, zebrał zabrudzenia znajdujące się przy brzegach mebli, a także dobrze dawał sobie rade, jeżdżąc pomiędzy nogami krzeseł czy stołu. Robot Roomba i3 poruszał się w sposób przemyślany i logiczny, omijając większe przeszkody. Oczywiście musimy pamiętać o zabraniu z podłogi wszelkich kabli czy małych przedmiotów, aby nie zostały wplątane w szczotki odkurzacza. Minusem może okazać się to, że nie możemy ręcznie zmieniać trybów intensywności pracy - robot automatycznie dostosowuje swoją moc w zależności od intensywności zabrudzeń. Poza tym nie jest możliwy podgląd mamy w czasie rzeczywistym. Zeskanowana przestrzeń jest dostępna jedynie w historii przejazdów, ale nie możemy w nią ingerować (jedynie obracać i przybliżać/oddalać).

Opróżnianie pojemnika zanieczyszczenia jest proste i nie sprawia trudności - wystarczy wyjąć pojemnik z bocznego panelu, otworzyć klapę nad koszem na śmieci i pozbyć się nieczystości. Z łatwością możemy również wyjąć główne szczotki znajdujące się na spodzie. Jedynym minusem może okazać się odczepienie szczotki bocznej - w tym celu potrzebny będzie śrubokręt.

Aplikacja jest prosta i intuicyjna w obsłudze.

Plusem jest to, że generowany hałas nie jest uciążliwy i drażniący. Rzeczywisty dźwięk, mierzony profesjonalnym decybelomierzem, to ok. 64 dB (pomiar z odległości z ok.1 m).

Podczas testów robot w 24 minuty sprzątnął obszar 17 m². Naładowanie akumulatora spadło w ze 100 na 88%.

Cena