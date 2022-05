Test taniego routera LTE obsługującego Wi-Fi 5 GHz - Tenda 4G07

Kontynuujemy nasze testy urządzeń sieciowych od Tenda . Sprawdzamy, jak w warunkach miejskich sprawdzi się router obsługujący sieć LTE.

Jak już nieraz wspominaliśmy, rozwiązania firmy Tenda szturmem podbijają rynek urządzeń sieciowych. Nie ma co się dziwić, zapewniają one nie tylko wysoką wydajność czy łatwość konfiguracji, ale są również dostępne w przystępnej cenie. Dziś sprawdzimy router, który pozwala cieszyć się stabilnym zasięgiem sieci Wi-Fi i dostępem do Internetu nawet tam, gdzie nie ma lokalnych dostawców. Do pracy wykorzystuje zasięg sieci komórkowych, a jedną z zalet jest wbudowane gniazdo SIM. Oznacza to brak konieczności dokupywania dodatkowego modemu na USB, czy zabawy z konfiguracją routera posiadającego gniazdo USB. Jak zatem w testach wypada router Tenda 4G07?

Tenda 4G07 - urządzenie

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Router Tenda 4G07 dostarczany jest w bardzo kompaktowym, ciemnym kartonie z pomarańczowymi wstawkami i informacji o głównych cechach routera. Na odwrocie znajdziemy ciekawą tabelę porównującą dany model z jego „siostrami” z linii urządzeń zapewniających obsługą sieci LTE – 4G03, 4G06 i 4G09. Otrzymany do testów egzemplarz jest drugim w hierarchii Tendy i tym samym reprezentuje złoty środek pod względem możliwości technicznych i ceny.

W kartonie poza samym routerem, pod tekturową przegrodą, znajdziemy dodatkowe akcesoria.

Dwie odłączane anteny 5 dBi

Zasilacz

Kabel Ethernet RJ-45

Adaptery kart SIM

Instrukcja obsługi

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Ogólnie rzecz biorąc, w pudełku znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć się i zacząć pracę z urządzeniem. Dołączony zasilacz dostarcza napięcie 9V 1A (9 W) i jest zakończony standardową, okrągłą wtyczką o średnicy 5,5 mm. Szkoda że Tenda nie zdecydowała się na zasilanie z gniazda USB-C czy micro-USB. Takie rozwiązanie zapewniłoby jeszcze większe grono odbiorców, ponieważ umożliwiłoby łatwiejsze korzystanie z routera np. w samochodach, bez potrzeby zaopatrywania się w przetwornice prądową.

Przejdźmy jednak do omówienia samego urządzenia. Projekt routera Tenda 4G07 jest dość nietypowy. Nie mamy do czynienia z klasyczną leżącą bryłą urządzenia. Eliptyczny kształt o zaokrąglonych bokach, zwęża się w górze. Korpus obudowy został pokryty matowym plastikiem o eleganckim, białym kolorze, na którym nie zostają odciski palców.. Jedynym błyszczącym elementem jest górny płaski panel, wokół którego zostały umieszczone otwory wentylacyjne.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Te zostały umieszczone również od spodu urządzenia. Tutaj także znajdziemy slot na kartę SIM. Ten obsługuje tylko pełnowymiarowe karty, ale jak już wspominaliśmy w zestawie z urządzeniem znajdziemy odpowiednie adaptery. Dzięki temu router zapewnia obsługę sieci komórkowych 3G lub 4G (LTE Cat.4). Maksymalna prędkość takiego połączenia może sięgać 150 Mbit/s dla połączeń przychodzących (czyli do pobierania danych z sieci - download) i do 50 Mbit/s dla wychodzących - (do przesyłania danych do sieci - upload).

Na przednim panelu oprócz logo producenta, znajdują się wskaźniki LED, które odzwierciedlają aktualnie aktywne połączenia i tryby pracy. Dobrze, że w tym modelu projektanci nie podążali za modą i nie użyli tylko jednego czujnika zmieniającego kolor, czy dającego komunikaty migotaniem diody, które bez instrukcji trudno rozgryźć. Na pierwszy rzut oka wszystko jest niezwykle proste i jasne:

Stan zasilania

Połączenie internetowe

Status Wi-Fi

Status LAN

Poziom odbioru komórkowego

Wszystkie złącza do podłączenia umieszczono z tyłu urządzenia. Na samej górze znajduje się uchwyt na anten LTE. Te są zdejmowane, co oznacza, że można je zmienić na mocniejsze, aby poprawić odbiór sygnału komórkowego. Nie da się jednak wpłynąć na obszar zasięgu sieci bezprzewodowej, ponieważ anteny odpowiedzialne za Wi-Fi są wbudowane w obudowę. Model Tenda 4G07 obsługuje oba: 2,4 GHz i 5 GHz pasma. Taka konfiguracja powinna zapewnić dobry odbiór sygnału Wi-Fi na duże odległości. Obecność drugiego pasma może być pomocna, zwłaszcza gdy korzystamy z urządzenia w środowisku miejskim, gdzie przestrzeń powietrzna jest dużo bardziej zajęta. Nie zapominajmy również, że sygnał o częstotliwości 5 GHz zapewnia przesył danych z dużo większą prędkością, co mogą docenić właściciele wielu urządzeń, np. podczas wymiany plików miedzy nimi.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Gniazdo zasilania oraz gniazda LAN (RJ-45) zostały umieszczone na dole tylnego panelu. Te zapewniają przesyłanie danych z prędkością 100 Mb/s. Warto wspomnieć, że jedno gniazdo LAN obsługuje również połączenie z zewnętrzną siecią. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy zatem skorzystali z routera Tenda 4G07, np. z siecią osiedlową czy kablówką. Pamiętajmy tylko o ograniczeniu prędkości.

Obok gniazda zasilania zostały umieszczone przyciski Power oraz klawisz Reset/WPS. Pierwszy, jak łatwo można się domyślić, umożliwia wyłączenie sprzętu bez konieczności otwierania panelu ustawień, czy wyciągania wtyczki z gniazdka. Połączony klawisz Reset/WPS jest również łatwo dostępny, a nie zagłębiony w środku. Można kliknąć go natychmiast, bez konieczności używania szpilki. Chcąc zresetować wszystkie ustawienia, wystarczy przytrzymać ten przycisk przez 8 sekund.

Pełna specyfikacja techniczna testowanego urządzenia:

Karta 4G LTE CAT,4 Standardy 4G/3G FDD LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM Maksymalna prędkość 4G DL:150Mbps Standardy Wi-Fi 802,11b/g/n/ac Częstotliwość Wi-Fi 2,4GHz/5,8GHz Szybkość Wi-Fi 2,4GHz:300Mbps Moc transmisji 2,4GHz:up to 20dBm Interfejsy 1 × 10/100 Mbps LAN/WAN Port Przycisk: Power on/off, WPS/Reset Antena: 2 odłączane anteny 4G/3G/2G Wskaźnik ledowy: Power Wymiary 185 x 126 x 60 mm Waga ok, 350g Zasilacz Input power AC 100V-240V 50/60Hz Typ WAN 4G/3G badź połączenie kablowe Preferowane Wi-Fi 5 GHz Obsługiwane

Tenda 4G07- konfiguracja

Proces konfiguracji routera Tenda 4G07 niczym nie różni się od innych urządzeń sieciowych. Zaraz po jego uruchomieniu możemy połączyć się za pomocą laptopa czy smartfona z domyślnie stworzoną siecią Wi-Fi. Informacje o nazwie i haśle znajdziemy na spodzie urządzenia. Następnie wystarczy przejść pod adres tendawifi.com bądź 192.168.0.1.

W naszej przeglądarce zostanie uruchomiony kreator szybkiej konfiguracji. Domyślne ustawiony jest język polski. W pierwszym kroku wystarczy potwierdzić dane otrzymane z zainstalowanej karty SIM.

Następnie ustawiamy nazwę sieci bezprzewodowej i nowe hasło. Możemy również ustawić osobne hasło dostępu do panelu administracyjnego, co jest zalecane ze względów bezpieczeństwa.

Zapisujemy konfigurację i czekamy na zatwierdzenie danych. Następnie ponownie łączymy się z nowo utworzonym sygnałem Wi-Fi i kolejny raz ładujemy stronę.

Tenda 4G07- funkcje dodatkowe

Z dodatkowej funkcjonalności routera chcielibyśmy wyróżnić blok ustawień dedykowany do pracy z kartą SIM.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS.

Wysyłanie żądań USSD usługi. Dzięki temu bezpośrednio z panelu administratora użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu konta, jego uzupełnienia, podłączenia dodatkowych usług, a nawet wymiany wiadomości z innymi subskrybentami.

W ustawieniach mobilnego połączenia z Internetem możemy wyłączyć odbiór sieci podczas roamingu, a także wskazać, która sieć jest preferowana w celu uzyskania bardziej stabilnego odbioru - 3G lub 4G.

Część ustawień dotyczących sieci komórkowych została umieszczona w menu “Ust. Zaawansowanych”. Tutaj możemy zmienić tryb pracy z odbierania sygnału mobilnego 3G/4G na zwykły Internet kablowy oraz zmienić kod PIN karty SIM. Przydatną opcją jest również możliwość ustawienia limitu dla połączenia mobilnego. Docenią to właściciele planów taryfowych z ograniczonym pakietem danych. Dzięki temu nigdy nie przekroczą swojego limitu i nie naraża się na dodatkowe koszty.

Router TENDA 4G07 wyposażony jest w funkcję kontroli rodzicielskiej. Umożliwia ona ograniczony dostęp do niektórych witryn, a uprawnienia są przypisywane na podstawie adresu MAC urządzenia.

Zdalny dostęp i zarządzenie routerem jest możliwe dzięki udostępnionej przez producenta aplikacji na smartfony - Tenda WiFi. W celu jej pobrania wystarczy włączyć opcję w menu i pobrać program dzięki udostępnionemu kodowi QR.

Tenda 4G07 - testy

Testy przeprowadzane były w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Warto też wspomnieć, że w obrębie miejsca wykonywania testów było dostępnych aż 19 sieci Wi-Fi, więc było dość tłoczno. Wszystkie testy zostały przeprowadzone 3-krotnie, a wyniki prezentowane na wykresach są wartościami uśrednionymi.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci LTE i Wi-Fi, testów narzędziem iPerf3 oraz t testów prędkości połączenia z Internetem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy pięć punktów pomiarowych znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda 4G07 (w tym samym pomieszczeniu);

5 metrów od Tenda 4G07 z 2 ścianami po drodze;

10 metrów od Tenda 4G07 klatka schodowa z 3 ścianami po drodze (jedna ściana nośna);

15 metrów od Tenda 4G07 pomiar przed blokiem z 1 ścianą zewnętrzną po drodze.

Dodatkowo postanowiliśmy sprawdzić, jak urządzenie poradzi sobie z siłą sygnału i prędkością sieci LTE. W tym celu router został umieszczony w następujących lokalizacjach:

Przy oknie;

3 metry od okna z 1 ścianą po drodze;

5 metrów od okna z 2 ścianami po drodze.

Wszystkie testy były wykonywane na laptopie wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową Killer Wi-Fi 6 AX1650x.

Tenda 4G07 - siła sygnału

LTE

Jedyną opcją oceny siły sygnału sieci komórkowej jest wbudowany w urządzenie wskaźnik diodowy umieszczony na froncie urządzenia. Nawet po zalogowaniu do panelu administratora otrzymujemy dokładnie taką samą informację. W każdym punkcie, w którym dokonywaliśmy pomiarów, router Tenda 4G07 wskazywał maksymalny zasięg. Możemy podejrzewać, że jest on bardziej zależny od ilości i odległości od nadajników operatora niż samego umieszczenia urządzenia w testowanym środowisku.

Wi-Fi

Zarejestrowane wyniki były dokładnie takie, jakich spodziewaliśmy się po urządzeniu z średniej półki cenowej. Testowany router sprawdzi się idealnie w małych mieszkaniach czy domach. Wniosek jest jeden - wraz ze wzrostem odległości od routera możemy zauważyć spadek prędkości połączenia. Tylko dzięki obecności sieci pracującej na częstotliwości 5 GHz byliśmy w stanie dokonać wszystkich pomiarów.

Tenda 4G07 – iPerf3

Sprawdziliśmy również, jak router Tenda 4G07 poradził sobie w testach narzędziem iPerf3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej, biorąc pod uwagę ograniczenia interfejsu przewodowego, zarówno serwer (umieszczony 1 metr od urządzenia), jak i klient korzystał z sieci Wi-Fi. Testy zostały każdorazowo wykonane z parametrem –t (czas ) na 60 sekund oraz na 10 wątkach (-p 10). Tutaj również bez niespodzianek, a wyniki są spójne z tymi zaobserwowanymi w poprzednim teście.

Tenda 4G07 – SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak router Tenda 4G07 poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest.pl, które mierzy prędkość Internetu. Tutaj pomiary zostały wykonane zarówno dla połączenia LTE gdzie sprawdzaliśmy wpływ położenia routera na osiągane prędkości, jak i dla połączenia z sieci kablowej.

W przypadku sieci LTE musimy pamiętać, że nie można jej nigdy porównywać do stałego połączenia kablowego. Na jakość sygnału wpływa wiele czynników, łącznie z tym ilu użytkowników jest w danej chwili podłączonych do danego nadajnika. O ile wcześniej nie zauważaliśmy różnicy w sile sygnału na testowanym urządzeniu, o tyle nie możemy tego samego powiedzieć o prędkości połączenia z Internetem. Widać, że ściany w mieszaniu tłumią sygnał pochodzący od naszego operatora mobilnego.

Drugi pomiar był wykonany na połączeniu przewodowym, z racji na zastosowane w routerze łącza LAN przepustowość została ograniczona do 100/60 Mbit/s. Po raz kolejny widzimy identyczną sytuację jak w poprzednich testach.

Podsumowanie

Tenda 4G07 sprostał naszym oczekiwaniom. Router umożliwia stworzenie sieci Wi-Fi, w miejscu, w którym nie mamy Internetu kablowego. Dzięki wsparciu pasma Wi-Fi 5 GHz idealnie sprawdzi się zarówno domku poza miastem, jak i małym mieszkaniu w mieście. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta. Nie musimy się przejmować rozłączaniem z siecią czy ponownym łączeniem i wpisywaniem kodu PIN. Urządzenie wszystko wykonuje automatycznie. Router jest mały i poręczny, więc łatwo go przemieszczać. W ten sposób swoją własną sieć Wi-Fi mamy zawsze pod ręka. Biorąc pod uwagę niską cenę urządzenia nie wątpimy, że stanie się ono kolejnym hitem Tendy.

