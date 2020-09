Test topowego procesora Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake w Acer Swift 5

Na miesiąc przed premierą najnowszych układów Tiger Lake do ultraprzenośnych laptopów sprawdzałem topowy procesor Core i7 1165G7 w przedprodukcyjnym Acerze Swift 5. Rezultaty są obiecujące - zanotowałem bardzo zadowalające wyniki w testach syntetycznych. Układy 11 generacji to udana kontynuacja procesorów Ice Lake.

Rok po premierze układów Comet Lake oraz Ice Lake 10 generacji (zapoznaj się z naszą relacją z polskiej premiery) nadchodzi czas na kolejną, jedenastą już generację procesorów Intel Core. Na rynku za chwilę pojawi się mnóstwo nowych modeli laptopów z układami należącymi do rodziny Tiger Lake, które w niedalekiej przyszłości zastąpią konstrukcje z procesoram Ice Lake.

Acer Swift 5 SF514-55T

Najnowsze procesory zaliczane do 11 generacji układów Core bazują na architekturze Willow Cove i produkowane są w udoskonalonym 10 nm procesie technologicznym o nazwie handlowej SuperFin.

Układy Tiger Lake oferują wyższą wydajność i są kompatybilne z najnowszymi technologiami takimi, jak PCIe 4.0, Thunderbolt 4, USB 4 czy pamięcią operacyjną LPDDR5. Nowe karty graficzne Gen12 obsługują natywnie kodek HEVC i oferują nawet 96 jednostek obliczeniowych. TDP w zależności od wybranego modelu wynosi 9 W lub 28 W i może być chwilowo zwiększane. Procesory Tiger Lake zasilać będą komputery kompatybilne z Project Athena.

Widok z Menedżera urządzeń

Jako jedna z nielicznych osób w Polsce miałem okazję przetestować przedprodukcyjnego laptopa z topowym procesorem Intel Core i7-1165G7, a Wy już dziś możecie zapoznać się z rezultatami.

CPU-Z

GPU-Z

Na początku sierpnia 2020 roku do redakcji PCWorld na zaledwie dwa dni przyjechał Acer Swift 5 SF514-55T z procesorem Intel Core i7-1165G7, 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 512 GB dyskiem SSD NVMe.

Informacje o systemie

Acer Swift 5 SF514-55T pojawi się w sprzedaży w naszym kraju w dwóch konfiguracjach - z procesorem Core i5-1135G7 za około 4700 zł oraz mocniejszym Core i7-1165G7 za około 5300 zł.

Pokrywa matrycy Acer Swift 5 SF514-55T

Specyfikacja techniczna testowanego Swifta obejmuje również 14 calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości Full HD i jasności 340 nitów, kartę graficzną Intel Xe, dysk SSD PCIe Gen 3 oraz kartę sieciową Wi-Fi 6 AX201. Zaimplementowano również nowoczesny port Thunderbolt 4. Całość zamknięto w obudowie o wadze zaledwie 1 kg.

Wizualnie Acer Swift 5 z procesorem Tiger Lake nie różni się od swoich starszych braci wyposażonych w układy Ice Lake, Comet Lake oraz Whiskey Lake.

Nie przedłużając przejdźmy zatem do samych testów. Nadmienię jeszcze tylko, że otrzymałem jednostkę przedprodukcyjną ze sterownikami w wersji beta. Oznacza to, że faktyczne rezultaty finalnych konstrukcji, które trafią do sklepów mogą być jeszcze lepsze.

Napis SWIFT na zawiasie

3DMark

Na samym początku zacząłem od testów graficznych z wykorzystaniem programu 3DMark. Kartę graficzną Intel Xe Gen12 potraktowałem wszystkimi nowoczesnymi testami syntetycznymi - Fire Strike, Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra, Night Raid, Sky Diver, Time Spy oraz Time Sty Extreme. Wyniki testów widoczne są poniżej.

3DMark Fire Strike

3DMark Fire Strike Extreme

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Night Raid

3DMark Sky Diver

3DMark Time Spy

3DMark Time Spy Extreme

3DMark wyniki Acer Swift 5 z Intel Core i7-1165G7

Do porównania z innymi konstrukcjami wybrałem najpopularniejszego 3DMark Time Spy. Acer Swift 5 z Tiger Lake uzyskał w teście 1502 punkty. Karta graficzna zintegrowana z procesorem Intel Core i7-1065G7 (bezpośredni poprzednik testowanego układu) uzyskała zaledwie 830 punkty. Jak widać różnica jest spora, ale mam wrażenie, że egzemplarz z Tiger Lake wypadł słabo w testach.

ZenBook 14 UX434F z procesorem Intel Core i7-10510U (Comet Lake) i dodatkową grafiką NVIDIA GeForce MX250 uzyskał 989 punktów. Matebook 13 2020 z identycznymi podzespołami uzyskał 1273 punkty, a Acer Swift 3 z procesorem Ryzen 7 4700U 1155 punktów.

Wyniki w 3DMark Time Spy

Jak widać Intel poczynił rewelacyjny postęp w kontekście wydajności graficznej, a najnowszy układ zintegrowany z procesorem Core i7-1165G7 pokonuje dedykowane układy graficzne NVIDIA.

Cinebench

Acer Swift 5 poddałem również próbie w Cinebench R15 oraz R20. Rezultaty widoczne są poniżej.

Cinebench R15

Cinebench R20

Do porównania wybrałem nowszą wersję programu. Acer z Core i5-1165G7 uzyskał 2149 punktów. Najmocniejszy procesor Core i7-10710U (6 rdzeni) z rodziny Comet Lake uzyskał 2298 punktów. Układ Core i7-1065G7 potrafi zdobyć maksymalnie 1341 punktów. Dell XPS z procesora Core i7-10510U (Comet Lake) uzyskał 1250 punktów. ASUS ZenBook 14 UX434F z tym samym układem zanotował wynik na poziomie 1512 punktów.

Wyniki w Cinebench R20

Jak widać w teście Cinebench nowy układ Tiger Lake zostawia daleko w tyle swoich starszych braci należących do 10 generacji.

Geekbech

Procesor Intel Core i7-1165G7 w Acer Swift 5 SF514-55T poddałem również testom w aplikacji Geekbench 4 oraz Geekbench 5. Rezultaty widoczne są poniżej.

Geekbench 4

Geekbench 4

Geekbench 5

Ponownie do porównania wybrałem nowszą wersję programu. Procesor Intel Core i7-1165G7 uzyskał 1499 punktów w teście Single oraz 5824 punkty w teście Multi. Bezpośredni poprzednik - Intel Core i7-1065G7 uzyskał 1319/4151 punktów. Core i7-10510U (Comet Lake) zanotował 1200/4038 punktów (w ASUS ZenBook UX434F) oraz 1240/4187 punktów (w Huawei MateBook 13 2020).

Jak wypada Intel Core i7-1165G7 w porównaniu do AMD Ryzen 7 4700U?

Ryzen zanotował wyniki nawet o kilkanaście procent niższe - odpowiednio 1119 oraz 4918 w teście Single oraz Multi.

Wyniki w Geekbench 5 Single

Wyniki w Geekbench 5 Multi

PCMARK 10

Ostatnim testem jakim przeprowadziłem był PCMARK 10 testujący wydajność całego komputera. Poniżej wynik zarejestrowany przez Acera Swift 5 z Intel Core i7-1165G7, 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 512 GB dyskiem SSD NVMe.

PCMark 10

Dla porównania identyczna konfiguracja, ale z procesorem Core i7-1065G7 uzyskała 4302 punkty. Acer Swift 3 z topowym układem Ryzen 7 4700U osiągnął 4750 punktów - zaledwie nieco ponad 100 punktów mniej. Matebook 13 2020 z procesorem Intel Core i7-10510U i dedykowaną kartą graficzną MX250 uzyskał 4241 punktów.

Wyniki w PCMARK 10

Kolejny benchmark potwierdza, że Intel odrobił pracę domową i znacząco ulepszył swoje procesory mobilne.

Testy w grach

Procesor Intel Core i7-1165G7 z układem graficznym Gen12 i 16 GB pamięci operacyjnej postanowiłem sprawdzić również w dwóch grach. Wybrałem Borderlands 3 oraz Star Wars Jedi: Fallen Order.

W pierwszym z tytułów użyłem wbudowanego benchmarka. W Star Wars wykorzystałem FRAPS'a i poruszałem się po pierwszej mapie. W obu przypadkach pozostawiłem domyślne ustawienia graficzne.

W Borderlands 3 procesor i karta graficzna uzyskały średnio 23,16 FPS.

Borderlands 3

W Star Wars uzyskałem średnio 28 klatek na sekundę. Minimalnie było to 15, a maksymalnie 43 klatki na sekundę.

Powyższe wyniki pokazują, że w najnowsze gry typu AAA nie zagramy, ale starsze nie powinny dla topowego procesora Tiger Lake stanowić wyzwania.

Pobór prądu, hałas

Sprawdziłem również dostarczonego Acera Swift 5 pod kątem poboru prądu oraz wydzielania hałasu.

Zaczniemy od poboru prądu. Intel Core i7-1165G7 to czterordzeniowy układ z najwydajniejszą kartą graficzną na co wskazuje G7 w nazwie. Maksymalne TDP tego układu to nie 9, a 28 W z możliwością chwilowego podniesienia do 64 W. W testach udało mi się uzyskać maksymalnie niespełna 58,5 W.

Temperatury pod maksymalnym obciążeniem

Maksymalna temperatura dobiła chwilowo do 93 stopni w stresie, ale przeważnie wahała się od 60 do 80 stopni. Laptop nie był nadmiernie głośny, ani nie przegrzewał się. Chłodzenie było w zupełności wystarczające. Podczas pracy biurowej komputer przechodził w tryb pasywny.

Wyloty powietrza w Acer Swift 5 SF514-55T

Podsumowanie - Procesory Tiger Lake 11 generacji to dobry i przyszłościowy wybór

Po testach Acera Swift 5 z procesorem Intel Core i7-1165G7 wiem, że jeżeli kupowałbym teraz laptopa z pewnością zaczekałbym na modele z Tiger Lake. Mam nieodparte wrażenie, że Intel mimo problemów z wprowadzeniem produkcji w 7 nm odrobił zaległości, a nowe procesory Tiger Lake z Core i7 1165G7 na czele skutecznie odpierają ataki firmy AMD, która wprowadziła Ryzeny 4000U.

Wydajność nowoczesnych komputerów jest jednak tak wysoka, że różnica kilku lub nawet kilkunastu procent nie powinna mieć dla nas znacznie. Dużo ważniejsza jest obsługa nowoczesnych standardów, które pozwolą zakupić laptop na lata. Wraz z Tiger Lake otrzymujemy nie tylko PCIe 4.0, które do tej pory obecne było tylko w konstrukcjach z procesorami AMD, ale także Thunderbolt 4, USB 4 oraz obsługę pamięci LPDDR5. Całość uzupełniają konstrukcje spełniające kryteria Project Athena.

Patrząc na ceny nowego Swifta trudno nie odnieść wrażenia, że za te same pieniądze otrzymujemy znacznie więcej. Zapowiada się bardzo ciekawa końcówka roku na rynku ultramobilnych laptopów.